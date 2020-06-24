Fort Dorchester 2020 graduates

Payton Elaine Abbott

Gabriel Andre’ Acevedo

Harlan Christopher Adams

Shaun Quentin Adams

Brianna Christine Addessi

Christopher James Addessi

Valeria Alejandra Adorno Gonzalez

Daniela Elizabeth Agustin-Lopez

Bobur Akramjanovich Akbarov

Janeea Emonah Alston

Jamaal Rashee Alston

Kyra Elizabeth Alston-Hasselvander

Moenae Monuwett Ancrum-Morgan

Dinari Malik Anderson

Maalik Tavon Anderson

Dakari Khalifa Anderson

Damian Demon Anderson

Tyler Joshua Anderson

Aiden Iannah Apostol

Nathaniel Austin Arnold

Jordan Elijah Avery

Santonio Javon Bailey

Lauren Alyssa Balarillo

Natalie Nicole Bandy

Kenneth Blayne Bardon

Christian Michael Barrett

Destiney Michelle Barrett

Jannah Brooke Barrineau

Emily Paige Bartle

Jocelyn Rose Bastarache

Taylor Nichole Bates

Lisbet Beaiz Trejo

Davon Beaton

Te’Jah Amari Beaton

Devin Beaton

Daniel Eugene Beckley

Caitlyn Tayler Bellinger

Coren Gabrielle Bellinger

Nicolas Joseph Benner

Erick Tyriek Bennett

Jamari Khalil Bennett

Jamey Bezuidenhout

Brooklyn Marie Biggins

Ronald Ty’rae Blake

Jaylon Marquise Bland

Sydney Nicole Blanding

Bradley Michael Blewer

Andrea Antonela Bolivar-Sanchez

Adrian Jamahal Borel

Malik Patrick Bowman

Ari Jamal Bragg

Matthew Miguel Bravo

Alexis Jean Brigman

Keyshaun Dominique Keith Britt

Kristina Marie Santiago Briz

Antinae Lashae Brown

Christlyn Thi-Ahn Brown

Harold Isaiah Brown

Jhalen Ahmad Brown

Joseph Lamar Brown

Nayla Simone Brown

Ta’Renz Romare Lewis Brown

Travis Kennedy Brown

Zachary Kenneth Brown

Cayin Sheldon Bryant

Christopher Leo Bryant

JacQuez Lamont Bryant

Zachary Christopher Bryant

Lee Bryant Buncum

Courtney Madisen Burwell

Michel Bustos Mosqueda

Abigail Grace Butler

J’Mari Say’quan Bernard Butler

Liam Michael-Ewen Buytas

Kevin Jafet Caballero-Garcia

Dallas Matthew Cadden

Makayla Diane Caldwell

Lindsay Taylor Callegan

Moses Alexander Capers

Devonte Michael Caraballo

Jason Alexander Cardi

Gunner Adam Carlson

Jenna Nicole Carroll

Camryn Marie Carson

Will Riley Carter-Dececco

Alejandra Maria Casco

Elaina Claire Cassaday

Gabrielle Marie Cassity

Kaiya Nicole Chadwell

Ricky Cheng

Serene Si-Wah Cheung

Emely Esperanza Chirinos Avila

Samaria Aaliyah Chisolm

Jorge Natanael Chocobar

Shante Desiree Clark

Sydney Gayle Clinton

Simone Helena Code

Lemuel Kaliff Ar’rasouel Codrey

Aleeya Jakayla Cody-Hamilton

Coriaja N’kole Omarique Cohen

Austin Dean Coleman

Zoey Madeleine Conrad

Torry Josh Cooke

Jalen Nasir Corbin

Lisandro Cordova Machin

Kaylyn Rebekah Cox

Rachel Josette Coyle

Zachary John Cramer

Camara Anita Crummey

Khalil Lamar Daniels

Harvella Jamie Dannis

Joshuen Dapena-Colon

Kadijha Maryellen Melva Davis

Ne’Zjona Shanyla Davis

Bailey Allen Davison

Karim De Los Santos

Melanie Joann Delgado

Kynnedy Elise Dennis

Reagan Michelle Dennis

Makala Delila Desargent

Khalilahah Sanaa Deveauxx

Nicholas Marc Diesso

Maegan Renee DiFrancesco

Janeisha Zornay Dixon

Korey Elisa Downing

Jansylin Rose Duggins

James Donovan Duke

Zadie Michelle Dulaney

Alexis Mackenzie Duncan

Kirsten Nicole Dyer-Parker

J’Lynne Jabre’ Echevarria

Kaitlin Rachel Edmonds

Kasan Ma’kai Edwards

Ki’Anshe Ma’kai Edwards

Michael Emory Eickhoff

Lindsay Marie Elkins

Hunter Michael Ellis

Angelina Jolee Evans

Abigail Ellen Faccenda Agin

Abdul Rahim Fahim

Jacqueline Marie Federer-Collins

Christopher Jalen Fiesta

Daniela Alejandra Figueroa

Keiasia Iyana Flagg

Zachary James Fleming

Hannah Jamison Flynt

Cody Richard Fogel

Erin Grace Foley

Deondre Noisette Ford

Sebastian Kahn Ford

Je’Nye Samier Fraiser-Brown

Franchesica Frazier

Jaelen Kahlil Frazier

Regine’e Ravion Anaisi Freeman

Kylie Alyssa Friday

Jarrott Benjamin Frier

Julia Elizabeth Fuller

Imani Hope Gadsden

Imari Faithe Gadsden

Juancho Antonio Salusti Galang

Carleigh Elise Gallagher

Gabriel James Gann

Kia-Laura Miracle Gantt

Taija Danaya Gardner

Taijon Dupree Gardner

Victoria Elaine Garman

Brandon Alexander Gautney

Ivory Taylor Geddis

Andrew Jay Gibbons

Tristen Alexander Gibson

Ashley Kate Gilmore

Frank Coswell Gipson

Aiden Michael Glessner

Tiara Simone Glover

Day’zhana Mone’t Glover

Marcus Evan Glover

Charlee Faith Godwin

Emmanuel Jordan Goings

Nyah Renae Goins

John Edward Gombar

Jose Alberto Gonzalez Guzman

Ethan Xavier Gough

Ryan Christopher Gould

Bequca Graham

Dae’Jera Alexandria Graham

Imani Sha’juan Graham

Simone Alicia Graham

Sheldon James Grant

Jada Lanise Green

Jeraine’ Soquett Green

Travis Keyvontie Green

Alexis Michelle Greene

Madison Taylor Greene

Rachel Maureen Greenleaf

Brittney Kiana Griffin

Aiyana Lyn Jones Grimmius

Elisa Maria Guevara-Chavez

Jorge Lyzandro Guzman

Melena Sara Hajes

Ashelyn Elizabeth Hall

Ta’Nya J’vonsha Jha’ Hamilton

Tyrone Troy Hamilton

Khalil Rajuan Hamilton-Hart

Monye’ Iana Harley

Roslyn Simone Harper

Kenyette Jeminia Harris

Ravonna Monique Hartwell

Jaylen Richard Hazel

Preston Wayne Heffner

Demelle Rufus Hendrix

Jalynn Elizabeth Henryhand

Jadah Ashantay Hernandez

Fernando Jose Herrera

Adrian Herrera-Arias

Stephen Edward Herron

Cristopher Allan Hewitt

Amya Ariel Hichman

Sophie Ann Hilbourn

Colby Parke Hillier

Ambrea Lynae Hills

Mackenzleigh Elise Hinson

Cassie Marie Hollows

Jordan Kennedy Holmes

Rebecca Lynch Hoose

Sarah Glenn Hoose

Sierra Shalise Hooten

Michael Jermaine Horlback

Jasmine Junell-Shamae Hornsby

Jerald Jermaine Howard

Tyler Reese Hucks

Matthew William Huff

Skylor Davis Hunter

Jared Antonio Inoa

Jeffrey Lamar Jackson

Natalya Tanaya Jackson Sharper

Timothy Alexander Jackson

Zayvion Makal Jackson

Branican Wiliamson Jacob

Kaila Elaine Jahngen

Joshua Ramone James

Jordan Kalil Jenkins

Lauren Elyse Jenkins-White

Jonathan Jimenez-Hernandez

Emmanuel Kacy Johnson

Brandon Isaiah Johnson

Cassandra Cynthia Johnson

Darius Jordan Johnson

Delexis Essence-Nicole Johnson

Jaylen Anthony-Asaiah Johnson

Sa’Njaiha Ty’quashi Johnson Warren

Kennedy Grace Johnston

Faith Rhianna Jones

Duntray Lamont Jones

Damari Diego Joyner

Jehad Andrew Karriem

Sophia Mei Kastenholz

William Robert Keck

Alyssa Aisling Keeler

Nathaniel Elijah Keitt

Siena Arielle Kelly

Toulme Weston Keplar

Mehwish Khan

Hannah Tamara Kies

Jace Dempsey Kimball

Deja Delilah King

Jalian Makayla Kinlaw

Cody Jordan Kirkham

Landon Steven Koch

Lindsey Michelle Koch

Audri Elizabeth Kossen

Natasha Kowalski

Dorien Greggory Ladson

Hannah Joy Lahmann

Dilan David Larios Morales

Camille May Larson

Tessa Elisabeth Lawrence

Makayla Monique Lemon

Alexis Katretta Lewis

Marques Terrell Lindsay

Caniyah Imani Linson

Isaac Marcquel Logan

Emiliano Lomeli Bernal

Jose Francisco Lopez Alvarado

Diego Angel Lopez

Gunner Lee Loveless

Cameron Ray Lovett

Zamani Rayshawn Lyde

Aaliyah Italy Lyons

Joshua Allen Mack

Lauren Ashley Mahaffey

Justice Joann Maloney

Stevion Shawn Leonta Manigo

Mia Rey Manuel

Seth Alexander Mapp

Moses Lee Martinez

Matthew Scott Martray

Jeffrey Ryan Mayfield

Shelbi Caroline Mazyck

Emily Jane McAuliffe

Edward Lee McClellan

Hunter James McCurley

Amanda Renee McDonald

Raheem Antonio McDonald

Cameron Bailey McFarlane

Arianna Faith McLeod

Connor Alan McLeod

Colby Tyler Meade

Zakkary Elias Megee

Liam Douglas Meyer

Asha Lucia Middelton

Rebekah Eileen Miley

Kenneth Alexander Mims

Leslie Marie Miramontes Valdez

Aazad’e Fa’shawn Mitchell

Cameron Jayquan Mitchell

Corwin Nishawn Anthony Mitchell

Kennedy Simone Mitchell

Emma Simone Mollan

Christopher Sean Monroe

Philip Patterson Monteith

Maccio Brooks Montgomery

Kayla Katharina Bethany Moore

James Vernon Moore

Navayah Khiara Morgan

Amber Lynn Morgan

Essien Amir Muhammad

Jervanie Akeim Mullings

Jade Aurora Mullins

Haley Alexis Munton

Erin Ashleigh Murdock

Troy Corvarus Myers

Acacia Sanaa Joann Nathaniel

Isac Nava-Barragan

Antione Lamar Nelson

Jade Mckinsey Nelson

Thomas James Neuman

Jackson James Newell

Ashley Lan Nguyen

Khanh Bao Ngoc Nguyen

Chidera Natasha Ejine Nkem-Ossai

Jaden Nakia Norris

Makayla Marie Norton

Daniel Thomas Odom

Amy Olvera

Markell Gabriel Oree

Julissa Ortega

Matthew Tyler Osean

Trenton Matthew Padget

Cesar Palomar-Avalos

Endurance Uare Allah Pannell

Ariel Abril Pantoja Loredo

Antoine Lamar Jamal Parker

Francisca Antonia Parra Carrera

Keishaun Alan-Xavier Patterson

Grace Ashleigh Patterson

Bailey Elise Payne

Zachary James Payne

Marcus Anthony Pearson

Jaime Pena Segundo

Eibeth Pena-Perez

Patricia Nicole Pereira Padilla

Shilo Maria Dallas Perlich

Nghi Ha Gia Phan

Antuan Rashuad Phillips

Joseph Emmanuel Pickens

Robert Perry Pickering

Lindsey Nicole Pier

Heather Emma Pigford

Alexander Martin Pinner

Natalie Alexis Pino

Caylie Moria Pitchford

Ny-Jah Anderson Leigh Polite

Kayla Alzira Pratt

Matthew Scott Preckl

Pharell Allison Price

Libertie Lee Prosecky

Shelby Alexis Pruitt

Antonio Gabriel Pruneda Gunther

George Anthony Pryor

Miguel Angel Ramirez

Lynae Rose Ramos

Eden Ty’asia Rattley

Jamashia Dashawn Ravenell

Jalique’ Zy’Quan Raynor

Sydney Michelle Redmond

Jackson Barrett Reed

Ethan Alexander Reed

Brandi May Reilly

Kaitlin Nicole Reindollar

Ne’stor Daniel Reyes

Nick Lee Reynolds

Ryleigh Saige Rice

Bay-Lee Miranda Richards

Alexis Tiara Richardson

Kahleo Hasheem Javon Richardson

Jamailah Tinay Riddick

Shealyn Ann Riddle

Aolani Virginia Rivas

Heily Anahi Rivera Herrera

Chancelor Lamar Rivers

Hannah Olivia Roberts

Richard Marcello Quemari Roberts

Tricia Mae Calixterio Robino

Briona Marie Robinson

Da’Quan Kashaun Robinson

Elizabeth English Robinson

Jason Lee Rodriguez

Mateo Lee Rodriquez Tanner

Christian Taylor Rogers

Logan Jacob Rogers

Adrian Tyler Roseboro

Jaydon Sivon Ross

Morgan Allen Rowe

Jessica Lee Rummel

Garrett Blake Rush

Keara Chanel Russell

Desirae Lynn Russell-Morris

Hunter Scott Rywelski

De’Andrae Savion-Tyron Sabb

Shayndel Graciela Saldana

Armando Lee Perez Sallas

Morgan Ashley Sandoval

Cristoper Santiago-Perez

April Elise Schackman

Jocelyn Ann Schroeder

Lydia Ann Schulz

Alexzander Eugene Scott-Greene

Joel Peter Seaman

Rhyder Anthony Sease

Pyper Elizabeth Sellers

Eli Goncham Sengvilay

Savannah Ruth Shelton

Sekieya T’Ashanti Shuler

Qway’Jon Roshard Simmons

Alicia Michelle Simmons

Rodriquez Zakire Simmons

Te’ona Tashawn Simmons

Zakia Chantel Simmons

Amber Nicole Simpson

Kyla Chanae Singleton

Skylar Victoria Singleton

Katherine Hope Skipper

D’Mya Arianna Smalls

Montashia Tia’monie Smalls

Caroline Joann Smith

Rebecca Elizabeth Smith

Danika Chloe Smith

Elijah Na’jai Smith

En’Jah Daeshannel Smith

Oria Lauran Smith

Seth Allen Smith-LaLonde

A’nazia Synthia-Monae Smith-Rivers

Jacob Christopher Snider

Jimmy Joshua Soto

William Nathaniel Speights

Jeffrey Lee Spencer

Sharonda Marie Nechole Spencer

Cassidy Anne Sprinkle

William Kent Stairley

Lauren Alexandra Stanley

Julie Christine Stanton

Tyrese Darnell Staten

Mary Ivelise Stewart

Alona Maurissa Stoney

Nyla Kea’ora Stoney

Jacob Alex Strickland

Ryan Russell Strohm

Robert Sheridan Sturman

India Nicole Summersett

Mia Harriet Surprenant

Leon’na Kenise Tate

Camryn Phillip Taylor

Monrico Leondris Taylor

Monet Cierra Diasia Teal

Elian Emir Tejada Almanzar

Mikenzie Alyse Thomas

Trinity Tanise Thomas

Bryson Lamar Thomas

Caroline Grace Thomas

Alesandra Grace Thompkins

Darion Elijah Thornton

Chandler Price Ticer

Nasir Macarthur Tomlin

Nichelle Zariella Tomlin

Noelle Ashleigh Traynham

Julie Vi Trieu

Saint Cyprince Bernard Tucker-Pinckney

Jalen Alphonso Vasquez

Jackeline Marie Vega

Jose Antonio Villafane

Melody Amanda VonKeller

Danaezha Antonae Ni’Keya Wade

Jamari Montrell Waiters-Crawford

Sanaa Rene’ Walker

Anna Grace Vasilina Walsh

Conner Bryce Walston

Kyrell Walthour

David Arnold Wamer

Winson Wang

Mo’zadi Malik Ty’rae Ward

Darryle Tindell Ware

Jamilah Monique Washington

Gaia Naikwa Washington

De’Quze Kentrell Washington

Cameron Elizabeth Waterman

Eric Bernard Watson

Meagan Cassidy Webb

Crista Lynn Webster

Alana Claire WegnerwJulia Caroline Werner

Connor Zachary Westbrooke

Isabelle Rose White

Taylor Denise White

Antwan Marquez Whitlock

Tyler Lee Wicker

Kelbie Jean Wiegand

Kharissa Imani Williams

Alanei Jaliyah Williams

Isiah Tyrell Malik Salam Williams

Nicole Arianna-Lynn Williams

Nigere Zarea Williams

Serra Caroline Williams

Chase Alexander Wilson

Daniel Xavier Wilson

Jy’Heim Dy’quan Wilson

Michael Fredrik Wilson

Z’nigere Aorie Wilson-Armstead

Kaitlyn Elizabeth Wood

Michael Elijah Wooden

Hunter Tracey Woodruff

Clarissa Briana Woodward

Cheyenne Simone Wright

Dawson James Wright

Herbert Lamont Wright

Aaliyah Ashanti Wright-Evans

Ky’Asia Lashea Wylder

Ricardo David Yata

Reanna Imani Young

Shyniah Corina Young

Rosa Angelita Zarao

Salina Marie Zelasko

Kathryn Gladys Zelazny