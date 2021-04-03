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Augusta National Women's Amateur Roundup for Sunday

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ON TV

8 a.m.-1 p.m. — Drive, Chip & Putt National Finals, GOLF Channel

FINAL SCORES

Par 72

* = won with par on first playoff hole

Tsubasa Kajitani;73-72-72;_;217*

Emilia Migliaccio;73-74-70;_;217

Pauline Roussin-Bouchard;75-73-70;_;218

Rachel Heck;73-73-72;_;218

Emma Spitz;73-74-71;_;218

Karen Fredgaard;70-75-73;_;218

Rose Zhang;71-72-75;_218

Ingrid Lindblad;73;70-75;_;218

Olivia Mehaffey;75-69-75;_;219

Maja Stark;78-73-69;_;220

Beatrice Wallin;75-73-72;_;220

Ana Pelaez;71-79-71;_;221

Allisen Corpuz;74-74-74;_;222

Gina Kim;74-71-77;_;222

Lei Ye;76-74-73;_;223

Hanna Alberto;75-75-74;_;224

Erica Shepherd;73-77-74;_;224

Linn Grant;70-76-78;_;224

Lucie Malchirand;77-72-76;_;225

Kaitlin Milligan;73-76-76;_;225

Nanako Ueno;72-75-78;_;225

Kaleigh Telfer;74-76-76;_;226

Brooke Matthews;75-74-77;_;226

Annabell Fuller;72-75-79;_;226

Caterina Don;73-77-77;_;227

Auston Kim;72-72-83;_;227

Emilie Alba Paltrinieri;72-77-79;_;228

Kiira Riihijarvi;73-77-80;_;230

Alexa Melton;76-74-80;_;230

Brooke Riley;76-74-81;_;231

FAILED TO MAKE THE CUT

Yu-Sang Ho;75-76;_;151

Amari Avery;76-75;_;151

Lauren Hartlage;73-78;_;151

Katherine Smith;72-79;_;151

Yu-Chiang Ho;77-75;_;152

Anna Zanusso;75-77;_;152

Isabella Fierro;78-74;_;152

Rachel Kuehn;76-76;_;152

Isobel Wardle;78-75;_;153

Amanda Sambach;76-77;_;153

Ellie Slama;74-79;_;153

Benedetta Moresco;75-78;_;153

Alessia Nobilio;75-78;_;153

Paula Schulz-Hanssen;78-75;_;153

Ho Yu An;73-80;_;153

Amelia Garvey;76-77;_;153

Malia Nam;74-79;_;153

Jaravee Boonchant;79-75;_;154

Carolina Lopez-Chacarra;76-78;_;154

Zoe Campos;74-80;_;154

Sofia Garcia;77-78;_;155

Kennedy Swann;77-78;_;155

Julia Johnson;80-75;_;155

Agustina Zeballos;74-81;_;155

Paris Hilinski;76-79;_;155

Grace Kim;75-80;_;155

Julie McCarthy;78-77;_;155

Siyun Liu;79-76;_;155

Paula Kirner;79-76;_;155

Tristyn Nowlin;77-78;_;155

Aneka Seumanutafa;75-81;_;156

Addie Baggarly;81-75;_;156

Brianna Navarrosa;77-79;_;156

Ashley Gilliam;81-76;_;157

Megha Ganne;77-80;_;157

Emily Toy;81-76;_;157

Brigitte Thibault;77-80;_;157

Alexa Pano;77-80;_;157

Sabrina Iqbal;78-79;_;157

Gurleen Kaur;80-79;_;159

Megan Schofill;79-80;_;159

Abbey Carlson;78-82;_;160

Candice Mahe;77-83;_;160

Kenzie Wright;81-80;_;161

Alyaa Abdulghany;83-78;_;161

Lily May Humphreys;83-78;_;161

Sadie Englemann;84-80;_;164

Isabella Holpfer;79-85:_;164

Pimnipa Panthong;82-82;_;164

Michaela Morard;79-85;_;164

Clarisse Louis;88-87;_;175

Ty Akabane;81-WD

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