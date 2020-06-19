Berkeley High School 2020 graduates

Jaylen Alexander Abbott

Mary Logan Abrahamson

Destiny Nicole Adams

Essence Tonae Adams

Parker Elizabeth Adcox

Kylique Zyquan Lionel Alston

Aaliyah Leona Ancrum

Cloey Victoria Anderson

John Henry Ard

Corbin Mitchell Arguello

Raylen Devian Arrington

Caleb Marion Austin

Lamaria Miaudre' Rockell Bailey

Haley Elisabeth Baker

Tiler Seth Ballard

Jameson Elizabeth Beach

Samaree' Lavontae Beaufort

Morgan Leighann Beavers

Robert Rocky Lewis Bell

Cheyenne Faith Benack

Jasmine Dejonique Benekin

Zion Darrion Benson

Anthonie Goodale Benton

Isaiah Jermaine Berry

Marshall Aiken Biering

Natalee Michelle Billips

Nolan Micah Blackburn

Braden Joseph Blanthorn

Jordan La Shaun Boatwright

Cody Ryan Boren

Emily Kathleen Bowers

Makayla Imani Bowman

Tamiah Denasia Boyd

Whalik Ahmod Boyd

Brandon Ty'Ron Christopher Brabham

Claire Isabelle Brayton

Teri Lynn Marie Bright

Seth Thomas Brinson

Ahmad Darnell Broadnax

Christian Lee Brooks

Treyshaun Joseph Broughton

Daniel Rodney Brown

Esenik Satire Zhanea' Brown

Jules Hamilton Brown

Russell Boyce Brown

Telani Kajera Brown

Nora Lea Bruhn

Azaariah Bryant

Leslie Aliyah Bryant

Charles Connor Levi Burbage

Faith Azariah Cameron

Triston Grey Campbell

Gavin Brien Canady

Jaquez John Cancer

Drake Mitchum Cannington

Christopher Michael Shwn Carlisle

Joey Angel Chavez

Madison Tate Chick

Willie James Edward Chisolm

Caitlin Abryl Christmas

Aaliyah Renee' Clark

Jake Austin Clark

Savannah Elizabeth Clark

Cody Lee Cloninger

Jacques Divine Coaxum

William Antonio Josiah Coaxum

Kylie Rae Coldren

McKenzie Alanna Cole

Austyn Saint Clair Colley

Timothy Allen Cooper

Adrianna Tajuana Necole Cordes

Victoria Jade Coughlin

Austin Lee Coxson

Dorothy Marie Craft

Mikayla Elizabeth Crawford

Sean Alex Cruz

Stephen Christopher Cruz

Emmett Dangerfield

Devin Micah Daniels

Shania Dasha Dantzler

Shelby Lynn Daskowski

Brianna Aalaycia Renee' Davis

Chance Chavonez Davis

James Ian Davis

Xioamari Lhuv Dawson

Sara Cassidy Denny

De'Adrian Ty-Shaun Desaussure

Bryson Kai Doty

Realyte Calvinay Douglas

Alexander Charles Duke

Jacob Ryan Dunn

Mikayla Brooke Dupree

Aleena Deana Elliott

Sean Micheal Evans

Valary Grace Fain

Jordan Orianah Faison

Migel Antonio Farley

De'Andre Davon Ferguson

Roidasia Destini Samon Ferguson

Moe'ya Simone Forbes

Phillip Gregory Foster

Haylee Allene Foy

Anthony Marquez Deonte' Frasier

Kyla Anne Nicole French

Emma Elizabeth Full

Hannah Ashlyn Fuller

Cameron Rashad Gaillard

Khiara Tianae Gaillard

Carlyle Cicero Estillo Gainey

Jose Isaac Garcia Urias

Keebin James Garrett

Camille Elise Cynthia Gathers

De'Mari Jayhiem Gavin

Markus Leveria Gentles

Reese Emma Glasshof

Ryan Anthony Gooch

Devonte Jamik Gourdine

Eric Marquez Green

Zahria Olivia Kristen Greene

Ashlyn McKenzie Gregory

Ryan Graysen Gunter

Victor Manuel Guzman

Kyla Danielle Haddock

Willis Hall

Briann Xung Hanna

Haylee Ruth Harper

Bry'Kaila Ellisa-Lonye Harris

Emily Alexandra Harris

Kamryn Demetria Hart

Levante' Jaquin Haynes

Tykeim Eldon Haynes

Stephen Bryson Hearn

Gracelyn Brooke Henderson

Eric Gustavo Hernandez-Aguilar

Luis Gustavo Hernandez-Lopez

Alissa Gail Herpolsheimer

Astrid Carolina Herrera

Allysen Brooke Hewette

Kortez Antonio Jermaine Heyward

Tkhai Onye Heyward

Sara Elizabeth Higgins

Alexis Alliyah Hill

Luke Parker Hill

Marcus Jordan Holmes

Jaila Milani Holmes-Simmons

William Chandler Hopson

Y'nassia Khyla-Arie Hoskins

Chandler Wade Hursey

Morgan Gabrielle Hutchinson

Jedidiah Charles Hutson

Samantha Elizabeth Hutson

Marcel De' Andre Jackson

Caitlin Marie James

Austin Grant Jaworski

Aatisha Kenani Jenkins

Arleigh Brooke Johnson

Dalton Dakota Johnson

Zy'asia Dionna Johnson

Iveey Anne-Marie Jones

Madison Joi Jones

Maluk Ashmeade Jones

Stephen Lewis Jones

Zoria Brenae Joseph

Jazmyne Renee' Joyner

Lindsey Marie Keller

Cain Kenneth Robert King

Kristen Taylor King

Ashley Michelle Kirkland

Jordon Rocky Kirkland

Logan Elliott Knight

John Harold Koester

Bogdan Andreevich Koroed

Ryleah Abdallah Kourani

Jordan Bailey Kullnat

Kayla Marie Lail

Kiersten LeAnn Lail

Tyler Andrew Lambert

Wyatt Robinson LeCroy

Joseph Jerome Limehouse

Mikhalin Christiana Limehouse

Madison Paige Little

Aalea Malee Lopez

Sebastian Cruz L'opez

Laila Amanda Linda Lorde

Brian Miguel Lozoria Perez

Brianna Quanneisha Mack

Morgan Renee' Mack

Zhane Kyree Mack

Keiana Sheree Major

Janique Chantrell Mallett

Makayla Nichole Mann

Allison Makenna Marsh

Emmalee Anne Martin

Hector De'Vohn Martinez

Natalia Chantel Martinez

Sherman Jayden Matthews

Myah Nicole Maxwell

Jasmine Brandy Maybank

Leann Rose McAslan

Grace Elizabeth McClure

Shelby Marea McCutchen

James Messiah McDaniel

Caron Grady McDougal Curtis

Daisha Keyona McHoney

Ha'Keem Justice Meggett

Johnathan Arthur Messing

Victoria Lillian Messing

Christopher Cole Metts

Keshawn Centel Middleton

Roman Zyaire Middleton

Andrew Scott Miley

Bryan Travis Miller

Baylee Lynn Mitcham

Lydia Angel Mitchell

Madison Kay Mobley

Alyssa Ann Morrell

Diamond Elon Le'Shae Morris

Kobe Stephen Morris

William Chandler Morris

Bailey Alexander Mullinax

Matthew Kenston Murray

Shadaisha Mone't Mustapher

Jermaine Lamar Myers

Hailey Blondie Navarro

Emeri Dawn Newman

Nathan Tyler Nielsen

Darrell Patrick Nixon

Taylor Sanaa' Nixon

Jordan Lewis Oliver

Ja'Kobe Isiah Daquanne Orr

Yesenia Cruz Ortiz

Kerrigan Eileen Ovitt

Laila Khadija Palmer

Sierra Madison Parker

Krishna Arvindbhai Patel

Julia Summer Paul

David Scott Pearson

Teresa Monserrat Penaloza-Sandoval

Ethan Robert Pent

Adrienne Jade Peters

Makayla Brooke Pierce

Jaheim Rashad Pinckney

Jayla KeVondria Porcha

Yulika Lita Porchia

De'Saun Jameek Powell

Hunter Troy Powers

Kaitlyn Elizabeth Powers

Jaylen Alonzo Ravenell-Chatman

Akira Tanaye Reed

Trenia Amari Reid

Adam James Reninga

Isabella Sophie Rice

Shamani Kanashia Richardson

Makayla Jade Riggin

Sophia Elizabeth Riley

Zayona Sariaya Risher

Savannah Monae Rivers

Harley Douglas Roberts

Emilee Jayde Robinson

Allison Lee Rogulski

Jabari Malik Ahmed Rorie-Boyd

Skylar Joseph Sabin

Chyah Marie Sammons

Essence Samone Samuels

Marcos Sanchez Carrada

Rylee Makenna Sandusky

Francisco Santiago

Paola Santiago Pascual

Isabella Kimberly-Marci Santos

Gabriel Joseph Schmidt

Chantel Monae Scott

Keelin Kevonte Scott

Randy Olutokumboh Seton

Laney Elizabeth Sexton

Omar Shaheed

Hannah Margaret Sheleby

Mary Claire Sherman

Wilton Braden Allen Shirrel

Caleb Mitchum Shoemaker

Thomas Colton Shoemaker

Haylea Nicole Shuman

Michael Trey Simmons

Mya Fantaja Simmons

Shania Alexis Sims

Michael Hayden Singletary

Shai'yann Ashanti Singletary

Damaria Nicole Sinkler

Charles Ethan Sligh

Rebecca Robin Smalls

Arianna Lanay Smith

Braxton Taylor Smith

Gabrielle Nicole Smith

Nathan Dale Smith

McCartney Rain Sowell

Madison Paige St Jean

Morgan Grace Steele

Blake Joseph Stetter

Antonio Jamal Sudler

Shelby Alyssa Sullivan

Rabbiatou Sam Sumbundu

Jerry Tyshawn Summers

Hallie Victoria Taylor

Jada Ayliss Taylor

Diashiana Lashay Templeman

Kailey Aurathai Thanabouasy

Noah De'Quan Thomas

Summer Denise Thomas

Haley Elizabeth Thompson

Jaleen Christopher Thompson

Phillip Dalton Thompson

Jackson Lee Tillman

Teresa Breana Topete

Brittney Paige Treadway

Iain Quentin Twigg

Janine Hanna Veneracion Valera

John Hunter Vallentine

Gregory Dexter Meonard Vandross

Dalton Edward Vaughn

Taylor Allen Venneman

Alexis Dawn Verdecia

Adam Bryce Vinson

Shakira Marie Virgil

Torrance Valarioni Virgil

Jordan Saleke Walker

Miranda Rene'e Warren

Ky'Ana Nata' Webb

Courtney Nicole Weeks

Davon Tyheem West

Kaleigh Nicole West

William Russell West

Molly Ann Whetsell

Khaleb Shalan Richard White

Precious Dove White

Brittany Nichole Wiggins

David Wesley Wilbanks

Chate'ya Germese Williams

Jalynn Cierra Williams

Laletreius Wysdome Dasoni Williams

Steven Jase Williams

Taurez Tavon Williams

Elijah Jacob Willis

Emily Lucille Willis

Ja'khi Tyrell Willis

Eleanor Elizabeth Wilson

Miles Albert Wilson

Carmen Lee Womble

Hannah Susie Wren

Damaya Janee Wright

Madison Lyn Wyndham

Destiny Shemirah Yeadon

Kennedy Juliet Yonce

Jeffrey Ray Zeigler

Maddison Evie Zett