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Summerville High School graduates

Summerville High School graduates

Valedictorian: Sadie Rae Snell

Salutatorian: Madison Leigh Call

Graduates

Bianca Adame Mancillas

Briana Rose Agurto

Jeramy La'trell Marquise Aiken

Logan James Akright

Charlie Alcantara-Garcia

Soley Aldaba-Mendez

Maria Beatriz Almirail Parody

Jacob Dylan Altman

Devonte Jawon Ancrum

Henry Allen Ancrum III

James Ryan Anderson

Brynn Delores-Elaine Anthon

Jayden Bera Araujo

Jodee' Lin Arnold

Ayren Jane Artz

Addison James Ashley

Kylea Joy Bachelder

Sharhye N'tavia Bachelor

Alleyia Isabell Bailey

McKenzie Kaye Bailey

Ralph Bailey III

Emily Daryn Bair

Mason Charles Baird

Seire Antise Elizabeth Irene Baker-Morgan

James William Barentine

Gabriel Michael Barkley

Ethan Michael Barrett

Dillon Eric Lee Barton

Marley Ann Bassett

Charles Allen Baxley IV

Jackson Winfield Baxley

Alona Lucile Baxter

Lailani Dyeja Baxter

Jake Robert Bayrd

Landon Seth Bazzle

Eduardo Becerril Hernandez

James Tyree Bell

Jared Mitchell Bell

Mina Marie Bell

Keion Jamir Bennett

Kevin Alberto Jeffrey Bennett

Dariana Rhonda Black

Briley Terry Blackmon

Craig Sheldon Blewer II

Trenton Allen Blome

Madison Rose Boccella

Chase Evan Boggs

Charles Teddy Boineau

Cody Garrett Bolton

Aaron Boone Jr.

Bryton Terrell Bootle

Dylan Thomas Bosley

Douglas Wain Botten Jr.

Brittany Alexis Bowen

Brigid Eveyln Bowes

Journey Autumn Boyd

William James Boyd

Arden Kathryn Boykin

Cynthany Bailey Braman

Shawn Eric Brandt

Kyleigh Nicole Brill

Elizabeth Graceann Britt

John Payton Owen Broderick

Dawson Stephen Bronson

Camden Michael Bronzburg

Harley Marie Bronzburg

Aiden Ivory Broomfield

Sha'Kynah Jahni Broughton

Briar Spencer Brown

Dylan Wayne Brown

Kearsten Zane' Brown

Kendall Delaney Brown

Kendall Mackenzie Brown

Madison Lynn Brown

Malik Ja'quez Brown

Tyson David Brown

Johnathon Blake Brownlee

Brandon Paul Bruso

Cayden Adrianne Bryant

Shaheed Tariq Bryant

Ty'ree Dav'yon Angelo Bryant

David Landon Buchanan

Aubrey Celeste Buckingham

Landen Gregory Burbage

Mary Ale Burdiss

Niyah Denise Burgess

Tristan Carl Burkhead

Brandon Christopher Burnett

Gabrielle Jordan Burnette

Jared Scott Burroughs

Ava Genevieve Butler

Peyton Eileen Butt

Aaron Twaine Butts Jr.

Angelina Faith Byrd

Victoria Marie Byrd

Emmanuel Alor Calderas

Madison Leigh Call

Cory Michael Callahan

Theda Chrisse Cameron

Briana Lynn Campbell

James Nesta Campbell

Toni La'naya Campbell

Zyaunah Nicole Campbell

Jackson Maula Campeau

Aciey Lamont Canty Jr.

Makaylha Lawonda Quonae Capers

Ashlee Taylor Carpenter

Alejandro Alcantara Carrillo

Dre-Shaun Terelle Carter

Jacob Kegan Carter

Nathaniel Wade Carter

Christopher Dylan Casey

Lyun Zander Kristian Chambers

Nicholas Jordan Chambers

Montez Kevon Champaigne

Denzel Elijah Chandler

Aaron Glen Chase

Emma Victoria Cheeseright

Rae Julianna Chillak

Benjamin Joseph Church

Matthew Bennet Church

Rebeka Lyn Churchill

Isabella Maddison Claer

Kaden Allen Cleverley

Brendan James Cline

Jada Rene Clover

Raven Makayla Coburn

Raegan Kennedy Cole

Chasity Nicole Coleman

Joshua Christopher Coleman

Krislyn Star Coleman

ZyKailyn Marie Coley

William Mikael Collinson

Kenneth Douglas Cone

Nadia Christine Connor

Fischer Thomas Cook

Kendall Leighanne Cook

William Cameron Cook

Jacob Akila Coppedge

Maaisen Xavier Cordes

Alexis Samone Corley

Cole Wyatt Cornette

Devyn Rochelle Corr

Samantha Morgan Couch

Olivia Anne Cox

Christopher Micah Creel

Brian Keith Crosby II

Parker Addison Cross

Selena Marie Cruz

Edward Nicolas Cruz-Segovia

Matthew Thomas Cunningham Jr.

Kaila Mone' Curry

Alexus Constance Sarai Cuttino

Jamie Aliyah Cuttino

Megan Dagley

Yancey Gregory Dais III

Tyler James Daniel

Christina Keyona Daniels

Taylor Alexandria Daniels

Jamayl Samuel Dash

Leah Christine Davenport

Armoni'e Renee Davis

Damien Takai Davis

Hunter Carter Davis

Linda Roxanna Davis

Rachel Paige Davis

Joshua Scott Deal

Austen John Dearing

Jacob Aaron DeLaGarza

Desire Andell Delucien

Chloe Nichole DeMato

Alexandria Serena DeSousa

Donte' Lamont DeVeaux Jr.

Caleb Justin Dewees

Kayla Desiree Dickerson

Savannah Grace Diggett

John Edward DiMola

Day-Leigh Ox'zyana Rae Disbrow

Caitlin Grace Dixon

Grace Elizabeth Dixon

Clariashli Docena-Guerrero

Naomi Dominguez Robles

Jaqueline Dominguez Salazar

Sarah Christyne Dominianni

William Joseph Dooley Jr.

Tyler John Douglas

Journey Payton Faith Doyle

Parker Shea Draheim

McKenize Leigh Driggers

Marshall Musarra Driver

James Hughes Droze

Rachael Elizabeth Droze

Savannah Caylin Droze

Adriel Gerald D'Souza

Da'Mayisha Shyeria Dunmeyer

Raekwon Jamar Dunmeyer

Preston Everett Dunn

Sean Kerry Durham

Zachary John Duvall

Cameron Benjamin D'Water

Brock Anthony Eastman

Angela Marie Edwards

Kendahl Marie Elmore

Lydia Sue Elmore

Irael Jesus Escamilla

Hunter Stone Evans

Shasiiya Heddie Denise Evans

Hailey Elizabeth Ezell

Jadyn Mckayla Fabre

Serente Kaylee Faircloth

James David Farque

Eve Jin Li Ferguson

Tionna Marjam Leal Ferguson

James Terrell Flood Jr.

Kymburli Myree Flood

Sandra Lizeth Flores Delgado

Jamel Moore Floyd

Dennis Wesley Folden

Ryan William Joseph Foor

Jaden Noah Ford

Adriana Tone Fordyce

Jennings Thomas Fowler

Zoey Shannon Frasier

Julia Shaniah Frazier

Shannon Margaret Freeman

Justin Hollis Fulton

Mark Lance Galera

Kian O'Brian Gallagher

Catherine Rose Garcia

Makayla Trinity Herman Gary

Brianna Jamani Anaya Geddis

Terrance Terrell Geddis

Joseph Michael Geesaman

Brenden Miles Gerard

Abigail Susan Gessner

Rachel Marie Gibby

William Wesley Gilbert

John Joseph Gilberti

Carter Stanton Gill

Ashley Kyler Gillyard

Imani Lannette Glenn

Lavell Marques-Malik Glenn Jr.

Donnell Davon Glover

Patricia Adrianna Mcteer Glover

Lexairy Michelle Gomez Medina

Victoria Marie Gonzalez

Sean Amiri Goode

Shelby Marie Goodman

Colby Ashlyn Goodson

Dalton Jacob Graham

Marshall Lee Graham

Stephany Granados

Chyna Marie Sade Grant

Rashaad Nakeem Grant

Yakira Shari Grant

Preston Lee Greco

Saleyia Monisia Greene

Brayden Scott Gregory

Andrew Dale Grooms

Colin Allen Grooms

Thomas Anthony Gross

Nicholas Bonifacio Guerrero

James Bonner Guilford

Kenneth James Hagen

Taylor Rene Haigood

Christian Michael Hall

Jaylen Christopher Hall

Keegan Joseph Hall

Crystal Amber Hallman

Elijah Jontay Hallums

Noah Thomas Hamann

Ian Joseph Hanna

Hunter Austin Harden

Amari Tytiana Hardy

Rebeccah Anne Harley

Kaylee Nicole Harrell

Tre'vian Devon Harris

Deven Margaret Harshaw

Aidan Daniel Harubin

Casey-Lin Kennedy Harvey

William Jordan Hayes

Kelsey Elizabeth Hearn

Jessen William Heber

Jaheem Kenneth Heckstall

Emily Mae Heerschap

Samuel Christopher Helmueller

Brodee Austin Henderson

Zachary Glen Hensley

Elijah Michael Hernandez

Fredy Alex Hernandez

Diana Hernandez-Martinez

Joseph Junior Heyward II

Odrecia Janecka Hickman

Faith Marie Hicks

Yancarlo Hidalgo

Jessica Angel Higgins

Javon Terrell Hightower

Diamin Trenae Hill

Daren Giresse Hinds

Caden Dale Hofert

Emilia Grace Hoffman

Mason Wallace Holliday

Hunter Michael Horton

Wyatt Gabriel Hotelling

Victoria Rene Hudson

Alexander Lee Hundemer

Kaytlan Frances Hunt

Aidan James Hunter

Daniel Paul Hupp

Austin William Hurst

Megan Rene Irwin

Jeremy Shane Ison II

Rubin Lee Oliver Izzard

Ayanna Alike Jackson

Jordan Rashad Jackson

Zora Mae Jackson

Tre'von Maurice Jacobs

Darian Richard Jacquet

Hannah Elizabeth James

Ryan Malcolm James

Treotis Recardo James

Madeline Cecille Jennings

Richard Edmond Jensen

Dymond Faith Yazmin Johnson

Ricqeasha Triana Johnson

Trevon Shamar Johnson

Aaron Edward Jones

Abigail Rose Jones

Brandon Raeshod Jones

Brenden Ja-Von Jones

Ja'lian Jaiheem Jones

Molashia Deonne Jones

Samuel Peter Jones

Jakob Robert Jorgensen

Aidan Garrett Jurey

CarolAnn Rosa Kaltofen

Marcus James Kane

Arianna Elizabeth Kaplan

Haley Jaiden Kappell

Gabrielle Angelic Karim

Brayden Lucas Keller

Peyton Rene Kelley

Phoenix Joshua Tank Kelley

Jonathan James Kelly

Joshua Matthew Payton Kenerley

Kayla Marie Kerstetter

Kenny Khammala

Hailey Nicole Kimmel

Ryan Paul Kimsel

Desiree' Imani Kinard

Trevon De'rone King

Dakota Wayne Kinsey

Mason Oniel Knight

Caleb David Knox

Austin Tyler Koenig

Meghan Kathleen Kondroski

Jack Thomas Kortenhoeven

Jakob Andrew Kramer

Gavin Kenneth Kuhl

Logan Bradley Lambe

Jessica Stephane Lara Velazquez

Cynthia Lashea Lawrence

Niquita Bernice Lee

Taiquez Javone Camron Lee

Abigail Heidi Leftwich

Marc Anthony Leroy Lessner

Caden Jinks Leverett

Aamaya Janae Lewis

Aaron Tre'von Lewis

Nadajia Ayanna Lewis

Tyan Lashea Linen

Cameron Tyrin Link

Taylor Alexis Lippy

Adrian Taylor Lissandrello

Autumn Tyler Lissandrello

Jonah Benjamin Litz

April Naomi Lloyd

John Andrew Lloyd

Seth Alexander Logan

Jonas Hunter Long

Bailey Elisabeth Lovell

Alexzion Unique Lowe

Erik Henry Lowe

Fiona Raine Lozano

Jamison Reece Lucarelli

Shekinah Majesty Lucas

Genesis Janin Luna-Berrios

Rylie Madison Lynch

Sydney Elise Lyons

Daniel Wilson Machado

Golden Maurie Mack

Melvin Franklin Magwood III

Karleigh Faith Majeske

Hunter Michael Maloy

Rachel Pahka Mambou

Ca'rya Juel Manick

Jubilee Marie Manneraak

Catherine Daleen Martin

Victoria Yvonne Martin

Hazael Ahias Martinez

Elisabeth Martinez-Martinez

Ciera Simone Martin-Sadler

Kensley Elizabeth Mask

Zachary Chase Masullo

Connor Travis Matthews

Mylasia Samuri Maxwell

Damien Isaiah Mazyck

Jaylin Amera McCaskell

Michael Estribo McClure

Lauren Emily McCracken

Tyon Dupree McFadden

Eion Amin McFarlane

Tracy Eross McFarlane

John Thomas McGinnis III

Logan Ashley McGrew

Katelyn Renee McIrvin

Hannah Kathleen McKee

Ryan Patrick McShane

Aneirin Olaitin Melton

Logan Christopher Melvin

Karrigan Elizabeth Menchaca

Michael Cole Messina

Carlos Alfredo Micolta

John Fredy Micolta

Luke Kamran Milanian

Jaquawn Elias Mitchell

Tyreike Marcel Mitchell

Dylan Chaz Mixon

Malachi Elijah Mixon

Hailey Nicole Mizell

Bryson Taylor Mizzell

Hayden Tyler Mizzell

Alec Walker Molewski

Mattie Janell Monnet

Jennifer Monrroy-Resendiz

Nathan Christopher Montagna

Joy Angel Monts

Ariana Monet Moore

Zai'nasia Briona Capri Moore

Gelyan Siree Morales

Matthew Bryan Morales

Brooke Skyler Moreland

Moriah Yiesha Morgan

Anna Marie Morris

Brooke Paulette Leigh Morris

Noah Christian Keith Morse-Estes

Ashlyn Taylor Moss

Alexia Jayden Mount

Ann Ruth Moyer

Tyquane Tyree Murdock

Alivia Lyn Murphy

Riley Elizabeth Murphy

Arthur Henry Narr

Lamaya Daie Nealy

Ian Michael Neely

Amiere Ja'tiane Nelson

Taylor Elizabeth Neville

Madison Marie Newhall

Isabella Louise Newton

Terry Claude Newton

Austin Patrick Nichols

A'leiya Maria Noland

Zakiya Solange Norris

Julia Michon Nuss

Fiona Crevan O'Connor

Mackenzie Rae Olive

Jonathan Gabriel O'Quinn

Stephanie Orozco

Drayven Kristoffer Ortega

Kylee Nicole Owens

Samuel Anderson Owens

Kason Joseph Oxborrow

Giovani Azarias Paiz

Curren Benjamin Palmer

Zoe Elizabeth Parham

Landon Edward Connor Parker

Olivia Grace Parker

Elijah Duncan Patrick

Vaden Leigh Patterson

Serena Rosalyn Pauley

Yazmin Reginae Payne

Allison Darby Pearson

Malachi Thomas Emilio Pearson

Jacob Warren Peele

Harrison Lowell Penley

Kaliyah Nicole Penninger

Tyson Isaiah Penwell

Aubreona Marie Perry

Christian Alando Perry

Joshua Tomas Perry

Paul Dandridge Watts Perry

Ramiyah Demesia Abigail Perry

Sierra Jade Perry

NyAsia Imani Person

Angel Jahzare Peterson

Logen Bryce Peterson

Adrianna Renee Phillips

Katlyn Elise Phillips

Morgan Lorraine Pinckney

Stephanie Lashalle Pitts

Olivia Kathryn Plymel

Rowen Mikel Henery Potter

Brandon Carson Powell

William Brady Powell

Vineel Prathipati

Hunter Dane Preedy

Kaitlyn MJ Presnell

Emily Rose Prestia

Victoria Michelle Price

Taylor Marie Prince

Dylan Lee Prine

Mark Taylor Quarles

Brandon Davis Raglin

Willis Leroy Rahn III

Tracy Allen Raines Jr.

Brianna Aaliyah Randolph

Elijah Jose Rangel

Madison Lynne Rast

Amber O'Shay Ravenell

Keyzhaun Allen Ray

Nichole Marie Raymond-Hartley

Christian Diego Reader

Myles Alan Reaves

Kelsey Leigh Rebeck

La'Nya Tiara Reese

Jena Lisette Rehrig

Kristina Ellyn Rettig

Ruby Esmeralda Reyes-Rodriguez

Timmyra-Anjale'k Sam Richard

Bryant Tyrin Richardson III

Jamaya Annquinette Rigby

Jonathan Roy Riservato I

Joseph Vincent Riservato I

Cooper Jolee Risher

Heaven Renee Rivera

Shamya Nyandia Lashon Rivers

Jacob Wesley Roberson

Joseph Michael Roberson

Jaden Ahmad Roberts

Jamelia Tanisha Nicole Roberts

Alysa Janee Robinson

Andrea Berenice Rodriguez Garcia

Sinaa' Briane Rogers

Vernasheonia Mashanti Ross

Grace Erskine Rothemich

Jaiden Simone Rouse

Brayan Leobardo Ruiz-Lopez

David Charles Rundell

Cyn'Tasia Lionderia Russell

Morgan Susanne Russo

Myles Sean Ryder

Allison Lucille Sandoval

Ryan Glacier Sands

Seito O'neal Sanford

Cameron Alexander Saulsberry

Svetlana Mackenzie Saxon

Jacob Lee Scardo

Layne Andreana Schelest

Ethan Corrie Schouest

Chad Michael Schumacher

Christopher Phillip Schumacher

Leah Elena Schupp

Emily Marie Scianna

Abigail Lynn Scott

Jevic Alexander Scott

Brayshona Latrice Seabrook

Jayden Grace Sever

Abigail Alexis Shader

Sierra Raeann Shanks

Shamiya Ashanti Shannon

Lexi Nicole Shepard

Ethan Tyler Shepherd

Sidney Marie Shipp

Thomas Slade Shirah

Delanee Rose Shumpert

Kyleigh Marie Simmons

Leroy Simmons III

Ashlyn Marcelle Simokat

Brandon Jonathan Simpson Jr.

Kylie Mackenzie Sims

Jaleyah Anastasia Singleton

Tyrianna Denise Singleton

Cailey Renee Smith

Dakota Michael Smith

Devon Sajavien Smith Jr.

Kyle Anson Smith

Rebekah Grace Smith

Samantha Churchill Smith

Thomas Dale Smoak

Sadie Rae Snell

Charles Michael Sompayrac

Sophie Christian Sompayrac

Alexis Ann Soriano

Desmin Michael Southers

Emily Lee Ann Spears

Kaylee Emma Spears

Bashir Ahmad Spencer

Natalie Mae Spriggs

Jason Paul Springfield

Seth Adam Stacy

Elisabeth Ann Standridge

Caroline Paige Meyers Stanfield

Trinity Serena Stapleton-Doctor

Asyria Leasia Stephens

Paiton Airion Stevens

Lauren Nicole Stewart

Cedrick Jaleel Stinson

Sydney Layne Stone

Kyra Dalashia Story

Ambriel Makayla Stout

Cristopher Suarez Perez

Anaya Kai Sumners

Lillie-anne Mae Swafford

Cody Montgomery Swann

Harley Nicole Sweat

Hannah Faith Swicord

Madelyn Rae Swygert

Ethan Riley Tanner

Matthew David Tatar

Aja Monique Taylor

David Allan Taylor III

Emma Lou Taylor

Jada I'ashia Taylor

Johnathan Martinez Taylor

Braden Hunter Teegardin

Dallas Michael Telkamp

Andrew Jacob Thomas

Davon Harold Thomas

Kara Michelle Thompkins

Ketirah Janiece Thompson

McKenzie Kay Thorpe

Davionna Zhanae Threatt

Ethyn Blake Tiller

Charles Lane Tobin

Caleb Jonathan Tolppa

Ravyn Ashanti Torres

Sarah Joanne Towe

Georgia Lee Towne

Toneyae Juliona-Brendale Trappier

Cara Madison Travelstead

Sebastian Royal Travis

Ryan Allen Traylor

Dashanti Edsmariah Tucker

T'asia Jermya Tucker

Alexis Victoria Tuft

Blake Jaryn Tufts

Zachary Alan Tyson

Jonathan Uriostegui

Vicktorya Skye Useche

Andriana Mary-Lynn Varner

David Michael Varner II

Carrie Adonna Vaughn

Edwin Vega

Leticia Velasco

Jesus Ivan Velasco Matias

Antonio Ismael Venegas

Eric Matthew Vien

Izaac Lance Villagomez

Abigail Elizabeth Vining

Hannah Grace Waggoner

Owen Kristopher Wall

Tyler James Wallace

Nae'Lin Shane Washington

Ashley Nicole Weatherford

Peyton Reese Weaver

Kristen Samia Weldon

Owen David Wellman

Dominique Ramon West

Brice Matthew Whisonant

Anekah Taylour White

Aneyah Zoey White

Justin Demond White

Kamryn Nicole White

Mary Katherine White

Shanya Leannecia White

Starlyn Anya Malise White

Payne McKinley Whitfield

Zyiona Leasia Wiggins

Emily Morgan Wilber

Chi'Daya Quintasia-Imani Wiley

Alexis Jane Wilkinson

Adrian Lance Williams

Hailey Nicole Williams

Ja'mori Jahmique Williams

JaQuan Christopher Williams

Kenishia Jasmine Sire Williams

Sha'Asia Asiona Ke'Asia Nyshay Williams

Hayden Michael Wilson

Raine Emer Wilson

Zahnia Renee Wilson

Caleb Turner Windham

Jacob Lee Windham

Amaya Maria Witcher

Akim Tarik Witherspoon Jr.

Jakera Jusle Womble

Emma June Wood

Hannah Marie Woods

Nicholas Charles Wrenn

Tiandra Kyashia Wright

Travis Jay Wurscher

Carole Ann Wyatt

David Phillip Wyatt

Jestyn Lawrence Wylie

Kinnedy J Wylie

Bre'Jea Sloane Yates

Tyler Virgil Yekel

Taylor Lynn Young

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