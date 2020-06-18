Goose Creek High School 2020 graduates

Goose Creek High 2020 Graduates
Jason Michael Actor
Kolia Naturi Adams
Sania Monai Adams
De'Andre Xavier Adkins
Alejandro David Aguilar Rodriguez
Hannah Lily Albertson
Alexandria Marie Iluminada Alcantara
Justin Raymond Alexander
Angel Henrietta Imani Alston
Jerrell Alexander Alston
Vanessa Lee Ambas
Kamilah Nyirah Ancrum
Joshua Reece Anderson
Jesus Jeffrey Argueta Ordonez
Jeremiah Rodolfo Arthur
Olivia Rose Aysse Awlasewicz
William Barrera-Bahena
Christopher Tyler Barrett
David Michael Bartell
Jaliyah Lasha Baylock
Ashley Elizabeth Beal
Karis Renae Beck
Yasmine Elexus Bell
Moreland Young Bennett
Euleena Rena Benson
Madeline Grace Biron
Michael Jeffrey Black
Emma Coleen Blystone
Alyssa Leilani Bongbonga
Gregory Alphonse-Donald Bonnie
Kody Dillon Bradwell
DeAngelo Montre' Bright
Pe’Air James Bernard Broderick
Calonie Anija Brooks
Diamond Latrice Chiyette Brown
Jamonte' Montrel Brown
Ka'Liah Renae Brown
Madison Monique Brown
Malik Zyquan Brown
Jonathan James Bryant
Haley Quinn Bullock
Joshua Isiah Bundschuh
Robert Jones Burleson
Mark Anthony Busbin
Megan Alyssa Busbin
Meleane Rose Cabales
Yajaira Marsela Calderon Hernandez
Sean Christopher Caldwell
AlayJah Bryanne Campbell
Aleyia Emeril-Monisa Canady
Michael Wayne Cannon
Timothy Hunter Cannon
Neil Alan Capalungan
Darryl Daron Dequan Capleton
Dionte Trevaughn Capleton
Keren Abigail Cardenas Nunez
Jesus Sebastian Manriquez Carrasco
Jason Eduardo Castaneda Aparicio
Christian Tiana-Devine Castell
Brenda Castillo Cabrera
Iliana Alejandra Cazares
Britania Cervantes-Sanchez
Harold Donnell Chandler
Juan Jose Chicas Argueta
Raevyn Lemaij-Mashell Chisolm
Brianna Morgan Clark
Ashanti Janai Coaxum
Honesty Taniqua Cobb
Samuel Lawrence Cohen
Nakya Ny'etta Cohn
Brandon Michael Collier
Jenna Lynn Collier
Goldner Daniel Collins
Dniyah Elizabeth Elisa Conyers
Brianna Nicole Conyers-McLeod
Logan Eric Cook
Jordan Matthew Corte
Jeison Adonis Cortez Silva
Jose Celvin Cortez
Damon William Fitton Cox
Kassidi Adele Cox
Lenae Avalynn Cresswell
Dallas Ann Crowther
Yamilet Michelle Cruz
Malachia Letrell Cunningham
Lara Julia Fernandes Alves Da Silva
Jal'a Michelle Daniel
Jalen Allyn-Michael Daniel
Aaliyah Lashay Daniels
Phong Huu Dao
Linda Marie Darling
Zackary Nicholas Dakota Decker
Rodrigo David Delgado Ojeda
Devan Joel Dennis
Niajia Ghiante Deveaux
Arianna Diaz
Jheri Sa'von Christian Dingle
Rahjha Tierra Leanne' Dingle
Jillian Savannah Ditto-Williams
Sara Elizabeth Dodson
Reinaldo Rian De Castro Dos Santos
Ethney Angelica Dosenbach
Lauren Elizabeth Driggers
Aries Souvon Eady
Jovei Lamaar Eanes
Morgan Symone Edmondson
Byron Jamauri Edwards
Malcolm Joshua Edwards
Lilly Marie Ellis
Hailey Alexis Encinias
Isabella Felicia Ylanan Eraula
Antonaysha Elizabeth Failey
Toni Denyse Failey
Jacob Patrick Feight
Michael Patrick Felton
Alexandra Jane Flowers
Madeline Grace Flynn
Naiyah Zorianna Fogel
Yanniel Adrian Fontanez Cotto
Timothy Gray Foody
Madelynn Gray Ford
Emma Alexandra Foreman
Henson Perez Forgue
Morgan Angelique Fox
Zaria Imogine Frazier
Mario Delfido Gabriel Sajbochol
Alexis Catherin Gaetano
Monte' Mylashia Tione' Gaillard
Iy Son Joe Chelle Gallashaw
Graeson Nicole Gandolfo
Cary Don Gann
Ameiyah Fatima Gant
Ana Gabriela Garcia Vergara
Katie Elizabeth Gaspers
Shirley Amerie Gathers
Joseph Paul Gaza
Ri'Chard Marquese Geathers
Travis Patrick Geene
Kirstina Marie Gleaton
Joseph Hayden Glick
Tamara Lashonda-Lanay Glover
Angel Isaca Gonzalez
James Michael Goodman
Dari'Us Antwan Goodrum
Solomon Ware Gordon
Endia Sharmaine Goss
Cailyn Nicole Gourdine
James Ronnie Grant
Jadyn Darius Green
Darius Nathaniel LaFayette Greene
Makayla Amari Greene
De Asia Mone' Griffin
Kandache JaNay Griffin
Marcus Shenard Grimes
Destiny Michelle Haddock
Gracey Belle Haldeman
Isaac Anthony Halderman
Abigail Brianne Hall
Kayce Frances Hall
Hayden Reid Halliburton
Ashleigh Knoelle Hamilton
Megan Michelle Hamilton
Briauna Sage Hamlette
Zya Zymenya Harden
Caitlin Mary Harrison
Shania Shantae Harrison
Aiden Alexander Hathaway
Denarius Quinn Hawkins
A'Landria Takiyah Hazel
Tre'sure-Timoni Henry
Florencio Emanuel Hernandez Reyes
Starla Adriana Hernandez Vega
Guadalupe Maria Reyes Hernandez
Usiel Imanol Hernandez
Chayanne Hernandez-Ramirez
Crystal Hernandez-Reyes
Cheyenne Marie Herne
India Arrie Hinton
Hayley Nicole Hocott
Michaela Audrey Hogan
Melissa Desiree Holdren
Savannah Grace Holley
Shakia Alaysha Holmes
Kenneth Nicholas Hood
Tanesia Zandria Horry
Justin Devir Trey Howard
Jason Douglas Howell
James Ramon Humphrey
Kayce Elizabeth Ivey
Gregory Sav'on Izzard
Chauncey Makayla Joann Jackson
Taia Ashanti Jackson
Lauren Elizabeth James
Jakayla Jaquana Jenkins
Genesis Ellyze Joaquin
Arria Teryn Johnson
Gina Michelle Johnson
Jakara Ny'asjah Celess Johnson
Jalisa Denee' Johnson
Tahji Jeremiah Johnson
Armand Middleton Jones
Cody Alexander Jones
Georgeyona Makiya Jones
Jasmine Nicole Jones
Javon Davonte Jones
Lori Ryan Jones
Tatlyn Nicole Jones
Xacarra Lynn Jones
Amari Dominquez Joshua
Joel Cesario Justiniano
Colby James Kammerer
Celina Elizabeth Kemp-Jenkins
Candice Lynette King
Kamryn Joy King
Trenee' Yemonie King
Bradley Michael Kirby-Brisley
Aaron Reece Kirchmar
Damian Keith Klumpp
Trianna Louise Korth
Jemiell Kyle Laguitao
Zachary Austin Langley
Aleesya Natalia Laurie
Devin Weyland Lawson
Jazmyn McKenzie Lawyer
Austin Lee Leegette
Nathan Alandus Lensey
Denorval Kalen Levaine
N Dea Noelle Lewis
Serena Elizabeth Leyland
Victoria Elisabeth Libby
Christopher Jared Lloyd
Deandre' Malik Lloyd
James Edward Loftis
Kayla Alexis Samone Lorick
Alaishia Ayyanna Love
William Gage Lowder
Cedar James Luffman
Jeramiah Montemayor Macaspac
Jason Coby Maldonado
Ahmad Demons Mascoe
Andrew Michael Marabella
Keneth Neo Ibe Mascardo
Darnell Alan Matthews
Destiyni Arie Mazyck
Maurice Olanda Mazyck
Mariah Cheyenne McAteer
Knowledge Martel Mccall
Jabin John-Mark McCants
Hakeem Jabari McCoy
Timothy Terrell McFadden
Timothy Scott McFetridge
Christopher Qualik McGill
Jamel Alexander McGowan
Jordan Terrell-Jovon McPherson
Alize Janessa Melgar
Mayson Paige Merritt
Arian Shamae Mikell
Jennah Noelle Miller
Tatyna Da’nae Miller
Taylor Parker Miller
Tylor Preston Miller
Da-quan Maalik Milligan
Jennifer Brooke Mills
Peyton Lawrence Mitchell
Summerlyn Renee Mixson
Kennedie Raelean Mock
Triston Fitzroy Morgan
Damon Tyquian Mouzon
Emmanuel Matumba Mukuamu
Avery Spencer Murray
Carson Lee Naone
Marcus Tyreec Nash
Da'Shaunna Nishay Nelson
Shakarian Lamont Nelson
Terran Chaddrick Nelson
Shi'nai Mikala Nelson-Scott
Madesyn Alisha Nix
Luis Fernando Noriega Tejada
Jada Ayanna Nunnally
Karely Ochoa Malpica
Aniyah Nichole Oliver
Jordan Evan Austin Oliver
Sterling Reis Ortiz
Jessica Elizabeth Paiz-Montoya
Alisandra Catherine Palacios
Collin Edward Palmer
Carl Gideon Pearson
Kamryn O'Brien Penley
Jose Antonio Perdomo Servellon
Rodrigo Ernesto Perlera-Ortiz
Richard Earl Perry
Michael Ryan Pickler
M'Kaylah Arnae Pinckney
David Edwin Pineault
Ian Albert Pipkin
Patrick McDuawn Platt
Zachary Daniel Platts
Jayla Leslie Poole
Benjamin Lain Porter
Janae L-Tice Porter
Zion Ziare Powell
Alexis Helena-Destiny Pratt
Madeline Taylor Prevatte
Franky Lee Prim
Keona Delores Pringle
Devante Ma'Tral Pryor
Elizabeth Nicole Ramsey
Taylor Janise Rawlinson
Mark Joseph Redmile
Jozland Bijou Reece
Jordan Ashleigh Reed
Nya Marie Reed
Erin Elizabeth Reilly
Kemberli Yosari Reyes Cruz
Oliver Shane Rhudy
Elyse Ruth Richardson
Matthew John Rickens
Delaney Grace Riley
Jan Junior Rivera-Rodriguez
Semaj Jet'Aime Rivers
Ka'nyah Anice Roach
Kyle Clifton Roberts
Dy'mond Kierra Robinson
Nicolas Jacob Rospigliosi
Betty Samantha Clarito Rugema
Ayana Delia Russell
Marisa Anne Saffer
Ahmet Sall
Iris Angeline Salvador
Brandon Reese Sanpedro
T'Neesha Shantrell Scott
Jessica Jean Seay
Marietou Sadiya Seck
Chace Allen Sellers
Caleb Adonay Serrano
Kelly Jael Serrano
Adil Shah
Nayshia Olympia Sharper
Janise Nicole Shaw
Maria Roscela Fabian Silva
Nyhiem Nyrobi Simmons
Imari Onye Simpson
Sa’Nya Nikia-Virginia Snipe
Adriel Jamari Devon Smalls
Rashad De'Andre Christopher Smalls
Zaria Mashea Taysha Smalls
April Jeney Smith
Jakala Celine Imani Smith
Kylie Lauren Smith
Maddison Mae Smith
Marquise Askia Mohhammed Smith
Alaysha Renate Smith-Williams
Skyler Brianne Sommer
Azendiya Faith Staley-Gleaton
Brianna Levia Stern
Caitlin Noel Stocking
Samiyah Kalidah Stokes
Raghan Tommie Bre Stoney
Jahyra Aylon Sturgis
Chazz Brycen Mackenzi Swiech
Wendy Elizabeth Tahual Cruz
Christian Cabrini Tartt
Olivia Jaryn Tate
Maya Briana Taylor
Reese Allen Taylor
Treasure Carlesha Taylor
Talia Nataj Taylor-Mims
Ty'Keeda Isiria Thompson
Alexia Arie Thurman
Misty Cheyenne Tilman
Michele Tobias
Jaylen Marie Toro
Alisa Nicole Turner
Brandon Earl Turner
Mekya Jailen Venning
Mendel Eihart Venning
Iris Penelope Vlahogiannis
Tionna Simone Wade
Riley Gene Walker
Ryshawn James Walker
Emily Jade Renee Wallace
Alexis Cornie Yolanda Lovonia Ward
Caleb Kristopher Waring
Khalid Jamil Washington
Josi'Ah Te'Dryon Waters
Zachary Logan Watson
Trinity Nevelle Welch
X'A'zier De'Andre West
Najee' Monay White
Gavin Kaon Marquis White-Burgess
Devon Hasani Wigfall
Jekiah Mikeris Wigfall
Alyssa Michelle Williams
Kymell Milasia Williams
Nadia Tramane Rokell Williams
Jarris Brandon Willingham
Kierra Nicole Wilson
Makayla Chanel Wilson
Kendrix Bernardo Witherspoon
Kylis Imani Woodberry
Arnise Nevaeh Wright
Aeriana Leigh Wrixon
Terlaysia Lenora Wynne
Avery Terel Wynter
Kaitlyn Elizabeth Yarbrough
Adrian Zamora