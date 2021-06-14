Berkeley Middle College High School graduates
Valedictorian: Emma Sophia Stacy
Salutatorian: Jalena Faith Austin
Graduates
Taylen Pierre Allen
Jalena Faith Austin
Johnathon Lee Ball
Hilton Edward Blenis
Ashley Ann Bodden
Madison Grace Bowyer
Aidan Richard Brown
English Tiashanea Brown
Mackenzie Jane Cannon
Mariah Lynn Colbert
Courtney, Elizabeth Cole
Evan Dale Collins
Ceairra Rose D'Armond
Travone Lamonte Dawson
James Lucas Del Rossi
Jerome Robert Dorsey
Caroline Marie Fleming
Savannah Leigh Fleming
Colin Matthew Gamble
Hannah Marie Garbrick
Hayley Jade Gaskins
John William Gatlin
Emma Christina Gregory
Dylan Alexander Harbeson
Annabelle Marie Harris
Desirae Marion Hughes
Conor Holden Jackson
William Thomas King
Paige Raven Lansing
Noah Alexander Laye
Aayliah Alicia Lee
Christopher Dalton Legette
Taylor Latrell Mazyck
Xaiveon Angelo McCoy
Caitlin Rae McNeely
Nathaniel Isael Mejia
Khristine Raye Mercader
Damon Leon Milford
Aidin Parker Mitchell
Ariel Michelle Mixon
Emily Booke Mullins
Katrina Morgan Nickerson
Jan Patterson Tanco
Brooklyn Ann Porter
Bruce Carter Prince
Kendall Dee Rice
Kylie Zoe Rice
Maria Fernanda Rodriguez-Banda
Kristina Alexandra Rydbom
Joshua Issac Shumpert
Ra'Hymeka Euniqua Spann
Emma Sophia Stacy
Prestin Michael Sullivan
Paul Gabriel Aquino Trespicio
Seth Michael Walker
Arwen Elizabeth Wedgeworth
Rebekah Lynn Wyndham