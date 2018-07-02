ADDISON, David, St. Stephen
BAILEY, Edward, Eutawville
BAUMEISTER, Heard, Yonges Island
BROWN, Makayla, North Charleston
BROWN, Shanaya, Moncks Corner
CAMPBELL, Gladys, Charleston
CHAPLIN, Ernest Jr., Ravenel
DILLARD, Henry, Charleston
FELDER, Amos, Ridgeville
GARTEN, Clifton, Santee
HUMBERT, Kristy, St. Stephen
JENKINS, Virginia, North Charleston
LOGOTHETY, William Jr., Summerville
SARVIS, James, Summerville
SUMTER, Vonderline, North Charleston
WILLIS, Joyce, Summerville
WINE, Susan, Johns Island
WRIGHT, Gary Jr., Goose Creek