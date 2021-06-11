South Aiken High Class of 2021

Cameron Tyrese Ables
Shona Erin Adams
Brian Garduno Alaniz
Damion Markaz Anderson
Tayon Tenille Anderson
Zi'Shawn Markell Anderson
Eden Nicole Anzuoni
Sophia Irene Armstrong
Britney Aviles Perez
Alyssa Layne Bagby
William Cade Bargeloh
Lily Alice Barnes
Caitlin Joyce Barrett
Ta'Lia Brianna Barrett
Tyrone Battle, Jr.
Olivia Makenna Baynham
James Christopher Beard, Jr.
Connor Gray Beeson
Samaria Ta'niyah Bellinger
Raquel Beltran Hidalgo
Lucas Jose Benavides
Abigail Christine Bennington
Miah Blue Bernard
Christa Marie Berry
Emily Owen Berry
Nicholas Charles Block
Dorothea A'Aliyah Blocker
MeKaihla Janiece Constance Blocker
Jaxson Lee Boney
Annsley Marie Bonner
Peyton Marion Boozer
John Steven Boulware
Bridget Ruth Boyleston
Grayson Bailey Brackett
Emily Nicole Bradham
Desmond Elizah Brown
Jordan Alexander Brown
Madison Mckenzie Brown
Michael Lavell Brown, Jr.
Layla Rose Bryan
Gordon Wilson Bryce
Dylan James Bugman
Tayvian Paul Bulletts
Ryan Hunter Burnett
Jonathan Corey Burns
Kailee Felicia Burrell
Sarah Renee Bush
Gwyneth Lee Enns Butler
Rebecca Haley Butler
Keandrea Miracle Byrd
Kayla Marie Cadden
Clarissa Iveth Campos Martinez
Blake Alexander Cannella
Sarah Grace Carroll
Allison Ruth Valentina Carter
Austin James Carter
Kirsten Taffey Cauley
Catherine Elizabeth Chadwick
Madison Renee Chamness
Omarion Sentell Chandler
Brenton Andrew Childers
Diamond Tytianna Chinn
Dylan Michael Chisholm
Trent Carl-Dean Clapp
Bryson Hayes Clark
Anabelle Elizabeth Styslinger Clothiaux
Shamarien Zequay Cochran
Kathleen Julianne Coleman
Lauren Elizabeth Cook
Michael Tyler Cornwell
Seth Troy Crawford
Cainan Blaine Cushman
K'Vonte Kendell Cuyler
Jacob Michael Daignault
Cooper Luke Daniels
Elana Grace Darragh
Anna Marie Davis
Emaline Lula Ray Davisson
Lewis Steve De Leon
Elijah Dent DeBeaugrine
Matthew Todd DeFillips
Gavin Caldwell DeJong
Priscila Deleon-Castillo
Charles Emory DeLoach
Violet Destiney Dicks
Mary Bren Donaldson
Ky'Auntae Dakari Dowling
Evelyn Renee Dunbar
Elizabeth Elear Duran
JuWuan Montell Edwards
China Rose El
Bakari Dewayne Elam
Akil Numar Eubanks
Cole William Farmer
Joshua Wyatt Faulkner
Kayla Marie Figueroa-D'Errico
William Lane Findley
Livingston Ehrhardt Finney
John Daniel Fountain, Jr.
Corey Jahmal Jyheim Frazier
Zachary Thomas Freitas
Amirah Aaliyah Fulmer
Sophie Louise Galan
Robert Alan Galloway, Jr.
Tracey Merrell Gamble, Jr.
Caleb Matthew Gantt
Jacklyn Atalanta Gaskill
John Jasper Gazzo
Ryon Avery Gilmore
Donald Tobias Gleaton
Chloe Margaret Goff
Daniel Carlos Gomez
Hunter Grayson Goodwin
David James Goss
Diamond Kierra Graham
Scarlett Victoria Grant
Lincoln Bruce Green
Michael Alexander Green
Padric Todd Gregory
Caleb Landon Griggs
Stephon Tyler Miles Grubbs
Juan Anjel Guerra Garibay
Hannah Margaret Gunsallus
Phillip Marshall Hagan, Jr.
Wilhelmina Isis Haislip
Jordan Matthew Hall
William Denton Houston Hamer
Charis Kimberly Hamic
Charles Brian Hamilton
Zoe' Elizabeth Hamilton
Jeremiah Daniel Hancock
Lia Ruby Hancock
Joseph Brooks Hanna
Tatum Mcconnell Hanna
Dawson James Harriell
Sir'rah Amen Harris
Anthony Duwayne Hay, Jr.
Maurice Anthonial Hayes
Chaney Joanne Heath
Chloe Grace Heath
Danyell Allissa' Henderson
Grace Hampton Hendrix
Sarah Elizabeth Hendrix
Tess Abigail Louise Herron
Shawn Hicks, Jr.
Edward Key Hickson III
Anne Elizabeth Hipps
Dominick Varney Hodge
Donavan Varney Hodge
Emily Grace Holdman
Logan Michael Horton
Antonio JaShawn Hurst
Jodi Nicole Hutto
Makayla Lindsey Hutto
Haley Lana Huynh
Yensen Manuel Imperial
David Wayne Irby
Nakhiya Dana Jenkins
Khameek Jammel Kareem Jennings
Alexis Janiya Noah Jimerson
Aaron Alexander Johnson
Alyssa Janiya Johnson
Amaya La'shay Johnson
Cailyn Danyel Johnson
Nasir Merrill Johnson
Quadrell Lamar Johnson
Susanna Elizabeth Johnson
Traikon Anthony Thomas Johnson
Zachary Ryan Johnson
Nathan Wayne Jones
Melissa Helen Joyner
Chase Eric Kelly
NaQuwarm Caseem Kelly
Thomas Joseph Kemble III
Calvin Bryan Kenneweg
Benjamin Davis Kidd
Brady Liam Kidwell
Erica Trianna Kirkland
Sophie Meichi Klipa
Marina Sara La Barbera
Aaliyah Leslie Landaverde
Emma Rose Langhorst
Mallory Raegan Leeth
Micah David Leverette
Joshua Gavin Lillard
Christopher Gordon Long
Veta June Savannah Mapes
Yuuki Sofia Matsumura
Charles Haze Matthews
William Zachary Matthews
Iyanna Elizabeth Mattox
Brandon Cade Maybee
Megan Jules McCollum
Jeremiah Scott McDuffie
Colson Joseph McNulty
Makaylin Annmarie Melvin
Tyrese Isaiah Merrill
Hallie Marie Miller
Belinda Latrice MinnieField
Isabella Carmen Minolfo
Haley Michelle Mock
Isaac James Morales
Nicole Hannah Morgan
Mekhiyah Ronesia Moss
Jordan Lynn Myers
Daniel Loyd Nabors
Jaden McNew Napier
Gonzalo Juarez Negrete
Anna Elizabeth Newton
Craig Steven Nicholson, Jr.
Thomas Edward Nieto
Joshua William Noel
Robert Gage Monroe O'Banion
Anna Jane O'Flaherty
Gabrielle Grace ODonnell
Jabez L Oliphant
Karla Isabela Olvera
Rosemary Gemma Osbon
Grace Evelyn Ouzts
Kalie Michele Pack
Adam Tyler Padgett
Bryson Tyrik Parks
Viktor Partyshev
Liya Dilipkumar Patel
Brandon Jose Payero
Loyda Eunice Paz
Aulani Danei Julis Peart
Ronigan Jadan Pelep
Cristy Ann Pemberton
Gabriel Thomas Pennington
Braylan Aubrey Peterson
Jakeriya Semaj Peterson
William Martin Pethick
Angel Christine Faye Pierron
Elijah Daniel Pleming
Skyler Landon Eugene Plotner
Taylor Ann Powers
Shayla Rionna Raiford
Marcus Alexander Ray
Jalen Trevon Raysor
Timothy Alexander Reid
Ella Kate Rich
Logan Thomas Richardson
Gabrielle Lily Riggins
Emily Grace Robinson
Gabriel Lemar Robinson
John Robert Robinson II
Precious Jarnasha Robinson
William Alexander Robinson
Eduardo Martinez Rodriguez
Elizabeth Rodriguez Talavera
Sebastian Tyler Rogerson
Carson Allen Rosser
Hailey Paige Roth
Pate McRae Rowan
Jenna Caroline Rudd
Claire Marie Ryder
Joseph Salas Benavides
Patrick Brian Sanders
Alivia Jean Sansonese
Caitlyn Paige Saylor
Faith Shirley Schaefer
Peter Jefferson Schifer
Leah Danielle Schmalz
Khia Leighann Scott
Elizabeth Claire Seawell
Alliayah Love Shirley
Drew Philip Sich
Jacob Moran Sims
Malik Sincere Smalls
Jaidah Cierra Patten Smith
Aaron Gregory Sparks
Branden Robert Stebbins
Brodee Keegan Stewart
Amy Rose Story
Layla Rose Story
Ryan Jeffrey Swarthout
Shakyra Lashaun Sweeting
Shawn Kier Camantigue Tan
Camden Luke Taylor
Holly Abigail Taylor
Leon Deshawn Taylor-Davis, Jr.
Dominick Minolfo Terlizzi
Jenna Belle Tetreault
Adelaide Lucille Thomas
Deovion Elisabeth Thomas
Z'Kyra Shaeron Thomas
Paris Skyla Thompson
Tyra Kayleen Tindall
Taniya Chanell Toole
Tromaine Keon Toy, Jr.
Brayden Redding Tripp
Hunter Ray Voldness
Malcolm Andre Walcott
Layla Nicole Walker
David Bryson Weeks
T'ylaha Ashana-N'yre Williams
Kara Elizabeth Willis
Victoria Allison Wills
Collin Reese Wilson
Logan Gregory Wood
Makayla Marie Woody
Jade Michellaine Worthy
Landon Blake Wray
Kelcee Kaneke Wright
Rebecca Ann Wright
Thomas Jay Yarborough
Jordan Yvan Ynga
Ethan Mckay Youmans
Mekhi Rashaad Youmans
Hailey Elizabeth Young