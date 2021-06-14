Berkeley High School graduates
Valedictorian: Akil Tyree Prioleau
Salutatorian: Amari Monét Walker
Graduates
Mustafa Harun Abdul Hakim
Madison Dakota Adams
Jahlyia Shavon Alley
Josephine Blair Allsbrook
Braden Mciver Altman
Jharnae Sherel Anderson
Malaysia Jacinthia Daijhanae Aparicio
Isabel Ariana Artagame
Thomas Franklin Atchison
Kobie Tate Atkins
Brianna Madison Aube
Garrick William Barb
Victoria Alexis Barnette
Malcolm Xavier Barton
Navarro Chavez Bates-Mathis Jr.
Jonathan Bautista-Bautista
James Austin Beach
Savannah Nicole Beavers
Shelby LeAnne Benack
Jeileel Latrell Benekin
Elizabeth Grace Bennett
Natalie Bryant Betcher
Cameron Scott Blaisdell
Kianah Jai Blum
Shyleah Ayumi Rebecca Booker
Leah Ann Boyd
Isabelle Grace Boykin
Matthew Easton Bradberry
Jeffrey Dylan Brant
Zachary Cole Bridges
Zachary Edward Brinson
Kimberly Marie Broadwell
Ryan Lee Bromell Jr.
Jayden Jerard Broughton
Ashley Lynn Brown
Carisma Nyree Brown
Coleman Zarion Brown Jr.
Corinthian Amy're-Kareem Brown
Donald LeRoy Brown IV
James Harvey Brown III
Khaliah Anahjae Syree Brown
Mia Monae' Brown
Breanna Gail Bryant
Trinity Symaya Bryant
Carson Laine Buck
Kyleigh Marie Bunch
Quayvon Dor'e Buncum
Pattianne Jolene Burbage
Michael Lee Burgess Jr.
Dylan Louis Burnett
Desiree Antoinette Butler
Solomon Arthur-Fred Butler-Shabazz
Alyssa Renee Butterfield
Esmeralda Camacho Hernandez
Ry'Acia U-Merricah Capers
Tamiyah Niasia Carr
Adam Wilson Carswell
Ashiya Monea Carter
Colyn Taylor Cary
Cristian Chavez
Esmeralda Chavez
Kaitlyn Marie Chavis
Shyanne Vallee Childers
Brody Edward Clanton
Chance Emory Clark
Sydney Alan Clark
Tahj Lamar Clark
Mary Katherine Clawson
Kevin Eugene Cobin Jr.
Bryanne Michele Cole
Byron Jah Quis Coleman Jr.
Meghan Rose Conlin
Dillon Christopher Cooper
Korbin Khalil Orion Cooper
Xavier Dahron Eric Cooper
Jason McKinley Copeland
Chadwick Oneal Craft
Hannah Elizabeth Crawford
Kaeden Lenard Croker
Aaziyah Senora Cromartie
Chelsey Elizabeth Crosby
Preston Michael Cunningham
Matthew Lee Dalton Jr.
Ashton Phillip-Michael Dattilo
Chester Reeshawn Davis IV
Isaiah Jordan Davis
Liam Gray Davis
Ryan Lee Dehay
Danarius Quantez Denmark
Noah Travis Denny
Chavez De'Vozia-Montezz Dingle
Eviona Mo'ney Dixon Miller
Trinity Cenora Douglas
Courtney Cheyenne Drayton
Destiny Nicole Drayton
Hannah Elizabeth Driggers
Madison Hannelore Driggers
Ke'Auja Mohogany Duncan
Colin Patrick Dunn
Madison Layne Dupree
Ke'ssan Pharrell Rylique Dwight
James Leslie Dyches II
Michael Eric Dziamniski
Alexander James Elliot
Avery Danielle Encarnacion
Rosalee Elise Faison
Alijah Tyreese Faison-Drain
Christian Glenn Farthing
Johnny Felder IV
Madelyn Grace Fenstermaker
Austin Taylor Finley
Jalyn Lael Ford
Shelbie Lorine Foreman
Joseph Ashton Fort
Taleasia Briana Foye
Framon De'angelo Frasier Jr.
Bryson Deshaun Frazier
Tyrelle Jamar Frazier
Aidan Raymer Free
Jesse Alexander Free
Jeremy Trimell Bernard Freeman Jr.
Rashad Amoud Frost
Charlene Nicole Funk
Rashawn Tayvon Gadsden
Tyrique Shyheam Gadsden
Rachel McKinley Gallagher
Mission Donald Garcia
Laura Anne Gaskins
Lexus Amelia Geiger
Jaden Taylor Gibson
Kyle James Gill
Carrington Demarcco Gilliard
Diamond Monia Gissentanner
Alexander Dean Givens
Joseph Alexander Glenn
Ryan Jesse Goggin
Alex Gomez Santiago
Quinton Amar Goodwin
Braylon Anthony Gray
Jonah Milique Green
Morgan Taylor Greene
Thomas Edward Greene III
Alisha La'Shay Gregg
Lamarion Amaru Groves
Noah Dennis Guerry
Andy Guo
Kelly Jacquelin Hagan
Hannah Danielle Haines
Alyssa Anne Hair
Matthew Scott Hair
Destiny Nautia Hamilton
Kaywonne Khalil Hamilton
Teyona Shauntice Hamilton
Taylor Alexis Hance
Nicholas Edward Hawver
Cayla McKenzie Hearn
Johnny Lewis Hedges V
Amber Danielle Hennick
Cody Robert Herne
Hailey Marie Hill
Jazlyn Brooke Hill
Skye Kalice Hill-Tyler
Timad Da'Wayne Santana Hoard
Da'Sheonia Nicolle Holmes
Aiden Matthew Holt
Daquan Antonio Howell
Dezmari J'Rod-Arquin Howell
Marissa Margaret Huggins
Sean Frederick Hughes
Lexton Jacob Hunt
Ryan Lane Huxford
Maleek Nazoy Jackson
Nathaniel Qiang Jacumin
Riley William Jacumin
Casey Diane James
Elijah Tyrell Jamison
Layla Ann Renne Javer-Mangual
Christopher Khalil Jenkins
Jada Anel Jenkins
Sterling Hope Jenkins-Gary
Angel Denise Johnson
Autumn Wrenn Johnson
Daunte' Keon Johnson
Terrence Lamont Johnson Jr.
Katherine Elizabeth Jones
Collin Lee Jowers
Emahni Ti'Kia Joyner
Alexis Paige Juricek
Trenton Rafe Karr
Catherine Jane Kennedy
William Hunter King
Emily Marie Kohler
Sean Edgar Lloyd Kyle
Kimberly Unique Lane
Ryan Edward Lanier
Camri Christina Lawrence
Jason Wun Legree
Heather Lee Leusby
Keyshawn Jaynerial Limehouse
Keyshaun Lemanuel Littlejohn
Geokwan Danerio Lloyd
Sean Aaron Locklair
Candria Charlsette Lofton
Taylor Marie Lofton
Mackenzie Christine Loman
Yahir Lopez Ramos
David Alberto Lozoria Perez
Lacey Lynn Luckadoo
Jett Quaid Lyngh
Michela Simone Lytch
Nathan Patrik Macek
Hannah Grace Mack
Kaneshia Ashanti Mack
Marcellus Terrain Mack
DeLano Jamaal Mallard
Zenobi Joleen Manson
Jorge Fabian Manzanarez
Javant Jonathan Marion
Mekhiah Elijah Marion
Denzel Haddon Martin
Israel Isaias Matias-Librado
Jonathan Logan Matthews
SheKara Leshe' Mayes
Austin Ryan McAllister
Timothy Hunter McBrayer
Sidney Grayson McCravy
Destiny Amiaya McCutcheon-Major
Andy Michael McGarr
Samantha Colleen McWaters
Lamont Julius Middleton
Daelyn Skye Miller
Ethan Matthew Miller
Jorden Dwayne Miller
Kaitlyn Cecelia-Ann Miller
Moira Rosemary Miller
Robert John Miller
Trinity Starling Miller
Sarah Catherine Mims
Trey Vaughn Minor
C'Myia Quonnaisha Monet' Mitchell
Stephen Michael Ward Mizell
Makayla Grace Moore
Dezariah Treneisha Moreland
Olivia Grace Morris
Bailey Joseph Murphy
Jordan Olivia Murphy
Carristyn Ann Myers
Lauren Marie Myers
Seirra Marie Natividad
Angel Victoria Navarre
Devin La'Shaun Nixon
Harley Elizabeth Oliver
Kirly Yissel Padilla Romero
Skylar Renee' Page
Piper Elizabeth Parker
Cade Kirkland Parks
Declan Reese Parrish
Carol Gray Pearson
Arthur Tally James Pendarvis
Jeffrey Josue Perdomo Gomez
Devante' Cian Pesnell
McKenzie William Phillips
Rachel Hailey Phillips
John Gennaro Pinckney Jr.
Genneka Monay Poinsette
Nathaniel Tyler Post
Ethan Oneil Poston
Aubrey Michelle Potter
Gracie Morgan Prince
Akil Tyree Prioleau
Deontae Jasaan Prioleau
Emily Christine Purdue
Inashia Callette Pyatt
Adalynn Charleen Rabon
Austin Rhett Rachael
Bakari Randy Daquan Reid
Piper Joi Reid
Rondalyn Monae Reid
Patience Cheyanne Reynolds
McKenna Jayde Rhodes
Carlee Renee Ricafrente
Shamarh David Richardson
Hayden Lynn Richberg
Madelyn Marie Richburg
Mackenzie Allen Ritter
Naidalis Rivera Rodriguez
Anisa Teralyn Angelique Rivers
Jaedan Omari Rivers
Jerisha Nakita Rivers
Jeffry Scott Robbins Jr.
Gabriel Golpe Rosas
Sarah Adeline Rucker
Shania Ashanti Ruiz
Malik Nasir Russell
Mark Tallon Russell
Griselda Janeth Sanchez Cardenas
Kimberly Sanchez-Carrada
Ashton Nichole Sanford
William Aaron Savage
Skylar McKinley Scott
Anissa Danielle Shank
TaiJah Nakaiya Shepherd
Layton Christine Sherman
Jay Reid Shimel
William Jay Shreve III
Jersey Brooke Silver
Faith Victoria Simmons
Kendell Yvonne Simmons
Phillip Jamel Simmons
B'onna Jimia Monia Singleton
Terrell Javon Singleton
Cedric Marques Sinkler
Morgan Renee Skiles
Jamar Javeon Shauntel Smalls
Madison Renea Smart
Aiyana Chanel Smith
Allen Richard Smith
Charles Bryan Smith
Kinsey Paige Smith
Leigha Marie Smith
Michael Layne Smith
Sophia Ann Smith
Jayvion Hikeem Zaire Snow
Ayanna Arie Spangler
Sarah Elizabeth Sparger
Xavier Allen Stallings
Nathan James Stapleton
Jackson Bryce Steele
Kelsey Danielle Stevenson
Amari Taylor Stewart
Tatiana Ashley Stewart
Diana Rose Stoecker
Rachel Irene Strickland
Asharea Zyaire Sykes
Zachary Thomas Szala
Samantha Lee Tackett
Jron Damicheal Tascoe
Baylee Eileen Tatara
Gary Lee Taylor
Ethan Cole Terry
Samuel Armani-Emanuel Tew
Julia Caroline Thomas
Isis Adaliz Thompson
Tshyra Ganai Tollerson-Young
Mikaila Renae Truesdell
Eireann Danielle Twigg
Carlos Manuel Valencia -Ramirez
Logan Joseph Valicek
Lucas Brian Valicek
Nadia Monaya Natasha Varner
Isabella Chenoa Verdecia
Swantonie Qu'Ran Vogt
Michael Anthony Allen Von Schmidt
Amari Monet Walker
Myles Sylvester Walker
Shane Bryant Walker
Jalen Alexander Wallace
Ce Yi Wang
Carleigh Lorinda Ware
Armard Rashard Washington II
Javell Kavon Washington
Niandre Mari Washington
Teyona Monet Washington
Kimberly Tamiyah Wells
Lauryn Taylor Weston
Morgan Elizabeth Weyand
Deshaun Jarod White
Gabriel Maurice White
Garrett Jackson White
Paige Jo'Leyah White
Shelby Lynn White
Jukarri Lajavia' Whitfield
Sierra Chianne Whitten
Jada Cheyenne-Monae Wigfall
Kynadi LaShae Wiggs
Jalen Tyquan Wiley
Baylee Mikeal Wilkerson
Chance Christopher Williams
Harley Alexandria Williams
Kei'Ania Christina Williams
Kenndal Mikayla Williams
Wyatt Alan Williams
Deyonna Nacole Wilson
Laila Sanaa Winfield
Hayden Mark Winningham
Taylor James Wiseman
Aaliyah Nicole Wolfe
Jared Thomas Woodrum
Sidney Reynold Wrenn III
Denny Zhang
Wendy Yan Zhang
Cadence Shane Zink