Berkeley Middle College 2020 Graduates
Camrynn Paige Austin
Abigail Elizabeth Ayling
Joceana N. Taylor Bailey
Hailey Megan Bunch
Lantty Chen
Amanda Paige Clark
Taylor Madison Clarke
Amanda Rose Contois
Chantal Sandra Davis
Brandon Scott Evans
Cortez Luis Gonzalez
Michael James Green
Sarah Ann Hamilton
Taylor Elizabeth Herndon
Alexis Tamora Hill
Bryce Mahkai Hutto
Kiersten Rosemarie Hynek
Mayson Olivia Jacobs
Shakerra Na'Kayla Jenkins
Taliya Johnson
Aaron William King
Ivy Alyssa Kraft
Connor Charles Lilkendey
Felicity Rose Masters
Meagan Ranee McCants
Lauren Brooke McKnight
Matthew Jacob Meree
Regen RaeAnn Meyer
Marissa Nicole Moore
Sophie Elizabeth Nessel
Hayden Brooke Nobles
Amaya Marie Perez
Samiya Sade Rebecca Pinckney
Cooper Channing Powell
Shelby Lynn Pucel
Christian Gabriel Rios
Carrian Janiece Roberts
Jessica Hokulani Scannell
Bryce William Scott
Latea Semaja Smalls
Kiyona Marie Trevino
Edwin Harold Walker
Christopher Anderson Webster
Brianna Chrysanthia Williams
Russell Alan Willis
Sarah Anne Willis
Stephen Alan Willis