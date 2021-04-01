Augusta National Women's Amateur Roundup for Friday

SECOND-ROUND SCORES
Par 72
* = advanced with birdie on first playoff hole
Rose Zhang;71-72;_;143
Ingrid Lindblad;73;70;_;143
Auston Kim;72-72;_;144
Olivia Mehaffey;75-69;_;144
Gina Kim;74-71;_;145
Karen Fredgaard;70-75;_;145
Tsubasa Kajitani;73-72;_;145
Linn Grant;70-76;_;146
Rachel Heck;73-73;_;146
Emma Spitz;73-74-;147
Annabell Fuller;72-75;_147
Nanako Ueno;72-75;_;147
Emilia Migliaccio;73-74;_;147
Pauline Roussin-Bouchard;75-73;_;148
Allisen Corpuz;74-74;_;148
Beatrice Wallin;75-73;_;148
Lucie Malchirand;77-72;_;149
Kaitlin Milligan;73-76;_;149
Emilie Alba Paltrinieri;72-77;_;149
Brooke Matthews;75-74;_;149
Alexa Melton;76-74;_;150
Kaleigh Telfer;74-76;_;150
Caterina Don;73-77;_;150
Ana Pelaez;71-79;_;150
Erica Shepherd;73-77;_;150
Brooke Riley;76-74;_;150
Lei Ye;76-74;_;150
Kiira Riihijarvi;73-77;_;150
Hanna Alberto;75-75;_;150
Maja Stark;78-73;_;151*
FAILED TO MAKE THE CUT
Yu-Sang Ho;75-76;_;151
Amari Avery;76-75;_;151
Lauren Hartlage;73-78;_;151
Katherine Smith;72-79;_;151
Yu-Chiang Ho;77-75;_;152
Anna Zanusso;75-77;_;152
Isabella Fierro;78-74;_;152
Rachel Kuehn;76-76;_;152
Isobel Wardle;78-75;_;153
Amanda Sambach;76-77;_;153
Ellie Slama;74-79;_;153
Benedetta Moresco;75-78;_;153
Alessia Nobilio;75-78;_;153
Paula Schulz-Hanssen;78-75;_;153
Ho Yu An;73-80;_;153
Amelia Garvey;76-77;_;153
Malia Nam;74-79;_;153
Jaravee Boonchant;79-75;_;154
Carolina Lopez-Chacarra;76-78;_;154
Zoe Campos;74-80;_;154
Sofia Garcia;77-78;_;155
Kennedy Swann;77-78;_;155
Julia Johnson;80-75;_;155
Agustina Zeballos;74-81;_;155
Paris Hilinski;76-79;_;155
Grace Kim;75-80;_;155
Julie McCarthy;78-77;_;155
Siyun Liu;79-76;_;155
Paula Kirner;79-76;_;155
Tristyn Nowlin;77-78;_;155
Aneka Seumanutafa;75-81;_;156
Addie Baggarly;81-75;_;156
Brianna Navarrosa;77-79;_;156
Ashley Gilliam;81-76;_;157
Megha Ganne;77-80;_;157
Emily Toy;81-76;_;157
Brigitte Thibault;77-80;_;157
Alexa Pano;77-80;_;157
Sabrina Iqbal;78-79;_;157
Gurleen Kaur;80-79;_;159
Megan Schofill;79-80;_;159
Abbey Carlson;78-82;_;160
Candice Mahe;77-83;_;160
Kenzie Wright;81-80;_;161
Alyaa Abdulghany;83-78;_;161
Lily May Humphreys;83-78;_;161
Sadie Englemann;84-80;_;164
Isabella Holpfer;79-85:_;164
Pimnipa Panthong;82-82;_;164
Michaela Morard;79-85;_;164
Clarisse Louis;88-87;_;175
Ty Akabane;81-WD