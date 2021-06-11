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CSRA Homeschool Education Association Class of 2021

Graduation stock image
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Metro Creative Connection

Grace Alexander

Connor Anderson

Ruth A. Balkcum

Jaden Zachary Barnes

Toby Joel Baumgarten

Kelli Cristine Bays

Michael Dudley Bowen

Jolie Nicole Burdette

Micah Charles Burkey

Kyndall L. Chandler

Zoe Erin Character

Chase Daniel Cory

Grace Anne Dietz

Emily Katherine Enelow

Katelyn Isabelle Enelow

Rachel Renee Enz

Dallas Aron Gardner

Liam Rhys Garrett

Noel Geoffrey Thomas Gleason

Jackson Noel Graham

Aubrey E. Greene

Hannah Noelle Gusko

Lena Elizabeth Hallam

Daniel Lester Harper

Amelia Dawn Humphrey

Janae Lauryn Ikeler

Nina Carmel John

Conlan Mikel Elliott Kitts

Sean Lang

Grant Collin Little

Ethan Lang Lovell

Micah Thomas MacConney

Peter Joseph Mahoney

Jordan Grace Martin

Noah Bryce Maxwell

Olivia McKinney

Lillie Adison Metz

Elizabeth Charity Mode

Kyrsyka Ivy-Rose Owens

Evelyn Carol Parnell

Kody D. Patrick

Emma Faith Pope

Courtney Paige Skidmore

Autumn Elizabeth Sniffen

Shaylin Elisabeth Spargo

Madalyn Rose Thompson

Madelyn Jane Weaver

Anson Wessner

Jacob Andrew Wilson

Hannah Michelle Wilson

Caleb Daniel Johnson

Trinity Celeste Tucker

Amelia Isabelle Butler

E’than Julian Butler

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