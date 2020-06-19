Berkeley High School 2020 graduates

Jaylen Alexander Abbott
Mary Logan Abrahamson
Destiny Nicole Adams
Essence Tonae Adams
Parker Elizabeth Adcox
Kylique Zyquan Lionel Alston
Aaliyah Leona Ancrum
Cloey Victoria Anderson
John Henry Ard
Corbin Mitchell Arguello
Raylen Devian Arrington
Caleb Marion Austin
Lamaria Miaudre' Rockell Bailey
Haley Elisabeth Baker
Tiler Seth Ballard
Jameson Elizabeth Beach
Samaree' Lavontae Beaufort
Morgan Leighann Beavers
Robert Rocky Lewis Bell
Cheyenne Faith Benack
Jasmine Dejonique Benekin
Zion Darrion Benson
Anthonie Goodale Benton
Isaiah Jermaine Berry
Marshall Aiken Biering
Natalee Michelle Billips
Nolan Micah Blackburn
Braden Joseph Blanthorn
Jordan La Shaun Boatwright
Cody Ryan Boren
Emily Kathleen Bowers
Makayla Imani Bowman
Tamiah Denasia Boyd
Whalik Ahmod Boyd
Brandon Ty'Ron Christopher Brabham
Claire Isabelle Brayton
Teri Lynn Marie Bright
Seth Thomas Brinson
Ahmad Darnell Broadnax
Christian Lee Brooks
Treyshaun Joseph Broughton
Daniel Rodney Brown
Esenik Satire Zhanea' Brown
Jules Hamilton Brown
Russell Boyce Brown
Telani Kajera Brown
Nora Lea Bruhn
Azaariah Bryant
Leslie Aliyah Bryant
Charles Connor Levi Burbage
Faith Azariah Cameron
Triston Grey Campbell
Gavin Brien Canady
Jaquez John Cancer
Drake Mitchum Cannington
Christopher Michael Shwn Carlisle
Joey Angel Chavez
Madison Tate Chick
Willie James Edward Chisolm
Caitlin Abryl Christmas
Aaliyah Renee' Clark
Jake Austin Clark
Savannah Elizabeth Clark
Cody Lee Cloninger
Jacques Divine Coaxum
William Antonio Josiah Coaxum
Kylie Rae Coldren
McKenzie Alanna Cole
Austyn Saint Clair Colley
Timothy Allen Cooper
Adrianna Tajuana Necole Cordes
Victoria Jade Coughlin
Austin Lee Coxson
Dorothy Marie Craft
Mikayla Elizabeth Crawford
Sean Alex Cruz
Stephen Christopher Cruz
Emmett Dangerfield
Devin Micah Daniels
Shania Dasha Dantzler
Shelby Lynn Daskowski
Brianna Aalaycia Renee' Davis
Chance Chavonez Davis
James Ian Davis
Xioamari Lhuv Dawson
Sara Cassidy Denny
De'Adrian Ty-Shaun Desaussure
Bryson Kai Doty
Realyte Calvinay Douglas
Alexander Charles Duke
Jacob Ryan Dunn
Mikayla Brooke Dupree
Aleena Deana Elliott
Sean Micheal Evans
Valary Grace Fain
Jordan Orianah Faison
Migel Antonio Farley
De'Andre Davon Ferguson
Roidasia Destini Samon Ferguson
Moe'ya Simone Forbes
Phillip Gregory Foster
Haylee Allene Foy
Anthony Marquez Deonte' Frasier
Kyla Anne Nicole French
Emma Elizabeth Full
Hannah Ashlyn Fuller
Cameron Rashad Gaillard
Khiara Tianae Gaillard
Carlyle Cicero Estillo Gainey
Jose Isaac Garcia Urias
Keebin James Garrett
Camille Elise Cynthia Gathers
De'Mari Jayhiem Gavin
Markus Leveria Gentles
Reese Emma Glasshof
Ryan Anthony Gooch
Devonte Jamik Gourdine
Eric Marquez Green
Zahria Olivia Kristen Greene
Ashlyn McKenzie Gregory
Ryan Graysen Gunter
Victor Manuel Guzman
Kyla Danielle Haddock
Willis Hall
Briann Xung Hanna
Haylee Ruth Harper
Bry'Kaila Ellisa-Lonye Harris
Emily Alexandra Harris
Kamryn Demetria Hart
Levante' Jaquin Haynes
Tykeim Eldon Haynes
Stephen Bryson Hearn
Gracelyn Brooke Henderson
Eric Gustavo Hernandez-Aguilar
Luis Gustavo Hernandez-Lopez
Alissa Gail Herpolsheimer
Astrid Carolina Herrera
Allysen Brooke Hewette
Kortez Antonio Jermaine Heyward
Tkhai Onye Heyward
Sara Elizabeth Higgins
Alexis Alliyah Hill
Luke Parker Hill
Marcus Jordan Holmes
Jaila Milani Holmes-Simmons
William Chandler Hopson
Y'nassia Khyla-Arie Hoskins
Chandler Wade Hursey
Morgan Gabrielle Hutchinson
Jedidiah Charles Hutson
Samantha Elizabeth Hutson
Marcel De' Andre Jackson
Caitlin Marie James
Austin Grant Jaworski
Aatisha Kenani Jenkins
Arleigh Brooke Johnson
Dalton Dakota Johnson
Zy'asia Dionna Johnson
Iveey Anne-Marie Jones
Madison Joi Jones
Maluk Ashmeade Jones
Stephen Lewis Jones
Zoria Brenae Joseph
Jazmyne Renee' Joyner
Lindsey Marie Keller
Cain Kenneth Robert King
Kristen Taylor King
Ashley Michelle Kirkland
Jordon Rocky Kirkland
Logan Elliott Knight
John Harold Koester
Bogdan Andreevich Koroed
Ryleah Abdallah Kourani
Jordan Bailey Kullnat
Kayla Marie Lail
Kiersten LeAnn Lail
Tyler Andrew Lambert
Wyatt Robinson LeCroy
Joseph Jerome Limehouse
Mikhalin Christiana Limehouse
Madison Paige Little
Aalea Malee Lopez
Sebastian Cruz L'opez
Laila Amanda Linda Lorde
Brian Miguel Lozoria Perez
Brianna Quanneisha Mack
Morgan Renee' Mack
Zhane Kyree Mack
Keiana Sheree Major
Janique Chantrell Mallett
Makayla Nichole Mann
Allison Makenna Marsh
Emmalee Anne Martin
Hector De'Vohn Martinez
Natalia Chantel Martinez
Sherman Jayden Matthews
Myah Nicole Maxwell
Jasmine Brandy Maybank
Leann Rose McAslan
Grace Elizabeth McClure
Shelby Marea McCutchen
James Messiah McDaniel
Caron Grady McDougal Curtis
Daisha Keyona McHoney
Ha'Keem Justice Meggett
Johnathan Arthur Messing
Victoria Lillian Messing
Christopher Cole Metts
Keshawn Centel Middleton
Roman Zyaire Middleton
Andrew Scott Miley
Bryan Travis Miller
Baylee Lynn Mitcham
Lydia Angel Mitchell
Madison Kay Mobley
Alyssa Ann Morrell
Diamond Elon Le'Shae Morris
Kobe Stephen Morris
William Chandler Morris
Bailey Alexander Mullinax
Matthew Kenston Murray
Shadaisha Mone't Mustapher
Jermaine Lamar Myers
Hailey Blondie Navarro
Emeri Dawn Newman
Nathan Tyler Nielsen
Darrell Patrick Nixon
Taylor Sanaa' Nixon
Jordan Lewis Oliver
Ja'Kobe Isiah Daquanne Orr
Yesenia Cruz Ortiz
Kerrigan Eileen Ovitt
Laila Khadija Palmer
Sierra Madison Parker
Krishna Arvindbhai Patel
Julia Summer Paul
David Scott Pearson
Teresa Monserrat Penaloza-Sandoval
Ethan Robert Pent
Adrienne Jade Peters
Makayla Brooke Pierce
Jaheim Rashad Pinckney
Jayla KeVondria Porcha
Yulika Lita Porchia
De'Saun Jameek Powell
Hunter Troy Powers
Kaitlyn Elizabeth Powers
Jaylen Alonzo Ravenell-Chatman
Akira Tanaye Reed
Trenia Amari Reid
Adam James Reninga
Isabella Sophie Rice
Shamani Kanashia Richardson
Makayla Jade Riggin
Sophia Elizabeth Riley
Zayona Sariaya Risher
Savannah Monae Rivers
Harley Douglas Roberts
Emilee Jayde Robinson
Allison Lee Rogulski
Jabari Malik Ahmed Rorie-Boyd
Skylar Joseph Sabin
Chyah Marie Sammons
Essence Samone Samuels
Marcos Sanchez Carrada
Rylee Makenna Sandusky
Francisco Santiago
Paola Santiago Pascual
Isabella Kimberly-Marci Santos
Gabriel Joseph Schmidt
Chantel Monae Scott
Keelin Kevonte Scott
Randy Olutokumboh Seton
Laney Elizabeth Sexton
Omar Shaheed
Hannah Margaret Sheleby
Mary Claire Sherman
Wilton Braden Allen Shirrel
Caleb Mitchum Shoemaker
Thomas Colton Shoemaker
Haylea Nicole Shuman
Michael Trey Simmons
Mya Fantaja Simmons
Shania Alexis Sims
Michael Hayden Singletary
Shai'yann Ashanti Singletary
Damaria Nicole Sinkler
Charles Ethan Sligh
Rebecca Robin Smalls
Arianna Lanay Smith
Braxton Taylor Smith
Gabrielle Nicole Smith
Nathan Dale Smith
McCartney Rain Sowell
Madison Paige St Jean
Morgan Grace Steele
Blake Joseph Stetter
Antonio Jamal Sudler
Shelby Alyssa Sullivan
Rabbiatou Sam Sumbundu
Jerry Tyshawn Summers
Hallie Victoria Taylor
Jada Ayliss Taylor
Diashiana Lashay Templeman
Kailey Aurathai Thanabouasy
Noah De'Quan Thomas
Summer Denise Thomas
Haley Elizabeth Thompson
Jaleen Christopher Thompson
Phillip Dalton Thompson
Jackson Lee Tillman
Teresa Breana Topete
Brittney Paige Treadway
Iain Quentin Twigg
Janine Hanna Veneracion Valera
John Hunter Vallentine
Gregory Dexter Meonard Vandross
Dalton Edward Vaughn
Taylor Allen Venneman
Alexis Dawn Verdecia
Adam Bryce Vinson
Shakira Marie Virgil
Torrance Valarioni Virgil
Jordan Saleke Walker
Miranda Rene'e Warren
Ky'Ana Nata' Webb
Courtney Nicole Weeks
Davon Tyheem West
Kaleigh Nicole West
William Russell West
Molly Ann Whetsell
Khaleb Shalan Richard White
Precious Dove White
Brittany Nichole Wiggins
David Wesley Wilbanks
Chate'ya Germese Williams
Jalynn Cierra Williams
Laletreius Wysdome Dasoni Williams
Steven Jase Williams
Taurez Tavon Williams
Elijah Jacob Willis
Emily Lucille Willis
Ja'khi Tyrell Willis
Eleanor Elizabeth Wilson
Miles Albert Wilson
Carmen Lee Womble
Hannah Susie Wren
Damaya Janee Wright
Madison Lyn Wyndham
Destiny Shemirah Yeadon
Kennedy Juliet Yonce
Jeffrey Ray Zeigler
Maddison Evie Zett