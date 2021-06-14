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Timberland High School graduates

Timberland High School graduates

Valedictorian: Shalayne Traycette Price

Salutatorian: Taylor Lenise Danie Gadsden

Graduates

Caiden Riley Ashe

Alysen Kaye Blakley

Sara Gwendolyn Boshard

Ethan Caryl Bright

Nathan Joseph Browder

Ashlyn Nicole Brown

Desmond Daryl Brown

Hunter Storm Brown

Reginald Tayshon Raelik Bryant

William Kristian Burgess

Trent William Cameron

Ja'Liyah Lee'Chele Campbell

McKenzie Altman Campbell

Ashanti Sebrina Cattle

Annalise Mikayla Cavett

Zachary Jamison Chance

Davante' Cam'Ron Chance

Raymond Raequan Croker

Johnaye Kierra Cromedy

Charlie Ethan Dennis

Richard Neil Dennis III

Curtis Zernie Driggers Jr.

Barry Manson Driggers Jr.

Jerzei Ciara Felts

Jazmin Brianna Finn

Antuan Luques Flagler

Peyton Allen Freeman

Khadejah Vaughnyea Fulmore

Taylor Lenise Danie Gadsden

Omarie Marquiz Gaillard

Makenzie Zamya Gamble

John Lee Gaskins

Luke Chadwick Gaskins

Alicia Tataina Gavin

Tyreke Jarell Giles

Sariyah Natice Golden

La'Kaysha Cherelle Governor

Armoni Ashunti Green

Thomas Lawrence Guerry

Namon Fredrick Hamilton IV

Donvontae Marvin Hammond

Jhaiden Bizarion Harris

Adaisha Rahkiya Hawkins

Shyniah Shareese Ren'ee Hawkins

Avery William Hill Jr.

Jodi Lynn Hodge

Isaiah Joesph Holston

Sarah Grace Hood

Jakera Monai Jacobs

Sha'Mya Adriana Jefferson

Jaylan Trye' Jefferson

Angela Shaniya Jenkins

Arlionna Luiwong Jenkins

D'Monta Leon Jenkins

Ta'Naia Shyann Jenkins

Desjuan Sincere Jenkins

DaQuawn Silas Johnson

Jordan Victoria Jones

LaBriah Jamani King

Darrell William Kirk

Brittany Alexis Lea

Malik D'Aundre Lee

Jacob Michael Marlow

Alayna Brooke Martin

Mariah Nicole Martin

Kennedi Ashalaa Matthews

Jalen Xavier Mayrant

Tyshan Antawan McCray

Jamaal Zaahir McKinney

Mekhi Wanya McMichael

Mikayla Victoria Metcalf

Je'Merraha Kennadi Middleton

Malia Middleton

Brodie Chase Mills

Harvey Justin Mills Jr.

Trenton Anthony Mills

Austin Bradley Mitchell

Tyreke DaeShon Mitchell

Dafnee Moreno-Estrada

Austin Michael Morris

Breanna Louise Morris

Nicolle Marie Morris

Samuel Thomas Moultrie

Emani Nazaya Moultrie

Holly Marie Murphy

Mikala Lee Nayback

Dakeera Leandre Nole

Nicholas Scott O'Neal

Ny'Daisha Emonie O'Neill

Melanie Nadine Outen

James Asbury Perritte

Tatyanna Shermayne Pinckney

Avery Justis Pope

Trinity Chavoya Moneh President

Shalayne Traycette Price

Yazmaine Simone La'Dae Rabon

Ejiea Monea Ravenell

Brandi Sa'nya Redd

Jennifer Irene Rentzel

Anthony Carlisle Reynolds

Aalayah Unique Rivers

Keshaun Tyrell Rivers

Tashima Monique Rogers

Camryn Alexion Salters

Eldon Tyrell Samuel-Wells

Michelle Mendez Sauceda

Maurice Dontae Shirer

Quiozel Taiwan Simmons Jr.

Thomia Leondra Aleya Singleton

Carl Anthony Sinkler Jr.

Kyle Antonio Sinkler

Edward Noah Skipper II

Patricia Diane Smith

Gabrielle Olivia Snyder

Jordan Zachary Stewart

Tyrese Wayne Stewart

Hunter Thomas Stivers

Kylayla Ajuanay-Zachorian Sumpter

Tyler Sade Sumpter

D'Nashia A'qunique Swinton

Omari Mikah Thambo

Alaysia Danay Vanler Johnson

Klurissa Emonie Wells

Jermayne Jequan Wigfall

Savannah Regina Wiggins

Aniyah Kaliece Williams

Christopher Richard Williams

Isaiah Edward Williams

Jamal Iverson Williams

Winston Dewitt Williams II

Haylee Shyanne Wilson

Kala Monique Wilson

Courtney Brooke Wingate

Da'von Justin Wright

Jazmine Nicole Imani Wright

Saleyah Zjahne Wynn

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