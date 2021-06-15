Fort Dorchester High School graduates
Valedictorian: James Eric Grevis
Salutatorian: Ja'Khia Jonee' Sims-Peterson
Graduates
Reem Hussein Abukhdeir
Audree Aliece Adams
Lydia Charise Alford
Amaya Nicole Bailey
Zoe Mozelle Baker
Jaeden Allessandra Barr
Damien Caleb Barron
Silas Jay Bartlett
Abigail Marie Barton
Casey Lynn Lorenzo Batuyong
Erin Margaret Bernstein
Dylan Jennings Berry
Mackayla Jean Bracewell
Abigail Rose Briganti
Christopher Daniel Broms
Treniyah Caprice Brunson
Taylor Grace Bussey
James Lee Carmichael
Zoe Alyssa Carter
Karina Olivia Cervantes
Hayden Allen Chamberlain
Tyler Ethan Christmas
Adelina Catherine Clark
Lauryn Nicole Clark
Sydney Elise Clark
Daniel Chase Clayborn
Whitney Marie Clevenger
Justin Tyler Cole
Justin Allen Colwell
Jewel Allie Cooper
Dylan Christopher Crepeau
Xavier Marcel Crook
Alexander Charles Daniels
Shatori Darice Deal
Grey Curtis Dieguez
Sade Victoria Dieguez
Meryll Emmie Dolbeck
Sydni Elizabeth Drayton
Gabrielle Makayla Duck
Izabella Kylie Dulaney
Caleb Jackson Eickhoff
Elizabeth Guadalupe Enriquez
Jessica Guadalupe Enriquez
Genesis Danielle Ervin
Lorenzo Reyes Escobar
Mya Denise Failey
Samantha Marie Felesky
Amiya Jimae Ferrette
Danielle Claire Filice
Camore Kennedy Marlo Fordham
Brennan Andrew Gillgrist
Jared Samuel Glickman
Jaylen Isaiah Goddard
Ashanti Necholle Ronea Goodwine
Selena Jane Gouge
Matthew Ray Gowans
Ashlynn Paige Granger
James Eric Grevis
David Alexander Griffith
Zackery Vincent Hadley
Abigail Marie Happ
Gabriel Walker Harrison
Roselynn Kay Hashley
Gary Allen Hinks
Kristin Elaine Hoffman
Taylor Ashleigh Hoffman
Kerris Jalynn Holmes
Cameron Thomas-Mason Howard
Jayden Je'lisa-Marie Howard
Katelynn Marie Hughes
Kayla Renee Hughes
Kyle Matthew Hummel
Danyale Janae Hyche
Aviana Isabelle Jackson
Erin Brianna Jacobs
Christian Elisabeth Johnson
Olivia Louise Johnson
Chantella Marisa Jones
Kam'Ren Latre Jones
Jazlynn Joeleen Julo
Camren John Khoury
Paris Monique Kornahrens
Katherine Mary Lambert
Abigail C. Lameg
Kamerin Rashai Laramore
Tyson Alexander LeClaire
Maya Caprice LeFaire
Jalen Bernard Levine
Logan William Lewis
Megan Nicole Lissimore
Joao Pedro Souza Dias Lopes
Luis Lopez-Garcia
Jaylon Tirrell Mackie
Cameron Malik Major
Ethan Thomas McAdory
Emma McBride
Erik David McDonald
Jordan Leonard Christopher McFadden
Payton Marie McGrew
Kristen Monique McPherson,
Na'briya Michelle Miller
Antonia Corinne Miloni
Charlyce Lawanna Mitchell
Taylor Lee Mullis
Carlos Emanuel Murguia-Pulido
Ducati Samantha Nelson
Shawn V-Hoang Nguyen
Nusrat Jahan Nourin
Yasin Adam Ozturk
Isabella Marie Paras
Hannah Maria Pelay
Sarah Marie Petersen
Sydney Kathryn Pillion
Justin Gabriel Purdy
Serenity Clarencia Rattley
Gracie Virginia Lee Reid
Dominique Celeste Reyes Checa
Zugeily Desiree Reyes Navarro
Gabriel Nicolas Reynolds
Valeria De Los Angeles Rodriguez Salazar
Nalini Annalique Rumardo
Jason Custis Russo
Dayana Jocelin Sandoval
Taylor Leann Saner
Devin Michael Sapienza
Caleb John Silvia
Amber Emonae Simmons
Temple Ayden Simmons
Connor Mixai Simpkins
Ja'Khia Jonee' Sims-Peterson
Jamal Maurice Singleton
Serenity Tyre Singleton
Cole Sisco Savini
Brendan Michael Smith
Noelle Espyn Smits
Jonathan Michael Stortz
Tyler Robert Strange
Daisy Rena Swinehart
Jimmy Lee Tang
Tashfiq Alam Tanim
Grace Payton Tiscia
Gabriel Scott Waddell
Emilee Marie Wade
Nathan Andrew Watson
Madelyn Elizabeth White
Elijah Dominic Whiteside
Heaven Sharrone' Williams
Sophia Lynn Wurster
David Zheng
Caleb David Zuercher