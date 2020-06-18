Goose Creek High School 2020 graduates

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Goose Creek High 2020 Graduates

Jason Michael Actor

Kolia Naturi Adams

Sania Monai Adams

De'Andre Xavier Adkins

Alejandro David Aguilar Rodriguez

Hannah Lily Albertson

Alexandria Marie Iluminada Alcantara

Justin Raymond Alexander

Angel Henrietta Imani Alston

Jerrell Alexander Alston

Vanessa Lee Ambas

Kamilah Nyirah Ancrum

Joshua Reece Anderson

Jesus Jeffrey Argueta Ordonez

Jeremiah Rodolfo Arthur

Olivia Rose Aysse Awlasewicz

William Barrera-Bahena

Christopher Tyler Barrett

David Michael Bartell

Jaliyah Lasha Baylock

Ashley Elizabeth Beal

Karis Renae Beck

Yasmine Elexus Bell

Moreland Young Bennett

Euleena Rena Benson

Madeline Grace Biron

Michael Jeffrey Black

Emma Coleen Blystone

Alyssa Leilani Bongbonga

Gregory Alphonse-Donald Bonnie

Kody Dillon Bradwell

DeAngelo Montre' Bright

Pe’Air James Bernard Broderick

Calonie Anija Brooks

Diamond Latrice Chiyette Brown

Jamonte' Montrel Brown

Ka'Liah Renae Brown

Madison Monique Brown

Malik Zyquan Brown

Jonathan James Bryant

Haley Quinn Bullock

Joshua Isiah Bundschuh

Robert Jones Burleson

Mark Anthony Busbin

Megan Alyssa Busbin

Meleane Rose Cabales

Yajaira Marsela Calderon Hernandez

Sean Christopher Caldwell

AlayJah Bryanne Campbell

Aleyia Emeril-Monisa Canady

Michael Wayne Cannon

Timothy Hunter Cannon

Neil Alan Capalungan

Darryl Daron Dequan Capleton

Dionte Trevaughn Capleton

Keren Abigail Cardenas Nunez

Jesus Sebastian Manriquez Carrasco

Jason Eduardo Castaneda Aparicio

Christian Tiana-Devine Castell

Brenda Castillo Cabrera

Iliana Alejandra Cazares

Britania Cervantes-Sanchez

Harold Donnell Chandler

Juan Jose Chicas Argueta

Raevyn Lemaij-Mashell Chisolm

Brianna Morgan Clark

Ashanti Janai Coaxum

Honesty Taniqua Cobb

Samuel Lawrence Cohen

Nakya Ny'etta Cohn

Brandon Michael Collier

Jenna Lynn Collier

Goldner Daniel Collins

Dniyah Elizabeth Elisa Conyers

Brianna Nicole Conyers-McLeod

Logan Eric Cook

Jordan Matthew Corte

Jeison Adonis Cortez Silva

Jose Celvin Cortez

Damon William Fitton Cox

Kassidi Adele Cox

Lenae Avalynn Cresswell

Dallas Ann Crowther

Yamilet Michelle Cruz

Malachia Letrell Cunningham

Lara Julia Fernandes Alves Da Silva

Jal'a Michelle Daniel

Jalen Allyn-Michael Daniel

Aaliyah Lashay Daniels

Phong Huu Dao

Linda Marie Darling

Zackary Nicholas Dakota Decker

Rodrigo David Delgado Ojeda

Devan Joel Dennis

Niajia Ghiante Deveaux

Arianna Diaz

Jheri Sa'von Christian Dingle

Rahjha Tierra Leanne' Dingle

Jillian Savannah Ditto-Williams

Sara Elizabeth Dodson

Reinaldo Rian De Castro Dos Santos

Ethney Angelica Dosenbach

Lauren Elizabeth Driggers

Aries Souvon Eady

Jovei Lamaar Eanes

Morgan Symone Edmondson

Byron Jamauri Edwards

Malcolm Joshua Edwards

Lilly Marie Ellis

Hailey Alexis Encinias

Isabella Felicia Ylanan Eraula

Antonaysha Elizabeth Failey

Toni Denyse Failey

Jacob Patrick Feight

Michael Patrick Felton

Alexandra Jane Flowers

Madeline Grace Flynn

Naiyah Zorianna Fogel

Yanniel Adrian Fontanez Cotto

Timothy Gray Foody

Madelynn Gray Ford

Emma Alexandra Foreman

Henson Perez Forgue

Morgan Angelique Fox

Zaria Imogine Frazier

Mario Delfido Gabriel Sajbochol

Alexis Catherin Gaetano

Monte' Mylashia Tione' Gaillard

Iy Son Joe Chelle Gallashaw

Graeson Nicole Gandolfo

Cary Don Gann

Ameiyah Fatima Gant

Ana Gabriela Garcia Vergara

Katie Elizabeth Gaspers

Shirley Amerie Gathers

Joseph Paul Gaza

Ri'Chard Marquese Geathers

Travis Patrick Geene

Kirstina Marie Gleaton

Joseph Hayden Glick

Tamara Lashonda-Lanay Glover

Angel Isaca Gonzalez

James Michael Goodman

Dari'Us Antwan Goodrum

Solomon Ware Gordon

Endia Sharmaine Goss

Cailyn Nicole Gourdine

James Ronnie Grant

Jadyn Darius Green

Darius Nathaniel LaFayette Greene

Makayla Amari Greene

De Asia Mone' Griffin

Kandache JaNay Griffin

Marcus Shenard Grimes

Destiny Michelle Haddock

Gracey Belle Haldeman

Isaac Anthony Halderman

Abigail Brianne Hall

Kayce Frances Hall

Hayden Reid Halliburton

Ashleigh Knoelle Hamilton

Megan Michelle Hamilton

Briauna Sage Hamlette

Zya Zymenya Harden

Caitlin Mary Harrison

Shania Shantae Harrison

Aiden Alexander Hathaway

Denarius Quinn Hawkins

A'Landria Takiyah Hazel

Tre'sure-Timoni Henry

Florencio Emanuel Hernandez Reyes

Starla Adriana Hernandez Vega

Guadalupe Maria Reyes Hernandez

Usiel Imanol Hernandez

Chayanne Hernandez-Ramirez

Crystal Hernandez-Reyes

Cheyenne Marie Herne

India Arrie Hinton

Hayley Nicole Hocott

Michaela Audrey Hogan

Melissa Desiree Holdren

Savannah Grace Holley

Shakia Alaysha Holmes

Kenneth Nicholas Hood

Tanesia Zandria Horry

Justin Devir Trey Howard

Jason Douglas Howell

James Ramon Humphrey

Kayce Elizabeth Ivey

Gregory Sav'on Izzard

Chauncey Makayla Joann Jackson

Taia Ashanti Jackson

Lauren Elizabeth James

Jakayla Jaquana Jenkins

Genesis Ellyze Joaquin

Arria Teryn Johnson

Gina Michelle Johnson

Jakara Ny'asjah Celess Johnson

Jalisa Denee' Johnson

Tahji Jeremiah Johnson

Armand Middleton Jones

Cody Alexander Jones

Georgeyona Makiya Jones

Jasmine Nicole Jones

Javon Davonte Jones

Lori Ryan Jones

Tatlyn Nicole Jones

Xacarra Lynn Jones

Amari Dominquez Joshua

Joel Cesario Justiniano

Colby James Kammerer

Celina Elizabeth Kemp-Jenkins

Candice Lynette King

Kamryn Joy King

Trenee' Yemonie King

Bradley Michael Kirby-Brisley

Aaron Reece Kirchmar

Damian Keith Klumpp

Trianna Louise Korth

Jemiell Kyle Laguitao

Zachary Austin Langley

Aleesya Natalia Laurie

Devin Weyland Lawson

Jazmyn McKenzie Lawyer

Austin Lee Leegette

Nathan Alandus Lensey

Denorval Kalen Levaine

N Dea Noelle Lewis

Serena Elizabeth Leyland

Victoria Elisabeth Libby

Christopher Jared Lloyd

Deandre' Malik Lloyd

James Edward Loftis

Kayla Alexis Samone Lorick

Alaishia Ayyanna Love

William Gage Lowder

Cedar James Luffman

Jeramiah Montemayor Macaspac

Jason Coby Maldonado

Ahmad Demons Mascoe

Andrew Michael Marabella

Keneth Neo Ibe Mascardo

Darnell Alan Matthews

Destiyni Arie Mazyck

Maurice Olanda Mazyck

Mariah Cheyenne McAteer

Knowledge Martel Mccall

Jabin John-Mark McCants

Hakeem Jabari McCoy

Timothy Terrell McFadden

Timothy Scott McFetridge

Christopher Qualik McGill

Jamel Alexander McGowan

Jordan Terrell-Jovon McPherson

Alize Janessa Melgar

Mayson Paige Merritt

Arian Shamae Mikell

Jennah Noelle Miller

Tatyna Da’nae Miller

Taylor Parker Miller

Tylor Preston Miller

Da-quan Maalik Milligan

Jennifer Brooke Mills

Peyton Lawrence Mitchell

Summerlyn Renee Mixson

Kennedie Raelean Mock

Triston Fitzroy Morgan

Damon Tyquian Mouzon

Emmanuel Matumba Mukuamu

Avery Spencer Murray

Carson Lee Naone

Marcus Tyreec Nash

Da'Shaunna Nishay Nelson

Shakarian Lamont Nelson

Terran Chaddrick Nelson

Shi'nai Mikala Nelson-Scott

Madesyn Alisha Nix

Luis Fernando Noriega Tejada

Jada Ayanna Nunnally

Karely Ochoa Malpica

Aniyah Nichole Oliver

Jordan Evan Austin Oliver

Sterling Reis Ortiz

Jessica Elizabeth Paiz-Montoya

Alisandra Catherine Palacios

Collin Edward Palmer

Carl Gideon Pearson

Kamryn O'Brien Penley

Jose Antonio Perdomo Servellon

Rodrigo Ernesto Perlera-Ortiz

Richard Earl Perry

Michael Ryan Pickler

M'Kaylah Arnae Pinckney

David Edwin Pineault

Ian Albert Pipkin

Patrick McDuawn Platt

Zachary Daniel Platts

Jayla Leslie Poole

Benjamin Lain Porter

Janae L-Tice Porter

Zion Ziare Powell

Alexis Helena-Destiny Pratt

Madeline Taylor Prevatte

Franky Lee Prim

Keona Delores Pringle

Devante Ma'Tral Pryor

Elizabeth Nicole Ramsey

Taylor Janise Rawlinson

Mark Joseph Redmile

Jozland Bijou Reece

Jordan Ashleigh Reed

Nya Marie Reed

Erin Elizabeth Reilly

Kemberli Yosari Reyes Cruz

Oliver Shane Rhudy

Elyse Ruth Richardson

Matthew John Rickens

Delaney Grace Riley

Jan Junior Rivera-Rodriguez

Semaj Jet'Aime Rivers

Ka'nyah Anice Roach

Kyle Clifton Roberts

Dy'mond Kierra Robinson

Nicolas Jacob Rospigliosi

Betty Samantha Clarito Rugema

Ayana Delia Russell

Marisa Anne Saffer

Ahmet Sall

Iris Angeline Salvador

Brandon Reese Sanpedro

T'Neesha Shantrell Scott

Jessica Jean Seay

Marietou Sadiya Seck

Chace Allen Sellers

Caleb Adonay Serrano

Kelly Jael Serrano

Adil Shah

Nayshia Olympia Sharper

Janise Nicole Shaw

Maria Roscela Fabian Silva

Nyhiem Nyrobi Simmons

Imari Onye Simpson

Sa’Nya Nikia-Virginia Snipe

Adriel Jamari Devon Smalls

Rashad De'Andre Christopher Smalls

Zaria Mashea Taysha Smalls

April Jeney Smith

Jakala Celine Imani Smith

Kylie Lauren Smith

Maddison Mae Smith

Marquise Askia Mohhammed Smith

Alaysha Renate Smith-Williams

Skyler Brianne Sommer

Azendiya Faith Staley-Gleaton

Brianna Levia Stern

Caitlin Noel Stocking

Samiyah Kalidah Stokes

Raghan Tommie Bre Stoney

Jahyra Aylon Sturgis

Chazz Brycen Mackenzi Swiech

Wendy Elizabeth Tahual Cruz

Christian Cabrini Tartt

Olivia Jaryn Tate

Maya Briana Taylor

Reese Allen Taylor

Treasure Carlesha Taylor

Talia Nataj Taylor-Mims

Ty'Keeda Isiria Thompson

Alexia Arie Thurman

Misty Cheyenne Tilman

Michele Tobias

Jaylen Marie Toro

Alisa Nicole Turner

Brandon Earl Turner

Mekya Jailen Venning

Mendel Eihart Venning

Iris Penelope Vlahogiannis

Tionna Simone Wade

Riley Gene Walker

Ryshawn James Walker

Emily Jade Renee Wallace

Alexis Cornie Yolanda Lovonia Ward

Caleb Kristopher Waring

Khalid Jamil Washington

Josi'Ah Te'Dryon Waters

Zachary Logan Watson

Trinity Nevelle Welch

X'A'zier De'Andre West

Najee' Monay White

Gavin Kaon Marquis White-Burgess

Devon Hasani Wigfall

Jekiah Mikeris Wigfall

Alyssa Michelle Williams

Kymell Milasia Williams

Nadia Tramane Rokell Williams

Jarris Brandon Willingham

Kierra Nicole Wilson

Makayla Chanel Wilson

Kendrix Bernardo Witherspoon

Kylis Imani Woodberry

Arnise Nevaeh Wright

Aeriana Leigh Wrixon

Terlaysia Lenora Wynne

Avery Terel Wynter

Kaitlyn Elizabeth Yarbrough

Adrian Zamora