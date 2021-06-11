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South Aiken High Class of 2021

Stock Photo - South Aiken High Logo

Cameron Tyrese Ables

Shona Erin Adams

Brian Garduno Alaniz

Damion Markaz Anderson

Tayon Tenille Anderson

Zi'Shawn Markell Anderson

Eden Nicole Anzuoni

Sophia Irene Armstrong

Britney Aviles Perez

Alyssa Layne Bagby

William Cade Bargeloh

Lily Alice Barnes

Caitlin Joyce Barrett

Ta'Lia Brianna Barrett

Tyrone Battle, Jr.

Olivia Makenna Baynham

James Christopher Beard, Jr.

Connor Gray Beeson

Samaria Ta'niyah Bellinger

Raquel Beltran Hidalgo

Lucas Jose Benavides

Abigail Christine Bennington

Miah Blue Bernard

Christa Marie Berry

Emily Owen Berry

Nicholas Charles Block

Dorothea A'Aliyah Blocker

MeKaihla Janiece Constance Blocker

Jaxson Lee Boney

Annsley Marie Bonner

Peyton Marion Boozer

John Steven Boulware

Bridget Ruth Boyleston

Grayson Bailey Brackett

Emily Nicole Bradham

Desmond Elizah Brown

Jordan Alexander Brown

Madison Mckenzie Brown

Michael Lavell Brown, Jr.

Layla Rose Bryan

Gordon Wilson Bryce

Dylan James Bugman

Tayvian Paul Bulletts

Ryan Hunter Burnett

Jonathan Corey Burns

Kailee Felicia Burrell

Sarah Renee Bush

Gwyneth Lee Enns Butler

Rebecca Haley Butler

Keandrea Miracle Byrd

Kayla Marie Cadden

Clarissa Iveth Campos Martinez

Blake Alexander Cannella

Sarah Grace Carroll

Allison Ruth Valentina Carter

Austin James Carter

Kirsten Taffey Cauley

Catherine Elizabeth Chadwick

Madison Renee Chamness

Omarion Sentell Chandler

Brenton Andrew Childers

Diamond Tytianna Chinn

Dylan Michael Chisholm

Trent Carl-Dean Clapp

Bryson Hayes Clark

Anabelle Elizabeth Styslinger Clothiaux

Shamarien Zequay Cochran

Kathleen Julianne Coleman

Lauren Elizabeth Cook

Michael Tyler Cornwell

Seth Troy Crawford

Cainan Blaine Cushman

K'Vonte Kendell Cuyler

Jacob Michael Daignault

Cooper Luke Daniels

Elana Grace Darragh

Anna Marie Davis

Emaline Lula Ray Davisson

Lewis Steve De Leon

Elijah Dent DeBeaugrine

Matthew Todd DeFillips

Gavin Caldwell DeJong

Priscila Deleon-Castillo

Charles Emory DeLoach

Violet Destiney Dicks

Mary Bren Donaldson

Ky'Auntae Dakari Dowling

Evelyn Renee Dunbar

Elizabeth Elear Duran

JuWuan Montell Edwards

China Rose El

Bakari Dewayne Elam

Akil Numar Eubanks

Cole William Farmer

Joshua Wyatt Faulkner

Kayla Marie Figueroa-D'Errico

William Lane Findley

Livingston Ehrhardt Finney

John Daniel Fountain, Jr.

Corey Jahmal Jyheim Frazier

Zachary Thomas Freitas

Amirah Aaliyah Fulmer

Sophie Louise Galan

Robert Alan Galloway, Jr.

Tracey Merrell Gamble, Jr.

Caleb Matthew Gantt

Jacklyn Atalanta Gaskill

John Jasper Gazzo

Ryon Avery Gilmore

Donald Tobias Gleaton

Chloe Margaret Goff

Daniel Carlos Gomez

Hunter Grayson Goodwin

David James Goss

Diamond Kierra Graham

Scarlett Victoria Grant

Lincoln Bruce Green

Michael Alexander Green

Padric Todd Gregory

Caleb Landon Griggs

Stephon Tyler Miles Grubbs

Juan Anjel Guerra Garibay

Hannah Margaret Gunsallus

Phillip Marshall Hagan, Jr.

Wilhelmina Isis Haislip

Jordan Matthew Hall

William Denton Houston Hamer

Charis Kimberly Hamic

Charles Brian Hamilton

Zoe' Elizabeth Hamilton

Jeremiah Daniel Hancock

Lia Ruby Hancock

Joseph Brooks Hanna

Tatum Mcconnell Hanna

Dawson James Harriell

Sir'rah Amen Harris

Anthony Duwayne Hay, Jr.

Maurice Anthonial Hayes

Chaney Joanne Heath

Chloe Grace Heath

Danyell Allissa' Henderson

Grace Hampton Hendrix

Sarah Elizabeth Hendrix

Tess Abigail Louise Herron

Shawn Hicks, Jr.

Edward Key Hickson III

Anne Elizabeth Hipps

Dominick Varney Hodge

Donavan Varney Hodge

Emily Grace Holdman

Logan Michael Horton

Antonio JaShawn Hurst

Jodi Nicole Hutto

Makayla Lindsey Hutto

Haley Lana Huynh

Yensen Manuel Imperial

David Wayne Irby

Nakhiya Dana Jenkins

Khameek Jammel Kareem Jennings

Alexis Janiya Noah Jimerson

Aaron Alexander Johnson

Alyssa Janiya Johnson

Amaya La'shay Johnson

Cailyn Danyel Johnson

Nasir Merrill Johnson

Quadrell Lamar Johnson

Susanna Elizabeth Johnson

Traikon Anthony Thomas Johnson

Zachary Ryan Johnson

Nathan Wayne Jones

Melissa Helen Joyner

Chase Eric Kelly

NaQuwarm Caseem Kelly

Thomas Joseph Kemble III

Calvin Bryan Kenneweg

Benjamin Davis Kidd

Brady Liam Kidwell

Erica Trianna Kirkland

Sophie Meichi Klipa

Marina Sara La Barbera

Aaliyah Leslie Landaverde

Emma Rose Langhorst

Mallory Raegan Leeth

Micah David Leverette

Joshua Gavin Lillard

Christopher Gordon Long

Veta June Savannah Mapes

Yuuki Sofia Matsumura

Charles Haze Matthews

William Zachary Matthews

Iyanna Elizabeth Mattox

Brandon Cade Maybee

Megan Jules McCollum

Jeremiah Scott McDuffie

Colson Joseph McNulty

Makaylin Annmarie Melvin

Tyrese Isaiah Merrill

Hallie Marie Miller

Belinda Latrice MinnieField

Isabella Carmen Minolfo

Haley Michelle Mock

Isaac James Morales

Nicole Hannah Morgan

Mekhiyah Ronesia Moss

Jordan Lynn Myers

Daniel Loyd Nabors

Jaden McNew Napier

Gonzalo Juarez Negrete

Anna Elizabeth Newton

Craig Steven Nicholson, Jr.

Thomas Edward Nieto

Joshua William Noel

Robert Gage Monroe O'Banion

Anna Jane O'Flaherty

Gabrielle Grace ODonnell

Jabez L Oliphant

Karla Isabela Olvera

Rosemary Gemma Osbon

Grace Evelyn Ouzts

Kalie Michele Pack

Adam Tyler Padgett

Bryson Tyrik Parks

Viktor Partyshev

Liya Dilipkumar Patel

Brandon Jose Payero

Loyda Eunice Paz

Aulani Danei Julis Peart

Ronigan Jadan Pelep

Cristy Ann Pemberton

Gabriel Thomas Pennington

Braylan Aubrey Peterson

Jakeriya Semaj Peterson

William Martin Pethick

Angel Christine Faye Pierron

Elijah Daniel Pleming

Skyler Landon Eugene Plotner

Taylor Ann Powers

Shayla Rionna Raiford

Marcus Alexander Ray

Jalen Trevon Raysor

Timothy Alexander Reid

Ella Kate Rich

Logan Thomas Richardson

Gabrielle Lily Riggins

Emily Grace Robinson

Gabriel Lemar Robinson

John Robert Robinson II

Precious Jarnasha Robinson

William Alexander Robinson

Eduardo Martinez Rodriguez

Elizabeth Rodriguez Talavera

Sebastian Tyler Rogerson

Carson Allen Rosser

Hailey Paige Roth

Pate McRae Rowan

Jenna Caroline Rudd

Claire Marie Ryder

Joseph Salas Benavides

Patrick Brian Sanders

Alivia Jean Sansonese

Caitlyn Paige Saylor

Faith Shirley Schaefer

Peter Jefferson Schifer

Leah Danielle Schmalz

Khia Leighann Scott

Elizabeth Claire Seawell

Alliayah Love Shirley

Drew Philip Sich

Jacob Moran Sims

Malik Sincere Smalls

Jaidah Cierra Patten Smith

Aaron Gregory Sparks

Branden Robert Stebbins

Brodee Keegan Stewart

Amy Rose Story

Layla Rose Story

Ryan Jeffrey Swarthout

Shakyra Lashaun Sweeting

Shawn Kier Camantigue Tan

Camden Luke Taylor

Holly Abigail Taylor

Leon Deshawn Taylor-Davis, Jr.

Dominick Minolfo Terlizzi

Jenna Belle Tetreault

Adelaide Lucille Thomas

Deovion Elisabeth Thomas

Z'Kyra Shaeron Thomas

Paris Skyla Thompson

Tyra Kayleen Tindall

Taniya Chanell Toole

Tromaine Keon Toy, Jr.

Brayden Redding Tripp

Hunter Ray Voldness

Malcolm Andre Walcott

Layla Nicole Walker

David Bryson Weeks

T'ylaha Ashana-N'yre Williams

Kara Elizabeth Willis

Victoria Allison Wills

Collin Reese Wilson

Logan Gregory Wood

Makayla Marie Woody

Jade Michellaine Worthy

Landon Blake Wray

Kelcee Kaneke Wright

Rebecca Ann Wright

Thomas Jay Yarborough

Jordan Yvan Ynga

Ethan Mckay Youmans

Mekhi Rashaad Youmans

Hailey Elizabeth Young

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