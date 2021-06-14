Cane Bay High School graduates

Cane Bay High School's graduates
Valedictorian: Catherine Odell Flake
Salutatorian: Graceyn Ardeth Brown
Graduates
Jordan Wayne Abercrombie
Keiliana Malita Ackerman
Alexis Elaine Adkins
Cory Bennett Adkins
Kevon Christopher Agard
Starr Brooke Ahart
Brittany Cresenciana Aleman-Cuautle
Christopher Skyler Allen
Faith Elizabeth Allen
Laura Renee Allen
Thomas Gregory Allen
Mathilda Rose Alexa Monelar Amistad
Matthew Nikolai Ancheta
Brendon Tyler Anderson
Gintaras Paulius Anderson
Joselain Raine Mackenzie Anthon
Jina Louise Anthony
Brianna Azeneth Aradillas
Morgan Elizabeth Arthur
Jordan Antione Charles Avent
Jonathan Tyler Badgett
Keylee Morgan Ballenger
DeNaija Lakai-Jahpre Balls-Nesbit
Robert James Bare III
Damian Zaknafien Barnes
Victoria Grace Barnes
Isabella Becerra
Garrett Michael Becker
Sean Patrick Behan
Leyland Fernandez Bello
Hunter Lee Beltz
Austin Brayden Bennett
Malayia Janese Bennette
Domenique Cantrell Benson
Jasmine Renae Bernard
Jasmine Christina Bersamina
Aniyah Patrice Bess
David Zachary Black
Ce'Airah Nichole Blakely
Mikayla Kristine Blanco
Brandon Mark James Bloomquist
Ashley Ann Bodden
Jesse Blake Bodiford
Alessandra Estefania Bonjardin Gonzalez
Taylor Ashley Booker
Colleen Alexandra Bowerman
Kaelan Jeann Bowers
Brianna Michelle Bracey
Brian David Bradrick
Christian Alexander Brant
Michael Austin Brant
Logan Tyler Bremer
Catherine Lucille Brewington
Haley Otelia Le-Faye Britt
Azziah Shymon Brown
Graceyn Ardeth Brown
Lucas Michael Brown
LeNyah J'ade Bryan
Kaylee Lynne Bryson
Loretta Jeanne Burkhead
Angelina Corinne Burton
Bailee Ryan Busby
Tyra Mykia Dene Butler
Cayden Michael Byrum
Noah William Byrum
Ignacio Caballero-Ruiz
Kimberly Ann Cables
Jaelynn Nicole Cancer
Keelan Devon Capers
Addison Nicole Carew
Tariah Denise Carlisle
Anna McKay Carothers
Mark Wesley Carr Jr.
Diamonie Robert Or'Tae Carroll
Kiante' Diondre Carter
Shay Elizabeth Carter
Tyler Alexander Casto
Coby Brice Caudill
McKynzee Renee Chatman
Gabriella Marie Cintron
Alexandra Kay Clark
James Asher Clark
Katie Sofia Scarlette Clark
Maria Taylor Clark
Savannah Lee Clark
Laura Anne Clarke
Eric Sean Cody
Caileigh Michelle Coker
Walter Clinton Coker
Mikayla Raye Colbert
Cairo Journey Collins
Kimberly Michelle Colston
Jena Carinne Cooley
Grayson Scott Cooper
Mackenzie Nola Cowles
McKayla Elizabeth Craven
Alexis Lynn Creal
Emersyn Grace Cribb
Kaylin Esmeralda Cruz
Cheyenne Rose Culkin
Dominic Angelo Cunningham
Jett Aidan Cunningham
Abigail Elizabeth Daigler
Dylan Dang
Kaitlyn Marie Dangerfield
Lexi Brynn Dangerfield
Adalycia Nyliyah Daniels
Colby Zane Davenport
Collin Robert Davis
Kelsey Michelle Davis
Will Isaiah Davis
Faith Leigh Davis-Taylor
Geovana Shallon Oliveira De Deus
Evelyn Feria De La Cruz
Robin Jayla Dennis
Erica Andrea Aereonna Dickerson
Aidan Shane Dietrich
Dallus Caitlyn Dobbs
Todd Jamison Hunt Doeing
Kayla Nicole Dooley
William Christopher Downing
Taylor Rose Driggers
Aubryanna Marie DuFrene
Dayna Michelle Dunmore
Trinity Tyonne Eaton
Sue M'Arrah Ebai
Judith Echeverria
Brendon Darrick Edwards
MacKayla Jean Eisel
Daniel Ramon Espinal
Timothy Wilson Evans Jr.
Ethan Gregory Eyre
Nicholas Alexander Ezzell
Aisha Patrice Faruq
Ciera Brooke Fenton
Christian Robert Ferguson
Mariann Elizabeth Fisher
Kira Lauren Fistler
Kassandra Elizabeth Fitzgerald
Catherine Odell Flake
Xander Emill Flores Soto
Brandon Isaiah Flory
Grayson Spencer Foley
Zachary Alexander Fontenot
Andrew Brian Fortner
Addison Jay Foster
Jalicia Aneese Fowler
Daniel Thomas Franke
Andrew Nathaniel Franklin
Doris Renee Frasier-Taylor
Lucille Meredith Frees
Patrahon Azazriah-La Tarik French
Piper Riley Frith
Daijah Willia Gadson
Elvin Josue Galarza
Madison Kennedy Elisabeth Gambles
Haley Elizabeth Gardner
Madison Marie Gardner
Syncere Naseem Tyzean Gary
Jackson Tyler Gaudette
Jai'rell Antonio Xavier Gay
Kirsten Anne Gilliam
Tanaiya Breyana Glee
Kelvin Marcel Glover
Emily Andrea Gonzalez
Erika Raquel Gonzalez
Miguel Antonio Gary Gonzalez
Zaire Simon Gray
Yendor Yorel Green Jr.
Reginay Delaina Gregory
Kian Andrell Grier
Gavin Shane Griffin
Deadra Carlisa Grimes
Isabella Mora Guerrero
Alejandra Gutierrez Heredia
John Bryan Haines
Tierney Shakell Hall
Kaare Edward Halvorsen Jr.
Summer Louise Hamilton
Brianna Nicole Hampton
Samantha Elaine Haney
Julian Ray Harley
Samuel Chase Harris
Kelli Lynn Hartley
Deston Mekhi Haywood
Kaleb Braeden Hedinger
Amya Andrea Henderson
Kaitlyn Rose Hendrickson
Orey James Hern
Roberto Hernandez Jr.
Raevon Mekhi Herrmann
Reginald Charrod Heyward II
Mikayla Aryana Hill
Autumn Rae Hinson
Michael John Hladczuk Jr.
Tony Urshima Hodges Jr.
Emma Noel Holz
Payton Carley House
Maliyah Renee Marie Houston
Shane Corbin Huggins
Rosalinda Huizar-Esparza
Mayann Elizabeth Hulett
Ellie Danielle Huot
Aubrey Lee Hutson
Kameron Joshua Hutson
Truc Thi Huynh
Kaylie Marie Hyder
Hannah Nicole Jackson
Talik Raequan Jacques
Karmen Nicole Jamison
Trinity Arleen Jara
Jayden Tristen Jennings
Brandon Anthony Johnson
Cody Paul Johnson
George Warren Johnson III
Grace Lynn Johnson
J'ylen Micah Johnson
Shay'la Nicole Johnson
Brett Tanner Johnston
DR Dallas Broderick Jones
Haley Michelle Jones
Logan Alexander Jones
Malachi Isaiah Jones
Nicholas Dean Jones
Savannah Alyssa-Jeannette Jones
Christalin Yangco Joson
Bernabe Manashes Juarez
Isaiah Carmel Junious
Benjamin Thomas Justice
Bryana Maria Kane
Haydn Dee Kemp
Tyler Nolan Kerkhoff
Perry Jermaine Keys II
Jordan Michael Kidwell
Julian Leevi Kimsey
Maximus Scott King
Rileigh Jacklynn King
Ashton Edward Krol
Makenna Nicole Marie Krolak
Emma Theresa Kroll
Bryson Allen Kulesza
Madison Faith Kulesza
Lilie Nichole Kyger
Christopher David-Scott Kyle
Keara Margaret Lacara
Kennady Rose Lakowsky
Ryan Donald Lark
Kayla Marie Lass
Meghan Allyssa Laurence
Micah Isaiah Lawston
Connor Alexander Layton
John Paul Leaf
Savanna Rose Lee
Emmanuel La'Roy Levine
Anna Louise Leviner
Cyr'sten Bianca Lewis
Yoselin Licona Mendiola
Christopher Aaron Lincoln
Shane Gordan Lingle
Dominik Micheal Lipari
Thiago Matias Liskey
Grayson Ryan Liston
Devon Thomas London
Kendell Rae London
Gamaliel Lopez Tamayo
Mirella Lopez-Ramos
Haley Danneille Luebben
Landon Marcus Lytchfield
Taron Esau Madison
Haven Marie Madray-Brenner
Joshua Ines Maldonado
Steven Frank Mangin Jr.
Ashley Marie Martin
Brock Taylor Martin
Xavier Edward Martin
Tessa Frances Raponi Martine
Areli Martinez
Arianna Francesca Martino
Zayne Robert Brian Masher
Quoneise Denai Matthews
Ximena Maya Arreola
Jeremy Maya Silva
Yasmin Maya-Perez
Lancy Ellithorpe McClary III
Darrick Von McCoy Jr.
Samantha Ray Danielle McCullough
Abigail Faye McGahee
Jalyn Anthony Carlisle McKeen
Julian Jonah McMillin
Ronald Allen McNeil Jr.
Madison Lynn Mello
Chavier Vaughn Melvin
Iris Izabel Mendez Guzman
Camaryn Reese Mercer
John Michael Messervy
Timothy Maurice Mickens Jr.
Antwan Lamont Miles Jr.
McKinley Grace Miller
Jade Miranda
Zachary David Montroy
Sanaia Marie Moore
Sebastian Morales
Emily Lya Moreno
Allison Brooke Morris
Ashley Lynn Morris
Jordan Hayley Morrison
Katherine Meghan Mullen
Chanel Dimone Mungin
Destiny Adriana Munoz
Michael Steven Munoz
Hayden Michael Murphy
Ashton Lynne Muschek
Aniya Lillia Nelson
Daisha Jaleesa Nelson
Isaac Domonique Zyquazar Nelson
Maddison Sierra Shinju Nelson
Sara Aileen Nesbitt
Joshua Doyle Nolan
Sean Jacob Norman
Shanklyn Nicole Norwood
Polina Markovna O'Brien
Samuel Blake O'Connor
Grace Caroline Oliver
Kayla Jenna-Dee O'Malley
Morgan Ashleigh O'Melia
Rodney Ariel Ortiz-Sanchez
Haley Elizabeth Otte
Alexis Mariah Ouellette
Grace Marie Palmer
Jacob Matthew Allen Panezich
Logan Hunter Park
Grady Brown Parker
Jordan Kendall Elijah Parrish
Jesse Michael Patterson
Polie Pavlova Pavlova
Tharin Tino Payne Jr.
Jada Rose Pemberton
Brayden Michael Perez
Joshua Perez-Amaya
Jerry Dennis Peterson III
Emily Reed Phillips
Carson Brian Phuntek
Aaron James Pierce
Kyra Najae Pinckney
Zy'ar Amontre Pinckney
Alexander James Piszczynski
Braeden Tyler Platt-Buser
William Travis Pope Jr.
Harrison Morgan Presley
Jackson Morgan Presley
Alex Nathaniel Pretto
Sean Carter Price
Robert Odell Pruitt
Olivia Shields Rabineau
Gabriel Demetrius Ramos
Olivia Paige Rather
Mariana LaKira Ravenell
Kilam Lee Reed
Faith Alexandria Reid
Allison Taylor Reimel
Alyssa Kaelyn Rend
Juliet Ann Rhea
Dylan Jacob Richard
Jerron Richburg Jr.
Kaitlyn Ellia Rickenbacker
Ruby Elizabeth Riddle
Myracle Janiya Unique Riley
Taylor Phoenix Rivera
Tristan Luke Rivera
Carlos Terrell Roberts Jr.
Julian Liam Roberts
Kamryn Nichole Roberts
Keyshawn Richard Robinson
Charles Andrew Rodriguez
Juan Jesus Rosales Perez
Alexis Cheyenne Rowland
Nicole Lyn Rowland
Khadijah Amatullah Salam
Anna Grace Sanders
Emma Catherine Sanders
Valeria Desiree Santiago-Nieves
Amelia Trisha Daria Santoyo
Kara Morgan Saunders
Isabelle Pearl Schmitt
Owen Grace Scoggins
Hailey Kathleen Scott
Tristan James Scrio
Amber Marie Seagraves
Marcez Rondell Sessions
Connor Aidan Shapiro
Sarah Frances Shefsky
Hayden Matthew Shortt
Evan Thomas Shrader
David Franklin Shultz Jr.
Lola Rose Sickinger
Destiny Leira Sieb-West
Hannah Kay Siefken
Genesis Dayana Sierra Hernandez
Amiyah Nicole Simmons
Brianna Ashanti Andrea Simmons
Karare Dontre Singleton
Alexandria Grace Smith
Deondre' Levar Smith
Jordan Terrell Charles Smith
Justin Tyler Smith
T'Niya Rose Smith
Aaron Decater Snider
Bryan Sorto
Daniela Andrea Sosa Granados
Silas Asa Sossaman
Annika Cheyanne Sperko
Leon Jarrell Staley
Karaline Makayla Stenzel
Abygale Nicole Stokes
Matthew Jayden Alexander Stokes
Bailey Nicole Stone
Jonah Timothy Streff
Jasmine Elysia Stultz
Thomas Franklin Suber III
Hannah Rose Summers
Johntay Elijah Talley
Christopher Michael Thomas
Ty Michael Thomas
Joshua Bryson Ellis Thompson
Nolan Andrew Thompson
Kharma Aaliyah Thrower
Gabriel Jared Tirado Robles
Austin Ryan Topping
Frank Thomas Toth Jr.
Elaina Christine Treadway
Andrea Trejo Ruiz
Jacob Ackerman Trotter
Rachael Ann Tucker
Olivia Deanne Tudder
Keialey Tacaria Tufts
Tamalega Alextia Tuinei Jr.
Brooklynn Samantha Turnbull
Jesse Martin Tuten
Cody Wyatt Unruh
Erick Giovanni Uvalle
Maria Fernanda Vazquez Galvez
Aaron William Walker
Miyasha Dainyelle Walker
David Sean Ward Jr.
Jamin Brooks Ward Jr.
Aeidon Mikal-Drake Waring
Braxton Michael Warren
Amir Loreal Washington
Dylan Tyler Waters
Isaiah Anthony-Love Watson
Alexis Jade Welborn
Joshua Patrick Wensell
JairKharia Cierria-Mon'ae West
Jessie Eugene Wheeler
Mary Janae Wheeler
Caleb Ethan White
John David White
Kavion Qahree White-Crawford
Terrin Sterling Whitmore
Olivia Hope Whitt
Paige Elizabeth Whitt
Nataria Javia Deyavion Wigfall
Karlysia Nevaeh Wiggins
Conner Joseph Wilbert
Courtney Rae Wilde
Arriana Jolee Williams
Bradley Edward Williams
Dawn Marie Williams
Gerald Lamar Williams
Katelyn Marie Williams
Kayla Tinese Williams
Myia St.Clair Williams
Zachery Taylor Williams
Lane Gray Wilson
De'ontay Adrain Winchester II
Rishard Capone Winfield
Chase Brent Winningham
Cody Michael Wirth
Tyler Allan Wolforth
Joshua Ried Wood
Noah Jacob Wooten
Emma Grace Wooten
Ashanti Denise Wright
Jennah Marie Wright
Karla Naomi Wright
Khia Alise Wright
Brendan Steven Wurts
Albert Lloyd Yelverton V
Michael Bruce Zapor
Lucy Andrea Zarate
David Jose Zelaya Rodriguez