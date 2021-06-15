Ashley Ridge High School graduates
Valedictorian: Katherine Leigh Jackson
Salutatorian: Emma Rose Page
Graduates
Cole Matthew Adolfi
Elizabeth Mae Winfield Alexander
Cassidy Rain Alperin
Aiden Kenneth Amente
Alyesha Dezirae Ancrum
Robert Isaiah Devon Ancrum
Jasimine Shree Anderson
Anna Shae Andrews
Alexandra English Atkinson
Jakiya Lizay Attles
Sinsierr Nazier Jamavia Bachelor
Nevaeh Traniece Bailey
Peter Morgan Bannister
Samuel William Barnes
Madison Jo Barnett
Susannah Florecita Barrientos
Cameron Michael Bartlett
Sean Howard Baumer
Phoebe Mclaney Beard
Cassidy Anne Belding
Donald Andrew Bell
Rees Tenbroeck Bendetti
Julie Crystal Beniash
Exzavein Nazir Benjamin
Shaniya Elyse Bethea
Connor William Bish
Caleb James Black
Connor Daniel Black
Anyah Renee Blackwell
Emmajyn Marie Blair
Vanessa Marie Blake
Logan Ty Bledsoe
Madeline Elizabeth Bodkin
Luke John Bollmann
Beckham Kenneth Boomershine
Makayla Rayanne' Bowers
Ema Faith Boyd
Peyton William Boyles
Tahj Raushawn Bradley
Megan Louise Bradshaw
Noah Christopher Brand
Kyle Markus Braun
Mathew Shane Breland
Tyler Matthew Briggs
Kevin David Britton
Jonathan Josiah Brown
Ra'Shard Jamire Brown
Robert Alex Brown
Sierra Elizabeth Brown
Ta'Naijah Tremaine Jade Brown
Talia Kierra Brown
Alexia Briana Bryan
Braylen Turner Bryan
Karlton David Bryce
Caitlin Sophia Buck
Fiona Linsey Buehler
Benjamin Christopher Bullock Jr.
Akeem Blake Callahan
Taylor Nicole Carlton
Zara Jolene Carpenter
Thomas Mason Catlett
Jimwell Asilo Caudilla
Chelsea Lakeshia Champaigne
Ashley Britany Cleland
Destiny Donasia Heaven Clemmons
Ethan Thomas Cole
Logan Patrick Collins
Victoria Grace Cordray
Jaden Stone Costner
James Edward Courtney
John Robert Courtney
Kylie Michael Cox
Jaden Isaiah Crane
Caden Bradley Cranford
Dakota Ryan Creech
Andrew Gregory Cumbee
Shanell Ayanna Mya Cunningham
Ever Elizabeth Curry
Cameron Malik Sta'shon Cuttino
Paul Alfons Horst Cuylits
John Steve Czarniecki IV
Lucas Max D'Orio
Ryan William Daley
Emily Mae Danielski
Kaitlyn Soraya Dannible
Maxwell Howard Datus
Serenity Amaiyah Davidson
Makayla Shalai Deas
Makenna Asdis Deason
Olivia Kristine Deason
Macenzie Ayden Deets
Milan Robert Denlinger
Ma'khayla Briana Sade' Denmark
Andrew Brian Depenbrock
J'Lynn Luvesha Dewese
Addison Jennings DeWinter
Rugey Amy Dia
Eli William Dinges
Sophia Madison Dingmon
Zaley Annabelle Dobbs
Allyson Marie Dorsey
Joshua Adam Drake
Izyonna Nashayia Drayton
Kaden Welch DuBois
Zaire Ameen Dubois
Ella Ann Duffner
Ryan Christopher Duffy
Ravyn Michelle Dujnic
Evan William Dupske
Cameron James Durham
Sophie Rose Ecklund
Skylar Kathryn Diane Edwards
Logan Foster Elliott
Devon Mitchell Ennis
Kiara Simone Epps
Tyra Yolanda Shree Esaw
Ilse Abigail Escamilla Balderas
Ashanti Alexandria Eubanks
Barry Elliott Evans
Sophia Louise Everett
Kaitlyn Paige Farmer
Joanna Nicole Fernandez
Emma Marie Ferneding
Jayon Lewis Ferrell
Cristina Andrea Ferreri
Logan James Joseph Fichter
Isadora Torqui Fileti
Drayton Graham Firzlaff
Traveil Joydan Flowers
Kaliana Lauren Fonkert
Timara Renee Footman
Timarick Marquez Footman
Chantell Ruth Ford
Meghan Elizabeth Ford
Peyton Wayne Ford
Elaina Kathleen Foster
Meghan Cynthia Frady
Taylor Mackenzie Freeman
Druwen Richard Fritz
Emily Nicole Fuss
Kevin David Gadsden III
Trey Lamar Gadson
Claire Elizabeth Gamble
Paiton Esabella Garcia
Christopher Daniel Garland
Deante Trevon Geddis
Madison Dale Germanoff
Yasmine Diane-Lynne Gibson
Jaylin Marie Gil
Ethan Truett Gillispie
Joseph Stephen Stepanian Girsh
Gabrielle Elise Gleason
Gracelyn Elisa Gleason
Ellisa Vermell Godfrey
Travis Kyle Gold
Sean Brian Goralczyk
Courtney Monea Gordon
Sydney Alissa Gordon
Javione Malik Grant
Troy Javon Grant Jr.
Demani Terrell Green
Kyle Edward Green
Madlyn Jade Green
Trinity Shyanne Green
Anna Grace Greer
Julia Colette Griffith
Eugenio Guardascione
Mark Anthony Guinyard
Lamont Alexander Haigood Jr.
Kenneth Blake Hall
Jason William Haller
John Gregory Haller
Colby Peyton Hamblin
Maliek Dorrian Talieb Hardee-Stokes
Amya Latosha Hargrove
Kadynce Linnea Hausen
Erin Leona Hayes
Cambrie Jaden Haynes
Sheldon Jon Charles Hehr
Je'Quan Syncier Henfield
Hannah Elizabeth Heubi
Rayawna Marie Hill
Donovon Allen Hiott-Landrum
Justin Joseph Hirsch
Lydia JoElle Hodges
Neva'eh Tori Hodges
Jace Thomas Holbrook
Allison Renee Hollingsworth
Jason Olavo Vianna Holt
Jack David Horton
Kalie Brienna Horton
Madison Melissa Hrbek
Emerald Angelina Huggins
Lakendra Sanaa Hughes
Kami Elizabeth Hurlburt
Peyton Lee Hutchison
Madeleine Elizabeth Ingram
Alana D'maiya Jackson
Justin Shamar Jackson
Katherine Leigh Jackson
Kayli Emma Jackson
Mariyon Immanuel Jackson
Latrelle Jefferson-York
Michael Anthony Jenkins Jr.
Tristan Hope Jennings
Kristen Lynn Danielle Jernigan
Jordan Tyler Johns
Dylan Shaun Johnson
Kallie Lea Johnson
Aldariya Tamara Jones
Zeke Edward Jones
Diamond Juanyia Jordan
Locke Elizabeth Kackley
Mark Samuel Kellogg
Ryan Maxwell Kellogg
Joseph William Kissel
Matthew Wayne Kleeman
De'Anjula Ny'tazah-Polo Knight
Garret Thadeus Knight
Alexis Jadyn Krane
Jessica Nichole Kromphold
Kade David Kuskey
Carlisa Frances Ladson
Jo Anabelle Langford
Caroline Rose Lankerd
Haley Olivia Larson
Chloe Isabella LeBlanc
Jaden Jajuan Lee
Sarah Noelani Lehner
Lucas Jordan Leonard
Cooper Rinn LeTellier
Riley Carson Leymeister
Kelly Amber Lisi
Clara Leina'ala Littlejohn
William Alexander Livingston
Emily Lynn Lohrenz
Kaycie Lee Lorenz
ShaKobe Leroy Lorick
Lukas Braiden Lotterer
Emily Katherine Loughman
Connor Charles Lowe
Mason Matthew Lowe
Ayden Robert Lowman
Laura Ashley Lynch
Hannah Joanne Mains
Helena Sabine Majer
Muskaan Kaur Makkar
Christian Thomas Malaniak
Nathan Alexander Trajano Malloy
James Michael Manar
Anthony Trent Marshall
Azariah Melody Mary Martin
Araya Leigh Martinez
Francisco Javier Martinez
Michael Tarvon-O'Neal Maxwell
Whenrica Joe McAfee III
Kimberlynn Elizabeth McCall
Marcus Alexander McCammon
Hailey Ann McCaskill
Micah William McClain
Christion Keith McClough
Treylen Dey Shawn McDaniel
Bethany Mae McDevitt
Jayson Michael McGonagle
Austin James McMillan
Taylor Denise McPherson
Lawrence Malik Mealy
Collin Michael Medved
Rocky Alexander Mercer
Tabitha Anne Merrithew
Michael Stephen Miller
Robert Thomas Miller
William Robert Miller
Wayne Alan Mizell III
Alex James Moehring
Lauren Barbara Moore
Trevor Murray Moore
Tyrice Aaron Moore
Daniel Morales Jr.
Michelle Agustina Moreno
Garrett Thomas Morris
Liberty Ann Mothershead
Aariana London Moultrie
Aariel Jizell Moultrie
Colin Thomas Musolf
Chloe Marie Neicen
Jaylene Elizabeth Neville
Maya Ann Newton
Landon Michael Nichols
Ryan Isaiah Nobles
Elizabeth Charlotte Nowell
Travis Jason Nowell
Isaiah Daniel Nurse
Andie Lyn O'Neill
Tarah Rylie Olds
Pearson Chase Orcutt
Jonathan Cole Oriani
Landon James Owen
Emily Yasmine Padilla
Emma Rose Page
Caroline Emory Panor
Joshua Lamar Parker
Dorothy Grace Peddicord
Veronica Elizabeth Pelton
Zachary Michael Pereira
Alexander William Perepelkin
Adriana Nicole Perez Melendez
Tyrek Jahir Perry
Evan William Petersen
Ashton Mathew Petersime
Vivian Marie Peterson
Alison Winifred Pettett
Colin David Phipps
Michael Deshawn Pickett-Flynn
Damir Imojoye Pinckney
Gavin Rosario Pizzillo
Cade Nathaniel Platt
John Hampton Plyler
Madison Rebecca Polen
Jomar Kiriel Ponce De Leon
Michael David Prazinko
Bentley Louis Price
Faith Alexandrea Price
Madison Ruth Pryor
Reid Kyler Quade
Kristofer John Quinton
Shea William Rappold
Robert Owen Ratliff
Kaleigh Elizabeth Reed
Caleb Keith Reid
Ja'Mya Amileun Reid
Brayden Wells Richardson
Jacob Zane Richardson
James Walker Richardson
Tia Amari Richardson
Amaru Diego Treyvante Richburg
Brent Alan Rightler
Luis Adrian Rios-Perez
Dalton Lee Roberts
Broden Cloud Robinson
Devin Andrew Robinson
Harold Parker Robinson
Jada Alexis Robinson
Tyler Dale Robinson
Elizabeth Shea Rogers
Sierra Michele Rosado
Griffin Augustus Ruff
Dahntay Lebron Salley
Jordan Powell Salley
Kenziyah Quentiara Salters
Reik Enrique Samaj Ralios
Jonathan Deanrey Sanchez-Vayas
Justine Kayl Sassard
Natalia Schenone
Daniel Dean Schmedeke
Spencer Christopher Schwartz
Jennifer Lynn Scott
John Lee Scott III
Jaden Amari Seales
Exavier Khalil Sellers
Charisma Trinity Serrano
Clarissa Marie Serrano
Cole Ernest Sheldon
Cameron Elizabeth Shephard
Madison Elizabeth Sherwood
Jonathan Ryan Shromoff
Ashlyn Nicole Shuler
Trinity Lanae Simmons
Tyler Renee Simmons
Aneesa Nicole Sinclair
Walker Ross Skorupski
Jasmine Alexis Smalls
Audrey Lynn Smith
Brianna Mary Smith
Dan'te Nicholas Jalyn Smith
Grant Nicholas Smith
Hampton Talley Cooper Smith
Tiaira Iaessa Smith
Caitlynn Nyomi Smithers
Morgan Lane Sobeck
Karlee Renae Soule
Demarrius Kyial Spells-Rattley
Alexandra Jo Spillars
Jeffrey Neil Stanton Jr.
Adeline Helen Steele
Elijah Alexander Stewart
Carly Jane Stinson
Teresa Maria Stopar
Brayden Christopher Storman
Madison Lauren Streyffeler
Camden Nicholas Strobel
Kenneth Oren Sumersett
Benjamin Vincent Summers
Lilah Acenith Swayne
Caleb Berlie Taylor
Jason Parish Thompkins II
Mason Carter Tingley
Jerelis Marie Tolentino Martinez
Luis Fernando Torres-Rodriguez
Jessica Leigh Townsend
Evan Brody Trauger
Lily Joy Trephan
Clay Scott Tucker
Ellie Mccrae Tucker
Devin Charles Turner
Devin Scott Turner
Jada Melody Tyler
Daren Andrew Uong
Katelyn Taosha Alvira Urie
Jacob Thomas Vandell
Pharrell Malik Vanhorn
Nicholas Raymond Vaughn
Ismael Ricardo Vega
Nyla Vu
Lauren Ashleigh Wade
Broderick William Walker
Jascianna Imani Walker
Eli Kole Wallace
Jayla Alexis Ward
McKayla Victoria Warrell
Nidal Adil Washington
Katie Lynn Waterman
Brady Michael Waters
Dalton Blade Watkins
Destiny Suzanne Weimer
Robert Braxton Weir
Emerson Nathaniel Wertz
Alahna Nicole Wheeler
Khalil Thomas Whitaker
Chyna Janae White
Dylan Alexander White
Treavon Deashaun White
Tiana Lynae' Whitehead
Luke Stephen Willard
Ashureah Deoshae Williams
Clayton Christopher Williams Jr.
Jaheim Syleak Williams
Jas'myne Alexis Rachelle Williams
Stormy Shyan Williams
Tamara Alexanderia Williams
Richard Kyle Dean Williamson
Macy Michelle Willis
Wendell Richard Willsea IV
Jaidyn Briana Wilson
Maurice DeAngelo Wilson
Sierra Ruth Wilson
Perrin Joseph Witherspoon
Caleb Andrew Witt
Alannah Leeann Witten
Cooper James Wolfe
Destini Mia Wood
Ashley Marie Yeomans
Lindsey Noel Young
Lily Marie Zamora Smith
Maria Ann Zamora Smith
Alyese Hildegard Zappe
Sophie Zamar Ziegler
Andrew Joseph Ziemba