ADDISON, David, St. Stephen

BAILEY, Edward, Eutawville

BAUMEISTER, Heard, Yonges Island

BROWN, Makayla, North Charleston

BROWN, Shanaya, Moncks Corner

CAMPBELL, Gladys, Charleston

CHAPLIN, Ernest Jr., Ravenel

DILLARD, Henry, Charleston

FELDER, Amos, Ridgeville

GARTEN, Clifton, Santee

HUMBERT, Kristy, St. Stephen

JENKINS, Virginia, North Charleston

LOGOTHETY, William Jr., Summerville

SARVIS, James, Summerville

SUMTER, Vonderline, North Charleston

WILLIS, Joyce, Summerville

WINE, Susan, Johns Island

WRIGHT, Gary Jr., Goose Creek