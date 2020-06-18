Summerville High School graduates

Faith McKenzie Abrams
Tristan Ian Ray Abrams
Payton Riley Ackerman
Taylor Renee Adams
Michael Nathaniel Alan
Mariam Elisa Al-Drubi Nevarez
Gisella Kay Alex
Asia Angeles Allen
Hailey Alicia Allen
Da'Neim Armani Alston
Kenyanna Octavia Makelya Alston
Luis Javier Alvarez Lugo
Abagail Rose Anderson
Jordyn BreeAnna Anderson
Kameron Qua'Drell Anderson
Ni'era Monae Anderson
Jared Robert Andraszek
Simaya Nevaeh Attles
Sabrina Marie Avila
Luis Alberto Avila Mendoza
Caden Austin Bachelder
Vince Nino Sevilles Bacon
Bethany Skye Baggett
Caroline Hayes Bailey
Rebecca Lea Bailey
Cole Alan Baker
Dylan Diedre Baldovin
Charlotte Cynthia Barker
Jocelyn Marie Barkley
Caelan Elizabeth Barlow
Tyler Andrew Barnes
Hunter Lee Barnhill
Kaleb Gregory Barr
Asia Natasha Barrett
Zantasia Tara-Adina Bateman
Colin Kenneth Baumann
David Jovany Bautista Quintero
Jon Michael Beamon
Micah Avery Beck
Lauren Alexa Bell
Erik Bello
Gustav Nicholas Berenyi III
Kaylee Marie Bergeron
Juliette Rose Berlanda
Emma Rose Besse
Cameron Kyle Bicknell
Mackenzie Paige Bien
Kyleigh Madison Bishop
Jonathon Patrick Black
Madison Paige Black
Allison Dean Blackmon
Faith Renee' Blair
Hailey Brooke Blewer
Madison Ann Bobbitt
Brooke Ashlynn Boland
Juan Felipe Bonilla
Moasiah Nykerra Bonner
Brett Richard Borgardts
William Walton Brabham
Jacob Alexander Braddock
Marianna Opal Brady
Taylor Bailee Brawner
Michael Warren Brazell
Leah Renee Brehon
Colby Michael Brenner
Ashton James Bright
James William Broach
Alyssa Kenzie Bronson
Derrell Anthony Broughton Jr.
Alana Noelle Brown
Anastacia Makyla Hannah Brown
K'Juan Tyrece Brown
Morgan Yvette Brown
Nya Talatha Lasha Brown
Phillip Stephon Brown
Shirley Caroline Brown
Bridget Annalena Bruce
Brynn Caroline Brusseau
Dyllan Gray Buccy
Josielyn Tresa Buckner
Pierce Alan Bullock
Sarah Analiyah Bunch
Damien Hunter Bunnell
Bryce Andrew Burns
Aric David Burton
Destinee Hope Busco
Henry Andrew Butterworth
Alyssa Ann Byrd
Allison Grace Calvert
Bradley Richard Cammarata
James Cameron Campbell
Carlton Solomon Capers
Saxon Robert Carlton
Gabriel Scott Carnagey
Zachary Graham Carroll
Shakayla Nicole Carter
Parker Thomas Casteen
Katlynn Elizabeth Clark
Kaya Cynille Clavier
Sha'Diamond Alasia Cobbs
Carlos Terreze Cohen Jr.
Brittany Aveon Kelly Collier
Darrian Elijah Collier
Emily Robertson Collier
Christian Alexander Connell
Aurie Elle Cook
Celine Marie Corkill
William James Corson Jr.
Laynee Angeline Coryell
Caitlynn Darby Craig
Nadia Talitha Crawford
Maddison Jurnee Creel
Kassidy Grace Cromer
Jahvonna Teonna Cromwell
Landon Michael Culver
Olivia Paige Culver
LaRon Santell Cummings II
Grace Olivia Dalton
Sabrina Angeliec Danila
Wade Alexander Danna
Teasia Somone Davis
Zavier De'antre Davis
Aqqairria Dije Kehaulani Deal
Caleb Dakota Delee-McCants
Brenda Esmeralda Delgado
Christopher William Delonge
Richard Anthony DeNigro Jr.
Christopher Micheal-Orion DeWitt
Isabel Marie Diaz
Brianna Emily DiCesare
Rakim Supreme Dismuke
Nikolous Earl Divona
Mackenzie Marie Doniphan
Brittany Lynn Dorkewitz
Haley Magnolia Doss
Hannah Carol Doss
Gabrielle Simone Douglas
Dashawn Lavette Douse
Diante Douse
Richard Grayson Drawdy
Chandler Jason Driggers
Theresa Claire Dube
Jasmine Alexis Dubose
Kevone' La'Trell Dunmeyer
Jordan Alexander Dunn
Matthew David Dunn
Marissa Rose Durham
Hanna Marie Dye
Kyle Dean Dye
Bryce Xavier Dyer
Jalyn Synclaire Edmund
Ya'naejah Jahnae Edwards
Sean Matthew Egnaczyk
Aeryk Xavier Egnor
Austin Jeffrey Ehlers
Jaycen Wayne Elliott
Parker William Embleton
Shirley Nicole Ernst
Justin James Eskierka
Avery Decarlos Felder II
Liam Easton Ferguson
Joan Feria-Reyes
Lilyana Skye Figueroa
Benjamine Wayne Fisette II
Sophie Kathleen Flatt
Zoie Elise Fleming
Jazmin Lanay Fogg
Gabriel Dominic Ford
Tristan Jalen Ford
Kanazah Zinae Ford-Spells
Jaydon Michael Forstner
Jordan Alan Forsyth
Alec Mason Conrad Fowler
Cameron Ainsley Fox
Maggie Jean Francia
Zeta Chardonnay Franklin
Zierre Montrell Frazier
Nicolas Louis Freitag
Zachary Dean Frey
Mark Evyn Frick
Timothy Walker Fries
Parker Seth Fullajtar
Rachel Renee Alberta Funchess
Victoria Michelle Furman
Sanqanazia Antekia Ky'shae Fyall
Santione Martelle Fyall Jr.
Ron Christopher Gaddist
Meghann Lynne Gaines
Jonathan Roy Gallagher
Victoria Lyn Galvin
Alyssa Mackenzie Gandee
Mattie Jane Gann
Brooke Lynn Garcia
Julie Catherine Gardner
Kaitlyn A Gardner
Kiara Danielle Elyse Garrett
Colby Matthew Gatch
Miles Nicanor Gathers
Colin Matthew Gaudioso
Devyn Marquis Gaulden
Noah Fletcher Gerweck
William David Christian Giet
Jade Anjel Gilay-Harvey
Kathryn Lyvonne Gilliam
Taina Tashaya Gillison
Lauren Taylor Giordano
Gabrielle Delaine Glover
Daniel Gonzalez
Olivia Elizabeth Goodman
Joseph Romeo Goodmen
Lori Mikayla Goodwin
Natavia Ebonasia Goodwin
D'Andre Washington Gore
Hannah Nicole Gore
Maddison Nichole Gorrell
Cheyenne Nicole Graham
Talasia Shawnae Grate
Madison Reece Graziani
Angel Shonta Green
DemaJai Donnell Green
Nashana Ann Green
Nicholas Dean Arthur Green
Carol Janae Greene
Devin Anthony Greenhill
Noah Graham Gregorich
Hayden Mark Griffin
Zachary Thomas Guido
Charles Carson Gunnin
Logan Richard Guyer
Demitri Mekki Hamilton
Jeremy Andrew Hamilton
Kimora Alisha Dorothy Hamilton
Mya Elizabeth Hand
Daniel Lee Hansen
Eric Thomas Hansen
Morgan Paige Hansen
Hannah Elizabeth Harbin
Tyler Robert Harding
Alexander Michael Hassan
Riley Ann Hatch
Tahjier Xavier-Phillips Haynes
Alexandra Colleen Haywood
Garrett Joel Haywood
Alexis Brianna Hendren
Jessika Shea Henthorne
Mikayla Nora Hernandez
Ashley Faith Hewett
Brittany Lauren Hewett
Caitlyn Grace Hewett
Anthony Christian Hickman Jr.
Tyler James Hicks
Hailey Danielle Hill
Jewel Amariah Hill
Raven Stone Hill
Madalynne Eliza Hoffman
Kayla Marie Hollon
Connor Morgan Holloway
James Garrison Holmberg
Bryce Alexander Holt
Jadyn Alana Holt
Lakayla Narianna Hopkins
William Brody Hopkins
Jeffery Dean Houpe III
Jaiden Cove Howard
Kierstyn Michelle Howe
Riley Cole Huckaby
Elijah Sullivan Hughes
Kasandra Huntley
Daniel Hunt Jackson
Evan Gage Jackson
Nolan Elliott Jackson
Avalee Parker Jacobs
Matea Lorelei Jacobs
Jaden Tindell James
Noah Samuel James
Jaqueline Jauregui- Yanez
Ja'da Ni'chelle Jay
Quintez Peter-Lamar Jefferson
Destiny Money Jenkins
Cody Thomas Jennings
Andrew Tyler Johnson
Ashley Michelle Johnson
Coleman Andrew Johnson
Keanna Lasontee Johnson
Marquez Jalik Johnson
Tanecia Nadrica Johnson
Tatum Shelby Johnson
Teliya Cordysha Johnson
Morgan Ann Jolicoeur
Amani Ka'bria Jones
Lauren Ashleigh Jones
Tatyana Michelle Jones
Ryley Elizabeth Journeau
Cedric Anthony Joyner Jr.
Jonathan Morris Alexander Kalbach
Morgan Nichole Kappler
Gregory Armani Karim
Liliann Jean Karp
Connor William Keefe
Kwualeb Emondre Amonte Keitt
Quanya Damone Keitt
Gregg James Kessler II
Olivia Renee Ketchel
Paige Meara Kilcullen
Desiray Christina Kilstrom
Lindsey Marie Kimball
Chyan Runell Lynn King
Ethan Jacob Kleiber
Michael Charles Klesius
Jeremy Alexander Knight
Stephanie Lauren Knight
Salma Julia Koenig
Terron D'andre Koger
Jarrett Michael Kondroski
Ravea Isiaih Brogden Kopko
Raven Ruby Brogden Kopko
Annabelle Elizabeth Kornasiewicz
Tristan William La Munion
Daseon Marquis Ladson
Elizabeth Nicole Lamb
Jason Micheal Lancia Jr.
Kassidy Renee Landwehr
Hector Eduardo Lara
Derrion Jahree Larry
Joseph Michael Laurino
Caden William Leask
Alanna Iman Leavy
James Asbury LeCompte IV
Courtney Savannah Lee
De'ja Denese Lee
Keon'Te Montaija Katara Lee
Robin Adreianna Lee
Alfredo D Leon
Lily Ann LeRoy
Shymeek Krishiem Lesane
Cierra Elizabeth Lescault
Julie Katheryne Angela Lessner
Jessie James Dakota Lewellen
Aubrey Erin Lewis
Javaria Mone't Lewis
Riley Parker Lewis
Kathryn Jo Liberstein
Malcolm Errick Ligon
Timothy Just Limehouse II
Ashante Monique Lincoln
JahQueen Sade Tamira Lincoln
Hailey Ariana Lippy
Noah Braxton Lisle
Michaela Katherine Litton
Trenton Charles Locklair
Kelvonna Ja'Livia Sierra Amani Lodge
Mya McKenzie Long
Roosevelt Lopez-Perez
Alexis Nicole Lott
Marcus Alexander Loucks
Nandia Jainah Lowkie
Vion James Thomas Luck
John Thomas Luxmore
Sarah Elizabeth Lybrand
Gianni Micheal Anthony Lynch
Griffin Liam Lynch
Karson Lane Magdsick-Plymel
Nicholas Hammond Mahon
Kaitlyn Nycole Mammano
Malaysia Joi Manuel
Joel Junior Manzano Arenas
Justin Ralph Marasco
Isaias Martinez
Haley Kathleen Svetlana Massenburg
Mark Ryan Daniil Massenburg
Kaity Anne Matthews
Shalaya Amoni Matthews
Valda'sha Imari Matthews
Karla Misalia Matute Castillo
Tre'von Jakell Maxwell
Isaiah Micah Mayhew
Wallace David Mays II
Stephen Maurice Mazyck III
Kendall Mcdowell McClary
Caden Bryce McComiskey
Ruby Grace McCraney
Satarius Auve Diiaan McEachern
Bellezza Devona McGinnis
Kelly Renea McGrew
Adam Ryan McKanna
Aron Christopher McKeown
Trent Beaux McNeese
Krishaun Damoni McPhee
Hannah Caroline McVicker
Julio Cesar Merida Jr.
Mackenzie Alexandra Merriman
Collier Wade Messick
Kyle Leggat Mewshaw
Shemarr Ja'wan Middleton
Angel Marie Miller
Destinee Rose-Marie Miller
Thomas Rives Miller
Maxwell Connor Milligan
Tracy Ann Milligan
Savannah Ashlee Mitchell
Tyreese Malique Mitchell
Ellison Arthur Mitchum
Malik Antonio Mixon
Amethyst Noekehaulani Mizell-Akiona
Shepard James Mobley
Capers Raymond Molinaroli
Anthony Damoine Moore
Dominique Brazil Lashana Moore
Brendan Matthew Morano
Emily Margaret Morris
Garrett McMinn Morrow
Parker Johnathan Morrow
Jeremy Cole Mosay
Jason Bryant Moseley
James Moore Moulton
Alexis Nicole Mryncza
Makayla Anne Mulhern
Morgan Marie Mulvihill
Natalie Rose Munoz
Morgan Leigh Murray
Trenton Chase Murray
Isabella Nichole Myers
Marley Ann Myers
Chalie James Nagel
Dylan Alan Neibch
Amber Elaine Nejman
Kylee Gray Nelson
Dalton James Newman
Halie Michelle Nicholas
Nathaniel Thomas Nicholas
Kyle Lee Nicholson
Kamari J'Quan-Norris Nix
Temmy Nunez
Sean Michael O'Brien
Rachel Lee O'Connell
Katelyn Paige O'Connor
Tyler Allen Olson
Kaitlyn Josephine Osborn
Haley Ariana O'Sullivan
Daniel Albert Hunter Outen
Madeline Kate Owens
Annelise Noelle Pagan
Logan James Palma
Breanna Vivian Parker
Mikaylah Nicole Patterson
Darcy Maree Payseur
Alexandra Elisabeth Peagler
Chloe Sophia Pearson
Payton Kole Penley
Kailey Dawn Perkins
Kaitlyn Patricia Perrone
Keilie Alyssa-Kate Perry
Laila Symone Perry
Tay'veon Oamonsai SayQ Perry
Gabreyelle Sanaye Peterson
Kosta Petrovski
Ryan Anthony Petrowski
Lexxie Janelly Pettit
Ajah Ashanti Marie Phillips
Lauren Emilee Phillips
Rebecca Pinckney
Savion Craig Pinckney
Gabriel Alexander Pineda
Cassidy Alexis Pinson
Abigaile Katharine Sue Piper
Rachel Ann Plane
Christopher Jason Pohlman
Myles Scott Popelka
Miracle Alesia Porter
Brycen Chase Postell
Ja-Laya Kaitlin President
Alexander Michael David Price
Calvin Se'quan Pringle Jr.
Cole Mason Puffinburger
Joseph McInerney Quinn
Ramona-Bonita Jordan Rabalais
Elizabeth Louise Ramsey
Samuel Eric Rasner
Daniel Lamont Braxton Reed
Steven Michael Rennar
Brianna Ashley Reynolds
Logan Noah Reynolds
Haley Elizabeth Richards
Ra'kell Marquise Richardson
TaylorAnn Nichole Richason
Greyson Matthew Ridge
Kevin James Riley
Kevin Zachary Riley
Kriztopher Jaedyn Rivers
Amanda Vernaye Robertson
Antonio Larone Robertson
Abriana Mon'et Robinson
Reco Sherone Robinson
Christian Devin Robish
Keyson Jackson Rodriguez
Kenia Rodriguez Mendez
Nadia McKenzie Rogers
Skylar Elise Rogers
Kristyuni Renee Rollins
Grace Elizabeth Rooker
Erikah Irene Rooman
Caliph Lamont Roper
Jaden Alexander Ruffin
Alejandro Ruiz Mora
Ny'Asia Anjahnae Russell
Shelby Deen Russell Fonseca
Payne Brion Rutherford
Emma Elizabeth Ruyts
Margarita Sanchez Hernandez
Faith Sha'teyah Sanders
Tianna Nicole Sanders
Gianna Jade Sapio
RueAndr'e Eskie Saunders
Maxwell Turner Savage
Tiera Nicole Savage
Ernest Christopher Saxon
Isabella Marie Schatz
Jack Brendan Schwartz
Kaleigh Frances Sciuto
Areyanna Alicia Scott
Malaki Javier Scott
Ashlynn Marie Scruggs
Briana Nyja Seabrook
Kayshona Patrice Seabrook
Evinne Annalise Seibert
Tyler Joseph Sergent
Takiyah Nyema Shoaf
Taniah La'tasia Shoaf
Mackenzie Kate Shwec
Jacob Joel Silva
Katrina Cherie Simendinger
IyAshia Semyah Simmons
Samantha Ireauna-Sakiya Simmons
Shatabia Monae Simmons
Morgan Ciara Simons
Grace Emma Simpson
Ashley Nicole Sincoff
Jordan Malik Singleton
Emma Rylee Sipple
Malory Sarah Sirois
Sydney Jean Sizemore
Steven Louis Dale Skorupski
Corey Alexander Slark
Jerry Mitchell Sliwa
Charleigh Anne Slusher
Aaliyah Siobhan Smalls
Shimya' Tionne Smalls
Aaron Tyler Smith
Alexia Ryan Smith
Bailey Robert Smith
Brayden Alexander Smith
Burgundi Rain Smith
Caitlyn Elizabeth Smith
Jonah Mason Smith
Kyra Nicole Smith
Mae Catherine Smith
Sammaria Brinee Smith
Cedavion Markel Smith-Simmons
Trinate Doryrance Snider
Taeyona Myasiah Snipes
Patrick Roy Sott
Zachary Steven Sowards
Bethany Marie Speciale
Aaron Alexander Standridge
Ashley Paige Stanfield
Kaleb Allen Stanfill
Eryn Myzell Stelzer
DasaniJorgeigeria Shellmerica Barbara Dishawndre Zy’Kim Stephens
Haley Noel Stephens
Carson Andruw-Kenon Stevens
Shaleka Sharaya Steward
Grace Helen Stocker
Jordan Victoria Stokes
Caleb William Stone
Olivia Sky Stover
Shialasia Camille Street
Edee Suzanne Strickland
Jada Symone Strong
Cale Nicholas Stryker
Josephine Delry Suliman
William Huntley Summersell
Cailey Rose Swanson
Nina Grace Swift
McKenna Jean Szemly
Tee'ona Aaliyah Tartt
Abigail Arlene Taylor
David Luke Taylor
Kamaro Elyse Tennant
Timmothy James Thacker
Luke Ryan Thees
Jasmine D Thomas
Livia Bo Thomas
Madilyn Rae Thomason
Sullivan Grace Thompson
Emma Noemi Thornton
Jacob Edward Thornton
Timothy Troy Tillman Jr.
Savanna Alexis Timmons
Kaniya Zuri Tisdale
Cedric Duane Toliver II
Anna Michelle Tone
Jordan Robert Trout
Victoria Madison Trump
Ahmad Tyriq Tucker
Kayla Marie Tucker
O'Morie Shykeem Tucker
Garrett Davis Tupper
Anderson Isaiah Turner
Spirit Imani Twiggs
LaShunda Monique Tyler
Jacob William Tyson
George Tzaferis
Christian Ross Underwood
Victor Adam Uriostegui
Ricardo Utrera-DeLa Cruz
Maxine Berit Van Auken
Sara Louise Van Bebber
Jared Andrew VanWert
Elizabeth Noel Vega
Garrison John Veith
John Robert Julious Venters
Isa La Mar Villalobos
Madison Victoria Vinson
Savannah Rose Vogelsong
Juan David Volquez Rodriguez
Abigayle Dagne Wade
Camryn Reese Wagnon
McKenzi Leigh Waite
Karmen LaChelle Walker
Hannah Nicole Walraven
Parker Allen Warder
Jacob Stevens Waring
Marcus Jamal Washington
Alexandra Alexis Watson
Bryce Alexander Watson
William Chase Watson
Lauren Grace Weatherford
Alexander Neal Webb Jr.
Logan Michael Weber
Destin Markell Weeks
Nina Kay Weikel
Samantha Jordan Wellington
Jessica Lauren Wells
Christina Clay Westberg
Shyheem Omar Westpoint
Ellie Ryan Whitehead
Drayton Wade Wiggins
Perry Junior Wilder III
Shantoya Monique Wilder
Aaliyah Nicole Williams
Daniela Bene' Williams
Destiny Pearletta Williams
Jadin Simone Williams
Keith Latroy Williams Jr.
Madison Elizabeth Williams
Sara Cailyn Williams
Semone' Ashanti Williams
Garrett Thomas Wills
Tenazia Lavaria Wilson
Zakiya McKenzie Wilson
Heather Leigh Wimpee
JoAnna Nicole Wood
Mikayla Elizabeth Wood
Noah Andrew Woodbury
Christopher Dawson Woods
Jenna Lee Workman
Dawn Kassidy Wright
Dylan John Wright
Ghalisa Leann Wright
Kennadi Nevaeh Wright
Tahjmik Kamal Wright
William Cole Wright
Antwon Rashad Demon Wrighten
Precious Mahogany Wynn
Wayne Anthony Yarbrough Jr.
Samuel Russell York
Keievan McKendre' Aantiony Dawan Young
Tristan Taylor Young
Zakary James Young
Kayla Marie Zachary
Zachary David Zanowski
Kiya Alizabeth Zimmer
Emily Katherine Ziobro