If you have HAVE BEEN WATCHING WHAT IS HAPPENING IN IRAN IT IS APPARENT THAT THE REGIME IS ABOUT TO TOPPLE. IT SHOULD BE NOTED tHAT THE MAJOR COHORT OF AGE GROUPS ARE PEOPLE UNDER 35. T HEY ARE BEATIFULLY EDUCATED AND BELIEVE IT OR NOT ADMIRE THE USA.
THEY ARE AWARE OF WHAT IS G OING ON IN THE REST OF THE WO RLD AND HERE. I WOULD PREDICT THAT THE CLERICS WHO RUN THE COUNTRY WILL BE OVER THROWN IN THE NEXT FEW WEEKS OR NO LATER THAN 6 MONTHS. PLEASE PRAY THAT I AM RIGHT. THE CURRENT REGIME SHOUTS DEATH TO AMERICA CONSTANTLEY AND ARE THE MAIN EXPORTER OF TERROR IN T HE WORLD. ERNEST J BERGER SEABROOK ISLAND TEL NUMBER 843