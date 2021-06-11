CSRA Homeschool Education Association Class of 2021

Grace Alexander
Connor Anderson
Ruth A. Balkcum
Jaden Zachary Barnes
Toby Joel Baumgarten
Kelli Cristine Bays
Michael Dudley Bowen
Jolie Nicole Burdette
Micah Charles Burkey
Kyndall L. Chandler
Zoe Erin Character
Chase Daniel Cory
Grace Anne Dietz
Emily Katherine Enelow
Katelyn Isabelle Enelow
Rachel Renee Enz
Dallas Aron Gardner
Liam Rhys Garrett
Noel Geoffrey Thomas Gleason
Jackson Noel Graham
Aubrey E. Greene
Hannah Noelle Gusko
Lena Elizabeth Hallam
Daniel Lester Harper
Amelia Dawn Humphrey
Janae Lauryn Ikeler
Nina Carmel John
Conlan Mikel Elliott Kitts
Sean Lang
Grant Collin Little
Ethan Lang Lovell
Micah Thomas MacConney
Peter Joseph Mahoney
Jordan Grace Martin
Noah Bryce Maxwell
Olivia McKinney
Lillie Adison Metz
Elizabeth Charity Mode
Kyrsyka Ivy-Rose Owens
Evelyn Carol Parnell
Kody D. Patrick
Emma Faith Pope
Courtney Paige Skidmore
Autumn Elizabeth Sniffen
Shaylin Elisabeth Spargo
Madalyn Rose Thompson
Madelyn Jane Weaver
Anson Wessner
Jacob Andrew Wilson
Hannah Michelle Wilson
Caleb Daniel Johnson
Trinity Celeste Tucker
Amelia Isabelle Butler
E’than Julian Butler