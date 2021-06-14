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Berkeley High School graduates

Berkeley High School graduates

Valedictorian: Akil Tyree Prioleau

Salutatorian: Amari Monét Walker

Graduates

Mustafa Harun Abdul Hakim

Madison Dakota Adams

Jahlyia Shavon Alley

Josephine Blair Allsbrook

Braden Mciver Altman

Jharnae Sherel Anderson

Malaysia Jacinthia Daijhanae Aparicio

Isabel Ariana Artagame

Thomas Franklin Atchison

Kobie Tate Atkins

Brianna Madison Aube

Garrick William Barb

Victoria Alexis Barnette

Malcolm Xavier Barton

Navarro Chavez Bates-Mathis Jr.

Jonathan Bautista-Bautista

James Austin Beach

Savannah Nicole Beavers

Shelby LeAnne Benack

Jeileel Latrell Benekin

Elizabeth Grace Bennett

Natalie Bryant Betcher

Cameron Scott Blaisdell

Kianah Jai Blum

Shyleah Ayumi Rebecca Booker

Leah Ann Boyd

Isabelle Grace Boykin

Matthew Easton Bradberry

Jeffrey Dylan Brant

Zachary Cole Bridges

Zachary Edward Brinson

Kimberly Marie Broadwell

Ryan Lee Bromell Jr.

Jayden Jerard Broughton

Ashley Lynn Brown

Carisma Nyree Brown

Coleman Zarion Brown Jr.

Corinthian Amy're-Kareem Brown

Donald LeRoy Brown IV

James Harvey Brown III

Khaliah Anahjae Syree Brown

Mia Monae' Brown

Breanna Gail Bryant

Trinity Symaya Bryant

Carson Laine Buck

Kyleigh Marie Bunch

Quayvon Dor'e Buncum

Pattianne Jolene Burbage

Michael Lee Burgess Jr.

Dylan Louis Burnett

Desiree Antoinette Butler

Solomon Arthur-Fred Butler-Shabazz

Alyssa Renee Butterfield

Esmeralda Camacho Hernandez

Ry'Acia U-Merricah Capers

Tamiyah Niasia Carr

Adam Wilson Carswell

Ashiya Monea Carter

Colyn Taylor Cary

Cristian Chavez

Esmeralda Chavez

Kaitlyn Marie Chavis

Shyanne Vallee Childers

Brody Edward Clanton

Chance Emory Clark

Sydney Alan Clark

Tahj Lamar Clark

Mary Katherine Clawson

Kevin Eugene Cobin Jr.

Bryanne Michele Cole

Byron Jah Quis Coleman Jr.

Meghan Rose Conlin

Dillon Christopher Cooper

Korbin Khalil Orion Cooper

Xavier Dahron Eric Cooper

Jason McKinley Copeland

Chadwick Oneal Craft

Hannah Elizabeth Crawford

Kaeden Lenard Croker

Aaziyah Senora Cromartie

Chelsey Elizabeth Crosby

Preston Michael Cunningham

Matthew Lee Dalton Jr.

Ashton Phillip-Michael Dattilo

Chester Reeshawn Davis IV

Isaiah Jordan Davis

Liam Gray Davis

Ryan Lee Dehay

Danarius Quantez Denmark

Noah Travis Denny

Chavez De'Vozia-Montezz Dingle

Eviona Mo'ney Dixon Miller

Trinity Cenora Douglas

Courtney Cheyenne Drayton

Destiny Nicole Drayton

Hannah Elizabeth Driggers

Madison Hannelore Driggers

Ke'Auja Mohogany Duncan

Colin Patrick Dunn

Madison Layne Dupree

Ke'ssan Pharrell Rylique Dwight

James Leslie Dyches II

Michael Eric Dziamniski

Alexander James Elliot

Avery Danielle Encarnacion

Rosalee Elise Faison

Alijah Tyreese Faison-Drain

Christian Glenn Farthing

Johnny Felder IV

Madelyn Grace Fenstermaker

Austin Taylor Finley

Jalyn Lael Ford

Shelbie Lorine Foreman

Joseph Ashton Fort

Taleasia Briana Foye

Framon De'angelo Frasier Jr.

Bryson Deshaun Frazier

Tyrelle Jamar Frazier

Aidan Raymer Free

Jesse Alexander Free

Jeremy Trimell Bernard Freeman Jr.

Rashad Amoud Frost

Charlene Nicole Funk

Rashawn Tayvon Gadsden

Tyrique Shyheam Gadsden

Rachel McKinley Gallagher

Mission Donald Garcia

Laura Anne Gaskins

Lexus Amelia Geiger

Jaden Taylor Gibson

Kyle James Gill

Carrington Demarcco Gilliard

Diamond Monia Gissentanner

Alexander Dean Givens

Joseph Alexander Glenn

Ryan Jesse Goggin

Alex Gomez Santiago

Quinton Amar Goodwin

Braylon Anthony Gray

Jonah Milique Green

Morgan Taylor Greene

Thomas Edward Greene III

Alisha La'Shay Gregg

Lamarion Amaru Groves

Noah Dennis Guerry

Andy Guo

Kelly Jacquelin Hagan

Hannah Danielle Haines

Alyssa Anne Hair

Matthew Scott Hair

Destiny Nautia Hamilton

Kaywonne Khalil Hamilton

Teyona Shauntice Hamilton

Taylor Alexis Hance

Nicholas Edward Hawver

Cayla McKenzie Hearn

Johnny Lewis Hedges V

Amber Danielle Hennick

Cody Robert Herne

Hailey Marie Hill

Jazlyn Brooke Hill

Skye Kalice Hill-Tyler

Timad Da'Wayne Santana Hoard

Da'Sheonia Nicolle Holmes

Aiden Matthew Holt

Daquan Antonio Howell

Dezmari J'Rod-Arquin Howell

Marissa Margaret Huggins

Sean Frederick Hughes

Lexton Jacob Hunt

Ryan Lane Huxford

Maleek Nazoy Jackson

Nathaniel Qiang Jacumin

Riley William Jacumin

Casey Diane James

Elijah Tyrell Jamison

Layla Ann Renne Javer-Mangual

Christopher Khalil Jenkins

Jada Anel Jenkins

Sterling Hope Jenkins-Gary

Angel Denise Johnson

Autumn Wrenn Johnson

Daunte' Keon Johnson

Terrence Lamont Johnson Jr.

Katherine Elizabeth Jones

Collin Lee Jowers

Emahni Ti'Kia Joyner

Alexis Paige Juricek

Trenton Rafe Karr

Catherine Jane Kennedy

William Hunter King

Emily Marie Kohler

Sean Edgar Lloyd Kyle

Kimberly Unique Lane

Ryan Edward Lanier

Camri Christina Lawrence

Jason Wun Legree

Heather Lee Leusby

Keyshawn Jaynerial Limehouse

Keyshaun Lemanuel Littlejohn

Geokwan Danerio Lloyd

Sean Aaron Locklair

Candria Charlsette Lofton

Taylor Marie Lofton

Mackenzie Christine Loman

Yahir Lopez Ramos

David Alberto Lozoria Perez

Lacey Lynn Luckadoo

Jett Quaid Lyngh

Michela Simone Lytch

Nathan Patrik Macek

Hannah Grace Mack

Kaneshia Ashanti Mack

Marcellus Terrain Mack

DeLano Jamaal Mallard

Zenobi Joleen Manson

Jorge Fabian Manzanarez

Javant Jonathan Marion

Mekhiah Elijah Marion

Denzel Haddon Martin

Israel Isaias Matias-Librado

Jonathan Logan Matthews

SheKara Leshe' Mayes

Austin Ryan McAllister

Timothy Hunter McBrayer

Sidney Grayson McCravy

Destiny Amiaya McCutcheon-Major

Andy Michael McGarr

Samantha Colleen McWaters

Lamont Julius Middleton

Daelyn Skye Miller

Ethan Matthew Miller

Jorden Dwayne Miller

Kaitlyn Cecelia-Ann Miller

Moira Rosemary Miller

Robert John Miller

Trinity Starling Miller

Sarah Catherine Mims

Trey Vaughn Minor

C'Myia Quonnaisha Monet' Mitchell

Stephen Michael Ward Mizell

Makayla Grace Moore

Dezariah Treneisha Moreland

Olivia Grace Morris

Bailey Joseph Murphy

Jordan Olivia Murphy

Carristyn Ann Myers

Lauren Marie Myers

Seirra Marie Natividad

Angel Victoria Navarre

Devin La'Shaun Nixon

Harley Elizabeth Oliver

Kirly Yissel Padilla Romero

Skylar Renee' Page

Piper Elizabeth Parker

Cade Kirkland Parks

Declan Reese Parrish

Carol Gray Pearson

Arthur Tally James Pendarvis

Jeffrey Josue Perdomo Gomez

Devante' Cian Pesnell

McKenzie William Phillips

Rachel Hailey Phillips

John Gennaro Pinckney Jr.

Genneka Monay Poinsette

Nathaniel Tyler Post

Ethan Oneil Poston

Aubrey Michelle Potter

Gracie Morgan Prince

Akil Tyree Prioleau

Deontae Jasaan Prioleau

Emily Christine Purdue

Inashia Callette Pyatt

Adalynn Charleen Rabon

Austin Rhett Rachael

Bakari Randy Daquan Reid

Piper Joi Reid

Rondalyn Monae Reid

Patience Cheyanne Reynolds

McKenna Jayde Rhodes

Carlee Renee Ricafrente

Shamarh David Richardson

Hayden Lynn Richberg

Madelyn Marie Richburg

Mackenzie Allen Ritter

Naidalis Rivera Rodriguez

Anisa Teralyn Angelique Rivers

Jaedan Omari Rivers

Jerisha Nakita Rivers

Jeffry Scott Robbins Jr.

Gabriel Golpe Rosas

Sarah Adeline Rucker

Shania Ashanti Ruiz

Malik Nasir Russell

Mark Tallon Russell

Griselda Janeth Sanchez Cardenas

Kimberly Sanchez-Carrada

Ashton Nichole Sanford

William Aaron Savage

Skylar McKinley Scott

Anissa Danielle Shank

TaiJah Nakaiya Shepherd

Layton Christine Sherman

Jay Reid Shimel

William Jay Shreve III

Jersey Brooke Silver

Faith Victoria Simmons

Kendell Yvonne Simmons

Phillip Jamel Simmons

B'onna Jimia Monia Singleton

Terrell Javon Singleton

Cedric Marques Sinkler

Morgan Renee Skiles

Jamar Javeon Shauntel Smalls

Madison Renea Smart

Aiyana Chanel Smith

Allen Richard Smith

Charles Bryan Smith

Kinsey Paige Smith

Leigha Marie Smith

Michael Layne Smith

Sophia Ann Smith

Jayvion Hikeem Zaire Snow

Ayanna Arie Spangler

Sarah Elizabeth Sparger

Xavier Allen Stallings

Nathan James Stapleton

Jackson Bryce Steele

Kelsey Danielle Stevenson

Amari Taylor Stewart

Tatiana Ashley Stewart

Diana Rose Stoecker

Rachel Irene Strickland

Asharea Zyaire Sykes

Zachary Thomas Szala

Samantha Lee Tackett

Jron Damicheal Tascoe

Baylee Eileen Tatara

Gary Lee Taylor

Ethan Cole Terry

Samuel Armani-Emanuel Tew

Julia Caroline Thomas

Isis Adaliz Thompson

Tshyra Ganai Tollerson-Young

Mikaila Renae Truesdell

Eireann Danielle Twigg

Carlos Manuel Valencia -Ramirez

Logan Joseph Valicek

Lucas Brian Valicek

Nadia Monaya Natasha Varner

Isabella Chenoa Verdecia

Swantonie Qu'Ran Vogt

Michael Anthony Allen Von Schmidt

Amari Monet Walker

Myles Sylvester Walker

Shane Bryant Walker

Jalen Alexander Wallace

Ce Yi Wang

Carleigh Lorinda Ware

Armard Rashard Washington II

Javell Kavon Washington

Niandre Mari Washington

Teyona Monet Washington

Kimberly Tamiyah Wells

Lauryn Taylor Weston

Morgan Elizabeth Weyand

Deshaun Jarod White

Gabriel Maurice White

Garrett Jackson White

Paige Jo'Leyah White

Shelby Lynn White

Jukarri Lajavia' Whitfield

Sierra Chianne Whitten

Jada Cheyenne-Monae Wigfall

Kynadi LaShae Wiggs

Jalen Tyquan Wiley

Baylee Mikeal Wilkerson

Chance Christopher Williams

Harley Alexandria Williams

Kei'Ania Christina Williams

Kenndal Mikayla Williams

Wyatt Alan Williams

Deyonna Nacole Wilson

Laila Sanaa Winfield

Hayden Mark Winningham

Taylor James Wiseman

Aaliyah Nicole Wolfe

Jared Thomas Woodrum

Sidney Reynold Wrenn III

Denny Zhang

Wendy Yan Zhang

Cadence Shane Zink

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