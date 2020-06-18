Cane Bay High School 2020 gratuates

Deja Lashawn Abbott

Briauna Madeline Abee

Kevin Acevedo Muniz

Shiann Shanae Addison

Logan Alexander Agnew

Skyler Dawn Ahart

Haleemah Kofoworola Ajagbe

Azania Amen Alston

Dominic Nae Amico

Byrce Alan Amoruso

Kennedy Grace Andrews

Janicka Angel Appleby

Richard Scott Archibald

Ashley Kay Askins

Nicole Elizabeth Askins

Jhanae Tiana Victoria Avent

Candy Itzel Avila Pascual

Eva Grace Bailey

Charles Allen Baker Jr.

Jaden Jahquan Baldwin

Brandon Marc Banks

Makehla Alexious Barker

Brooke Alexandra Baxter

Baylee Paige Leilani Bazzell

Latrice Shavon Adrian Beaton

Wayne Gregory Belisle II

Ny'Taisha ZiKierria Bell

Lucas Eli Benavides

Matthew Kyle Bennett

Trevor Anthony Bennett

Devon Michael Betzold

Andrew Logan Black

Kristofer Michael Blanco

Courtney Dawn Blum

Johnathan Henry Bolen

Ella Marie Bond

Victor Emanual David Bonilla

Mackenzie Jo Booth

Jonathan Parks Bowden

Kaleb Christopher Bowers

Catherin Bravo Ramirez

Deric Anthony Bremer

Micheala Blaire Brewer

Leea Shiane Pamintuan Briones

Preston Ryley Broadhurst

Davis Liam Brookshire

Leon Denver Brown Jr.

Bryan Maleick Say'Quan Brown

Carl Thomas Brown

Louis Rashawn Cornelius Brown

Tayler Mone't Savannah Brown

Tyshon Malik Brown

Justin Alexander Bruce

Dakota Ann Bryant

Ernest James Bryant

Kiavon Jerone Buie

Marquile Daniel Burgess

Victor Jovon Burgess

Amyah Je'Nise Burnell

Brandon James Burnette

Jerome Shadow Burnish

Nicole Sherrell Burrows

Kaytlen Mackenzie Burton

Alayshia Jakayla Busby

Trenton Michael Buzard

Cecilia Lyn Byrd-McQueen

Cereda Ny-Esha Byrd-McQueen

Marco Antonio Caballero Ruiz

George Cabrera'

Jesus Cadena Sanchez

Latherial Ross Calbert

Hunter Bolton Caldwell

Daniel Eugene Cales

James Richard Calhoun Jr.

Jack David Campbell

Madison Renee Campbell

Mia Marie Campbell

Alexander Miquel Campo

Gabriel John Cantrell

Lennea Laney Capers

Colby Jackson Carlen

Austin Kalib Carter

Grant Scalia Castagno

Michael Vincent Castellano

Kelsey Sarai Castro

Yarleni Castro

Iulia Cerguta

Sean Anthony Chavez

Angelina Jade Chin

De'Angelo Montez Clark Jr.

James Robert Clark

William Cristopher Clarkston

Emoni Devyne Cobbs

Jason Richard Coffey Jr.

Tatyana Kieviet Cohen

Jackson Thomas Coker

Kynleigh Rose Colbert

Madison Amy Coli

Jackson Tyler Cooley

Nicholas James Corbin

Shikwan Daniel Cordes

Nicole Brooke Coulston

Colton Monroe Cox

Christopher Shane Craven

Aaliyah Cyan Crosby

Faith Kristin Cuadrado

Cameron Jacob Curry

Christopher Michael Cwalinski

Kiya Angeleah Dancy

Raleigh Kyle D'Antico

Jayden Malapira Daquigan

Jamal Lamar Davis

Macy Victoria Davis

Reagin Elizabeth Davis

Mya Kiarra Dean

Deontra Lamont McPhersin Delaney Jr.

Jordan Monique Dempsey

Arkeem Jaquan Issac Dennis

Dason Alan Derr

Michael Shawn DeSanto II

Lynsey Faye Dethier

Kayla Jade Deveau

Mayra Larissa Diaz

Jonathan Lawrence Dickerson

Destiny Renee Dilla

Dylan Jaewon Dixon

Braden Thomas Dolan

Dasani Jessiah Doughty

Jacob Zachary Drew

Roger Dale Driggers III

Kimberly Constance Duc

Erin Marie Duncan

Aaliyah Chan'e Durant

Rebecca Lynn Durgin

Shea Rosalie Duvall

Zion Ja'Von Eady

Matthew Austin Eaton

M'Agatha Nyenti Ebai

Patricia Jill Alcoy Ebarle

Cody William Ely

Lesly Denisse Endara Armijos

Kamille Shanae Evans

Sean Christian Faircloth

Sean Patrick Farrell

Kyle Gerald Fessler

Kirsten Marie Figueroa

Stephanie Flores

Madison Lorraine Floyd

Asseam Braden Foster

Tyler Bryant Franks

Megan Alexis Freelove

Kayla Louise Fulton

Claudia Rita Gallegos

Cynthiapaola Mora Garcia

Addison Rae Garrison

Ethan Charles Gehling

Courtney-Brooke Genereux

Alexxis Nicole Geroulis

Tyler Lamarr Gibson

Aliana Zeniah Gilmore

Kendra Marilyn Gimple

Eric Ruben Givens Jr.

Anne Grace Glendening

Sarah Elizabeth Star Goblet

Mercedes Sade' Golffin

Shadia Alexia Gonzalez Becerril

Sharon Abigail Gonzalez Lopez

Faith Gonzalez

Selena Cherylann Gonzalez

Levi Payne Good

Shanel A'janae Louise Gordon

Nya Breanna Grantham

Andre Elijah Green

Abigail Nicole Greenwell

Keyanna Kadasia Gregory

Lee Robinson Griffin II

Nathan Alexander Guenther

Alejandro Guerrero-Rubio

Zachary Francis Tomas Gumangan

Santiago Gutierrez-Rojas

Mackenna Rae Hader

Mena Wael Armia Hakim Jr.

Vicki Elizabeth Hamill

Shelby Grace Hanko

MaKinley Paige Hanna

Tyler Phoenix Scott Hansell

Ariel Kole Harris

Japaris Jaqualia Harris

Katelyn Elizabeth Harrison

Malcolm Jahleel Harrison

Jacob Austin Harvey

Christopher Neil Heflin Jr.

Blake Lee Henderson

Alyssa Leigh Hendrickson

Kevin Hernandez Alamilla

Kristal Hernandez Guillen

Rodrigo Gustavo Hernandez Lopez

Bianca Hernandez-Villanueva

LiLia Maria Herrera Montoya

Jose Manuel Herrera

Jahleel Derek Higgins

Amber Lily Hill

Nathan Le Hilzendager

Christian Thomas Hinkle

Leah Ellen Hix

Alyssa Constance Hobby

Alexander Roy Holliman

Deztanee Anyssa Hollis

Kaila Leigh Holmes

RaSean Avant Holmes

Hailey Denise Howell

Amber Marie Huggins

Faith Lee Huneycutt

Garren Laurenz Hunter

Stefan Alaric Hurst

Thi Thanh Tu Huynh

Zane Potter Jackson

Matthew Alan Jacques

Danny Jerome Jenrette

Brianna Jade Johnson

Cha'Kayla Precious Faith Moore Johnson

Lamar Anthony Johnson

William Leslis Johnson

Zykye Jakeem Johnson

Janelle Ann Johnston

Alex Renold Jones

Nicholas David Jones

Laurel Victoria Jordan

Carlie Sue Justice-Carlisle

Jacob Daniel Kadans

Ashlyn Petina Kamauoha

Emily Grace Kauffman

Karisa Hunter Keen

Tia Danielle Kelley

Hanah Dean Kerrigan

Aaron Connor King

Logan Everett Kira

DaLynn Brae Kirk

Shane Michael Knight

Jalen Michael Knox

Matthew Aaron Koon

Gabriell Marie Kramer

Madeline Iris Kramer

Julianne Michelle Kubitz

Joshua Aaron Kuck

Julian Brent Lakowsky

Joe Lam

Kylee Deanne Land

Timothy Lau

Shayla Elizabeth Lear

Thomas David Lee III

Courtney Elizabeth Lee

Dominik Alexander Lee

Jynesis Allyse-Oliviyah Lee

Annastacia Renea Leeson

Tiffany Nicole Leggett

Emily Anne LeGrady

Colby Tyler Lewis

Jacob Raymond Lewis

Jenna Mae Lewis

Yareli Licona Mendiola

Caitlyn Marie Liles

Madison Elisabeth Liles

David Israel Loa-Saldana

Alexandria Monae-Louise Logan

Anthony Raymond Lopez

Christian Obed Lopez

Misael Lopez-Hernandez

Sava Antonio Loria

Kaylyn Losee

Jesenya Sky Lowman

Jamar Dantrell Lucas

Alexandra Rose Lyons

Randolph D'iani Majors

Savanna Lorraine Mapes

Jeffrey Tyler Markham Jr.

Alexander Arden Mart

Katherine Elise Martin

Rylee Aileen Martin

William Blake Martin

Crystal Arvizu Martinez

Nayeli Yasmin Martinez

Bradley Lewis Mason

Brianna DeFawn Massengill

Robert Alan Masters III

Chase Alexander Mathews

Jenna Breann Matthews

Adam Grayson Maxfield

Christian William Laine McClellan

Cierra Dawn McClellan

Khaliyah La'Steva McClennon

Austyn Morgan McClure

Zane Marc McClure

Willow Nicolette McDaniel

Kennedy Constance McDermott

Erin Noel McGinley

Jasmine Breuna McGoley

Quentin Jauwn Jernard McKnight

Malaysia Tatyana McRae

Austin Christopher Melton

Esmeralda Mendoza Mauro

Ajanae Chiane Middleton

Cameron Ra'shad Middleton

Kayla Midori Miller

Kaitlyn Arnesa Milligan

Brianna Leigh Miniard

Katrina Mirabent

Danaysha Ziare Mitchell

Jurrien Prentice Kamal Mitchell

Reed Charles Mitchell

Briona Lanay Mitchener

Cary Joseph Mitchum Jr.

Madison Brooke Mitchum

Alicia Lashae Achaia Monroe

Angel Damian Monroy

Hadley Madison Moody

Sean Michael Morgan

Alyssa Marie Lynn Morrow

Britney Scarlet Mosquera Sornoza

Jonathan Ross Moyd

Sheridan Grace Moyd

Ryan Jervey Muir

Curtis Lee Mungo

Kareama Latrice-Hazel Myers

Keyonna Nicole Myers

Maria Nicole Myers

Elizabeth Grace Nelson

Angelina Angeni Newby

Elbert Alan Newkirk Jr.

Noah Lynn Newman

Brennon Elliott Nichols

Katherine Belle Nobles

K'Shani Elexis Norris

Kaylin Danyel Ortiz-Manigo

Chase Sinclaire Orvin

Isaac Dalton-Alexander Orvin

Daniel Isaiah Ostorga

Elijah Camden Oswald

Madison Elise Outten

Julia Rose Pace

Fabian Eliseo Pacheco

George Papadelis

Kenneth Wyatt Parks

Ana Leigh Parnell

Kishan Mayurbhai Patel

Shree Harikrishna Patel

Octavius Daniel Paulk

Calvin Sebastian Paulsen

Tyler Georges Pean

Kayla Nicole Perdue

Brandon Sweenado-Harrison Perez

Kiani Jakilah-Juelle Perkins

Robert Charles Perrecone

Jasmine Simone Perry

Jordan Elisabeth Petty

Matthew Paul Sarquilla Pichay

Treyvon Lamarr Pierce-Wescott

Joseph Alexander Prieto

Christopher Jason Rachkofski

Elizabeth Nicole Rainwater

Taryn Michelle Rainwater

Jonathan Carter Rasamee

Michael Eric Raymond

Fabian Olando Reel Jr.

Anastasia Dana Marie Reid

Mi'kayla Rachel-Lynn Rich

Daxton James Richards

Holly Elizabeth Rick

Blake Austin Riley

Catelynn Elizabeth Riley

Alettia ShaBre Rivers

Tyler Michael Roberts

Jessica Ann Rock

Lochlan Chase Ross

Bailey Morgan Rothschild

Lillian Renee' Rush

Jillian Bambrick Sackman

Sakinah Amatullah Salam

Luis Angel Sanchez Chavez

Julian Sanchez

Briseyda Madaly Santamaria

Alyssia Christiana Evette Scaggs

Jenna Rose Schioppo

Jacob Vaughan Schlagenhaft

Elizabeth Rubye Schmitt

Miranda Nicole Seagraves

Kailyn Marie Shaffer

Lateef Jaquan Anthony Sharpe

Ragen Kimberly Sheffield

Griffin Todd Shelton

Damione Tyrone Sheppard

Madison Elizabeth Shoemaker

Aaron Ja'vonte Sierra

Brady William Simmons

Jacob James Simmons

Yukari Tyre Simmons

Tatiana Teara Simms

Dai'sha Brianna Simms-Rainey

Dashawn Jaylin Sims

Laquane Lionel Smalls Jr.

Jalen Jacquez Smith

Kaylee Rose Smith

Christopher Lee Chase Smoak

Kaleb Charles Smoot

Alyssa Cierra Snodgrass

Manuel Solis-Vera

Valerya Soto Gonzalez

Andrew Gabriel Spencer

Heaven Erickah Spencer

Malakhi Anthony Stremlow

Michael Alexander Strunk

Hannah Lind Sturdivant

Chase Arthur Symington

Caliah Rayon Taylor

Zykeria Le'shay Taylor

Atlanti'us Xiomara Terry

Bryant Douglas Thomas

Nathaniel Tristan Thomas

Haley Carson Thorn

Cullen Jared Threatt

Clifton Antonio Tinsley Jr.

Bryce Hunter Todd

Amina Saeedah-Bint Abdur Rahman Todman

Brenna Grace Toro

Jetaime Oksana Miceaux Truell

Izaak Forrest Trussel

Princess Mellina Tubah

Jakob Mills Tudder

Mackenzie Lilah-Marie Turner

Milaun Joi Turner

Chloe' Nicole VanWagner

Lucas Hart Varner

Francisco Lee Velez Jr.

Alexander Presten Velez

James McKinley Waldrup

Travon Christain Odell Walker

Austin Gabriel Wallace

Grace Eden Wallace

Kira Michelle Walters

Michael Grant Walters

Malachi Christian Walton

Jenna Michelle Ward

Victoria Scarlett Ward

Magenta Nyla Nicole Washington

Jameer Bryant Watson

Shaniah Janae Wedderburn

Victoria Harley Weindel

Caden Christopher Weisgarber

Joseph Carl Welch

Bryce Allante' West

Ma'Lasia Ja'Quana West

Brandon Scott Westbrook

Dylan Kade White

John David White

Kyndal Faith White

Quinterra Zavionna White

Ethan Richard Wiersma

Markus William Wiley

Gregory Williams II

Carlton Daniel Williams

Mason Glynn Williams

Sarah Elisabeth Wilt

Glenn Winkelmann

Jacob Andrew Winningham

Sharon Amyre Winslow

Paige Cheyenne Winstead

Della Trimeka Wolfe

William Alvin Wright III

Daniel Cody Wright

Madison Gene Wright

Minnie Abigail Wright

Alysa Nicole Young

Markeace Chandler Jameek Young

Marquise Chandler Malik Young