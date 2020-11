Charleston's Shelby Rogers withdraws from LTP $100K tournament

Charleston's Shelby Rogers was forced to withdraw from her hometown tournament on Thursday because of injury.

Rogers' withdrawal from the LTP $100K tennis tournament, giving Gabriela Talaba a walkover in their second round match at LTP Mount Pleasant.

Ranked No. 58 on the WTA Tour, Rogers advanced to the quarterfinals of the U.S. Open in September, and defeated superstar Serena Williams during the summer.

Also on Thursday, Charleston junior Emma Navarro fell to fellow American Claire Liu by 6-4, 6-1.

No. 2 seed Lauren Davis is the top seed left in the singles draw, and the American advanced to the quarterfinals with a 6-2, 6-1 victory over fellow American Hailey Baptiste. No. 4 seed Misaki Doi of Japan is through to the quarters with a walkover against Sara Errani, who also withdrew due to injury.

Friday's order of play

10 a.m

Center court: Katarzyna Kawa vs. Lauren Davis; Misaki Doi vs. Ann Li

Court 9: Claire Liu vs. Renata Zarazua; Magdalena Frech/Katarzyna Kawa vs Ingrid Neel/Caitlin Whoriskey

Court 3: Gabriela Talaba vs. Mairar Sherif Ahmed Abdelaziz; Allua Zamarripa/Maribella Zamarripa vs. Astra Sharma/Maria Sherif Ahmed Abdelaziz

Thursday's results

Claire LIU (USA) d. Emma NAVARRO (USA) 6-4 6-1

Gabriela TALABA (ROU) Shelby ROGERS (USA) [1] w.o.

Misaki DOI (JPN) [4] Sara ERRANI (ITA) w.o.

Renata ZARAZUA (MEX) Madison BRENGLE (USA) [3] 6-2 6-1

Maiar SHERIF AHMED ABDELAZIZ (EGY) Caroline DOLEHIDE (USA) 7-5 7-6(6)

Lauren DAVIS (USA) [2] Hailey BAPTISTE (USA) 6-2 6-1

Ann LI (USA) [8] Magdalena FRECH (POL) 4-6 6-4 6-2

Katarzyna KAWA (POL) Catherine BELLIS (USA) 7-6(4) 6-4

Doubles

Ingrid NEEL (USA) / Caitlin WHORISKEY (USA) Paula KANIA-CHODUN (POL) / Katarzyna 6-4, 6-3

Allura ZAMARRIPA (USA) / Maribella ZAMARRIPA (USA) Caroline DOLEHIDE (USA) [3] / Shelby ROGERs wo

Magdalena FRECH (POL) / Katarzyna KAWA (POL) Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP) / Renata 6-3, 6-1

Astra SHARMA (AUS) / Maiar SHERIF AHMED ABDELAZIZ Kateryna BONDARENKO (UKR) / Olga GOVORTSOVA 6-1, 3-6 (10-6)