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Berkeley Middle College High School graduates

Berkeley Middle College High School graduates

Valedictorian: Emma Sophia Stacy

Salutatorian: Jalena Faith Austin

Graduates

Taylen Pierre Allen

Jalena Faith Austin 

Johnathon Lee Ball

Hilton Edward Blenis

Ashley Ann Bodden 

Madison Grace Bowyer

Aidan Richard Brown

English Tiashanea Brown

Mackenzie Jane Cannon

Mariah Lynn Colbert

Courtney, Elizabeth Cole

Evan Dale Collins

Ceairra Rose D'Armond

Travone Lamonte Dawson

James Lucas Del Rossi

Jerome Robert Dorsey

Caroline Marie Fleming 

Savannah Leigh Fleming

Colin Matthew Gamble

Hannah Marie Garbrick

Hayley Jade Gaskins

John William Gatlin

Emma Christina Gregory

Dylan Alexander Harbeson

Annabelle Marie Harris

Desirae Marion Hughes 

Conor Holden Jackson 

William Thomas King 

Paige Raven Lansing 

Noah Alexander Laye 

Aayliah Alicia Lee

Christopher Dalton Legette

Taylor Latrell Mazyck

Xaiveon Angelo McCoy

Caitlin Rae McNeely

Nathaniel Isael Mejia

Khristine Raye Mercader

Damon Leon Milford

Aidin Parker Mitchell

Ariel Michelle Mixon

Emily Booke Mullins

Katrina Morgan Nickerson

Jan Patterson Tanco

Brooklyn Ann Porter

Bruce Carter Prince

Kendall Dee Rice 

Kylie Zoe Rice

Maria Fernanda Rodriguez-Banda

Kristina Alexandra Rydbom

Joshua Issac Shumpert

Ra'Hymeka Euniqua Spann 

Emma Sophia Stacy

Prestin Michael Sullivan 

Paul Gabriel Aquino Trespicio

Seth Michael Walker

Arwen Elizabeth Wedgeworth

Rebekah Lynn Wyndham

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