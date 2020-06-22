Ashley Ridge High School Class of 2020

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Kayla Ashlynn Acree

Anica Isabel Acuna-Gallardo

Austin Connor Adcock

Lilianna Jean Adkins

Grayson Douglas Aikins

Jada A’zahria Allen

Kaylee Christine Allen

Kyle Boyd Allen

Oliver Todd Allen

Chiniya Estell Renee Alston

Matthew Gregory Anderson

Lydia Mae Antenucci

Katelyn Marie Ard

Robert Charles Ard

Chase Andrew Armbruster

William Jaheim Attles

Caleb Blake Augustine

Elisa Mary Austin

Emily Elizabeth Bachefski

Alexa Jordon Baldoni

Keyara Shantel Bannister

Cidney Ann Barnett

Benjamin William Baroody

Layla Elise Barrera

Richard Kobe Bartlett

Josephine Mae Bates

Donovan Clayton Batts

Tristan Robert Beachy

Arshia Beheshtizadeh

Marissa Nicole Beighley

Emily Elizabeth Beloff

Hayden Grace Bennett

Parker James Bennett

Cameron Scott Berger

Jacob Lee Berry

Brian Edward Bible

Tristan Robert Bisbano

Zoe Anne Biswell

Amanda Leigh Blake

Tiggair Chris’stan Patience Blanding

Johannah Collins Bodkin

Skylar Coryn Booher

Alexander Michael Borusiewicz

Madison Taylor Bowers

Noah Rei Boykin

Brooke Ann Braden

Trenton De’angelo Braley

Brittany Renee Jewel Braxton

Christopher Evan Bridgwater

Madeline Claire Briggs

Kevin Thomas Brigham

Ahmad Omar Brown

Connor Kenneth Brown

Dalton Douglas Brown

Jasmine Nicole Brown

Rashad Tyrell Brown

Liam Kade Brunson

Matthew-Jacob Acejo Bucayan

Kayla St-John Buccy

Katie Anne Burchette

Brianna Riley Burgess

Caroline Isabella Burn

Harrison Chandler Burn

Noah Austin Butcher

Cheyenne Leshay Caldwell

Olivia Delane Caldwell

Grady Edwin Calmes

Joseph Donald Cannavaro

Alissa Brooke Capo

Elizabeth Delene Carey

Matthew Steven Carr

Amy Gabriela Castillo

Cayden Lee Caulder

Jaron Butler Centers

Trevor Thomas Chandanais-Corrie

Jessica Makayla Chandler

Preston Thomas Cheverie

Camille Ann Chilcote

Travante Aaron Damon Chisolm

Aaron Michael Chronister

Aniela Iambia Church

Jacob Ryan Church

Molly Delaney Church

Brandon David Clark

Katelynn Elizabeth Clark

Bryce Patrick Clarke

Riley Shae Clements

Kennedi Noel Clemmons

Reagan Dyer Clifton

Hannah Marie Clowers

Rosalynn Octavia Cobbs

Megan Lee Coker

Hanna Michelle Cole

Cedrum Lavel Coleman

Haley Danielle Collins

Hanna Quinn Collins

Tyler Francis Collins

Louis George Colon

Ashten Evo Colucci

Mikayla Grace Connor

Jayvion-Charles Donnell Cooper

Nathaniel Cooper

Shane Cameron Cox

Bethany Hope Crafton

Victoria Summer Craig

Mary Elizabeth Crosby

Czarina-Tatiana Danila Cruz

Victor Antonio Cruz Muniz

Markayla Adrianna Cummings

Winter Rose Curry

Cameron Malik Sta’shon Cuttino

Blaise Thomas Dampier

Joshua Andrew Dandridge

Morgan Elizabeth Daniel

Nicole Giovanna Dannible

Nathan Drew Davidson

Gerren Lee Keith Davis

Kyler Andrew Davis

Jonathan Clark Dearing

Cali Danielle DeLeon

Emma Margaret Deller

Saraya Nicole DeLoach

Malayna Palmer DeMott

Madison Elaine DeWitt

Shanaya Nahamma Diaz-Jones

Rebecca Joy Diebold

Bruno Anthony DiGennaro

Tyler Joseph Dimock

Johan Xavier DoAmaral

Taniyah Danae Doctor

James Thomas Dodge

Amari Andra Dones

Lillian Eve Doniger

Corbin Jacob Dorris

Megan Pearl Doscher

Matthew Clark Duncan

Jacob Andrew Dupske

Ethan Scott Dyke

William Alexander Edge

Ambria Rhiannon Edmond

Brandon Joseph Eisenstein

Alexandria Jade Elliott

Tyra Nicole Elliott

Xavier Rackel Keeshane Elmore

Nicholas Michael English

Sydney Michelle Erichsen

Betsy Lee Erickson

Skylar Nichole Eubanks

Corey Darren Faehrmann

Kelly Danielle Fagan

Emily Rose Farmer

Catherine Grace Farris

Jacob Daniel Fazenbaker

MariElena Inocencia Fernandez-Parker

Andrew James Fersner

Maya Camille Fink

Malik Brandon Fleming

Ethan Matthew Fletcher

Sha’kayla Amari Flott

Andrew Foster Folz

Bailey Patrick Ford

Christian Thomas Fortner

Abigail Marie Francisco

Emily Grace Francisco

Ta’Shara Linnette Freeman

Khaiyonna Shakella Gaddist

Jason Gadsden

Alizar Isaiah Gadson

Isisah Ja’Mare Gaillard-Kinchen

Trinity Marie Gallerani

Katie Ann Garcia

Cesar Garcia Tomas

Javen Jerod Terell Gardner

Katherine Lynne Gardner

Carter Ryan Garland

Emily Joy Garren

Alexandria Elaine Monique Garrett

Keyoma Lashae’ Gathers

Aaliyah Ja’khori Gethers

Kaitlyn Ashley Gibson

Preston Lee Gibson

Thomas Fleetwood Stepanian Girsh

Kavon Shamarri Glenn

Kenya Tanay’ Goff

Colby Michaela Goodwin

Terrill Renard Goodwine

Morgyn Reece Gosseck

Caroline Ann Grace

Kaleigh Shea Graham

Trez’sure Jermayne Graham-Jackson

Jada Alexis Grant

Nicholas Leo Graziani

Dontay Ramone Green

Jillian Kay Greenwood

Alexandra Marie Grice

Tyreese D’angelo Groom

Abigail Lloyd Grossman

Colin Bryce Grover

Xiaotian Guo

Brooke Peyton Haberman

Wassim Fahid Hadweh

Dahlia Hani Halabi

Selena Hani Halabi

Malik Amari Hales

Rebekah Grace Hall

Zina Noel Hampleton

Rachael Leanne Hampton

Brayden Anthony Harbert

Jordan Alexis Hardy

Stephen Lane Hardy

Madison Georgia Harlan

Colby Michael Harman

Anna Marie Harp

Luke William Harrington

Matthew Christian Hart

Abbie Gayle Hassell

Jared Luke Hatcher

Jerica Leigh Hatcher

Shawnaysia Margret Lamaria Hayward

Jackson Elie Hazera

Andrew Joseph Hearing

Kyle Ashton Hearn

Remus John Herbert

Jacob Taylor Herman

Matthew Isaac Hernandez

Chloe Michelle Hilbourn

Olivia Paige Hill

Avery J Hollingsworth

Logan Lawrence Hollingsworth

Madison Nicole Hooks

William Henry Hoover

Jazzmyn Montana Hough

Kaitlyn Rianna Howard

Rhiannon Elizabeth Howard

Haley Alexis Faith Huckabee

Alyssa Joy Hukee

Erin Elise Hurst

Tamia Lucretia Hutcherson

Dakota Alexander Hutson

Victoria Elizabeth Iler

Matthew Seth Ingram

Jaylyn Latise Irving

A’mari Chantel Jackson

Anthony Divinity Jackson

Chans Shamor Jackson

Eric Charles Jasso

Tobias William Jenkins

Declan Anton Jerger

Lillian Elizabeth Jeter

Dylan Reed Johns

Audrey Lake Johnson

Cameron Shawn Johnson

Christopher Alan Johnson

Jaheim Jamal Johnson

Jessica Danielle Nicole Johnson

Leah Rebekah Jonas

Jewel Faith Jones

Joseph Christopher Jones

Kiersten Danielle Jones

Talaunnah Simone Jones

Justin Lamar Jones-McKnight

Virginia Stuart Kackley

Allie Shay Karges

Lily Rene Karstrom

Mackenzie Nichole Kempton

Amanda Grace Kinard

Lora Lubomir Kirilova

Erynn Lynne Knesek

Megan Leigh Kovacs

Gwen Morgan Krauss

Mason James Kubat

Jordan Virginia Kuzniak

Zoe’ Rebekah-Madyson Ladson

Sarah Morgan Langhals

Sierra Marie Larman

Savannah Grace Laughlin

Anthony John Laurino

Isaiah Travez Lawrence

Dontay Tezaun Lee

Morgan Marie Leeming

Mary Marks Leonard

Kylie Alexus Lewis

Jayme Nicole Lifrieri

Richard William Lindmier

Amanda Grace Lipsey

Evan Christopher Logan

Lorynn Isabella Lopez

Jack Wesley Lovelady

Shyah Elizabeth Lyles

Erick Julian Machado

Caleb Michael Mack

Kayla Rochelle Mack

Michaela Lynne Madison

Olivia Grace Madsen

John Brousseau Mahaffey

Marc Brousseau Mahaffey

Brooks Christopher Major

Kaitlyn Elise Mallery

Paula Jean Trajano Malloy

Caitlin Michele Mannion

Aaron Joseph Marley

Aidyn Gina Marshburn

Aleesha Marie Martin

Audra Krystine Martin

Jarred Dakota Martin

Nicholas Monroe Masterson

Jada Simone Maxwell

Prianna Marissah-Devine Maxwell

Taylor Brooke McCall

Ebony Lamine Mccollum

Joseph Mitchell McCorkle

Carson William McDaniel

Donovan Shawn McGee

Jordan Saivone McGee

Keshaun Carlton McLeod

Elena Rose Melendez

Ellie Grace Melton

Olivia Grace Millard

Ashanti Tyliah Miller

Abrien Lauren Millington

Emily Grace Minor

Noah Gabriel Moehling

Devon Rae Mohler

Matthew Daniel Mongillo

Blake Matthew Mons

Davison Walker Moore

Tyrell Maurice Moore

Viktoria Petra Morris

Reagan Marie Motley

Savanna Renee Mount

Megan Marie Mowrer

Callasandra Marie Muckenfuss

McKinsey Kathryn Mullinax

Amy Georgian Murphy

Emmitt Allen Murray

Kinsey Marie Mussat

Tanner Ayden Myers

Julie Marie Napoli

Lauren Gianna Napoli

Elizabeth Grace Renee’ Nathans

Colby Scott Neal

Abigail Elizabeth Nelson

Logan Ryan Nichols

Micah James Nicklas

Marley Senna Nielsen

Ethan Edward Nowosielski

Ethan Thomas Olayer

Takia Jessica Oliver

Morgan Rylee O’Neal

Abagail Ashley Otto

Thomas Gray Owens

Ashton Taylor Palencia

Elysia Gwynn Parent

Kameran Damarcuz Parker

Greyson Cole Parr

Lindsey Grace Parsley

Devin Christopher Pastors

Sweta M Patel

Hailey Ann Patterson

America-Nicole Alexandria Perez

David Ashton Perkins

Mackenzie Elizabeth Perkins

Markele Rashad Perkins

Gabriel Isaac Perry

Chase Walker Peterson

Kamryn Leigh Petrick

Hayley Christina Phillip

Shawndrica Are’yonna Malise Pitts

Charles William Platt

Nicholas George Ploth

Nicole Destiny Louise Polonyi

Logan Jean Poole

Christopher Michael Poplin

Justyce Ki-U Powell

Autumn Elizabeth Preedy

Addison Elise Prezimirski

James Allen Pugh

Abigail Elizabeth Quinn

McKennah Reese Rachui

Christopher Robert Ramirez

Nicholas Gordon Raney

Harold Kade Ratliff

Mackenzie Jade Rawls

De’Oshanae Asia Reid

Patricia Denise Reid

Peyton Nicole Renfro

James Reyes-Ramirez

Harlie Grace Ribelin

Lucas Isaac Richardson

Jalisha Montajah Roberts

Chase William Robinson

Cody Dean Rogers

Madelynn Grace Ross

Alexander Daniel Rouleau

Tiernan Leigh Routhier

William Bailey Rudd

Janet Ruiz-Alberto

John Colby Ruple

Ryan James Rutolo

Kimberly Anna Sage

Dominic David Salazar

Annabelle Nicole Salvo

Gabriel Anderson Sammons

Brendan Allan Sampson

Logan Scott Sarver

Daisie Bella Sciannamea

Dashawna Lashay Scott

Chloe Rhea Scroggins

Jacqueline Rose Seidl

Joshua Curtis Sharo

Abigail Briarly Shultz

Jada Monteria Simmons

John Paul Singleton

Jordan Christoper Alexander Singleton

Kayla Niche’ Singleton

Samantha Nicole Singleton

Samuel Alexander Skoglund

Tonashia Dia-monique Small

Quin’Terra Lashawra Smalls

Szikira Emerrell Smalls

Victoria Lauren Smart

Dakiray Shantasia Smiley

Nolan James Smiley

Alexis Kay Smith

Andrew Ericson Smith

Austin Leo Smith

Justin Alexander Smith

Paul David Smith

Rylee Elizabeth Smith

Evan Eric Sobczak

Annay Sonthwal

London Monique-Aleeshia Spann

Taylor Davis Sparling

Ethan Edward Speakman

Tanner Addington Spencer

Jada Loghan Spigner

Jerry Stephen Stansbury

Maria Dawn Starbird

Clayton Alexander Stem

Alex Christopher Stepp

Madison Jordyn Stepp

Tyler Chance Stillman

Mathias Ernest Stock

Samuel Dickinson Stoever

Cameron Jobe Stone

David Richard Stone

Detrenae Lashye Stone

Jaelynn Maude Stone

Jerren Bryce Strickland

Graeme Cory Stuart

Ethan James Sucku

Dylan Patrick Sullivan

Joseph Jonathon Julian Sullivan

William Nathaniel Sumersett

Hampton Cole Summerhill

Julia Rose Sutherland

Quinn Patrick Swan

Ethan Travis Swartz

Anna Frances Talley

Alliyah Mariani Teachey

Lara English Tetrick

Ryan Matthew Thomas

Shane Kyle Thomas

Natalia Marie Thomas-Sarmiento

Alexander Michael Thompson

Jada Nicole Thompson

Jacob Daniel Thomson

Kelly Ann Thornhill

Iann Joshua Tiller

Courtney Marie Tingley

Alexis Elaine Toppi

Michael Benjamin Trimboli

Robert Preston Tuttle

Katherine Suzanne Unsinger

Danielle Marie Vaccaro

Shelby Lane Van Slooten

Evan James Vance

Madeline Hope VanDyke

Corey Jamel Vanhorn

George Louis Vazquez

Vincent Albert Velasco

Lucy Belle Wagner

Kimaya Quanis Walker

Moses Shamaal Walker

Sarah Christine Walker

Grayson Elizabeth Wallace

Aina Evelyn Irene Washington

James David Washington

Za’Nayah Judaea Makeesa Washington

Kailani Marie Watkins

Cheyenne Marie Watts

Jahn Tede Weakley

Sydnie Sloan Weaver

Laine Elizabeth Webb

Andrew Jackson Weil

Rebecca Lynn Whaley

Sarah Elizabeth Whaley

Na’quan Kahlez White

Pierce Sadler White

Bari Tyra Wigfall

Samantha Kay Wiggins

Hannah Hope Willard

D’Angelo Jeremiah Williams

Deanna Tirrell Williams

Diamonte Armani Williams

Donaven Imani Williams

Durante Karshawn Williams

Ethan Lake Williams

Jevonte Xavier Williams

John Thomas Williams

Logan Reid Williams

Tre’Von Malik Williams

Tywana Nicole Williams

Douglass Edward Willingham

Khamarii Zecharius Willis

Emily Marie Wilson

Jeremiah Rashaun Wilson

Logan Jaye Wilson

Robert James Wilson

Lelia Ocean Wilson-Rodriguez

Emory Grace Wolter

Josie Beatrice Woods

Peyton Lizabeth Woods

Brandon Lee Worden

Logan Alexander Wright

Idaeryah Sontece Young

Gracie Marie Youngerman