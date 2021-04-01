You have permission to edit this article.
Edit

Augusta National Women's Amateur Roundup for Friday

  • Updated

SECOND-ROUND SCORES

Par 72

* = advanced with birdie on first playoff hole

Rose Zhang;71-72;_;143

Ingrid Lindblad;73;70;_;143

Auston Kim;72-72;_;144

Olivia Mehaffey;75-69;_;144

Gina Kim;74-71;_;145

Karen Fredgaard;70-75;_;145

Tsubasa Kajitani;73-72;_;145

Linn Grant;70-76;_;146

Rachel Heck;73-73;_;146

Emma Spitz;73-74-;147

Annabell Fuller;72-75;_147

Nanako Ueno;72-75;_;147

Emilia Migliaccio;73-74;_;147

Pauline Roussin-Bouchard;75-73;_;148

Allisen Corpuz;74-74;_;148

Beatrice Wallin;75-73;_;148

Lucie Malchirand;77-72;_;149

Kaitlin Milligan;73-76;_;149

Emilie Alba Paltrinieri;72-77;_;149

Brooke Matthews;75-74;_;149

Alexa Melton;76-74;_;150

Kaleigh Telfer;74-76;_;150

Caterina Don;73-77;_;150

Ana Pelaez;71-79;_;150

Erica Shepherd;73-77;_;150

Brooke Riley;76-74;_;150

Lei Ye;76-74;_;150

Kiira Riihijarvi;73-77;_;150

Hanna Alberto;75-75;_;150

Maja Stark;78-73;_;151*

FAILED TO MAKE THE CUT

Yu-Sang Ho;75-76;_;151

Amari Avery;76-75;_;151

Lauren Hartlage;73-78;_;151

Katherine Smith;72-79;_;151

Yu-Chiang Ho;77-75;_;152

Anna Zanusso;75-77;_;152

Isabella Fierro;78-74;_;152

Rachel Kuehn;76-76;_;152

Isobel Wardle;78-75;_;153

Amanda Sambach;76-77;_;153

Ellie Slama;74-79;_;153

Benedetta Moresco;75-78;_;153

Alessia Nobilio;75-78;_;153

Paula Schulz-Hanssen;78-75;_;153

Ho Yu An;73-80;_;153

Amelia Garvey;76-77;_;153

Malia Nam;74-79;_;153

Jaravee Boonchant;79-75;_;154

Carolina Lopez-Chacarra;76-78;_;154

Zoe Campos;74-80;_;154

Sofia Garcia;77-78;_;155

Kennedy Swann;77-78;_;155

Julia Johnson;80-75;_;155

Agustina Zeballos;74-81;_;155

Paris Hilinski;76-79;_;155

Grace Kim;75-80;_;155

Julie McCarthy;78-77;_;155

Siyun Liu;79-76;_;155

Paula Kirner;79-76;_;155

Tristyn Nowlin;77-78;_;155

Aneka Seumanutafa;75-81;_;156

Addie Baggarly;81-75;_;156

Brianna Navarrosa;77-79;_;156

Ashley Gilliam;81-76;_;157

Megha Ganne;77-80;_;157

Emily Toy;81-76;_;157

Brigitte Thibault;77-80;_;157

Alexa Pano;77-80;_;157

Sabrina Iqbal;78-79;_;157

Gurleen Kaur;80-79;_;159

Megan Schofill;79-80;_;159

Abbey Carlson;78-82;_;160

Candice Mahe;77-83;_;160

Kenzie Wright;81-80;_;161

Alyaa Abdulghany;83-78;_;161

Lily May Humphreys;83-78;_;161

Sadie Englemann;84-80;_;164

Isabella Holpfer;79-85:_;164

Pimnipa Panthong;82-82;_;164

Michaela Morard;79-85;_;164

Clarisse Louis;88-87;_;175

Ty Akabane;81-WD

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Columbia Breaking News

Greenville Breaking News

Myrtle Beach Breaking News

Aiken Breaking News