Berkeley Middle College 2020 graduates

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Berkeley Middle College 2020 Graduates

Camrynn Paige Austin

Abigail Elizabeth Ayling

Joceana N. Taylor Bailey

Hailey Megan Bunch

Lantty Chen

Amanda Paige Clark

Taylor Madison Clarke

Amanda Rose Contois

Chantal Sandra Davis

Brandon Scott Evans

Cortez Luis Gonzalez

Michael James Green

Sarah Ann Hamilton

Taylor Elizabeth Herndon

Alexis Tamora Hill

Bryce Mahkai Hutto

Kiersten Rosemarie Hynek

Mayson Olivia Jacobs

Shakerra Na'Kayla Jenkins

Taliya Johnson

Aaron William King

Ivy Alyssa Kraft

Connor Charles Lilkendey

Felicity Rose Masters

Meagan Ranee McCants

Lauren Brooke McKnight

Matthew Jacob Meree

Regen RaeAnn Meyer

Marissa Nicole Moore

Sophie Elizabeth Nessel

Hayden Brooke Nobles

Amaya Marie Perez

Samiya Sade Rebecca Pinckney

Cooper Channing Powell

Shelby Lynn Pucel

Christian Gabriel Rios

Carrian Janiece Roberts

Jessica Hokulani Scannell

Bryce William Scott

Latea Semaja Smalls

Kiyona Marie Trevino

Edwin Harold Walker

Christopher Anderson Webster

Brianna Chrysanthia Williams

Russell Alan Willis

Sarah Anne Willis

Stephen Alan Willis