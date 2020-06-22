Ashley Ridge High School Class of 2020

Kayla Ashlynn Acree
Anica Isabel Acuna-Gallardo
Austin Connor Adcock
Lilianna Jean Adkins
Grayson Douglas Aikins
Jada A’zahria Allen
Kaylee Christine Allen
Kyle Boyd Allen
Oliver Todd Allen
Chiniya Estell Renee Alston
Matthew Gregory Anderson
Lydia Mae Antenucci
Katelyn Marie Ard
Robert Charles Ard
Chase Andrew Armbruster
William Jaheim Attles
Caleb Blake Augustine
Elisa Mary Austin
Emily Elizabeth Bachefski
Alexa Jordon Baldoni
Keyara Shantel Bannister
Cidney Ann Barnett
Benjamin William Baroody
Layla Elise Barrera
Richard Kobe Bartlett
Josephine Mae Bates
Donovan Clayton Batts
Tristan Robert Beachy
Arshia Beheshtizadeh
Marissa Nicole Beighley
Emily Elizabeth Beloff
Hayden Grace Bennett
Parker James Bennett
Cameron Scott Berger
Jacob Lee Berry
Brian Edward Bible
Tristan Robert Bisbano
Zoe Anne Biswell
Amanda Leigh Blake
Tiggair Chris’stan Patience Blanding
Johannah Collins Bodkin
Skylar Coryn Booher
Alexander Michael Borusiewicz
Madison Taylor Bowers
Noah Rei Boykin
Brooke Ann Braden
Trenton De’angelo Braley
Brittany Renee Jewel Braxton
Christopher Evan Bridgwater
Madeline Claire Briggs
Kevin Thomas Brigham
Ahmad Omar Brown
Connor Kenneth Brown
Dalton Douglas Brown
Jasmine Nicole Brown
Rashad Tyrell Brown
Liam Kade Brunson
Matthew-Jacob Acejo Bucayan
Kayla St-John Buccy
Katie Anne Burchette
Brianna Riley Burgess
Caroline Isabella Burn
Harrison Chandler Burn
Noah Austin Butcher
Cheyenne Leshay Caldwell
Olivia Delane Caldwell
Grady Edwin Calmes
Joseph Donald Cannavaro
Alissa Brooke Capo
Elizabeth Delene Carey
Matthew Steven Carr
Amy Gabriela Castillo
Cayden Lee Caulder
Jaron Butler Centers
Trevor Thomas Chandanais-Corrie
Jessica Makayla Chandler
Preston Thomas Cheverie
Camille Ann Chilcote
Travante Aaron Damon Chisolm
Aaron Michael Chronister
Aniela Iambia Church
Jacob Ryan Church
Molly Delaney Church
Brandon David Clark
Katelynn Elizabeth Clark
Bryce Patrick Clarke
Riley Shae Clements
Kennedi Noel Clemmons
Reagan Dyer Clifton
Hannah Marie Clowers
Rosalynn Octavia Cobbs
Megan Lee Coker
Hanna Michelle Cole
Cedrum Lavel Coleman
Haley Danielle Collins
Hanna Quinn Collins
Tyler Francis Collins
Louis George Colon
Ashten Evo Colucci
Mikayla Grace Connor
Jayvion-Charles Donnell Cooper
Nathaniel Cooper
Shane Cameron Cox
Bethany Hope Crafton
Victoria Summer Craig
Mary Elizabeth Crosby
Czarina-Tatiana Danila Cruz
Victor Antonio Cruz Muniz
Markayla Adrianna Cummings
Winter Rose Curry
Cameron Malik Sta’shon Cuttino
Blaise Thomas Dampier
Joshua Andrew Dandridge
Morgan Elizabeth Daniel
Nicole Giovanna Dannible
Nathan Drew Davidson
Gerren Lee Keith Davis
Kyler Andrew Davis
Jonathan Clark Dearing
Cali Danielle DeLeon
Emma Margaret Deller
Saraya Nicole DeLoach
Malayna Palmer DeMott
Madison Elaine DeWitt
Shanaya Nahamma Diaz-Jones
Rebecca Joy Diebold
Bruno Anthony DiGennaro
Tyler Joseph Dimock
Johan Xavier DoAmaral
Taniyah Danae Doctor
James Thomas Dodge
Amari Andra Dones
Lillian Eve Doniger
Corbin Jacob Dorris
Megan Pearl Doscher
Matthew Clark Duncan
Jacob Andrew Dupske
Ethan Scott Dyke
William Alexander Edge
Ambria Rhiannon Edmond
Brandon Joseph Eisenstein
Alexandria Jade Elliott
Tyra Nicole Elliott
Xavier Rackel Keeshane Elmore
Nicholas Michael English
Sydney Michelle Erichsen
Betsy Lee Erickson
Skylar Nichole Eubanks
Corey Darren Faehrmann
Kelly Danielle Fagan
Emily Rose Farmer
Catherine Grace Farris
Jacob Daniel Fazenbaker
MariElena Inocencia Fernandez-Parker
Andrew James Fersner
Maya Camille Fink
Malik Brandon Fleming
Ethan Matthew Fletcher
Sha’kayla Amari Flott
Andrew Foster Folz
Bailey Patrick Ford
Christian Thomas Fortner
Abigail Marie Francisco
Emily Grace Francisco
Ta’Shara Linnette Freeman
Khaiyonna Shakella Gaddist
Jason Gadsden
Alizar Isaiah Gadson
Isisah Ja’Mare Gaillard-Kinchen
Trinity Marie Gallerani
Katie Ann Garcia
Cesar Garcia Tomas
Javen Jerod Terell Gardner
Katherine Lynne Gardner
Carter Ryan Garland
Emily Joy Garren
Alexandria Elaine Monique Garrett
Keyoma Lashae’ Gathers
Aaliyah Ja’khori Gethers
Kaitlyn Ashley Gibson
Preston Lee Gibson
Thomas Fleetwood Stepanian Girsh
Kavon Shamarri Glenn
Kenya Tanay’ Goff
Colby Michaela Goodwin
Terrill Renard Goodwine
Morgyn Reece Gosseck
Caroline Ann Grace
Kaleigh Shea Graham
Trez’sure Jermayne Graham-Jackson
Jada Alexis Grant
Nicholas Leo Graziani
Dontay Ramone Green
Jillian Kay Greenwood
Alexandra Marie Grice
Tyreese D’angelo Groom
Abigail Lloyd Grossman
Colin Bryce Grover
Xiaotian Guo
Brooke Peyton Haberman
Wassim Fahid Hadweh
Dahlia Hani Halabi
Selena Hani Halabi
Malik Amari Hales
Rebekah Grace Hall
Zina Noel Hampleton
Rachael Leanne Hampton
Brayden Anthony Harbert
Jordan Alexis Hardy
Stephen Lane Hardy
Madison Georgia Harlan
Colby Michael Harman
Anna Marie Harp
Luke William Harrington
Matthew Christian Hart
Abbie Gayle Hassell
Jared Luke Hatcher
Jerica Leigh Hatcher
Shawnaysia Margret Lamaria Hayward
Jackson Elie Hazera
Andrew Joseph Hearing
Kyle Ashton Hearn
Remus John Herbert
Jacob Taylor Herman
Matthew Isaac Hernandez
Chloe Michelle Hilbourn
Olivia Paige Hill
Avery J Hollingsworth
Logan Lawrence Hollingsworth
Madison Nicole Hooks
William Henry Hoover
Jazzmyn Montana Hough
Kaitlyn Rianna Howard
Rhiannon Elizabeth Howard
Haley Alexis Faith Huckabee
Alyssa Joy Hukee
Erin Elise Hurst
Tamia Lucretia Hutcherson
Dakota Alexander Hutson
Victoria Elizabeth Iler
Matthew Seth Ingram
Jaylyn Latise Irving
A’mari Chantel Jackson
Anthony Divinity Jackson
Chans Shamor Jackson
Eric Charles Jasso
Tobias William Jenkins
Declan Anton Jerger
Lillian Elizabeth Jeter
Dylan Reed Johns
Audrey Lake Johnson
Cameron Shawn Johnson
Christopher Alan Johnson
Jaheim Jamal Johnson
Jessica Danielle Nicole Johnson
Leah Rebekah Jonas
Jewel Faith Jones
Joseph Christopher Jones
Kiersten Danielle Jones
Talaunnah Simone Jones
Justin Lamar Jones-McKnight
Virginia Stuart Kackley
Allie Shay Karges
Lily Rene Karstrom
Mackenzie Nichole Kempton
Amanda Grace Kinard
Lora Lubomir Kirilova
Erynn Lynne Knesek
Megan Leigh Kovacs
Gwen Morgan Krauss
Mason James Kubat
Jordan Virginia Kuzniak
Zoe’ Rebekah-Madyson Ladson
Sarah Morgan Langhals
Sierra Marie Larman
Savannah Grace Laughlin
Anthony John Laurino
Isaiah Travez Lawrence
Dontay Tezaun Lee
Morgan Marie Leeming
Mary Marks Leonard
Kylie Alexus Lewis
Jayme Nicole Lifrieri
Richard William Lindmier
Amanda Grace Lipsey
Evan Christopher Logan
Lorynn Isabella Lopez
Jack Wesley Lovelady
Shyah Elizabeth Lyles
Erick Julian Machado
Caleb Michael Mack
Kayla Rochelle Mack
Michaela Lynne Madison
Olivia Grace Madsen
John Brousseau Mahaffey
Marc Brousseau Mahaffey
Brooks Christopher Major
Kaitlyn Elise Mallery
Paula Jean Trajano Malloy
Caitlin Michele Mannion
Aaron Joseph Marley
Aidyn Gina Marshburn
Aleesha Marie Martin
Audra Krystine Martin
Jarred Dakota Martin
Nicholas Monroe Masterson
Jada Simone Maxwell
Prianna Marissah-Devine Maxwell
Taylor Brooke McCall
Ebony Lamine Mccollum
Joseph Mitchell McCorkle
Carson William McDaniel
Donovan Shawn McGee
Jordan Saivone McGee
Keshaun Carlton McLeod
Elena Rose Melendez
Ellie Grace Melton
Olivia Grace Millard
Ashanti Tyliah Miller
Abrien Lauren Millington
Emily Grace Minor
Noah Gabriel Moehling
Devon Rae Mohler
Matthew Daniel Mongillo
Blake Matthew Mons
Davison Walker Moore
Tyrell Maurice Moore
Viktoria Petra Morris
Reagan Marie Motley
Savanna Renee Mount
Megan Marie Mowrer
Callasandra Marie Muckenfuss
McKinsey Kathryn Mullinax
Amy Georgian Murphy
Emmitt Allen Murray
Kinsey Marie Mussat
Tanner Ayden Myers
Julie Marie Napoli
Lauren Gianna Napoli
Elizabeth Grace Renee’ Nathans
Colby Scott Neal
Abigail Elizabeth Nelson
Logan Ryan Nichols
Micah James Nicklas
Marley Senna Nielsen
Ethan Edward Nowosielski
Ethan Thomas Olayer
Takia Jessica Oliver
Morgan Rylee O’Neal
Abagail Ashley Otto
Thomas Gray Owens
Ashton Taylor Palencia
Elysia Gwynn Parent
Kameran Damarcuz Parker
Greyson Cole Parr
Lindsey Grace Parsley
Devin Christopher Pastors
Sweta M Patel
Hailey Ann Patterson
America-Nicole Alexandria Perez
David Ashton Perkins
Mackenzie Elizabeth Perkins
Markele Rashad Perkins
Gabriel Isaac Perry
Chase Walker Peterson
Kamryn Leigh Petrick
Hayley Christina Phillip
Shawndrica Are’yonna Malise Pitts
Charles William Platt
Nicholas George Ploth
Nicole Destiny Louise Polonyi
Logan Jean Poole
Christopher Michael Poplin
Justyce Ki-U Powell
Autumn Elizabeth Preedy
Addison Elise Prezimirski
James Allen Pugh
Abigail Elizabeth Quinn
McKennah Reese Rachui
Christopher Robert Ramirez
Nicholas Gordon Raney
Harold Kade Ratliff
Mackenzie Jade Rawls
De’Oshanae Asia Reid
Patricia Denise Reid
Peyton Nicole Renfro
James Reyes-Ramirez
Harlie Grace Ribelin
Lucas Isaac Richardson
Jalisha Montajah Roberts
Chase William Robinson
Cody Dean Rogers
Madelynn Grace Ross
Alexander Daniel Rouleau
Tiernan Leigh Routhier
William Bailey Rudd
Janet Ruiz-Alberto
John Colby Ruple
Ryan James Rutolo
Kimberly Anna Sage
Dominic David Salazar
Annabelle Nicole Salvo
Gabriel Anderson Sammons
Brendan Allan Sampson
Logan Scott Sarver
Daisie Bella Sciannamea
Dashawna Lashay Scott
Chloe Rhea Scroggins
Jacqueline Rose Seidl
Joshua Curtis Sharo
Abigail Briarly Shultz
Jada Monteria Simmons
John Paul Singleton
Jordan Christoper Alexander Singleton
Kayla Niche’ Singleton
Samantha Nicole Singleton
Samuel Alexander Skoglund
Tonashia Dia-monique Small
Quin’Terra Lashawra Smalls
Szikira Emerrell Smalls
Victoria Lauren Smart
Dakiray Shantasia Smiley
Nolan James Smiley
Alexis Kay Smith
Andrew Ericson Smith
Austin Leo Smith
Justin Alexander Smith
Paul David Smith
Rylee Elizabeth Smith
Evan Eric Sobczak
Annay Sonthwal
London Monique-Aleeshia Spann
Taylor Davis Sparling
Ethan Edward Speakman
Tanner Addington Spencer
Jada Loghan Spigner
Jerry Stephen Stansbury
Maria Dawn Starbird
Clayton Alexander Stem
Alex Christopher Stepp
Madison Jordyn Stepp
Tyler Chance Stillman
Mathias Ernest Stock
Samuel Dickinson Stoever
Cameron Jobe Stone
David Richard Stone
Detrenae Lashye Stone
Jaelynn Maude Stone
Jerren Bryce Strickland
Graeme Cory Stuart
Ethan James Sucku
Dylan Patrick Sullivan
Joseph Jonathon Julian Sullivan
William Nathaniel Sumersett
Hampton Cole Summerhill
Julia Rose Sutherland
Quinn Patrick Swan
Ethan Travis Swartz
Anna Frances Talley
Alliyah Mariani Teachey
Lara English Tetrick
Ryan Matthew Thomas
Shane Kyle Thomas
Natalia Marie Thomas-Sarmiento
Alexander Michael Thompson
Jada Nicole Thompson
Jacob Daniel Thomson
Kelly Ann Thornhill
Iann Joshua Tiller
Courtney Marie Tingley
Alexis Elaine Toppi
Michael Benjamin Trimboli
Robert Preston Tuttle
Katherine Suzanne Unsinger
Danielle Marie Vaccaro
Shelby Lane Van Slooten
Evan James Vance
Madeline Hope VanDyke
Corey Jamel Vanhorn
George Louis Vazquez
Vincent Albert Velasco
Lucy Belle Wagner
Kimaya Quanis Walker
Moses Shamaal Walker
Sarah Christine Walker
Grayson Elizabeth Wallace
Aina Evelyn Irene Washington
James David Washington
Za’Nayah Judaea Makeesa Washington
Kailani Marie Watkins
Cheyenne Marie Watts
Jahn Tede Weakley
Sydnie Sloan Weaver
Laine Elizabeth Webb
Andrew Jackson Weil
Rebecca Lynn Whaley
Sarah Elizabeth Whaley
Na’quan Kahlez White
Pierce Sadler White
Bari Tyra Wigfall
Samantha Kay Wiggins
Hannah Hope Willard
D’Angelo Jeremiah Williams
Deanna Tirrell Williams
Diamonte Armani Williams
Donaven Imani Williams
Durante Karshawn Williams
Ethan Lake Williams
Jevonte Xavier Williams
John Thomas Williams
Logan Reid Williams
Tre’Von Malik Williams
Tywana Nicole Williams
Douglass Edward Willingham
Khamarii Zecharius Willis
Emily Marie Wilson
Jeremiah Rashaun Wilson
Logan Jaye Wilson
Robert James Wilson
Lelia Ocean Wilson-Rodriguez
Emory Grace Wolter
Josie Beatrice Woods
Peyton Lizabeth Woods
Brandon Lee Worden
Logan Alexander Wright
Idaeryah Sontece Young
Gracie Marie Youngerman