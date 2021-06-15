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Ashley Ridge High School graduates

Ashley Ridge High School graduates

Valedictorian: Katherine Leigh Jackson

Salutatorian: Emma Rose Page

Graduates

Cole Matthew Adolfi

Elizabeth Mae Winfield Alexander

Cassidy Rain Alperin

Aiden Kenneth Amente

Alyesha Dezirae Ancrum

Robert Isaiah Devon Ancrum

Jasimine Shree Anderson

Anna Shae Andrews

Alexandra English Atkinson

Jakiya Lizay Attles

Sinsierr Nazier Jamavia Bachelor

Nevaeh Traniece Bailey

Peter Morgan Bannister

Samuel William Barnes

Madison Jo Barnett

Susannah Florecita Barrientos

Cameron Michael Bartlett

Sean Howard Baumer

Phoebe Mclaney Beard

Cassidy Anne Belding

Donald Andrew Bell

Rees Tenbroeck Bendetti

Julie Crystal Beniash

Exzavein Nazir Benjamin

Shaniya Elyse Bethea

Connor William Bish

Caleb James Black

Connor Daniel Black

Anyah Renee Blackwell

Emmajyn Marie Blair

Vanessa Marie Blake

Logan Ty Bledsoe

Madeline Elizabeth Bodkin

Luke John Bollmann

Beckham Kenneth Boomershine

Makayla Rayanne' Bowers

Ema Faith Boyd

Peyton William Boyles

Tahj Raushawn Bradley

Megan Louise Bradshaw

Noah Christopher Brand

Kyle Markus Braun

Mathew Shane Breland

Tyler Matthew Briggs

Kevin David Britton

Jonathan Josiah Brown

Ra'Shard Jamire Brown

Robert Alex Brown

Sierra Elizabeth Brown

Ta'Naijah Tremaine Jade Brown

Talia Kierra Brown

Alexia Briana Bryan

Braylen Turner Bryan

Karlton David Bryce

Caitlin Sophia Buck

Fiona Linsey Buehler

Benjamin Christopher Bullock Jr.

Akeem Blake Callahan

Taylor Nicole Carlton

Zara Jolene Carpenter

Thomas Mason Catlett

Jimwell Asilo Caudilla

Chelsea Lakeshia Champaigne

Ashley Britany Cleland

Destiny Donasia Heaven Clemmons

Ethan Thomas Cole

Logan Patrick Collins

Victoria Grace Cordray

Jaden Stone Costner

James Edward Courtney

John Robert Courtney

Kylie Michael Cox

Jaden Isaiah Crane

Caden Bradley Cranford

Dakota Ryan Creech

Andrew Gregory Cumbee

Shanell Ayanna Mya Cunningham

Ever Elizabeth Curry

Cameron Malik Sta'shon Cuttino

Paul Alfons Horst Cuylits

John Steve Czarniecki IV

Lucas Max D'Orio

Ryan William Daley

Emily Mae Danielski

Kaitlyn Soraya Dannible

Maxwell Howard Datus

Serenity Amaiyah Davidson

Makayla Shalai Deas

Makenna Asdis Deason

Olivia Kristine Deason

Macenzie Ayden Deets

Milan Robert Denlinger

Ma'khayla Briana Sade' Denmark

Andrew Brian Depenbrock

J'Lynn Luvesha Dewese

Addison Jennings DeWinter

Rugey Amy Dia

Eli William Dinges

Sophia Madison Dingmon

Zaley Annabelle Dobbs

Allyson Marie Dorsey

Joshua Adam Drake

Izyonna Nashayia Drayton

Kaden Welch DuBois

Zaire Ameen Dubois

Ella Ann Duffner

Ryan Christopher Duffy

Ravyn Michelle Dujnic

Evan William Dupske

Cameron James Durham

Sophie Rose Ecklund

Skylar Kathryn Diane Edwards

Logan Foster Elliott

Devon Mitchell Ennis

Kiara Simone Epps

Tyra Yolanda Shree Esaw

Ilse Abigail Escamilla Balderas

Ashanti Alexandria Eubanks

Barry Elliott Evans

Sophia Louise Everett

Kaitlyn Paige Farmer

Joanna Nicole Fernandez

Emma Marie Ferneding

Jayon Lewis Ferrell

Cristina Andrea Ferreri

Logan James Joseph Fichter

Isadora Torqui Fileti

Drayton Graham Firzlaff

Traveil Joydan Flowers

Kaliana Lauren Fonkert

Timara Renee Footman

Timarick Marquez Footman

Chantell Ruth Ford

Meghan Elizabeth Ford

Peyton Wayne Ford

Elaina Kathleen Foster

Meghan Cynthia Frady

Taylor Mackenzie Freeman

Druwen Richard Fritz

Emily Nicole Fuss

Kevin David Gadsden III

Trey Lamar Gadson

Claire Elizabeth Gamble

Paiton Esabella Garcia

Christopher Daniel Garland

Deante Trevon Geddis

Madison Dale Germanoff

Yasmine Diane-Lynne Gibson

Jaylin Marie Gil

Ethan Truett Gillispie

Joseph Stephen Stepanian Girsh

Gabrielle Elise Gleason

Gracelyn Elisa Gleason

Ellisa Vermell Godfrey

Travis Kyle Gold

Sean Brian Goralczyk

Courtney Monea Gordon

Sydney Alissa Gordon

Javione Malik Grant

Troy Javon Grant Jr.

Demani Terrell Green

Kyle Edward Green

Madlyn Jade Green

Trinity Shyanne Green

Anna Grace Greer

Julia Colette Griffith

Eugenio Guardascione

Mark Anthony Guinyard

Lamont Alexander Haigood Jr.

Kenneth Blake Hall

Jason William Haller

John Gregory Haller

Colby Peyton Hamblin

Maliek Dorrian Talieb Hardee-Stokes

Amya Latosha Hargrove

Kadynce Linnea Hausen

Erin Leona Hayes

Cambrie Jaden Haynes

Sheldon Jon Charles Hehr

Je'Quan Syncier Henfield

Hannah Elizabeth Heubi

Rayawna Marie Hill

Donovon Allen Hiott-Landrum

Justin Joseph Hirsch

Lydia JoElle Hodges

Neva'eh Tori Hodges

Jace Thomas Holbrook

Allison Renee Hollingsworth

Jason Olavo Vianna Holt

Jack David Horton

Kalie Brienna Horton

Madison Melissa Hrbek

Emerald Angelina Huggins

Lakendra Sanaa Hughes

Kami Elizabeth Hurlburt

Peyton Lee Hutchison

Madeleine Elizabeth Ingram

Alana D'maiya Jackson

Justin Shamar Jackson

Katherine Leigh Jackson

Kayli Emma Jackson

Mariyon Immanuel Jackson

Latrelle Jefferson-York

Michael Anthony Jenkins Jr.

Tristan Hope Jennings

Kristen Lynn Danielle Jernigan

Jordan Tyler Johns

Dylan Shaun Johnson

Kallie Lea Johnson

Aldariya Tamara Jones

Zeke Edward Jones

Diamond Juanyia Jordan

Locke Elizabeth Kackley

Mark Samuel Kellogg

Ryan Maxwell Kellogg

Joseph William Kissel

Matthew Wayne Kleeman

De'Anjula Ny'tazah-Polo Knight

Garret Thadeus Knight

Alexis Jadyn Krane

Jessica Nichole Kromphold

Kade David Kuskey

Carlisa Frances Ladson

Jo Anabelle Langford

Caroline Rose Lankerd

Haley Olivia Larson

Chloe Isabella LeBlanc

Jaden Jajuan Lee

Sarah Noelani Lehner

Lucas Jordan Leonard

Cooper Rinn LeTellier

Riley Carson Leymeister

Kelly Amber Lisi

Clara Leina'ala Littlejohn

William Alexander Livingston

Emily Lynn Lohrenz

Kaycie Lee Lorenz

ShaKobe Leroy Lorick

Lukas Braiden Lotterer

Emily Katherine Loughman

Connor Charles Lowe

Mason Matthew Lowe

Ayden Robert Lowman

Laura Ashley Lynch

Hannah Joanne Mains

Helena Sabine Majer

Muskaan Kaur Makkar

Christian Thomas Malaniak

Nathan Alexander Trajano Malloy

James Michael Manar

Anthony Trent Marshall

Azariah Melody Mary Martin

Araya Leigh Martinez

Francisco Javier Martinez

Michael Tarvon-O'Neal Maxwell

Whenrica Joe McAfee III

Kimberlynn Elizabeth McCall

Marcus Alexander McCammon

Hailey Ann McCaskill

Micah William McClain

Christion Keith McClough

Treylen Dey Shawn McDaniel

Bethany Mae McDevitt

Jayson Michael McGonagle

Austin James McMillan

Taylor Denise McPherson

Lawrence Malik Mealy

Collin Michael Medved

Rocky Alexander Mercer

Tabitha Anne Merrithew

Michael Stephen Miller

Robert Thomas Miller

William Robert Miller

Wayne Alan Mizell III

Alex James Moehring

Lauren Barbara Moore

Trevor Murray Moore

Tyrice Aaron Moore

Daniel Morales Jr.

Michelle Agustina Moreno

Garrett Thomas Morris

Liberty Ann Mothershead

Aariana London Moultrie

Aariel Jizell Moultrie

Colin Thomas Musolf

Chloe Marie Neicen

Jaylene Elizabeth Neville

Maya Ann Newton

Landon Michael Nichols

Ryan Isaiah Nobles

Elizabeth Charlotte Nowell

Travis Jason Nowell

Isaiah Daniel Nurse

Andie Lyn O'Neill

Tarah Rylie Olds

Pearson Chase Orcutt

Jonathan Cole Oriani

Landon James Owen

Emily Yasmine Padilla

Emma Rose Page

Caroline Emory Panor

Joshua Lamar Parker

Dorothy Grace Peddicord

Veronica Elizabeth Pelton

Zachary Michael Pereira

Alexander William Perepelkin

Adriana Nicole Perez Melendez

Tyrek Jahir Perry

Evan William Petersen

Ashton Mathew Petersime

Vivian Marie Peterson

Alison Winifred Pettett

Colin David Phipps

Michael Deshawn Pickett-Flynn

Damir Imojoye Pinckney

Gavin Rosario Pizzillo

Cade Nathaniel Platt

John Hampton Plyler

Madison Rebecca Polen

Jomar Kiriel Ponce De Leon

Michael David Prazinko

Bentley Louis Price

Faith Alexandrea Price

Madison Ruth Pryor

Reid Kyler Quade

Kristofer John Quinton

Shea William Rappold

Robert Owen Ratliff

Kaleigh Elizabeth Reed

Caleb Keith Reid

Ja'Mya Amileun Reid

Brayden Wells Richardson

Jacob Zane Richardson

James Walker Richardson

Tia Amari Richardson

Amaru Diego Treyvante Richburg

Brent Alan Rightler

Luis Adrian Rios-Perez

Dalton Lee Roberts

Broden Cloud Robinson

Devin Andrew Robinson

Harold Parker Robinson

Jada Alexis Robinson

Tyler Dale Robinson

Elizabeth Shea Rogers

Sierra Michele Rosado

Griffin Augustus Ruff

Dahntay Lebron Salley

Jordan Powell Salley

Kenziyah Quentiara Salters

Reik Enrique Samaj Ralios

Jonathan Deanrey Sanchez-Vayas

Justine Kayl Sassard

Natalia Schenone

Daniel Dean Schmedeke

Spencer Christopher Schwartz

Jennifer Lynn Scott

John Lee Scott III

Jaden Amari Seales

Exavier Khalil Sellers

Charisma Trinity Serrano

Clarissa Marie Serrano

Cole Ernest Sheldon

Cameron Elizabeth Shephard

Madison Elizabeth Sherwood

Jonathan Ryan Shromoff

Ashlyn Nicole Shuler

Trinity Lanae Simmons

Tyler Renee Simmons

Aneesa Nicole Sinclair

Walker Ross Skorupski

Jasmine Alexis Smalls

Audrey Lynn Smith

Brianna Mary Smith

Dan'te Nicholas Jalyn Smith

Grant Nicholas Smith

Hampton Talley Cooper Smith

Tiaira Iaessa Smith

Caitlynn Nyomi Smithers

Morgan Lane Sobeck

Karlee Renae Soule

Demarrius Kyial Spells-Rattley

Alexandra Jo Spillars

Jeffrey Neil Stanton Jr.

Adeline Helen Steele

Elijah Alexander Stewart

Carly Jane Stinson

Teresa Maria Stopar

Brayden Christopher Storman

Madison Lauren Streyffeler

Camden Nicholas Strobel

Kenneth Oren Sumersett

Benjamin Vincent Summers

Lilah Acenith Swayne

Caleb Berlie Taylor

Jason Parish Thompkins II

Mason Carter Tingley

Jerelis Marie Tolentino Martinez

Luis Fernando Torres-Rodriguez

Jessica Leigh Townsend

Evan Brody Trauger

Lily Joy Trephan

Clay Scott Tucker

Ellie Mccrae Tucker

Devin Charles Turner

Devin Scott Turner

Jada Melody Tyler

Daren Andrew Uong

Katelyn Taosha Alvira Urie

Jacob Thomas Vandell

Pharrell Malik Vanhorn

Nicholas Raymond Vaughn

Ismael Ricardo Vega

Nyla Vu

Lauren Ashleigh Wade

Broderick William Walker

Jascianna Imani Walker

Eli Kole Wallace

Jayla Alexis Ward

McKayla Victoria Warrell

Nidal Adil Washington

Katie Lynn Waterman

Brady Michael Waters

Dalton Blade Watkins

Destiny Suzanne Weimer

Robert Braxton Weir

Emerson Nathaniel Wertz

Alahna Nicole Wheeler

Khalil Thomas Whitaker

Chyna Janae White

Dylan Alexander White

Treavon Deashaun White

Tiana Lynae' Whitehead

Luke Stephen Willard

Ashureah Deoshae Williams

Clayton Christopher Williams Jr.

Jaheim Syleak Williams

Jas'myne Alexis Rachelle Williams

Stormy Shyan Williams

Tamara Alexanderia Williams

Richard Kyle Dean Williamson

Macy Michelle Willis

Wendell Richard Willsea IV

Jaidyn Briana Wilson

Maurice DeAngelo Wilson

Sierra Ruth Wilson

Perrin Joseph Witherspoon

Caleb Andrew Witt

Alannah Leeann Witten

Cooper James Wolfe

Destini Mia Wood

Ashley Marie Yeomans

Lindsey Noel Young

Lily Marie Zamora Smith

Maria Ann Zamora Smith

Alyese Hildegard Zappe

Sophie Zamar Ziegler

Andrew Joseph Ziemba

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