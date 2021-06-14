You have permission to edit this article.
Edit

Pinewood Preparatory School graduates

Pinewood Preparatory School graduates

Valedictorian: Karen Russi

Salutatorian: Ellie Rodgers

Graduates

Benjamin W. Beckwith

Aidan Edward Bisbano

Benjamin Connor Brown

Anna Kyoko Budreau

Cameron Jordan Carroll

Wesley Martin Chapman

Izabella Haley Cole

Riley Summer Cox

Lauren McKenzie DaRe

Erin Lee Flaharty

Kailie Jean Greer

Alex Holden

Adeline Louise Horne

Elizabeth Grace Hylton

Raffaelli Ionut Bogdan Ispas

Anna Claire Kabine

Catherine Isabel Kay

Amberly Rose Laird

Tyson O'Neal Larkins

Jaelin Paige LaVanway

Price Coleman LeNoir

Jessica Marie Mangas

Laura Martinez Barroso

Antonio Louis Martinez-Rivera

Matthew Harris Morris

Jackson Frederick Murphy

Mary Grace Gardner Owens

Megan Kassens Pickett

Emily Bradi Rawlings

Addie Daveron Reeves

Tohran Scott Rice

Eleanor Kate Rodgers

Karen Elizabeth Russi

Lance William Saulisbury

Kajal Julia Schiller

Clayshon Elisha Small

Travis Logan Stern

Caroline Nicole Terry

Olivia Joyce Truitt

Addison Luke Venittelli

Riley Thomas Welch

Jordan Nicole White

Maxwell Anthony Zarimba

McKenna Grace Zielke

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Columbia Breaking News

Greenville Breaking News

Myrtle Beach Breaking News

Aiken Breaking News