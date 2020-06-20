Hanhan High School 2020 graduates

Hanahan High 2020 Graduates

Adolfo Acevedo

Gabriel Joseph Aderholdt

Jose Eduardo Aguilar Jr.

Omar Mejia Hook Aguilar Jr.

Jason Forrester Albach

Camryn Sandi Alessandro

Abdallah Mohammad Ali

Kailey Michelle Allen

Ashlynn Kaye Andrews

Amber Leigh Appell

Brandon Arenas Vivanco

Alicia Ximena Arroyo Gutierrez

Khenhone Roshell Austin Jr.

Hannah Grace Ayers-Long

Alexandria Jean Bailey

Sydney Joy Ballard

Ripley Palmer Bangcuyo

Jose Angel Bautista Santiago

Zolie Mya Bell

Andrew Tyler Bennett

Ruth Abigail Bladen

James McLeod Blakeney

Carley Elizabeth Blitch

Eugene Richard Bolchoz V

Katherine Grace Boston

Ashlynn Kate Brady

Christopher Mykal Bray

Cadence Amanda Brown

Kourtney Danyle Brown

Megan Noel Brown

Calvin Timothy Bryant

Marianny Bueno

Larissa Ann Burns

Robert Dean Bush

KaymontÃ¡ Rashard Campbell

Mer-Shervon Kartavious Campbell

Juan Sebastian Campo Naranjo

Andres Cardenas

Elsie Elizabeth Carmain

Zachary Aidan Cass

Greyson Marie Cassidy

Emma Caroline Cauthen

Theresa Adele Churchill

Sidney Bietenholz Clark

Emily Ona Covella

Joshua David Cox

Terrance Adam Crain

Caine Kline Craven

Omar Eduardo Cruz Salazar

Aiyana Daniels

Tiara Briana Daniels

Login Bruce Danna

Austin Randall Davis

Haley Renee’ Davis

Tristian Beech Davis

Anastasia Sue Dawsey

Edson Diaz-Martinez

Quinn Matthew Dillon

Christian Anthony Dotterweich

Tyree Jerrell Drayton

Grayson Elizabeth Driggers

Alexandra Alena Duby

Logan Scott Dunn

Jacob Alexander Dykes

Gregory Stafford Eimers

Amber Diane Elmore

Natalie Lyn Fenters

Jaleigha Janae Fleming

Georgia Elizabeth Forbes

Brianne Fowler

Marquez Jerrell Foy

Jackson Todd Franklin

Tristyn Aleczander Freeman

James Scott Frisbie

Dalton Lee Furbee

Bryce Patrick Furrow

Kylie Grace Futrell

Malachi Ty’Quan Gadson

Sarah Cheyanne Gallashaw

Kevin Gamez

Anela Lynette Garrett

Victoria Linn Gass

Erick Bryant Gomez

Danielle Lee Gordon

James Allen Gore III

James Edward Graham

Breon Tremaine Green

Kaitlin Nicole Gunther

Ezekiel Shamel Tyrese Hairston

Natalie Cherry Hamlin

Christopher Michael Hartzell

Nicholas Roland Hatchell

Tyler Bryce Henderson

Fabiola Lizbeth Hernandez Sanchez

Alanna Hope Herndon

Terry Darrell Hicks III

Makayla Irene Honeycutt

Jesse Coleman Howe

Lloyd Warren Hunter III

Miranda Baylee Hutson

Destiny Marie Rose Hutton

Maria Aslam Ibrahim

Jackson Calder Ivey

Lily Grace Ivey

Skyler Le Jackson

Malcolm Ethan James

Christina Marie Jamieson

Ellie Grace Jansen

Hailee Ciara Johnson

T’ierra Nikole Johnson

Hunter Mattison Kackley

Hams Ahmed Kamil

Sara Ann Keller

James Antwan Kinloch III

Caleb Gabriel Klauck

Emma Kathryn Kneer

Jackson Edward Knight

Yasmine VaNeva Jean Lafave

Thuy Tram Nguyen Le

Faith Mae Lieder

Gustavo Ferreira Lima

Kylee Brooke Liston

Angel Liu

Kennidy Leigh Logue

Christopher Lucas-Gutierrez

Joshua Patriarca Lugtu

Brandon Phuoc Long Mai

Samantha Michele Martin

Melisa Martinez

Quinyon Audel Martinez Aguilar

Sara Catherine McAlister

Mary Catherine McBane

George Christopher McCrackin

Bernya Rainiece McGhee

Maciah Sincere McKee

Christopher Isaac McLaren

Patrick Allen Meyer

Zoe Renee Mills

Nia Elaine Misuraca

Camden Alexander Mitchell

Ronney De’Shane Mitchell

Mohammed Eljneed Mohammed

Savanna Kaylee Monroe

Arleth Gabriela Montalvo Servin

Erik Alfonso Montes Barcenas

Macrae Elizabeth Morris

Makayla Marie Morton

Harry Garnet Mullen

Grace Elizabeth Murray

Haley Jacqueline Murray

Kristjan Tyler Mustipher

Gabrielle Kristine Neal

Eric Dat Nguyen

Ky Van Nguyen

Ngo Van Nguyen

Austin James Oglesby

Jose Manuel Ortiz-Diaz

Jonathan Ortiz-Morales

Meagan Joan Overstreet

Marley Ellen Owens

Ishika-Nirvi Nitesh Patel

Jackson Charles Peavy

Kimberly Perez Ochoa

Trenton Nicholas Pew

Lindsey Ba Phan

Daniela Elizabeth Picardi

William Joseph Pugh

Harlee Renae Pye

Jordan Ann Pye

Mario Ramirez-Zurita

Dennis David Rawlins

Emilee Blue Reeder

Ethan Colby Reid

Paulina Carolina Reyes Torres

Hedaya Abdelnasir Rezk

Alexander James Riemann

Jacob Darren Rigby

Ethan Scott Riggs

Hunter Austin Risher

Edward Marion Ritchie III

Katie Alexandra Rivera

William Chandler Rodgers

Angelica Rodriguez Lopez

Sercey Melissa Rogers

Rodrigo Rojas Diaz

Ethan David Ross

Dickson Connor Rourk

Martin Vance Rowell Jr.

Jorge Antonio Rubio Gonzalez

Alexis Ramos Sanchez

Karen Fabiola Sanchez

Mauricio Sanchez Hernandez

Kidanny Luis Santiago Flores

Randy James Scott

Meghan Grace Sechler

Tristan Riley Shadix

Hollie Madison Shaw

Logan Xavier Simmons

Bryce Dylan Garcia Sinsuat

Sydni Brianna Slaughter

Amari ShaDiamond Avion Smith

Andrew Michael Smith

Savannah June Smith

Jordyn McKynzie Stinson

Katherine Elizabeth Susol

Aliyah Nicole Sweat

Lindsey Louise Swindal

Emma Faith Tackett

Mackenzi Rae Thompson

Golden Kinley Thrower

Corbin Ashton Tomlinson

Crystal Elizabeth Travis

Melody Thuy Trinh

Madison Brianna Troxel

Ella Jane Tumbleston

Megan Elizabeth Varn

Jason Caleb Alexander Vestrand

Citlali Victoria Santiago

Brooke Ashlynn Vorhis

Logan Brock Vosburgh

Randolph Stephen Ward II

Aalayja Monae Washington

Laurence Ady Webster V

Justin Nevan Wijaya

Kelsie Aaliyah Wilkerson

Jason Luke Witte Jr.

Andrew Christian Wojtkow

Jakob Coleman Wren

Ryan Daniel Wright

Maya Rewan Youssef

Samuel Thomas Dean Zeron

Kevin Zhao