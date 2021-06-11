Williston-Elko Class of 2021

Nicholas Hunter Aldrich
Jordan Emon Armstrong
Joshua Edmond Armstrong
Morgan Elizabeth Badour
Kenzie Maleek Battle
Julian Mateo Benitez
Brooklyn Zy’Era Samone Benjamin
Jacob Lee Bolen
Brittany Nichole Bradley
Alyssa Denise Brown
Cadaisha Riona Brown
Orry Lee Burt
Hailey Elizabeth Campbell
Adrian Jordan Chandler
TyNeshia Reshona Chisolm
Emily Anne-Charlotte Clancy
Nayzeht Yarahy Cortez
Kayla Alexis Creech
Amiyah Lanaye Cuthbertson
Zion Shadarion Lamont Cuthbertson
Onzarion Lamont Daniels
Maddyx Charlise Driggers
John Savage Dunbar
Johnny Savage Dunbar
Obie Jay Wilton Fail
Darrian Ta’Voin Folk
Samantha Garcia-Rodulfo
Connor Allen Givens
Edier Josue Guevara
Tayla Imari Harrison
Jashawn Holmes
Stephanie Alynn Hughes
Ashley Lynn Inabinet
Jermaine Adrian Jackson Jr.
Mary Elizabeth James
Rachel Leigh Jameson
Jasmine Aleecia Johnson
Javier Ayanna Johnson
Havyn Alivia Jones
Khe’montae Daveon Jones
Braydon Ray-Spencer King
Fatina Indianna Knight-Hudson
Jeb Samuel Lott
Sara Rene McCutcheon
Amonte’ LeMauri McKinney
Ja’Nyne Deishon Miller
David Creech Mills Jr.
Nathan Gray Moody
Keionte Tyree Murray
Fatima Alishea Murvin
Se’Qwoua Jhu-Nei Kristyl Newson
Pearl Lynn Refugia
Javier O’Neal Rudolph
Yasen Myrez Savage
Dontayan Tariq Sims
Ethan Corey Smoak
Katelynn Nicole Stevenson
Kaitlin Elizabeth Still
Austin Ryan Sweat
Lilian Lisbet Vasques Najera
Ty’uanna Monae Wiggins
Harley Kaylan Zorn