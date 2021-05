Top seed Madison Brengle advances to quarterfinals at LTP $100K in Mount Pleasant

Top seed Madison Brengle is through to the quarterfinals at the LTP $100K tournament at LTP Mount Pleasant on May 6.

Brengle advanced with a 7-5, 6-2 win over Veronica Cepede Royg in the ITF World Tennis Tour event, part of the USTA Pro Circuit.

Only three of the top eight seeds are in the quarters, with No. 6 Renata Zarazua and No. 7 Olga Govortsova joining Brengle in the final eight.

Americans Jamie Loeb and Claire Liu scored upsets, with Loeb ousting No. 5 seed Irina Maria Bara, and Liu taking out No. 3 Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz.

American Katie Volynets defeated Australia's Storm Sanders in straight sets and will face Brengle in the quarters, while Loeb and Liu will square off in another quarterfinal match.

The finals are set for 11 a.m. Sunday.

LTP $100K results

Singles

Madison BRENGLE (USA) [1] Veronica CEPEDE ROYG (PAR) 7-5 6-2

Jamie LOEB (USA) Irina Maria BARA (ROU) [5] 4-6 7-6(4) 6-3

Renata ZARAZUA (MEX) [6] Grace MIN (USA) 6-2 6-1

Magdalena FRECH (POL) Victoria DUVAL (USA) 4-6 6-4 6-1

Claire LIU (USA) Maiar SHERIF AHMED ABDELAZIZ (EGY) [3]6-3 6-0

Katie VOLYNETS (USA) Storm SANDERS (AUS) 6-2 6-0

Olga GOVORTSOVA (BLR) [7] Aldila SUTJIADI (INA) 7-5 0-6 6-4

Harriet DART (GBR) Arina RODIONOVA (AUS) 7-6(3) 4-6 6-1

Doubles

Aleksandra KRUNIC (SRB) / Urszula RADWANSKA (POL) Quinn GLEASON (USA) / Jamie LOEB (USA) 6-4 7-6(1)

Hailey BAPTISTE (USA) / Whitney OSUIGWE (USA) Irina Maria BARA (ROU) / Maiar SHERIF AHMED ABDELAZIZ 6-4 6-4

Caty MCNALLY (USA) / Storm SANDERS (AUS) [1] Erin ROUTLIFFE (NZL) / Aldila SUTJIADI 4-6 6 6-0 [10-7]

Eri HOZUMI (JPN) [4] / Miyu KATO (JPN) Olga GOVORTSOVA (BLR) / Renata ZARAZUA 6-3 6-3