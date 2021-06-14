You have permission to edit this article.
Edit

Cane Bay High School graduates

Cane Bay High School's graduates

Valedictorian: Catherine Odell Flake

Salutatorian: Graceyn Ardeth Brown

Graduates

Jordan Wayne Abercrombie

Keiliana Malita Ackerman

Alexis Elaine Adkins

Cory Bennett Adkins

Kevon Christopher Agard

Starr Brooke Ahart

Brittany Cresenciana Aleman-Cuautle

Christopher Skyler Allen

Faith Elizabeth Allen

Laura Renee Allen

Thomas Gregory Allen

Mathilda Rose Alexa Monelar Amistad

Matthew Nikolai Ancheta

Brendon Tyler Anderson

Gintaras Paulius Anderson

Joselain Raine Mackenzie Anthon

Jina Louise Anthony

Brianna Azeneth Aradillas

Morgan Elizabeth Arthur

Jordan Antione Charles Avent

Jonathan Tyler Badgett

Keylee Morgan Ballenger

DeNaija Lakai-Jahpre Balls-Nesbit

Robert James Bare III

Damian Zaknafien Barnes

Victoria Grace Barnes

Isabella Becerra

Garrett Michael Becker

Sean Patrick Behan

Leyland Fernandez Bello

Hunter Lee Beltz

Austin Brayden Bennett

Malayia Janese Bennette

Domenique Cantrell Benson

Jasmine Renae Bernard

Jasmine Christina Bersamina

Aniyah Patrice Bess

David Zachary Black

Ce'Airah Nichole Blakely

Mikayla Kristine Blanco

Brandon Mark James Bloomquist

Ashley Ann Bodden

Jesse Blake Bodiford

Alessandra Estefania Bonjardin Gonzalez

Taylor Ashley Booker

Colleen Alexandra Bowerman

Kaelan Jeann Bowers

Brianna Michelle Bracey

Brian David Bradrick

Christian Alexander Brant

Michael Austin Brant

Logan Tyler Bremer

Catherine Lucille Brewington

Haley Otelia Le-Faye Britt

Azziah Shymon Brown

Graceyn Ardeth Brown

Lucas Michael Brown

LeNyah J'ade Bryan

Kaylee Lynne Bryson

Loretta Jeanne Burkhead

Angelina Corinne Burton

Bailee Ryan Busby

Tyra Mykia Dene Butler

Cayden Michael Byrum

Noah William Byrum

Ignacio Caballero-Ruiz

Kimberly Ann Cables

Jaelynn Nicole Cancer

Keelan Devon Capers

Addison Nicole Carew

Tariah Denise Carlisle

Anna McKay Carothers

Mark Wesley Carr Jr.

Diamonie Robert Or'Tae Carroll

Kiante' Diondre Carter

Shay Elizabeth Carter

Tyler Alexander Casto

Coby Brice Caudill

McKynzee Renee Chatman

Gabriella Marie Cintron

Alexandra Kay Clark

James Asher Clark

Katie Sofia Scarlette Clark

Maria Taylor Clark

Savannah Lee Clark

Laura Anne Clarke

Eric Sean Cody

Caileigh Michelle Coker

Walter Clinton Coker

Mikayla Raye Colbert

Cairo Journey Collins

Kimberly Michelle Colston

Jena Carinne Cooley

Grayson Scott Cooper

Mackenzie Nola Cowles

McKayla Elizabeth Craven

Alexis Lynn Creal

Emersyn Grace Cribb

Kaylin Esmeralda Cruz

Cheyenne Rose Culkin

Dominic Angelo Cunningham

Jett Aidan Cunningham

Abigail Elizabeth Daigler

Dylan Dang

Kaitlyn Marie Dangerfield

Lexi Brynn Dangerfield

Adalycia Nyliyah Daniels

Colby Zane Davenport

Collin Robert Davis

Kelsey Michelle Davis

Will Isaiah Davis

Faith Leigh Davis-Taylor

Geovana Shallon Oliveira De Deus

Evelyn Feria De La Cruz

Robin Jayla Dennis

Erica Andrea Aereonna Dickerson

Aidan Shane Dietrich

Dallus Caitlyn Dobbs

Todd Jamison Hunt Doeing

Kayla Nicole Dooley

William Christopher Downing

Taylor Rose Driggers

Aubryanna Marie DuFrene

Dayna Michelle Dunmore

Trinity Tyonne Eaton

Sue M'Arrah Ebai

Judith Echeverria

Brendon Darrick Edwards

MacKayla Jean Eisel

Daniel Ramon Espinal

Timothy Wilson Evans Jr.

Ethan Gregory Eyre

Nicholas Alexander Ezzell

Aisha Patrice Faruq

Ciera Brooke Fenton

Christian Robert Ferguson

Mariann Elizabeth Fisher

Kira Lauren Fistler

Kassandra Elizabeth Fitzgerald

Catherine Odell Flake

Xander Emill Flores Soto

Brandon Isaiah Flory

Grayson Spencer Foley

Zachary Alexander Fontenot

Andrew Brian Fortner

Addison Jay Foster

Jalicia Aneese Fowler

Daniel Thomas Franke

Andrew Nathaniel Franklin

Doris Renee Frasier-Taylor

Lucille Meredith Frees

Patrahon Azazriah-La Tarik French

Piper Riley Frith

Daijah Willia Gadson

Elvin Josue Galarza

Madison Kennedy Elisabeth Gambles

Haley Elizabeth Gardner

Madison Marie Gardner

Syncere Naseem Tyzean Gary

Jackson Tyler Gaudette

Jai'rell Antonio Xavier Gay

Kirsten Anne Gilliam

Tanaiya Breyana Glee

Kelvin Marcel Glover

Emily Andrea Gonzalez

Erika Raquel Gonzalez

Miguel Antonio Gary Gonzalez

Zaire Simon Gray

Yendor Yorel Green Jr.

Reginay Delaina Gregory

Kian Andrell Grier

Gavin Shane Griffin

Deadra Carlisa Grimes

Isabella Mora Guerrero

Alejandra Gutierrez Heredia

John Bryan Haines

Tierney Shakell Hall

Kaare Edward Halvorsen Jr.

Summer Louise Hamilton

Brianna Nicole Hampton

Samantha Elaine Haney

Julian Ray Harley

Samuel Chase Harris

Kelli Lynn Hartley

Deston Mekhi Haywood

Kaleb Braeden Hedinger

Amya Andrea Henderson

Kaitlyn Rose Hendrickson

Orey James Hern

Roberto Hernandez Jr.

Raevon Mekhi Herrmann

Reginald Charrod Heyward II

Mikayla Aryana Hill

Autumn Rae Hinson

Michael John Hladczuk Jr.

Tony Urshima Hodges Jr.

Emma Noel Holz

Payton Carley House

Maliyah Renee Marie Houston

Shane Corbin Huggins

Rosalinda Huizar-Esparza

Mayann Elizabeth Hulett

Ellie Danielle Huot

Aubrey Lee Hutson

Kameron Joshua Hutson

Truc Thi Huynh

Kaylie Marie Hyder

Hannah Nicole Jackson

Talik Raequan Jacques

Karmen Nicole Jamison

Trinity Arleen Jara

Jayden Tristen Jennings

Brandon Anthony Johnson

Cody Paul Johnson

George Warren Johnson III

Grace Lynn Johnson

J'ylen Micah Johnson

Shay'la Nicole Johnson

Brett Tanner Johnston

DR Dallas Broderick Jones

Haley Michelle Jones

Logan Alexander Jones

Malachi Isaiah Jones

Nicholas Dean Jones

Savannah Alyssa-Jeannette Jones

Christalin Yangco Joson

Bernabe Manashes Juarez

Isaiah Carmel Junious

Benjamin Thomas Justice

Bryana Maria Kane

Haydn Dee Kemp

Tyler Nolan Kerkhoff

Perry Jermaine Keys II

Jordan Michael Kidwell

Julian Leevi Kimsey

Maximus Scott King

Rileigh Jacklynn King

Ashton Edward Krol

Makenna Nicole Marie Krolak

Emma Theresa Kroll

Bryson Allen Kulesza

Madison Faith Kulesza

Lilie Nichole Kyger

Christopher David-Scott Kyle

Keara Margaret Lacara

Kennady Rose Lakowsky

Ryan Donald Lark

Kayla Marie Lass

Meghan Allyssa Laurence

Micah Isaiah Lawston

Connor Alexander Layton

John Paul Leaf

Savanna Rose Lee

Emmanuel La'Roy Levine

Anna Louise Leviner

Cyr'sten Bianca Lewis

Yoselin Licona Mendiola

Christopher Aaron Lincoln

Shane Gordan Lingle

Dominik Micheal Lipari

Thiago Matias Liskey

Grayson Ryan Liston

Devon Thomas London

Kendell Rae London

Gamaliel Lopez Tamayo

Mirella Lopez-Ramos

Haley Danneille Luebben

Landon Marcus Lytchfield

Taron Esau Madison

Haven Marie Madray-Brenner

Joshua Ines Maldonado

Steven Frank Mangin Jr.

Ashley Marie Martin

Brock Taylor Martin

Xavier Edward Martin

Tessa Frances Raponi Martine

Areli Martinez

Arianna Francesca Martino

Zayne Robert Brian Masher

Quoneise Denai Matthews

Ximena Maya Arreola

Jeremy Maya Silva

Yasmin Maya-Perez

Lancy Ellithorpe McClary III

Darrick Von McCoy Jr.

Samantha Ray Danielle McCullough

Abigail Faye McGahee

Jalyn Anthony Carlisle McKeen

Julian Jonah McMillin

Ronald Allen McNeil Jr.

Madison Lynn Mello

Chavier Vaughn Melvin

Iris Izabel Mendez Guzman

Camaryn Reese Mercer

John Michael Messervy

Timothy Maurice Mickens Jr.

Antwan Lamont Miles Jr.

McKinley Grace Miller

Jade Miranda

Zachary David Montroy

Sanaia Marie Moore

Sebastian Morales

Emily Lya Moreno

Allison Brooke Morris

Ashley Lynn Morris

Jordan Hayley Morrison

Katherine Meghan Mullen

Chanel Dimone Mungin

Destiny Adriana Munoz

Michael Steven Munoz

Hayden Michael Murphy

Ashton Lynne Muschek

Aniya Lillia Nelson

Daisha Jaleesa Nelson

Isaac Domonique Zyquazar Nelson

Maddison Sierra Shinju Nelson

Sara Aileen Nesbitt

Joshua Doyle Nolan

Sean Jacob Norman

Shanklyn Nicole Norwood

Polina Markovna O'Brien

Samuel Blake O'Connor

Grace Caroline Oliver

Kayla Jenna-Dee O'Malley

Morgan Ashleigh O'Melia

Rodney Ariel Ortiz-Sanchez

Haley Elizabeth Otte

Alexis Mariah Ouellette

Grace Marie Palmer

Jacob Matthew Allen Panezich

Logan Hunter Park

Grady Brown Parker

Jordan Kendall Elijah Parrish

Jesse Michael Patterson

Polie Pavlova Pavlova

Tharin Tino Payne Jr.

Jada Rose Pemberton

Brayden Michael Perez

Joshua Perez-Amaya

Jerry Dennis Peterson III

Emily Reed Phillips

Carson Brian Phuntek

Aaron James Pierce

Kyra Najae Pinckney

Zy'ar Amontre Pinckney

Alexander James Piszczynski

Braeden Tyler Platt-Buser

William Travis Pope Jr.

Harrison Morgan Presley

Jackson Morgan Presley

Alex Nathaniel Pretto

Sean Carter Price

Robert Odell Pruitt

Olivia Shields Rabineau

Gabriel Demetrius Ramos

Olivia Paige Rather

Mariana LaKira Ravenell

Kilam Lee Reed

Faith Alexandria Reid

Allison Taylor Reimel

Alyssa Kaelyn Rend

Juliet Ann Rhea

Dylan Jacob Richard

Jerron Richburg Jr.

Kaitlyn Ellia Rickenbacker

Ruby Elizabeth Riddle

Myracle Janiya Unique Riley

Taylor Phoenix Rivera

Tristan Luke Rivera

Carlos Terrell Roberts Jr.

Julian Liam Roberts

Kamryn Nichole Roberts

Keyshawn Richard Robinson

Charles Andrew Rodriguez

Juan Jesus Rosales Perez

Alexis Cheyenne Rowland

Nicole Lyn Rowland

Khadijah Amatullah Salam

Anna Grace Sanders

Emma Catherine Sanders

Valeria Desiree Santiago-Nieves

Amelia Trisha Daria Santoyo

Kara Morgan Saunders

Isabelle Pearl Schmitt

Owen Grace Scoggins

Hailey Kathleen Scott

Tristan James Scrio

Amber Marie Seagraves

Marcez Rondell Sessions

Connor Aidan Shapiro

Sarah Frances Shefsky

Hayden Matthew Shortt

Evan Thomas Shrader

David Franklin Shultz Jr.

Lola Rose Sickinger

Destiny Leira Sieb-West

Hannah Kay Siefken

Genesis Dayana Sierra Hernandez

Amiyah Nicole Simmons

Brianna Ashanti Andrea Simmons

Karare Dontre Singleton

Alexandria Grace Smith

Deondre' Levar Smith

Jordan Terrell Charles Smith

Justin Tyler Smith

T'Niya Rose Smith

Aaron Decater Snider

Bryan Sorto

Daniela Andrea Sosa Granados

Silas Asa Sossaman

Annika Cheyanne Sperko

Leon Jarrell Staley

Karaline Makayla Stenzel

Abygale Nicole Stokes

Matthew Jayden Alexander Stokes

Bailey Nicole Stone

Jonah Timothy Streff

Jasmine Elysia Stultz

Thomas Franklin Suber III

Hannah Rose Summers

Johntay Elijah Talley

Christopher Michael Thomas

Ty Michael Thomas

Joshua Bryson Ellis Thompson

Nolan Andrew Thompson

Kharma Aaliyah Thrower

Gabriel Jared Tirado Robles

Austin Ryan Topping

Frank Thomas Toth Jr.

Elaina Christine Treadway

Andrea Trejo Ruiz

Jacob Ackerman Trotter

Rachael Ann Tucker

Olivia Deanne Tudder

Keialey Tacaria Tufts

Tamalega Alextia Tuinei Jr.

Brooklynn Samantha Turnbull

Jesse Martin Tuten

Cody Wyatt Unruh

Erick Giovanni Uvalle

Maria Fernanda Vazquez Galvez

Aaron William Walker

Miyasha Dainyelle Walker

David Sean Ward Jr.

Jamin Brooks Ward Jr.

Aeidon Mikal-Drake Waring

Braxton Michael Warren

Amir Loreal Washington

Dylan Tyler Waters

Isaiah Anthony-Love Watson

Alexis Jade Welborn

Joshua Patrick Wensell

JairKharia Cierria-Mon'ae West

Jessie Eugene Wheeler

Mary Janae Wheeler

Caleb Ethan White

John David White

Kavion Qahree White-Crawford

Terrin Sterling Whitmore

Olivia Hope Whitt

Paige Elizabeth Whitt

Nataria Javia Deyavion Wigfall

Karlysia Nevaeh Wiggins

Conner Joseph Wilbert

Courtney Rae Wilde

Arriana Jolee Williams

Bradley Edward Williams

Dawn Marie Williams

Gerald Lamar Williams

Katelyn Marie Williams

Kayla Tinese Williams

Myia St.Clair Williams

Zachery Taylor Williams

Lane Gray Wilson

De'ontay Adrain Winchester II

Rishard Capone Winfield

Chase Brent Winningham

Cody Michael Wirth

Tyler Allan Wolforth

Joshua Ried Wood

Noah Jacob Wooten

Emma Grace Wooten

Ashanti Denise Wright

Jennah Marie Wright

Karla Naomi Wright

Khia Alise Wright

Brendan Steven Wurts

Albert Lloyd Yelverton V

Michael Bruce Zapor

Lucy Andrea Zarate

David Jose Zelaya Rodriguez

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Columbia Breaking News

Greenville Breaking News

Myrtle Beach Breaking News

Aiken Breaking News