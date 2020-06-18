Cane Bay High School 2020 gratuates

Deja Lashawn Abbott
Briauna Madeline Abee
Kevin Acevedo Muniz
Shiann Shanae Addison
Logan Alexander Agnew
Skyler Dawn Ahart
Haleemah Kofoworola Ajagbe
Azania Amen Alston
Dominic Nae Amico
Byrce Alan Amoruso
Kennedy Grace Andrews
Janicka Angel Appleby
Richard Scott Archibald
Ashley Kay Askins
Nicole Elizabeth Askins
Jhanae Tiana Victoria Avent
Candy Itzel Avila Pascual
Eva Grace Bailey
Charles Allen Baker Jr.
Jaden Jahquan Baldwin
Brandon Marc Banks
Makehla Alexious Barker
Brooke Alexandra Baxter
Baylee Paige Leilani Bazzell
Latrice Shavon Adrian Beaton
Wayne Gregory Belisle II
Ny'Taisha ZiKierria Bell
Lucas Eli Benavides
Matthew Kyle Bennett
Trevor Anthony Bennett
Devon Michael Betzold
Andrew Logan Black
Kristofer Michael Blanco
Courtney Dawn Blum
Johnathan Henry Bolen
Ella Marie Bond
Victor Emanual David Bonilla
Mackenzie Jo Booth
Jonathan Parks Bowden
Kaleb Christopher Bowers
Catherin Bravo Ramirez
Deric Anthony Bremer
Micheala Blaire Brewer
Leea Shiane Pamintuan Briones
Preston Ryley Broadhurst
Davis Liam Brookshire
Leon Denver Brown Jr.
Bryan Maleick Say'Quan Brown
Carl Thomas Brown
Louis Rashawn Cornelius Brown
Tayler Mone't Savannah Brown
Tyshon Malik Brown
Justin Alexander Bruce
Dakota Ann Bryant
Ernest James Bryant
Kiavon Jerone Buie
Marquile Daniel Burgess
Victor Jovon Burgess
Amyah Je'Nise Burnell
Brandon James Burnette
Jerome Shadow Burnish
Nicole Sherrell Burrows
Kaytlen Mackenzie Burton
Alayshia Jakayla Busby
Trenton Michael Buzard
Cecilia Lyn Byrd-McQueen
Cereda Ny-Esha Byrd-McQueen
Marco Antonio Caballero Ruiz
George Cabrera'
Jesus Cadena Sanchez
Latherial Ross Calbert
Hunter Bolton Caldwell
Daniel Eugene Cales
James Richard Calhoun Jr.
Jack David Campbell
Madison Renee Campbell
Mia Marie Campbell
Alexander Miquel Campo
Gabriel John Cantrell
Lennea Laney Capers
Colby Jackson Carlen
Austin Kalib Carter
Grant Scalia Castagno
Michael Vincent Castellano
Kelsey Sarai Castro
Yarleni Castro
Iulia Cerguta
Sean Anthony Chavez
Angelina Jade Chin
De'Angelo Montez Clark Jr.
James Robert Clark
William Cristopher Clarkston
Emoni Devyne Cobbs
Jason Richard Coffey Jr.
Tatyana Kieviet Cohen
Jackson Thomas Coker
Kynleigh Rose Colbert
Madison Amy Coli
Jackson Tyler Cooley
Nicholas James Corbin
Shikwan Daniel Cordes
Nicole Brooke Coulston
Colton Monroe Cox
Christopher Shane Craven
Aaliyah Cyan Crosby
Faith Kristin Cuadrado
Cameron Jacob Curry
Christopher Michael Cwalinski
Kiya Angeleah Dancy
Raleigh Kyle D'Antico
Jayden Malapira Daquigan
Jamal Lamar Davis
Macy Victoria Davis
Reagin Elizabeth Davis
Mya Kiarra Dean
Deontra Lamont McPhersin Delaney Jr.
Jordan Monique Dempsey
Arkeem Jaquan Issac Dennis
Dason Alan Derr
Michael Shawn DeSanto II
Lynsey Faye Dethier
Kayla Jade Deveau
Mayra Larissa Diaz
Jonathan Lawrence Dickerson
Destiny Renee Dilla
Dylan Jaewon Dixon
Braden Thomas Dolan
Dasani Jessiah Doughty
Jacob Zachary Drew
Roger Dale Driggers III
Kimberly Constance Duc
Erin Marie Duncan
Aaliyah Chan'e Durant
Rebecca Lynn Durgin
Shea Rosalie Duvall
Zion Ja'Von Eady
Matthew Austin Eaton
M'Agatha Nyenti Ebai
Patricia Jill Alcoy Ebarle
Cody William Ely
Lesly Denisse Endara Armijos
Kamille Shanae Evans
Sean Christian Faircloth
Sean Patrick Farrell
Kyle Gerald Fessler
Kirsten Marie Figueroa
Stephanie Flores
Madison Lorraine Floyd
Asseam Braden Foster
Tyler Bryant Franks
Megan Alexis Freelove
Kayla Louise Fulton
Claudia Rita Gallegos
Cynthiapaola Mora Garcia
Addison Rae Garrison
Ethan Charles Gehling
Courtney-Brooke Genereux
Alexxis Nicole Geroulis
Tyler Lamarr Gibson
Aliana Zeniah Gilmore
Kendra Marilyn Gimple
Eric Ruben Givens Jr.
Anne Grace Glendening
Sarah Elizabeth Star Goblet
Mercedes Sade' Golffin
Shadia Alexia Gonzalez Becerril
Sharon Abigail Gonzalez Lopez
Faith Gonzalez
Selena Cherylann Gonzalez
Levi Payne Good
Shanel A'janae Louise Gordon
Nya Breanna Grantham
Andre Elijah Green
Abigail Nicole Greenwell
Keyanna Kadasia Gregory
Lee Robinson Griffin II
Nathan Alexander Guenther
Alejandro Guerrero-Rubio
Zachary Francis Tomas Gumangan
Santiago Gutierrez-Rojas
Mackenna Rae Hader
Mena Wael Armia Hakim Jr.
Vicki Elizabeth Hamill
Shelby Grace Hanko
MaKinley Paige Hanna
Tyler Phoenix Scott Hansell
Ariel Kole Harris
Japaris Jaqualia Harris
Katelyn Elizabeth Harrison
Malcolm Jahleel Harrison
Jacob Austin Harvey
Christopher Neil Heflin Jr.
Blake Lee Henderson
Alyssa Leigh Hendrickson
Kevin Hernandez Alamilla
Kristal Hernandez Guillen
Rodrigo Gustavo Hernandez Lopez
Bianca Hernandez-Villanueva
LiLia Maria Herrera Montoya
Jose Manuel Herrera
Jahleel Derek Higgins
Amber Lily Hill
Nathan Le Hilzendager
Christian Thomas Hinkle
Leah Ellen Hix
Alyssa Constance Hobby
Alexander Roy Holliman
Deztanee Anyssa Hollis
Kaila Leigh Holmes
RaSean Avant Holmes
Hailey Denise Howell
Amber Marie Huggins
Faith Lee Huneycutt
Garren Laurenz Hunter
Stefan Alaric Hurst
Thi Thanh Tu Huynh
Zane Potter Jackson
Matthew Alan Jacques
Danny Jerome Jenrette
Brianna Jade Johnson
Cha'Kayla Precious Faith Moore Johnson
Lamar Anthony Johnson
William Leslis Johnson
Zykye Jakeem Johnson
Janelle Ann Johnston
Alex Renold Jones
Nicholas David Jones
Laurel Victoria Jordan
Carlie Sue Justice-Carlisle
Jacob Daniel Kadans
Ashlyn Petina Kamauoha
Emily Grace Kauffman
Karisa Hunter Keen
Tia Danielle Kelley
Hanah Dean Kerrigan
Aaron Connor King
Logan Everett Kira
DaLynn Brae Kirk
Shane Michael Knight
Jalen Michael Knox
Matthew Aaron Koon
Gabriell Marie Kramer
Madeline Iris Kramer
Julianne Michelle Kubitz
Joshua Aaron Kuck
Julian Brent Lakowsky
Joe Lam
Kylee Deanne Land
Timothy Lau
Shayla Elizabeth Lear
Thomas David Lee III
Courtney Elizabeth Lee
Dominik Alexander Lee
Jynesis Allyse-Oliviyah Lee
Annastacia Renea Leeson
Tiffany Nicole Leggett
Emily Anne LeGrady
Colby Tyler Lewis
Jacob Raymond Lewis
Jenna Mae Lewis
Yareli Licona Mendiola
Caitlyn Marie Liles
Madison Elisabeth Liles
David Israel Loa-Saldana
Alexandria Monae-Louise Logan
Anthony Raymond Lopez
Christian Obed Lopez
Misael Lopez-Hernandez
Sava Antonio Loria
Kaylyn Losee
Jesenya Sky Lowman
Jamar Dantrell Lucas
Alexandra Rose Lyons
Randolph D'iani Majors
Savanna Lorraine Mapes
Jeffrey Tyler Markham Jr.
Alexander Arden Mart
Katherine Elise Martin
Rylee Aileen Martin
William Blake Martin
Crystal Arvizu Martinez
Nayeli Yasmin Martinez
Bradley Lewis Mason
Brianna DeFawn Massengill
Robert Alan Masters III
Chase Alexander Mathews
Jenna Breann Matthews
Adam Grayson Maxfield
Christian William Laine McClellan
Cierra Dawn McClellan
Khaliyah La'Steva McClennon
Austyn Morgan McClure
Zane Marc McClure
Willow Nicolette McDaniel
Kennedy Constance McDermott
Erin Noel McGinley
Jasmine Breuna McGoley
Quentin Jauwn Jernard McKnight
Malaysia Tatyana McRae
Austin Christopher Melton
Esmeralda Mendoza Mauro
Ajanae Chiane Middleton
Cameron Ra'shad Middleton
Kayla Midori Miller
Kaitlyn Arnesa Milligan
Brianna Leigh Miniard
Katrina Mirabent
Danaysha Ziare Mitchell
Jurrien Prentice Kamal Mitchell
Reed Charles Mitchell
Briona Lanay Mitchener
Cary Joseph Mitchum Jr.
Madison Brooke Mitchum
Alicia Lashae Achaia Monroe
Angel Damian Monroy
Hadley Madison Moody
Sean Michael Morgan
Alyssa Marie Lynn Morrow
Britney Scarlet Mosquera Sornoza
Jonathan Ross Moyd
Sheridan Grace Moyd
Ryan Jervey Muir
Curtis Lee Mungo
Kareama Latrice-Hazel Myers
Keyonna Nicole Myers
Maria Nicole Myers
Elizabeth Grace Nelson
Angelina Angeni Newby
Elbert Alan Newkirk Jr.
Noah Lynn Newman
Brennon Elliott Nichols
Katherine Belle Nobles
K'Shani Elexis Norris
Kaylin Danyel Ortiz-Manigo
Chase Sinclaire Orvin
Isaac Dalton-Alexander Orvin
Daniel Isaiah Ostorga
Elijah Camden Oswald
Madison Elise Outten
Julia Rose Pace
Fabian Eliseo Pacheco
George Papadelis
Kenneth Wyatt Parks
Ana Leigh Parnell
Kishan Mayurbhai Patel
Shree Harikrishna Patel
Octavius Daniel Paulk
Calvin Sebastian Paulsen
Tyler Georges Pean
Kayla Nicole Perdue
Brandon Sweenado-Harrison Perez
Kiani Jakilah-Juelle Perkins
Robert Charles Perrecone
Jasmine Simone Perry
Jordan Elisabeth Petty
Matthew Paul Sarquilla Pichay
Treyvon Lamarr Pierce-Wescott
Joseph Alexander Prieto
Christopher Jason Rachkofski
Elizabeth Nicole Rainwater
Taryn Michelle Rainwater
Jonathan Carter Rasamee
Michael Eric Raymond
Fabian Olando Reel Jr.
Anastasia Dana Marie Reid
Mi'kayla Rachel-Lynn Rich
Daxton James Richards
Holly Elizabeth Rick
Blake Austin Riley
Catelynn Elizabeth Riley
Alettia ShaBre Rivers
Tyler Michael Roberts
Jessica Ann Rock
Lochlan Chase Ross
Bailey Morgan Rothschild
Lillian Renee' Rush
Jillian Bambrick Sackman
Sakinah Amatullah Salam
Luis Angel Sanchez Chavez
Julian Sanchez
Briseyda Madaly Santamaria
Alyssia Christiana Evette Scaggs
Jenna Rose Schioppo
Jacob Vaughan Schlagenhaft
Elizabeth Rubye Schmitt
Miranda Nicole Seagraves
Kailyn Marie Shaffer
Lateef Jaquan Anthony Sharpe
Ragen Kimberly Sheffield
Griffin Todd Shelton
Damione Tyrone Sheppard
Madison Elizabeth Shoemaker
Aaron Ja'vonte Sierra
Brady William Simmons
Jacob James Simmons
Yukari Tyre Simmons
Tatiana Teara Simms
Dai'sha Brianna Simms-Rainey
Dashawn Jaylin Sims
Laquane Lionel Smalls Jr.
Jalen Jacquez Smith
Kaylee Rose Smith
Christopher Lee Chase Smoak
Kaleb Charles Smoot
Alyssa Cierra Snodgrass
Manuel Solis-Vera
Valerya Soto Gonzalez
Andrew Gabriel Spencer
Heaven Erickah Spencer
Malakhi Anthony Stremlow
Michael Alexander Strunk
Hannah Lind Sturdivant
Chase Arthur Symington
Caliah Rayon Taylor
Zykeria Le'shay Taylor
Atlanti'us Xiomara Terry
Bryant Douglas Thomas
Nathaniel Tristan Thomas
Haley Carson Thorn
Cullen Jared Threatt
Clifton Antonio Tinsley Jr.
Bryce Hunter Todd
Amina Saeedah-Bint Abdur Rahman Todman
Brenna Grace Toro
Jetaime Oksana Miceaux Truell
Izaak Forrest Trussel
Princess Mellina Tubah
Jakob Mills Tudder
Mackenzie Lilah-Marie Turner
Milaun Joi Turner
Chloe' Nicole VanWagner
Lucas Hart Varner
Francisco Lee Velez Jr.
Alexander Presten Velez
James McKinley Waldrup
Travon Christain Odell Walker
Austin Gabriel Wallace
Grace Eden Wallace
Kira Michelle Walters
Michael Grant Walters
Malachi Christian Walton
Jenna Michelle Ward
Victoria Scarlett Ward
Magenta Nyla Nicole Washington
Jameer Bryant Watson
Shaniah Janae Wedderburn
Victoria Harley Weindel
Caden Christopher Weisgarber
Joseph Carl Welch
Bryce Allante' West
Ma'Lasia Ja'Quana West
Brandon Scott Westbrook
Dylan Kade White
John David White
Kyndal Faith White
Quinterra Zavionna White
Ethan Richard Wiersma
Markus William Wiley
Gregory Williams II
Carlton Daniel Williams
Mason Glynn Williams
Sarah Elisabeth Wilt
Glenn Winkelmann
Jacob Andrew Winningham
Sharon Amyre Winslow
Paige Cheyenne Winstead
Della Trimeka Wolfe
William Alvin Wright III
Daniel Cody Wright
Madison Gene Wright
Minnie Abigail Wright
Alysa Nicole Young
Markeace Chandler Jameek Young
Marquise Chandler Malik Young