Fort Dorchester 2020 graduates

Payton Elaine Abbott
Gabriel Andre’ Acevedo
Harlan Christopher Adams
Shaun Quentin Adams
Brianna Christine Addessi
Christopher James Addessi
Valeria Alejandra Adorno Gonzalez
Daniela Elizabeth Agustin-Lopez
Bobur Akramjanovich Akbarov
Janeea Emonah Alston
Jamaal Rashee Alston
Kyra Elizabeth Alston-Hasselvander
Moenae Monuwett Ancrum-Morgan
Dinari Malik Anderson
Maalik Tavon Anderson
Dakari Khalifa Anderson
Damian Demon Anderson
Tyler Joshua Anderson
Aiden Iannah Apostol
Nathaniel Austin Arnold
Jordan Elijah Avery
Santonio Javon Bailey
Lauren Alyssa Balarillo
Natalie Nicole Bandy
Kenneth Blayne Bardon
Christian Michael Barrett
Destiney Michelle Barrett
Jannah Brooke Barrineau
Emily Paige Bartle
Jocelyn Rose Bastarache
Taylor Nichole Bates
Lisbet Beaiz Trejo
Davon Beaton
Te’Jah Amari Beaton
Devin Beaton
Daniel Eugene Beckley
Caitlyn Tayler Bellinger
Coren Gabrielle Bellinger
Nicolas Joseph Benner
Erick Tyriek Bennett
Jamari Khalil Bennett
Jamey Bezuidenhout
Brooklyn Marie Biggins
Ronald Ty’rae Blake
Jaylon Marquise Bland
Sydney Nicole Blanding
Bradley Michael Blewer
Andrea Antonela Bolivar-Sanchez
Adrian Jamahal Borel
Malik Patrick Bowman
Ari Jamal Bragg
Matthew Miguel Bravo
Alexis Jean Brigman
Keyshaun Dominique Keith Britt
Kristina Marie Santiago Briz
Antinae Lashae Brown
Christlyn Thi-Ahn Brown
Harold Isaiah Brown
Jhalen Ahmad Brown
Joseph Lamar Brown
Nayla Simone Brown
Ta’Renz Romare Lewis Brown
Travis Kennedy Brown
Zachary Kenneth Brown
Cayin Sheldon Bryant
Christopher Leo Bryant
JacQuez Lamont Bryant
Zachary Christopher Bryant
Lee Bryant Buncum
Courtney Madisen Burwell
Michel Bustos Mosqueda
Abigail Grace Butler
J’Mari Say’quan Bernard Butler
Liam Michael-Ewen Buytas
Kevin Jafet Caballero-Garcia
Dallas Matthew Cadden
Makayla Diane Caldwell
Lindsay Taylor Callegan
Moses Alexander Capers
Devonte Michael Caraballo
Jason Alexander Cardi
Gunner Adam Carlson
Jenna Nicole Carroll
Camryn Marie Carson
Will Riley Carter-Dececco
Alejandra Maria Casco
Elaina Claire Cassaday
Gabrielle Marie Cassity
Kaiya Nicole Chadwell
Ricky Cheng
Serene Si-Wah Cheung
Emely Esperanza Chirinos Avila
Samaria Aaliyah Chisolm
Jorge Natanael Chocobar
Shante Desiree Clark
Sydney Gayle Clinton
Simone Helena Code
Lemuel Kaliff Ar’rasouel Codrey
Aleeya Jakayla Cody-Hamilton
Coriaja N’kole Omarique Cohen
Austin Dean Coleman
Zoey Madeleine Conrad
Torry Josh Cooke
Jalen Nasir Corbin
Lisandro Cordova Machin
Kaylyn Rebekah Cox
Rachel Josette Coyle
Zachary John Cramer
Camara Anita Crummey
Khalil Lamar Daniels
Harvella Jamie Dannis
Joshuen Dapena-Colon
Kadijha Maryellen Melva Davis
Ne’Zjona Shanyla Davis
Bailey Allen Davison
Karim De Los Santos
Melanie Joann Delgado
Kynnedy Elise Dennis
Reagan Michelle Dennis
Makala Delila Desargent
Khalilahah Sanaa Deveauxx
Nicholas Marc Diesso
Maegan Renee DiFrancesco
Janeisha Zornay Dixon
Korey Elisa Downing
Jansylin Rose Duggins
James Donovan Duke
Zadie Michelle Dulaney
Alexis Mackenzie Duncan
Kirsten Nicole Dyer-Parker
J’Lynne Jabre’ Echevarria
Kaitlin Rachel Edmonds
Kasan Ma’kai Edwards
Ki’Anshe Ma’kai Edwards
Michael Emory Eickhoff
Lindsay Marie Elkins
Hunter Michael Ellis
Angelina Jolee Evans
Abigail Ellen Faccenda Agin
Abdul Rahim Fahim
Jacqueline Marie Federer-Collins
Christopher Jalen Fiesta
Daniela Alejandra Figueroa
Keiasia Iyana Flagg
Zachary James Fleming
Hannah Jamison Flynt
Cody Richard Fogel
Erin Grace Foley
Deondre Noisette Ford
Sebastian Kahn Ford
Je’Nye Samier Fraiser-Brown
Franchesica Frazier
Jaelen Kahlil Frazier
Regine’e Ravion Anaisi Freeman
Kylie Alyssa Friday
Jarrott Benjamin Frier
Julia Elizabeth Fuller
Imani Hope Gadsden
Imari Faithe Gadsden
Juancho Antonio Salusti Galang
Carleigh Elise Gallagher
Gabriel James Gann
Kia-Laura Miracle Gantt
Taija Danaya Gardner
Taijon Dupree Gardner
Victoria Elaine Garman
Brandon Alexander Gautney
Ivory Taylor Geddis
Andrew Jay Gibbons
Tristen Alexander Gibson
Ashley Kate Gilmore
Frank Coswell Gipson
Aiden Michael Glessner
Tiara Simone Glover
Day’zhana Mone’t Glover
Marcus Evan Glover
Charlee Faith Godwin
Emmanuel Jordan Goings
Nyah Renae Goins
John Edward Gombar
Jose Alberto Gonzalez Guzman
Ethan Xavier Gough
Ryan Christopher Gould
Bequca Graham
Dae’Jera Alexandria Graham
Imani Sha’juan Graham
Simone Alicia Graham
Sheldon James Grant
Jada Lanise Green
Jeraine’ Soquett Green
Travis Keyvontie Green
Alexis Michelle Greene
Madison Taylor Greene
Rachel Maureen Greenleaf
Brittney Kiana Griffin
Aiyana Lyn Jones Grimmius
Elisa Maria Guevara-Chavez
Jorge Lyzandro Guzman
Melena Sara Hajes
Ashelyn Elizabeth Hall
Ta’Nya J’vonsha Jha’ Hamilton
Tyrone Troy Hamilton
Khalil Rajuan Hamilton-Hart
Monye’ Iana Harley
Roslyn Simone Harper
Kenyette Jeminia Harris
Ravonna Monique Hartwell
Jaylen Richard Hazel
Preston Wayne Heffner
Demelle Rufus Hendrix
Jalynn Elizabeth Henryhand
Jadah Ashantay Hernandez
Fernando Jose Herrera
Adrian Herrera-Arias
Stephen Edward Herron
Cristopher Allan Hewitt
Amya Ariel Hichman
Sophie Ann Hilbourn
Colby Parke Hillier
Ambrea Lynae Hills
Mackenzleigh Elise Hinson
Cassie Marie Hollows
Jordan Kennedy Holmes
Rebecca Lynch Hoose
Sarah Glenn Hoose
Sierra Shalise Hooten
Michael Jermaine Horlback
Jasmine Junell-Shamae Hornsby
Jerald Jermaine Howard
Tyler Reese Hucks
Matthew William Huff
Skylor Davis Hunter
Jared Antonio Inoa
Jeffrey Lamar Jackson
Natalya Tanaya Jackson Sharper
Timothy Alexander Jackson
Zayvion Makal Jackson
Branican Wiliamson Jacob
Kaila Elaine Jahngen
Joshua Ramone James
Jordan Kalil Jenkins
Lauren Elyse Jenkins-White
Jonathan Jimenez-Hernandez
Emmanuel Kacy Johnson
Brandon Isaiah Johnson
Cassandra Cynthia Johnson
Darius Jordan Johnson
Delexis Essence-Nicole Johnson
Jaylen Anthony-Asaiah Johnson
Sa’Njaiha Ty’quashi Johnson Warren
Kennedy Grace Johnston
Faith Rhianna Jones
Duntray Lamont Jones
Damari Diego Joyner
Jehad Andrew Karriem
Sophia Mei Kastenholz
William Robert Keck
Alyssa Aisling Keeler
Nathaniel Elijah Keitt
Siena Arielle Kelly
Toulme Weston Keplar
Mehwish Khan
Hannah Tamara Kies
Jace Dempsey Kimball
Deja Delilah King
Jalian Makayla Kinlaw
Cody Jordan Kirkham
Landon Steven Koch
Lindsey Michelle Koch
Audri Elizabeth Kossen
Natasha Kowalski
Dorien Greggory Ladson
Hannah Joy Lahmann
Dilan David Larios Morales
Camille May Larson
Tessa Elisabeth Lawrence
Makayla Monique Lemon
Alexis Katretta Lewis
Marques Terrell Lindsay
Caniyah Imani Linson
Isaac Marcquel Logan
Emiliano Lomeli Bernal
Jose Francisco Lopez Alvarado
Diego Angel Lopez
Gunner Lee Loveless
Cameron Ray Lovett
Zamani Rayshawn Lyde
Aaliyah Italy Lyons
Joshua Allen Mack
Lauren Ashley Mahaffey
Justice Joann Maloney
Stevion Shawn Leonta Manigo
Mia Rey Manuel
Seth Alexander Mapp
Moses Lee Martinez
Matthew Scott Martray
Jeffrey Ryan Mayfield
Shelbi Caroline Mazyck
Emily Jane McAuliffe
Edward Lee McClellan
Hunter James McCurley
Amanda Renee McDonald
Raheem Antonio McDonald
Cameron Bailey McFarlane
Arianna Faith McLeod
Connor Alan McLeod
Colby Tyler Meade
Zakkary Elias Megee
Liam Douglas Meyer
Asha Lucia Middelton
Rebekah Eileen Miley
Kenneth Alexander Mims
Leslie Marie Miramontes Valdez
Aazad’e Fa’shawn Mitchell
Cameron Jayquan Mitchell
Corwin Nishawn Anthony Mitchell
Kennedy Simone Mitchell
Emma Simone Mollan
Christopher Sean Monroe
Philip Patterson Monteith
Maccio Brooks Montgomery
Kayla Katharina Bethany Moore
James Vernon Moore
Navayah Khiara Morgan
Amber Lynn Morgan
Essien Amir Muhammad
Jervanie Akeim Mullings
Jade Aurora Mullins
Haley Alexis Munton
Erin Ashleigh Murdock
Troy Corvarus Myers
Acacia Sanaa Joann Nathaniel
Isac Nava-Barragan
Antione Lamar Nelson
Jade Mckinsey Nelson
Thomas James Neuman
Jackson James Newell
Ashley Lan Nguyen
Khanh Bao Ngoc Nguyen
Chidera Natasha Ejine Nkem-Ossai
Jaden Nakia Norris
Makayla Marie Norton
Daniel Thomas Odom
Amy Olvera
Markell Gabriel Oree
Julissa Ortega
Matthew Tyler Osean
Trenton Matthew Padget
Cesar Palomar-Avalos
Endurance Uare Allah Pannell
Ariel Abril Pantoja Loredo
Antoine Lamar Jamal Parker
Francisca Antonia Parra Carrera
Keishaun Alan-Xavier Patterson
Grace Ashleigh Patterson
Bailey Elise Payne
Zachary James Payne
Marcus Anthony Pearson
Jaime Pena Segundo
Eibeth Pena-Perez
Patricia Nicole Pereira Padilla
Shilo Maria Dallas Perlich
Nghi Ha Gia Phan
Antuan Rashuad Phillips
Joseph Emmanuel Pickens
Robert Perry Pickering
Lindsey Nicole Pier
Heather Emma Pigford
Alexander Martin Pinner
Natalie Alexis Pino
Caylie Moria Pitchford
Ny-Jah Anderson Leigh Polite
Kayla Alzira Pratt
Matthew Scott Preckl
Pharell Allison Price
Libertie Lee Prosecky
Shelby Alexis Pruitt
Antonio Gabriel Pruneda Gunther
George Anthony Pryor
Miguel Angel Ramirez
Lynae Rose Ramos
Eden Ty’asia Rattley
Jamashia Dashawn Ravenell
Jalique’ Zy’Quan Raynor
Sydney Michelle Redmond
Jackson Barrett Reed
Ethan Alexander Reed
Brandi May Reilly
Kaitlin Nicole Reindollar
Ne’stor Daniel Reyes
Nick Lee Reynolds
Ryleigh Saige Rice
Bay-Lee Miranda Richards
Alexis Tiara Richardson
Kahleo Hasheem Javon Richardson
Jamailah Tinay Riddick
Shealyn Ann Riddle
Aolani Virginia Rivas
Heily Anahi Rivera Herrera
Chancelor Lamar Rivers
Hannah Olivia Roberts
Richard Marcello Quemari Roberts
Tricia Mae Calixterio Robino
Briona Marie Robinson
Da’Quan Kashaun Robinson
Elizabeth English Robinson
Jason Lee Rodriguez
Mateo Lee Rodriquez Tanner
Christian Taylor Rogers
Logan Jacob Rogers
Adrian Tyler Roseboro
Jaydon Sivon Ross
Morgan Allen Rowe
Jessica Lee Rummel
Garrett Blake Rush
Keara Chanel Russell
Desirae Lynn Russell-Morris
Hunter Scott Rywelski
De’Andrae Savion-Tyron Sabb
Shayndel Graciela Saldana
Armando Lee Perez Sallas
Morgan Ashley Sandoval
Cristoper Santiago-Perez
April Elise Schackman
Jocelyn Ann Schroeder
Lydia Ann Schulz
Alexzander Eugene Scott-Greene
Joel Peter Seaman
Rhyder Anthony Sease
Pyper Elizabeth Sellers
Eli Goncham Sengvilay
Savannah Ruth Shelton
Sekieya T’Ashanti Shuler
Qway’Jon Roshard Simmons
Alicia Michelle Simmons
Rodriquez Zakire Simmons
Te’ona Tashawn Simmons
Zakia Chantel Simmons
Amber Nicole Simpson
Kyla Chanae Singleton
Skylar Victoria Singleton
Katherine Hope Skipper
D’Mya Arianna Smalls
Montashia Tia’monie Smalls
Caroline Joann Smith
Rebecca Elizabeth Smith
Danika Chloe Smith
Elijah Na’jai Smith
En’Jah Daeshannel Smith
Oria Lauran Smith
Seth Allen Smith-LaLonde
A’nazia Synthia-Monae Smith-Rivers
Jacob Christopher Snider
Jimmy Joshua Soto
William Nathaniel Speights
Jeffrey Lee Spencer
Sharonda Marie Nechole Spencer
Cassidy Anne Sprinkle
William Kent Stairley
Lauren Alexandra Stanley
Julie Christine Stanton
Tyrese Darnell Staten
Mary Ivelise Stewart
Alona Maurissa Stoney
Nyla Kea’ora Stoney
Jacob Alex Strickland
Ryan Russell Strohm
Robert Sheridan Sturman
India Nicole Summersett
Mia Harriet Surprenant
Leon’na Kenise Tate
Camryn Phillip Taylor
Monrico Leondris Taylor
Monet Cierra Diasia Teal
Elian Emir Tejada Almanzar
Mikenzie Alyse Thomas
Trinity Tanise Thomas
Bryson Lamar Thomas
Caroline Grace Thomas
Alesandra Grace Thompkins
Darion Elijah Thornton
Chandler Price Ticer
Nasir Macarthur Tomlin
Nichelle Zariella Tomlin
Noelle Ashleigh Traynham
Julie Vi Trieu
Saint Cyprince Bernard Tucker-Pinckney
Jalen Alphonso Vasquez
Jackeline Marie Vega
Jose Antonio Villafane
Melody Amanda VonKeller
Danaezha Antonae Ni’Keya Wade
Jamari Montrell Waiters-Crawford
Sanaa Rene’ Walker
Anna Grace Vasilina Walsh
Conner Bryce Walston
Kyrell Walthour
David Arnold Wamer
Winson Wang
Mo’zadi Malik Ty’rae Ward
Darryle Tindell Ware
Jamilah Monique Washington
Gaia Naikwa Washington
De’Quze Kentrell Washington
Cameron Elizabeth Waterman
Eric Bernard Watson
Meagan Cassidy Webb
Crista Lynn Webster
Alana Claire WegnerwJulia Caroline Werner
Connor Zachary Westbrooke
Isabelle Rose White
Taylor Denise White
Antwan Marquez Whitlock
Tyler Lee Wicker
Kelbie Jean Wiegand
Kharissa Imani Williams
Alanei Jaliyah Williams
Isiah Tyrell Malik Salam Williams
Nicole Arianna-Lynn Williams
Nigere Zarea Williams
Serra Caroline Williams
Chase Alexander Wilson
Daniel Xavier Wilson
Jy’Heim Dy’quan Wilson
Michael Fredrik Wilson
Z’nigere Aorie Wilson-Armstead
Kaitlyn Elizabeth Wood
Michael Elijah Wooden
Hunter Tracey Woodruff
Clarissa Briana Woodward
Cheyenne Simone Wright
Dawson James Wright
Herbert Lamont Wright
Aaliyah Ashanti Wright-Evans
Ky’Asia Lashea Wylder
Ricardo David Yata
Reanna Imani Young
Shyniah Corina Young
Rosa Angelita Zarao
Salina Marie Zelasko
Kathryn Gladys Zelazny