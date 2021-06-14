Summerville High School graduates
Valedictorian: Sadie Rae Snell
Salutatorian: Madison Leigh Call
Graduates
Bianca Adame Mancillas
Briana Rose Agurto
Jeramy La'trell Marquise Aiken
Logan James Akright
Charlie Alcantara-Garcia
Soley Aldaba-Mendez
Maria Beatriz Almirail Parody
Jacob Dylan Altman
Devonte Jawon Ancrum
Henry Allen Ancrum III
James Ryan Anderson
Brynn Delores-Elaine Anthon
Jayden Bera Araujo
Jodee' Lin Arnold
Ayren Jane Artz
Addison James Ashley
Kylea Joy Bachelder
Sharhye N'tavia Bachelor
Alleyia Isabell Bailey
McKenzie Kaye Bailey
Ralph Bailey III
Emily Daryn Bair
Mason Charles Baird
Seire Antise Elizabeth Irene Baker-Morgan
James William Barentine
Gabriel Michael Barkley
Ethan Michael Barrett
Dillon Eric Lee Barton
Marley Ann Bassett
Charles Allen Baxley IV
Jackson Winfield Baxley
Alona Lucile Baxter
Lailani Dyeja Baxter
Jake Robert Bayrd
Landon Seth Bazzle
Eduardo Becerril Hernandez
James Tyree Bell
Jared Mitchell Bell
Mina Marie Bell
Keion Jamir Bennett
Kevin Alberto Jeffrey Bennett
Dariana Rhonda Black
Briley Terry Blackmon
Craig Sheldon Blewer II
Trenton Allen Blome
Madison Rose Boccella
Chase Evan Boggs
Charles Teddy Boineau
Cody Garrett Bolton
Aaron Boone Jr.
Bryton Terrell Bootle
Dylan Thomas Bosley
Douglas Wain Botten Jr.
Brittany Alexis Bowen
Brigid Eveyln Bowes
Journey Autumn Boyd
William James Boyd
Arden Kathryn Boykin
Cynthany Bailey Braman
Shawn Eric Brandt
Kyleigh Nicole Brill
Elizabeth Graceann Britt
John Payton Owen Broderick
Dawson Stephen Bronson
Camden Michael Bronzburg
Harley Marie Bronzburg
Aiden Ivory Broomfield
Sha'Kynah Jahni Broughton
Briar Spencer Brown
Dylan Wayne Brown
Kearsten Zane' Brown
Kendall Delaney Brown
Kendall Mackenzie Brown
Madison Lynn Brown
Malik Ja'quez Brown
Tyson David Brown
Johnathon Blake Brownlee
Brandon Paul Bruso
Cayden Adrianne Bryant
Shaheed Tariq Bryant
Ty'ree Dav'yon Angelo Bryant
David Landon Buchanan
Aubrey Celeste Buckingham
Landen Gregory Burbage
Mary Ale Burdiss
Niyah Denise Burgess
Tristan Carl Burkhead
Brandon Christopher Burnett
Gabrielle Jordan Burnette
Jared Scott Burroughs
Ava Genevieve Butler
Peyton Eileen Butt
Aaron Twaine Butts Jr.
Angelina Faith Byrd
Victoria Marie Byrd
Emmanuel Alor Calderas
Madison Leigh Call
Cory Michael Callahan
Theda Chrisse Cameron
Briana Lynn Campbell
James Nesta Campbell
Toni La'naya Campbell
Zyaunah Nicole Campbell
Jackson Maula Campeau
Aciey Lamont Canty Jr.
Makaylha Lawonda Quonae Capers
Ashlee Taylor Carpenter
Alejandro Alcantara Carrillo
Dre-Shaun Terelle Carter
Jacob Kegan Carter
Nathaniel Wade Carter
Christopher Dylan Casey
Lyun Zander Kristian Chambers
Nicholas Jordan Chambers
Montez Kevon Champaigne
Denzel Elijah Chandler
Aaron Glen Chase
Emma Victoria Cheeseright
Rae Julianna Chillak
Benjamin Joseph Church
Matthew Bennet Church
Rebeka Lyn Churchill
Isabella Maddison Claer
Kaden Allen Cleverley
Brendan James Cline
Jada Rene Clover
Raven Makayla Coburn
Raegan Kennedy Cole
Chasity Nicole Coleman
Joshua Christopher Coleman
Krislyn Star Coleman
ZyKailyn Marie Coley
William Mikael Collinson
Kenneth Douglas Cone
Nadia Christine Connor
Fischer Thomas Cook
Kendall Leighanne Cook
William Cameron Cook
Jacob Akila Coppedge
Maaisen Xavier Cordes
Alexis Samone Corley
Cole Wyatt Cornette
Devyn Rochelle Corr
Samantha Morgan Couch
Olivia Anne Cox
Christopher Micah Creel
Brian Keith Crosby II
Parker Addison Cross
Selena Marie Cruz
Edward Nicolas Cruz-Segovia
Matthew Thomas Cunningham Jr.
Kaila Mone' Curry
Alexus Constance Sarai Cuttino
Jamie Aliyah Cuttino
Megan Dagley
Yancey Gregory Dais III
Tyler James Daniel
Christina Keyona Daniels
Taylor Alexandria Daniels
Jamayl Samuel Dash
Leah Christine Davenport
Armoni'e Renee Davis
Damien Takai Davis
Hunter Carter Davis
Linda Roxanna Davis
Rachel Paige Davis
Joshua Scott Deal
Austen John Dearing
Jacob Aaron DeLaGarza
Desire Andell Delucien
Chloe Nichole DeMato
Alexandria Serena DeSousa
Donte' Lamont DeVeaux Jr.
Caleb Justin Dewees
Kayla Desiree Dickerson
Savannah Grace Diggett
John Edward DiMola
Day-Leigh Ox'zyana Rae Disbrow
Caitlin Grace Dixon
Grace Elizabeth Dixon
Clariashli Docena-Guerrero
Naomi Dominguez Robles
Jaqueline Dominguez Salazar
Sarah Christyne Dominianni
William Joseph Dooley Jr.
Tyler John Douglas
Journey Payton Faith Doyle
Parker Shea Draheim
McKenize Leigh Driggers
Marshall Musarra Driver
James Hughes Droze
Rachael Elizabeth Droze
Savannah Caylin Droze
Adriel Gerald D'Souza
Da'Mayisha Shyeria Dunmeyer
Raekwon Jamar Dunmeyer
Preston Everett Dunn
Sean Kerry Durham
Zachary John Duvall
Cameron Benjamin D'Water
Brock Anthony Eastman
Angela Marie Edwards
Kendahl Marie Elmore
Lydia Sue Elmore
Irael Jesus Escamilla
Hunter Stone Evans
Shasiiya Heddie Denise Evans
Hailey Elizabeth Ezell
Jadyn Mckayla Fabre
Serente Kaylee Faircloth
James David Farque
Eve Jin Li Ferguson
Tionna Marjam Leal Ferguson
James Terrell Flood Jr.
Kymburli Myree Flood
Sandra Lizeth Flores Delgado
Jamel Moore Floyd
Dennis Wesley Folden
Ryan William Joseph Foor
Jaden Noah Ford
Adriana Tone Fordyce
Jennings Thomas Fowler
Zoey Shannon Frasier
Julia Shaniah Frazier
Shannon Margaret Freeman
Justin Hollis Fulton
Mark Lance Galera
Kian O'Brian Gallagher
Catherine Rose Garcia
Makayla Trinity Herman Gary
Brianna Jamani Anaya Geddis
Terrance Terrell Geddis
Joseph Michael Geesaman
Brenden Miles Gerard
Abigail Susan Gessner
Rachel Marie Gibby
William Wesley Gilbert
John Joseph Gilberti
Carter Stanton Gill
Ashley Kyler Gillyard
Imani Lannette Glenn
Lavell Marques-Malik Glenn Jr.
Donnell Davon Glover
Patricia Adrianna Mcteer Glover
Lexairy Michelle Gomez Medina
Victoria Marie Gonzalez
Sean Amiri Goode
Shelby Marie Goodman
Colby Ashlyn Goodson
Dalton Jacob Graham
Marshall Lee Graham
Stephany Granados
Chyna Marie Sade Grant
Rashaad Nakeem Grant
Yakira Shari Grant
Preston Lee Greco
Saleyia Monisia Greene
Brayden Scott Gregory
Andrew Dale Grooms
Colin Allen Grooms
Thomas Anthony Gross
Nicholas Bonifacio Guerrero
James Bonner Guilford
Kenneth James Hagen
Taylor Rene Haigood
Christian Michael Hall
Jaylen Christopher Hall
Keegan Joseph Hall
Crystal Amber Hallman
Elijah Jontay Hallums
Noah Thomas Hamann
Ian Joseph Hanna
Hunter Austin Harden
Amari Tytiana Hardy
Rebeccah Anne Harley
Kaylee Nicole Harrell
Tre'vian Devon Harris
Deven Margaret Harshaw
Aidan Daniel Harubin
Casey-Lin Kennedy Harvey
William Jordan Hayes
Kelsey Elizabeth Hearn
Jessen William Heber
Jaheem Kenneth Heckstall
Emily Mae Heerschap
Samuel Christopher Helmueller
Brodee Austin Henderson
Zachary Glen Hensley
Elijah Michael Hernandez
Fredy Alex Hernandez
Diana Hernandez-Martinez
Joseph Junior Heyward II
Odrecia Janecka Hickman
Faith Marie Hicks
Yancarlo Hidalgo
Jessica Angel Higgins
Javon Terrell Hightower
Diamin Trenae Hill
Daren Giresse Hinds
Caden Dale Hofert
Emilia Grace Hoffman
Mason Wallace Holliday
Hunter Michael Horton
Wyatt Gabriel Hotelling
Victoria Rene Hudson
Alexander Lee Hundemer
Kaytlan Frances Hunt
Aidan James Hunter
Daniel Paul Hupp
Austin William Hurst
Megan Rene Irwin
Jeremy Shane Ison II
Rubin Lee Oliver Izzard
Ayanna Alike Jackson
Jordan Rashad Jackson
Zora Mae Jackson
Tre'von Maurice Jacobs
Darian Richard Jacquet
Hannah Elizabeth James
Ryan Malcolm James
Treotis Recardo James
Madeline Cecille Jennings
Richard Edmond Jensen
Dymond Faith Yazmin Johnson
Ricqeasha Triana Johnson
Trevon Shamar Johnson
Aaron Edward Jones
Abigail Rose Jones
Brandon Raeshod Jones
Brenden Ja-Von Jones
Ja'lian Jaiheem Jones
Molashia Deonne Jones
Samuel Peter Jones
Jakob Robert Jorgensen
Aidan Garrett Jurey
CarolAnn Rosa Kaltofen
Marcus James Kane
Arianna Elizabeth Kaplan
Haley Jaiden Kappell
Gabrielle Angelic Karim
Brayden Lucas Keller
Peyton Rene Kelley
Phoenix Joshua Tank Kelley
Jonathan James Kelly
Joshua Matthew Payton Kenerley
Kayla Marie Kerstetter
Kenny Khammala
Hailey Nicole Kimmel
Ryan Paul Kimsel
Desiree' Imani Kinard
Trevon De'rone King
Dakota Wayne Kinsey
Mason Oniel Knight
Caleb David Knox
Austin Tyler Koenig
Meghan Kathleen Kondroski
Jack Thomas Kortenhoeven
Jakob Andrew Kramer
Gavin Kenneth Kuhl
Logan Bradley Lambe
Jessica Stephane Lara Velazquez
Cynthia Lashea Lawrence
Niquita Bernice Lee
Taiquez Javone Camron Lee
Abigail Heidi Leftwich
Marc Anthony Leroy Lessner
Caden Jinks Leverett
Aamaya Janae Lewis
Aaron Tre'von Lewis
Nadajia Ayanna Lewis
Tyan Lashea Linen
Cameron Tyrin Link
Taylor Alexis Lippy
Adrian Taylor Lissandrello
Autumn Tyler Lissandrello
Jonah Benjamin Litz
April Naomi Lloyd
John Andrew Lloyd
Seth Alexander Logan
Jonas Hunter Long
Bailey Elisabeth Lovell
Alexzion Unique Lowe
Erik Henry Lowe
Fiona Raine Lozano
Jamison Reece Lucarelli
Shekinah Majesty Lucas
Genesis Janin Luna-Berrios
Rylie Madison Lynch
Sydney Elise Lyons
Daniel Wilson Machado
Golden Maurie Mack
Melvin Franklin Magwood III
Karleigh Faith Majeske
Hunter Michael Maloy
Rachel Pahka Mambou
Ca'rya Juel Manick
Jubilee Marie Manneraak
Catherine Daleen Martin
Victoria Yvonne Martin
Hazael Ahias Martinez
Elisabeth Martinez-Martinez
Ciera Simone Martin-Sadler
Kensley Elizabeth Mask
Zachary Chase Masullo
Connor Travis Matthews
Mylasia Samuri Maxwell
Damien Isaiah Mazyck
Jaylin Amera McCaskell
Michael Estribo McClure
Lauren Emily McCracken
Tyon Dupree McFadden
Eion Amin McFarlane
Tracy Eross McFarlane
John Thomas McGinnis III
Logan Ashley McGrew
Katelyn Renee McIrvin
Hannah Kathleen McKee
Ryan Patrick McShane
Aneirin Olaitin Melton
Logan Christopher Melvin
Karrigan Elizabeth Menchaca
Michael Cole Messina
Carlos Alfredo Micolta
John Fredy Micolta
Luke Kamran Milanian
Jaquawn Elias Mitchell
Tyreike Marcel Mitchell
Dylan Chaz Mixon
Malachi Elijah Mixon
Hailey Nicole Mizell
Bryson Taylor Mizzell
Hayden Tyler Mizzell
Alec Walker Molewski
Mattie Janell Monnet
Jennifer Monrroy-Resendiz
Nathan Christopher Montagna
Joy Angel Monts
Ariana Monet Moore
Zai'nasia Briona Capri Moore
Gelyan Siree Morales
Matthew Bryan Morales
Brooke Skyler Moreland
Moriah Yiesha Morgan
Anna Marie Morris
Brooke Paulette Leigh Morris
Noah Christian Keith Morse-Estes
Ashlyn Taylor Moss
Alexia Jayden Mount
Ann Ruth Moyer
Tyquane Tyree Murdock
Alivia Lyn Murphy
Riley Elizabeth Murphy
Arthur Henry Narr
Lamaya Daie Nealy
Ian Michael Neely
Amiere Ja'tiane Nelson
Taylor Elizabeth Neville
Madison Marie Newhall
Isabella Louise Newton
Terry Claude Newton
Austin Patrick Nichols
A'leiya Maria Noland
Zakiya Solange Norris
Julia Michon Nuss
Fiona Crevan O'Connor
Mackenzie Rae Olive
Jonathan Gabriel O'Quinn
Stephanie Orozco
Drayven Kristoffer Ortega
Kylee Nicole Owens
Samuel Anderson Owens
Kason Joseph Oxborrow
Giovani Azarias Paiz
Curren Benjamin Palmer
Zoe Elizabeth Parham
Landon Edward Connor Parker
Olivia Grace Parker
Elijah Duncan Patrick
Vaden Leigh Patterson
Serena Rosalyn Pauley
Yazmin Reginae Payne
Allison Darby Pearson
Malachi Thomas Emilio Pearson
Jacob Warren Peele
Harrison Lowell Penley
Kaliyah Nicole Penninger
Tyson Isaiah Penwell
Aubreona Marie Perry
Christian Alando Perry
Joshua Tomas Perry
Paul Dandridge Watts Perry
Ramiyah Demesia Abigail Perry
Sierra Jade Perry
NyAsia Imani Person
Angel Jahzare Peterson
Logen Bryce Peterson
Adrianna Renee Phillips
Katlyn Elise Phillips
Morgan Lorraine Pinckney
Stephanie Lashalle Pitts
Olivia Kathryn Plymel
Rowen Mikel Henery Potter
Brandon Carson Powell
William Brady Powell
Vineel Prathipati
Hunter Dane Preedy
Kaitlyn MJ Presnell
Emily Rose Prestia
Victoria Michelle Price
Taylor Marie Prince
Dylan Lee Prine
Mark Taylor Quarles
Brandon Davis Raglin
Willis Leroy Rahn III
Tracy Allen Raines Jr.
Brianna Aaliyah Randolph
Elijah Jose Rangel
Madison Lynne Rast
Amber O'Shay Ravenell
Keyzhaun Allen Ray
Nichole Marie Raymond-Hartley
Christian Diego Reader
Myles Alan Reaves
Kelsey Leigh Rebeck
La'Nya Tiara Reese
Jena Lisette Rehrig
Kristina Ellyn Rettig
Ruby Esmeralda Reyes-Rodriguez
Timmyra-Anjale'k Sam Richard
Bryant Tyrin Richardson III
Jamaya Annquinette Rigby
Jonathan Roy Riservato I
Joseph Vincent Riservato I
Cooper Jolee Risher
Heaven Renee Rivera
Shamya Nyandia Lashon Rivers
Jacob Wesley Roberson
Joseph Michael Roberson
Jaden Ahmad Roberts
Jamelia Tanisha Nicole Roberts
Alysa Janee Robinson
Andrea Berenice Rodriguez Garcia
Sinaa' Briane Rogers
Vernasheonia Mashanti Ross
Grace Erskine Rothemich
Jaiden Simone Rouse
Brayan Leobardo Ruiz-Lopez
David Charles Rundell
Cyn'Tasia Lionderia Russell
Morgan Susanne Russo
Myles Sean Ryder
Allison Lucille Sandoval
Ryan Glacier Sands
Seito O'neal Sanford
Cameron Alexander Saulsberry
Svetlana Mackenzie Saxon
Jacob Lee Scardo
Layne Andreana Schelest
Ethan Corrie Schouest
Chad Michael Schumacher
Christopher Phillip Schumacher
Leah Elena Schupp
Emily Marie Scianna
Abigail Lynn Scott
Jevic Alexander Scott
Brayshona Latrice Seabrook
Jayden Grace Sever
Abigail Alexis Shader
Sierra Raeann Shanks
Shamiya Ashanti Shannon
Lexi Nicole Shepard
Ethan Tyler Shepherd
Sidney Marie Shipp
Thomas Slade Shirah
Delanee Rose Shumpert
Kyleigh Marie Simmons
Leroy Simmons III
Ashlyn Marcelle Simokat
Brandon Jonathan Simpson Jr.
Kylie Mackenzie Sims
Jaleyah Anastasia Singleton
Tyrianna Denise Singleton
Cailey Renee Smith
Dakota Michael Smith
Devon Sajavien Smith Jr.
Kyle Anson Smith
Rebekah Grace Smith
Samantha Churchill Smith
Thomas Dale Smoak
Sadie Rae Snell
Charles Michael Sompayrac
Sophie Christian Sompayrac
Alexis Ann Soriano
Desmin Michael Southers
Emily Lee Ann Spears
Kaylee Emma Spears
Bashir Ahmad Spencer
Natalie Mae Spriggs
Jason Paul Springfield
Seth Adam Stacy
Elisabeth Ann Standridge
Caroline Paige Meyers Stanfield
Trinity Serena Stapleton-Doctor
Asyria Leasia Stephens
Paiton Airion Stevens
Lauren Nicole Stewart
Cedrick Jaleel Stinson
Sydney Layne Stone
Kyra Dalashia Story
Ambriel Makayla Stout
Cristopher Suarez Perez
Anaya Kai Sumners
Lillie-anne Mae Swafford
Cody Montgomery Swann
Harley Nicole Sweat
Hannah Faith Swicord
Madelyn Rae Swygert
Ethan Riley Tanner
Matthew David Tatar
Aja Monique Taylor
David Allan Taylor III
Emma Lou Taylor
Jada I'ashia Taylor
Johnathan Martinez Taylor
Braden Hunter Teegardin
Dallas Michael Telkamp
Andrew Jacob Thomas
Davon Harold Thomas
Kara Michelle Thompkins
Ketirah Janiece Thompson
McKenzie Kay Thorpe
Davionna Zhanae Threatt
Ethyn Blake Tiller
Charles Lane Tobin
Caleb Jonathan Tolppa
Ravyn Ashanti Torres
Sarah Joanne Towe
Georgia Lee Towne
Toneyae Juliona-Brendale Trappier
Cara Madison Travelstead
Sebastian Royal Travis
Ryan Allen Traylor
Dashanti Edsmariah Tucker
T'asia Jermya Tucker
Alexis Victoria Tuft
Blake Jaryn Tufts
Zachary Alan Tyson
Jonathan Uriostegui
Vicktorya Skye Useche
Andriana Mary-Lynn Varner
David Michael Varner II
Carrie Adonna Vaughn
Edwin Vega
Leticia Velasco
Jesus Ivan Velasco Matias
Antonio Ismael Venegas
Eric Matthew Vien
Izaac Lance Villagomez
Abigail Elizabeth Vining
Hannah Grace Waggoner
Owen Kristopher Wall
Tyler James Wallace
Nae'Lin Shane Washington
Ashley Nicole Weatherford
Peyton Reese Weaver
Kristen Samia Weldon
Owen David Wellman
Dominique Ramon West
Brice Matthew Whisonant
Anekah Taylour White
Aneyah Zoey White
Justin Demond White
Kamryn Nicole White
Mary Katherine White
Shanya Leannecia White
Starlyn Anya Malise White
Payne McKinley Whitfield
Zyiona Leasia Wiggins
Emily Morgan Wilber
Chi'Daya Quintasia-Imani Wiley
Alexis Jane Wilkinson
Adrian Lance Williams
Hailey Nicole Williams
Ja'mori Jahmique Williams
JaQuan Christopher Williams
Kenishia Jasmine Sire Williams
Sha'Asia Asiona Ke'Asia Nyshay Williams
Hayden Michael Wilson
Raine Emer Wilson
Zahnia Renee Wilson
Caleb Turner Windham
Jacob Lee Windham
Amaya Maria Witcher
Akim Tarik Witherspoon Jr.
Jakera Jusle Womble
Emma June Wood
Hannah Marie Woods
Nicholas Charles Wrenn
Tiandra Kyashia Wright
Travis Jay Wurscher
Carole Ann Wyatt
David Phillip Wyatt
Jestyn Lawrence Wylie
Kinnedy J Wylie
Bre'Jea Sloane Yates
Tyler Virgil Yekel
Taylor Lynn Young