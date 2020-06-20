Hanhan High School 2020 graduates

Hanahan High 2020 Graduates
Adolfo Acevedo
Gabriel Joseph Aderholdt
Jose Eduardo Aguilar Jr.
Omar Mejia Hook Aguilar Jr.
Jason Forrester Albach
Camryn Sandi Alessandro
Abdallah Mohammad Ali
Kailey Michelle Allen
Ashlynn Kaye Andrews
Amber Leigh Appell
Brandon Arenas Vivanco
Alicia Ximena Arroyo Gutierrez
Khenhone Roshell Austin Jr.
Hannah Grace Ayers-Long
Alexandria Jean Bailey
Sydney Joy Ballard
Ripley Palmer Bangcuyo
Jose Angel Bautista Santiago
Zolie Mya Bell
Andrew Tyler Bennett
Ruth Abigail Bladen
James McLeod Blakeney
Carley Elizabeth Blitch
Eugene Richard Bolchoz V
Katherine Grace Boston
Ashlynn Kate Brady
Christopher Mykal Bray
Cadence Amanda Brown
Kourtney Danyle Brown
Megan Noel Brown
Calvin Timothy Bryant
Marianny Bueno
Larissa Ann Burns
Robert Dean Bush
KaymontÃ¡ Rashard Campbell
Mer-Shervon Kartavious Campbell
Juan Sebastian Campo Naranjo
Andres Cardenas
Elsie Elizabeth Carmain
Zachary Aidan Cass
Greyson Marie Cassidy
Emma Caroline Cauthen
Theresa Adele Churchill
Sidney Bietenholz Clark
Emily Ona Covella
Joshua David Cox
Terrance Adam Crain
Caine Kline Craven
Omar Eduardo Cruz Salazar
Aiyana Daniels
Tiara Briana Daniels
Login Bruce Danna
Austin Randall Davis
Haley Renee’ Davis
Tristian Beech Davis
Anastasia Sue Dawsey
Edson Diaz-Martinez
Quinn Matthew Dillon
Christian Anthony Dotterweich
Tyree Jerrell Drayton
Grayson Elizabeth Driggers
Alexandra Alena Duby
Logan Scott Dunn
Jacob Alexander Dykes
Gregory Stafford Eimers
Amber Diane Elmore
Natalie Lyn Fenters
Jaleigha Janae Fleming
Georgia Elizabeth Forbes
Brianne Fowler
Marquez Jerrell Foy
Jackson Todd Franklin
Tristyn Aleczander Freeman
James Scott Frisbie
Dalton Lee Furbee
Bryce Patrick Furrow
Kylie Grace Futrell
Malachi Ty’Quan Gadson
Sarah Cheyanne Gallashaw
Kevin Gamez
Anela Lynette Garrett
Victoria Linn Gass
Erick Bryant Gomez
Danielle Lee Gordon
James Allen Gore III
James Edward Graham
Breon Tremaine Green
Kaitlin Nicole Gunther
Ezekiel Shamel Tyrese Hairston
Natalie Cherry Hamlin
Christopher Michael Hartzell
Nicholas Roland Hatchell
Tyler Bryce Henderson
Fabiola Lizbeth Hernandez Sanchez
Alanna Hope Herndon
Terry Darrell Hicks III
Makayla Irene Honeycutt
Jesse Coleman Howe
Lloyd Warren Hunter III
Miranda Baylee Hutson
Destiny Marie Rose Hutton
Maria Aslam Ibrahim
Jackson Calder Ivey
Lily Grace Ivey
Skyler Le Jackson
Malcolm Ethan James
Christina Marie Jamieson
Ellie Grace Jansen
Hailee Ciara Johnson
T’ierra Nikole Johnson
Hunter Mattison Kackley
Hams Ahmed Kamil
Sara Ann Keller
James Antwan Kinloch III
Caleb Gabriel Klauck
Emma Kathryn Kneer
Jackson Edward Knight
Yasmine VaNeva Jean Lafave
Thuy Tram Nguyen Le
Faith Mae Lieder
Gustavo Ferreira Lima
Kylee Brooke Liston
Angel Liu
Kennidy Leigh Logue
Christopher Lucas-Gutierrez
Joshua Patriarca Lugtu
Brandon Phuoc Long Mai
Samantha Michele Martin
Melisa Martinez
Quinyon Audel Martinez Aguilar
Sara Catherine McAlister
Mary Catherine McBane
George Christopher McCrackin
Bernya Rainiece McGhee
Maciah Sincere McKee
Christopher Isaac McLaren
Patrick Allen Meyer
Zoe Renee Mills
Nia Elaine Misuraca
Camden Alexander Mitchell
Ronney De’Shane Mitchell
Mohammed Eljneed Mohammed
Savanna Kaylee Monroe
Arleth Gabriela Montalvo Servin
Erik Alfonso Montes Barcenas
Macrae Elizabeth Morris
Makayla Marie Morton
Harry Garnet Mullen
Grace Elizabeth Murray
Haley Jacqueline Murray
Kristjan Tyler Mustipher
Gabrielle Kristine Neal
Eric Dat Nguyen
Ky Van Nguyen
Ngo Van Nguyen
Austin James Oglesby
Jose Manuel Ortiz-Diaz
Jonathan Ortiz-Morales
Meagan Joan Overstreet
Marley Ellen Owens
Ishika-Nirvi Nitesh Patel
Jackson Charles Peavy
Kimberly Perez Ochoa
Trenton Nicholas Pew
Lindsey Ba Phan
Daniela Elizabeth Picardi
William Joseph Pugh
Harlee Renae Pye
Jordan Ann Pye
Mario Ramirez-Zurita
Dennis David Rawlins
Emilee Blue Reeder
Ethan Colby Reid
Paulina Carolina Reyes Torres
Hedaya Abdelnasir Rezk
Alexander James Riemann
Jacob Darren Rigby
Ethan Scott Riggs
Hunter Austin Risher
Edward Marion Ritchie III
Katie Alexandra Rivera
William Chandler Rodgers
Angelica Rodriguez Lopez
Sercey Melissa Rogers
Rodrigo Rojas Diaz
Ethan David Ross
Dickson Connor Rourk
Martin Vance Rowell Jr.
Jorge Antonio Rubio Gonzalez
Alexis Ramos Sanchez
Karen Fabiola Sanchez
Mauricio Sanchez Hernandez
Kidanny Luis Santiago Flores
Randy James Scott
Meghan Grace Sechler
Tristan Riley Shadix
Hollie Madison Shaw
Logan Xavier Simmons
Bryce Dylan Garcia Sinsuat
Sydni Brianna Slaughter
Amari ShaDiamond Avion Smith
Andrew Michael Smith
Savannah June Smith
Jordyn McKynzie Stinson
Katherine Elizabeth Susol
Aliyah Nicole Sweat
Lindsey Louise Swindal
Emma Faith Tackett
Mackenzi Rae Thompson
Golden Kinley Thrower
Corbin Ashton Tomlinson
Crystal Elizabeth Travis
Melody Thuy Trinh
Madison Brianna Troxel
Ella Jane Tumbleston
Megan Elizabeth Varn
Jason Caleb Alexander Vestrand
Citlali Victoria Santiago
Brooke Ashlynn Vorhis
Logan Brock Vosburgh
Randolph Stephen Ward II
Aalayja Monae Washington
Laurence Ady Webster V
Justin Nevan Wijaya
Kelsie Aaliyah Wilkerson
Jason Luke Witte Jr.
Andrew Christian Wojtkow
Jakob Coleman Wren
Ryan Daniel Wright
Maya Rewan Youssef
Samuel Thomas Dean Zeron
Kevin Zhao