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Fort Dorchester High School graduates

Fort Dorchester High School graduates

Valedictorian: James Eric Grevis

Salutatorian: Ja'Khia Jonee' Sims-Peterson

Graduates

Reem Hussein Abukhdeir 

Audree Aliece Adams 

Lydia Charise Alford 

Amaya Nicole Bailey

Zoe Mozelle Baker 

Jaeden Allessandra Barr 

Damien Caleb Barron

Silas Jay Bartlett 

Abigail Marie Barton

Casey Lynn Lorenzo Batuyong

Erin Margaret Bernstein 

Dylan Jennings Berry

Mackayla Jean Bracewell 

Abigail Rose Briganti 

Christopher Daniel Broms 

Treniyah Caprice Brunson  

Taylor Grace Bussey 

James Lee Carmichael 

Zoe Alyssa Carter 

Karina Olivia Cervantes 

Hayden Allen Chamberlain 

Tyler Ethan Christmas 

Adelina Catherine Clark

Lauryn Nicole Clark 

Sydney Elise Clark 

Daniel Chase Clayborn 

Whitney Marie Clevenger 

Justin Tyler Cole 

Justin Allen Colwell 

Jewel Allie Cooper 

Dylan Christopher Crepeau 

Xavier Marcel Crook 

Alexander Charles Daniels 

Shatori Darice Deal 

Grey Curtis Dieguez 

Sade Victoria Dieguez 

Meryll Emmie Dolbeck 

Sydni Elizabeth Drayton 

Gabrielle Makayla Duck 

Izabella Kylie Dulaney 

Caleb Jackson Eickhoff 

Elizabeth Guadalupe Enriquez 

Jessica Guadalupe Enriquez 

Genesis Danielle Ervin 

Lorenzo Reyes Escobar 

Mya Denise Failey 

Samantha Marie Felesky 

Amiya Jimae Ferrette 

Danielle Claire Filice 

Camore Kennedy Marlo Fordham

Brennan Andrew Gillgrist 

Jared Samuel Glickman 

Jaylen Isaiah Goddard 

Ashanti Necholle Ronea Goodwine

Selena Jane Gouge 

Matthew Ray Gowans 

Ashlynn Paige Granger 

James Eric Grevis 

David Alexander Griffith 

Zackery Vincent Hadley 

Abigail Marie Happ 

Gabriel Walker Harrison 

Roselynn Kay Hashley 

Gary Allen Hinks 

Kristin Elaine Hoffman 

Taylor Ashleigh Hoffman 

Kerris Jalynn Holmes 

Cameron Thomas-Mason Howard 

Jayden Je'lisa-Marie Howard 

Katelynn Marie Hughes 

Kayla Renee Hughes 

Kyle Matthew Hummel 

Danyale Janae Hyche 

Aviana Isabelle Jackson 

Erin Brianna Jacobs 

Christian Elisabeth Johnson 

Olivia Louise Johnson 

Chantella Marisa Jones 

Kam'Ren Latre Jones 

Jazlynn Joeleen Julo 

Camren John Khoury 

Paris Monique Kornahrens 

Katherine Mary Lambert 

Abigail C. Lameg 

Kamerin Rashai Laramore 

Tyson Alexander LeClaire 

Maya Caprice LeFaire 

Jalen Bernard Levine 

Logan William Lewis 

Megan Nicole Lissimore 

Joao Pedro Souza Dias Lopes 

Luis Lopez-Garcia 

Jaylon Tirrell Mackie 

Cameron Malik Major 

Ethan Thomas McAdory 

Emma McBride 

Erik David McDonald 

Jordan Leonard Christopher McFadden 

Payton Marie McGrew 

Kristen Monique McPherson, 

Na'briya Michelle Miller 

Antonia Corinne Miloni 

Charlyce Lawanna Mitchell 

Taylor Lee Mullis 

Carlos Emanuel Murguia-Pulido  

Ducati Samantha Nelson 

Shawn V-Hoang Nguyen 

Nusrat Jahan Nourin  

Yasin Adam Ozturk 

Isabella Marie Paras 

Hannah Maria Pelay 

Sarah Marie Petersen 

Sydney Kathryn Pillion 

Justin Gabriel Purdy 

Serenity Clarencia Rattley 

Gracie Virginia Lee Reid 

Dominique Celeste Reyes Checa  

Zugeily Desiree Reyes Navarro 

Gabriel Nicolas Reynolds 

Valeria De Los Angeles Rodriguez Salazar 

Nalini Annalique Rumardo 

Jason Custis Russo 

Dayana Jocelin Sandoval 

Taylor Leann Saner 

Devin Michael Sapienza 

Caleb John Silvia 

Amber Emonae Simmons 

Temple Ayden Simmons 

Connor Mixai Simpkins 

Ja'Khia Jonee' Sims-Peterson

Jamal Maurice Singleton 

Serenity Tyre Singleton 

Cole Sisco Savini 

Brendan Michael Smith 

Noelle Espyn Smits 

Jonathan Michael Stortz 

Tyler Robert Strange 

Daisy Rena Swinehart 

Jimmy Lee Tang 

Tashfiq Alam Tanim 

Grace Payton Tiscia 

Gabriel Scott Waddell 

Emilee Marie Wade 

Nathan Andrew Watson 

Madelyn Elizabeth White 

Elijah Dominic Whiteside 

Heaven Sharrone' Williams 

Sophia Lynn Wurster 

David Zheng 

Caleb David Zuercher 

 

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