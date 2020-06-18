Summerville High School graduates

Faith McKenzie Abrams

Tristan Ian Ray Abrams

Payton Riley Ackerman

Taylor Renee Adams

Michael Nathaniel Alan

Mariam Elisa Al-Drubi Nevarez

Gisella Kay Alex

Asia Angeles Allen

Hailey Alicia Allen

Da'Neim Armani Alston

Kenyanna Octavia Makelya Alston

Luis Javier Alvarez Lugo

Abagail Rose Anderson

Jordyn BreeAnna Anderson

Kameron Qua'Drell Anderson

Ni'era Monae Anderson

Jared Robert Andraszek

Simaya Nevaeh Attles

Sabrina Marie Avila

Luis Alberto Avila Mendoza

Caden Austin Bachelder

Vince Nino Sevilles Bacon

Bethany Skye Baggett

Caroline Hayes Bailey

Rebecca Lea Bailey

Cole Alan Baker

Dylan Diedre Baldovin

Charlotte Cynthia Barker

Jocelyn Marie Barkley

Caelan Elizabeth Barlow

Tyler Andrew Barnes

Hunter Lee Barnhill

Kaleb Gregory Barr

Asia Natasha Barrett

Zantasia Tara-Adina Bateman

Colin Kenneth Baumann

David Jovany Bautista Quintero

Jon Michael Beamon

Micah Avery Beck

Lauren Alexa Bell

Erik Bello

Gustav Nicholas Berenyi III

Kaylee Marie Bergeron

Juliette Rose Berlanda

Emma Rose Besse

Cameron Kyle Bicknell

Mackenzie Paige Bien

Kyleigh Madison Bishop

Jonathon Patrick Black

Madison Paige Black

Allison Dean Blackmon

Faith Renee' Blair

Hailey Brooke Blewer

Madison Ann Bobbitt

Brooke Ashlynn Boland

Juan Felipe Bonilla

Moasiah Nykerra Bonner

Brett Richard Borgardts

William Walton Brabham

Jacob Alexander Braddock

Marianna Opal Brady

Taylor Bailee Brawner

Michael Warren Brazell

Leah Renee Brehon

Colby Michael Brenner

Ashton James Bright

James William Broach

Alyssa Kenzie Bronson

Derrell Anthony Broughton Jr.

Alana Noelle Brown

Anastacia Makyla Hannah Brown

K'Juan Tyrece Brown

Morgan Yvette Brown

Nya Talatha Lasha Brown

Phillip Stephon Brown

Shirley Caroline Brown

Bridget Annalena Bruce

Brynn Caroline Brusseau

Dyllan Gray Buccy

Josielyn Tresa Buckner

Pierce Alan Bullock

Sarah Analiyah Bunch

Damien Hunter Bunnell

Bryce Andrew Burns

Aric David Burton

Destinee Hope Busco

Henry Andrew Butterworth

Alyssa Ann Byrd

Allison Grace Calvert

Bradley Richard Cammarata

James Cameron Campbell

Carlton Solomon Capers

Saxon Robert Carlton

Gabriel Scott Carnagey

Zachary Graham Carroll

Shakayla Nicole Carter

Parker Thomas Casteen

Katlynn Elizabeth Clark

Kaya Cynille Clavier

Sha'Diamond Alasia Cobbs

Carlos Terreze Cohen Jr.

Brittany Aveon Kelly Collier

Darrian Elijah Collier

Emily Robertson Collier

Christian Alexander Connell

Aurie Elle Cook

Celine Marie Corkill

William James Corson Jr.

Laynee Angeline Coryell

Caitlynn Darby Craig

Nadia Talitha Crawford

Maddison Jurnee Creel

Kassidy Grace Cromer

Jahvonna Teonna Cromwell

Landon Michael Culver

Olivia Paige Culver

LaRon Santell Cummings II

Grace Olivia Dalton

Sabrina Angeliec Danila

Wade Alexander Danna

Teasia Somone Davis

Zavier De'antre Davis

Aqqairria Dije Kehaulani Deal

Caleb Dakota Delee-McCants

Brenda Esmeralda Delgado

Christopher William Delonge

Richard Anthony DeNigro Jr.

Christopher Micheal-Orion DeWitt

Isabel Marie Diaz

Brianna Emily DiCesare

Rakim Supreme Dismuke

Nikolous Earl Divona

Mackenzie Marie Doniphan

Brittany Lynn Dorkewitz

Haley Magnolia Doss

Hannah Carol Doss

Gabrielle Simone Douglas

Dashawn Lavette Douse

Diante Douse

Richard Grayson Drawdy

Chandler Jason Driggers

Theresa Claire Dube

Jasmine Alexis Dubose

Kevone' La'Trell Dunmeyer

Jordan Alexander Dunn

Matthew David Dunn

Marissa Rose Durham

Hanna Marie Dye

Kyle Dean Dye

Bryce Xavier Dyer

Jalyn Synclaire Edmund

Ya'naejah Jahnae Edwards

Sean Matthew Egnaczyk

Aeryk Xavier Egnor

Austin Jeffrey Ehlers

Jaycen Wayne Elliott

Parker William Embleton

Shirley Nicole Ernst

Justin James Eskierka

Avery Decarlos Felder II

Liam Easton Ferguson

Joan Feria-Reyes

Lilyana Skye Figueroa

Benjamine Wayne Fisette II

Sophie Kathleen Flatt

Zoie Elise Fleming

Jazmin Lanay Fogg

Gabriel Dominic Ford

Tristan Jalen Ford

Kanazah Zinae Ford-Spells

Jaydon Michael Forstner

Jordan Alan Forsyth

Alec Mason Conrad Fowler

Cameron Ainsley Fox

Maggie Jean Francia

Zeta Chardonnay Franklin

Zierre Montrell Frazier

Nicolas Louis Freitag

Zachary Dean Frey

Mark Evyn Frick

Timothy Walker Fries

Parker Seth Fullajtar

Rachel Renee Alberta Funchess

Victoria Michelle Furman

Sanqanazia Antekia Ky'shae Fyall

Santione Martelle Fyall Jr.

Ron Christopher Gaddist

Meghann Lynne Gaines

Jonathan Roy Gallagher

Victoria Lyn Galvin

Alyssa Mackenzie Gandee

Mattie Jane Gann

Brooke Lynn Garcia

Julie Catherine Gardner

Kaitlyn A Gardner

Kiara Danielle Elyse Garrett

Colby Matthew Gatch

Miles Nicanor Gathers

Colin Matthew Gaudioso

Devyn Marquis Gaulden

Noah Fletcher Gerweck

William David Christian Giet

Jade Anjel Gilay-Harvey

Kathryn Lyvonne Gilliam

Taina Tashaya Gillison

Lauren Taylor Giordano

Gabrielle Delaine Glover

Daniel Gonzalez

Olivia Elizabeth Goodman

Joseph Romeo Goodmen

Lori Mikayla Goodwin

Natavia Ebonasia Goodwin

D'Andre Washington Gore

Hannah Nicole Gore

Maddison Nichole Gorrell

Cheyenne Nicole Graham

Talasia Shawnae Grate

Madison Reece Graziani

Angel Shonta Green

DemaJai Donnell Green

Nashana Ann Green

Nicholas Dean Arthur Green

Carol Janae Greene

Devin Anthony Greenhill

Noah Graham Gregorich

Hayden Mark Griffin

Zachary Thomas Guido

Charles Carson Gunnin

Logan Richard Guyer

Demitri Mekki Hamilton

Jeremy Andrew Hamilton

Kimora Alisha Dorothy Hamilton

Mya Elizabeth Hand

Daniel Lee Hansen

Eric Thomas Hansen

Morgan Paige Hansen

Hannah Elizabeth Harbin

Tyler Robert Harding

Alexander Michael Hassan

Riley Ann Hatch

Tahjier Xavier-Phillips Haynes

Alexandra Colleen Haywood

Garrett Joel Haywood

Alexis Brianna Hendren

Jessika Shea Henthorne

Mikayla Nora Hernandez

Ashley Faith Hewett

Brittany Lauren Hewett

Caitlyn Grace Hewett

Anthony Christian Hickman Jr.

Tyler James Hicks

Hailey Danielle Hill

Jewel Amariah Hill

Raven Stone Hill

Madalynne Eliza Hoffman

Kayla Marie Hollon

Connor Morgan Holloway

James Garrison Holmberg

Bryce Alexander Holt

Jadyn Alana Holt

Lakayla Narianna Hopkins

William Brody Hopkins

Jeffery Dean Houpe III

Jaiden Cove Howard

Kierstyn Michelle Howe

Riley Cole Huckaby

Elijah Sullivan Hughes

Kasandra Huntley

Daniel Hunt Jackson

Evan Gage Jackson

Nolan Elliott Jackson

Avalee Parker Jacobs

Matea Lorelei Jacobs

Jaden Tindell James

Noah Samuel James

Jaqueline Jauregui- Yanez

Ja'da Ni'chelle Jay

Quintez Peter-Lamar Jefferson

Destiny Money Jenkins

Cody Thomas Jennings

Andrew Tyler Johnson

Ashley Michelle Johnson

Coleman Andrew Johnson

Keanna Lasontee Johnson

Marquez Jalik Johnson

Tanecia Nadrica Johnson

Tatum Shelby Johnson

Teliya Cordysha Johnson

Morgan Ann Jolicoeur

Amani Ka'bria Jones

Lauren Ashleigh Jones

Tatyana Michelle Jones

Ryley Elizabeth Journeau

Cedric Anthony Joyner Jr.

Jonathan Morris Alexander Kalbach

Morgan Nichole Kappler

Gregory Armani Karim

Liliann Jean Karp

Connor William Keefe

Kwualeb Emondre Amonte Keitt

Quanya Damone Keitt

Gregg James Kessler II

Olivia Renee Ketchel

Paige Meara Kilcullen

Desiray Christina Kilstrom

Lindsey Marie Kimball

Chyan Runell Lynn King

Ethan Jacob Kleiber

Michael Charles Klesius

Jeremy Alexander Knight

Stephanie Lauren Knight

Salma Julia Koenig

Terron D'andre Koger

Jarrett Michael Kondroski

Ravea Isiaih Brogden Kopko

Raven Ruby Brogden Kopko

Annabelle Elizabeth Kornasiewicz

Tristan William La Munion

Daseon Marquis Ladson

Elizabeth Nicole Lamb

Jason Micheal Lancia Jr.

Kassidy Renee Landwehr

Hector Eduardo Lara

Derrion Jahree Larry

Joseph Michael Laurino

Caden William Leask

Alanna Iman Leavy

James Asbury LeCompte IV

Courtney Savannah Lee

De'ja Denese Lee

Keon'Te Montaija Katara Lee

Robin Adreianna Lee

Alfredo D Leon

Lily Ann LeRoy

Shymeek Krishiem Lesane

Cierra Elizabeth Lescault

Julie Katheryne Angela Lessner

Jessie James Dakota Lewellen

Aubrey Erin Lewis

Javaria Mone't Lewis

Riley Parker Lewis

Kathryn Jo Liberstein

Malcolm Errick Ligon

Timothy Just Limehouse II

Ashante Monique Lincoln

JahQueen Sade Tamira Lincoln

Hailey Ariana Lippy

Noah Braxton Lisle

Michaela Katherine Litton

Trenton Charles Locklair

Kelvonna Ja'Livia Sierra Amani Lodge

Mya McKenzie Long

Roosevelt Lopez-Perez

Alexis Nicole Lott

Marcus Alexander Loucks

Nandia Jainah Lowkie

Vion James Thomas Luck

John Thomas Luxmore

Sarah Elizabeth Lybrand

Gianni Micheal Anthony Lynch

Griffin Liam Lynch

Karson Lane Magdsick-Plymel

Nicholas Hammond Mahon

Kaitlyn Nycole Mammano

Malaysia Joi Manuel

Joel Junior Manzano Arenas

Justin Ralph Marasco

Isaias Martinez

Haley Kathleen Svetlana Massenburg

Mark Ryan Daniil Massenburg

Kaity Anne Matthews

Shalaya Amoni Matthews

Valda'sha Imari Matthews

Karla Misalia Matute Castillo

Tre'von Jakell Maxwell

Isaiah Micah Mayhew

Wallace David Mays II

Stephen Maurice Mazyck III

Kendall Mcdowell McClary

Caden Bryce McComiskey

Ruby Grace McCraney

Satarius Auve Diiaan McEachern

Bellezza Devona McGinnis

Kelly Renea McGrew

Adam Ryan McKanna

Aron Christopher McKeown

Trent Beaux McNeese

Krishaun Damoni McPhee

Hannah Caroline McVicker

Julio Cesar Merida Jr.

Mackenzie Alexandra Merriman

Collier Wade Messick

Kyle Leggat Mewshaw

Shemarr Ja'wan Middleton

Angel Marie Miller

Destinee Rose-Marie Miller

Thomas Rives Miller

Maxwell Connor Milligan

Tracy Ann Milligan

Savannah Ashlee Mitchell

Tyreese Malique Mitchell

Ellison Arthur Mitchum

Malik Antonio Mixon

Amethyst Noekehaulani Mizell-Akiona

Shepard James Mobley

Capers Raymond Molinaroli

Anthony Damoine Moore

Dominique Brazil Lashana Moore

Brendan Matthew Morano

Emily Margaret Morris

Garrett McMinn Morrow

Parker Johnathan Morrow

Jeremy Cole Mosay

Jason Bryant Moseley

James Moore Moulton

Alexis Nicole Mryncza

Makayla Anne Mulhern

Morgan Marie Mulvihill

Natalie Rose Munoz

Morgan Leigh Murray

Trenton Chase Murray

Isabella Nichole Myers

Marley Ann Myers

Chalie James Nagel

Dylan Alan Neibch

Amber Elaine Nejman

Kylee Gray Nelson

Dalton James Newman

Halie Michelle Nicholas

Nathaniel Thomas Nicholas

Kyle Lee Nicholson

Kamari J'Quan-Norris Nix

Temmy Nunez

Sean Michael O'Brien

Rachel Lee O'Connell

Katelyn Paige O'Connor

Tyler Allen Olson

Kaitlyn Josephine Osborn

Haley Ariana O'Sullivan

Daniel Albert Hunter Outen

Madeline Kate Owens

Annelise Noelle Pagan

Logan James Palma

Breanna Vivian Parker

Mikaylah Nicole Patterson

Darcy Maree Payseur

Alexandra Elisabeth Peagler

Chloe Sophia Pearson

Payton Kole Penley

Kailey Dawn Perkins

Kaitlyn Patricia Perrone

Keilie Alyssa-Kate Perry

Laila Symone Perry

Tay'veon Oamonsai SayQ Perry

Gabreyelle Sanaye Peterson

Kosta Petrovski

Ryan Anthony Petrowski

Lexxie Janelly Pettit

Ajah Ashanti Marie Phillips

Lauren Emilee Phillips

Rebecca Pinckney

Savion Craig Pinckney

Gabriel Alexander Pineda

Cassidy Alexis Pinson

Abigaile Katharine Sue Piper

Rachel Ann Plane

Christopher Jason Pohlman

Myles Scott Popelka

Miracle Alesia Porter

Brycen Chase Postell

Ja-Laya Kaitlin President

Alexander Michael David Price

Calvin Se'quan Pringle Jr.

Cole Mason Puffinburger

Joseph McInerney Quinn

Ramona-Bonita Jordan Rabalais

Elizabeth Louise Ramsey

Samuel Eric Rasner

Daniel Lamont Braxton Reed

Steven Michael Rennar

Brianna Ashley Reynolds

Logan Noah Reynolds

Haley Elizabeth Richards

Ra'kell Marquise Richardson

TaylorAnn Nichole Richason

Greyson Matthew Ridge

Kevin James Riley

Kevin Zachary Riley

Kriztopher Jaedyn Rivers

Amanda Vernaye Robertson

Antonio Larone Robertson

Abriana Mon'et Robinson

Reco Sherone Robinson

Christian Devin Robish

Keyson Jackson Rodriguez

Kenia Rodriguez Mendez

Nadia McKenzie Rogers

Skylar Elise Rogers

Kristyuni Renee Rollins

Grace Elizabeth Rooker

Erikah Irene Rooman

Caliph Lamont Roper

Jaden Alexander Ruffin

Alejandro Ruiz Mora

Ny'Asia Anjahnae Russell

Shelby Deen Russell Fonseca

Payne Brion Rutherford

Emma Elizabeth Ruyts

Margarita Sanchez Hernandez

Faith Sha'teyah Sanders

Tianna Nicole Sanders

Gianna Jade Sapio

RueAndr'e Eskie Saunders

Maxwell Turner Savage

Tiera Nicole Savage

Ernest Christopher Saxon

Isabella Marie Schatz

Jack Brendan Schwartz

Kaleigh Frances Sciuto

Areyanna Alicia Scott

Malaki Javier Scott

Ashlynn Marie Scruggs

Briana Nyja Seabrook

Kayshona Patrice Seabrook

Evinne Annalise Seibert

Tyler Joseph Sergent

Takiyah Nyema Shoaf

Taniah La'tasia Shoaf

Mackenzie Kate Shwec

Jacob Joel Silva

Katrina Cherie Simendinger

IyAshia Semyah Simmons

Samantha Ireauna-Sakiya Simmons

Shatabia Monae Simmons

Morgan Ciara Simons

Grace Emma Simpson

Ashley Nicole Sincoff

Jordan Malik Singleton

Emma Rylee Sipple

Malory Sarah Sirois

Sydney Jean Sizemore

Steven Louis Dale Skorupski

Corey Alexander Slark

Jerry Mitchell Sliwa

Charleigh Anne Slusher

Aaliyah Siobhan Smalls

Shimya' Tionne Smalls

Aaron Tyler Smith

Alexia Ryan Smith

Bailey Robert Smith

Brayden Alexander Smith

Burgundi Rain Smith

Caitlyn Elizabeth Smith

Jonah Mason Smith

Kyra Nicole Smith

Mae Catherine Smith

Sammaria Brinee Smith

Cedavion Markel Smith-Simmons

Trinate Doryrance Snider

Taeyona Myasiah Snipes

Patrick Roy Sott

Zachary Steven Sowards

Bethany Marie Speciale

Aaron Alexander Standridge

Ashley Paige Stanfield

Kaleb Allen Stanfill

Eryn Myzell Stelzer

DasaniJorgeigeria Shellmerica Barbara Dishawndre Zy’Kim Stephens

Haley Noel Stephens

Carson Andruw-Kenon Stevens

Shaleka Sharaya Steward

Grace Helen Stocker

Jordan Victoria Stokes

Caleb William Stone

Olivia Sky Stover

Shialasia Camille Street

Edee Suzanne Strickland

Jada Symone Strong

Cale Nicholas Stryker

Josephine Delry Suliman

William Huntley Summersell

Cailey Rose Swanson

Nina Grace Swift

McKenna Jean Szemly

Tee'ona Aaliyah Tartt

Abigail Arlene Taylor

David Luke Taylor

Kamaro Elyse Tennant

Timmothy James Thacker

Luke Ryan Thees

Jasmine D Thomas

Livia Bo Thomas

Madilyn Rae Thomason

Sullivan Grace Thompson

Emma Noemi Thornton

Jacob Edward Thornton

Timothy Troy Tillman Jr.

Savanna Alexis Timmons

Kaniya Zuri Tisdale

Cedric Duane Toliver II

Anna Michelle Tone

Jordan Robert Trout

Victoria Madison Trump

Ahmad Tyriq Tucker

Kayla Marie Tucker

O'Morie Shykeem Tucker

Garrett Davis Tupper

Anderson Isaiah Turner

Spirit Imani Twiggs

LaShunda Monique Tyler

Jacob William Tyson

George Tzaferis

Christian Ross Underwood

Victor Adam Uriostegui

Ricardo Utrera-DeLa Cruz

Maxine Berit Van Auken

Sara Louise Van Bebber

Jared Andrew VanWert

Elizabeth Noel Vega

Garrison John Veith

John Robert Julious Venters

Isa La Mar Villalobos

Madison Victoria Vinson

Savannah Rose Vogelsong

Juan David Volquez Rodriguez

Abigayle Dagne Wade

Camryn Reese Wagnon

McKenzi Leigh Waite

Karmen LaChelle Walker

Hannah Nicole Walraven

Parker Allen Warder

Jacob Stevens Waring

Marcus Jamal Washington

Alexandra Alexis Watson

Bryce Alexander Watson

William Chase Watson

Lauren Grace Weatherford

Alexander Neal Webb Jr.

Logan Michael Weber

Destin Markell Weeks

Nina Kay Weikel

Samantha Jordan Wellington

Jessica Lauren Wells

Christina Clay Westberg

Shyheem Omar Westpoint

Ellie Ryan Whitehead

Drayton Wade Wiggins

Perry Junior Wilder III

Shantoya Monique Wilder

Aaliyah Nicole Williams

Daniela Bene' Williams

Destiny Pearletta Williams

Jadin Simone Williams

Keith Latroy Williams Jr.

Madison Elizabeth Williams

Sara Cailyn Williams

Semone' Ashanti Williams

Garrett Thomas Wills

Tenazia Lavaria Wilson

Zakiya McKenzie Wilson

Heather Leigh Wimpee

JoAnna Nicole Wood

Mikayla Elizabeth Wood

Noah Andrew Woodbury

Christopher Dawson Woods

Jenna Lee Workman

Dawn Kassidy Wright

Dylan John Wright

Ghalisa Leann Wright

Kennadi Nevaeh Wright

Tahjmik Kamal Wright

William Cole Wright

Antwon Rashad Demon Wrighten

Precious Mahogany Wynn

Wayne Anthony Yarbrough Jr.

Samuel Russell York

Keievan McKendre' Aantiony Dawan Young

Tristan Taylor Young

Zakary James Young

Kayla Marie Zachary

Zachary David Zanowski

Kiya Alizabeth Zimmer

Emily Katherine Ziobro