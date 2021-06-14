Pinewood Preparatory School graduates
Valedictorian: Karen Russi
Salutatorian: Ellie Rodgers
Graduates
Benjamin W. Beckwith
Aidan Edward Bisbano
Benjamin Connor Brown
Anna Kyoko Budreau
Cameron Jordan Carroll
Wesley Martin Chapman
Izabella Haley Cole
Riley Summer Cox
Lauren McKenzie DaRe
Erin Lee Flaharty
Kailie Jean Greer
Alex Holden
Adeline Louise Horne
Elizabeth Grace Hylton
Raffaelli Ionut Bogdan Ispas
Anna Claire Kabine
Catherine Isabel Kay
Amberly Rose Laird
Tyson O'Neal Larkins
Jaelin Paige LaVanway
Price Coleman LeNoir
Jessica Marie Mangas
Laura Martinez Barroso
Antonio Louis Martinez-Rivera
Matthew Harris Morris
Jackson Frederick Murphy
Mary Grace Gardner Owens
Megan Kassens Pickett
Emily Bradi Rawlings
Addie Daveron Reeves
Tohran Scott Rice
Eleanor Kate Rodgers
Karen Elizabeth Russi
Lance William Saulisbury
Kajal Julia Schiller
Clayshon Elisha Small
Travis Logan Stern
Caroline Nicole Terry
Olivia Joyce Truitt
Addison Luke Venittelli
Riley Thomas Welch
Jordan Nicole White
Maxwell Anthony Zarimba
McKenna Grace Zielke