Barnwell High School Class of 2021

Robert Manning Abstance IV
Nyasia Nicole Albany
Efrain Jonas Arce-Carrillo
Noah Paul Balz
Emoni’ N’Shae Bennett
Kia Armani Bennett
Annette Marguerite Berninger
Ta’Kira Na’Jae Blair
Aalayna Christianna Bolton
Dyaisha Breanna Bonner
William Parker Bonnette
James Latham Boone Jr.
Courtney Joanna Bowers
Victoria Mayce Boyles
Chancelor Benjamin Brabham
Truman Jonathan Brabham
Tia Ty’Lisha Brant
Javy William Bravo
Arianna Nabria Brooker
Isaiah Shamod Brown
Malik Jacuqez Brown
Alyssa Michelle Buckmon
Ameerah On’Yaih Buckmon
Naveon Nyheim Buxton
Ya’Vontay Kristopher Antwan Caldwell
Jahleel T. Campbell-Miles
Jemmy Carrillo
Emma Grace Chambers
Bethany Renee Chesser
Adam Hakeem Clark
Mia Yolanda Cohen
Ja’Niesha Valencia Coleman
Devin Lee Creech
Joshua Donnell Daniels
Katelyn Ayanna Danner
Mason Elizabeth Davis
Morris Kenneth Dobson IV
Ariana Gezell Donaldson
A’yonea Lationa Dowling
Alana Marie Driggers
Jamadi Zaheim Dupree
Nicholas Alexander Eichman
Heaven Jerome Brence Epps
LaTravis Simmyon Fields Jr.
Sha’Keria Keyonni Flowers
Alivia Brianna Garvin
Macy Aaron Gilbert
Madison Alexis Gilbert
Jabari Exzavian Glenn
Tyquavian Malarnd Grant
Ingrid Angela Nichole Grove
Amber Marie Grubbs
Courtney Lynn Grubbs
Brandon Kyle Guty
Jose Alejandro Guzman
Skyler Ashleigh Hamel
Christopher Lee Hammet Jr.
Slade Cecil Riley Handberry
Charles Raiford Hardin
Jessie Emiliano Hernandez
Oliver Charles Hicks Jr.
Oshea Deonte Hicks
Nathaniel Bobby Hinckley
Morgan Elaine Holmes
Skyler McKenzie Hooper
Camryn Juanita Houck
Sterling Howell Hurst
John Ethan Hutson
Seth Ryan Hutson
Justyn Ingram
Javaris Ramon James
Anasia Shekinah Denise Jennings
Da’shean Raymond Jones
Shannon Christopher Kennedy
Safa Syeda Khan
Natalie Grace Kinard
Steven Andrew Lott
Reagan Graham Martin
Ky’Darien Savion McCray
Angel Eduardo Serrano Mercado
Savannah Lyn Meyer
Grace Wliadji Mih
Price Massey Miller
Richy Reuben Modugu
Luke Wayne Moody
Crystina Carlene Brionna Lee Moore
Ja’Mya Aubrianna Moore
K.C. Cheyanne Morris
Lauren Rebecca Nobles
Jordan Raymond Odom
Madison Grace Owens
Om Shailesh Patel
Albany Elaine Platts
Cameron Gates Porter
Christian Zairre Pray
Zykiem Terry Lamont Priester
Amy Michelle Raber
Cordero Jarell Ransom
Matthew Tyler Rapp
Alexis Victoria Ray
Jackson Garrett Ray
Lindsey Anne Rhoad
Trevion LaQuenton Rhodes
Rebekah Amber Richardson
Grayce Na’Liyah Roberts
Marcus Leon Robinson Jr.
Vera Lynn Ruehmer
Isabelle Victoria Ruggiero
Christopher Lee Sanders Jr.
Danielle Renee Sanders
Gabrielle Elisabeth Sanders
Mya Olivia Smith
MaKayla Ann Smoak
Jackson Lamar Solomons
Jade Madison Stanley
Shi’quan Sebastian Stanley
Gracie Nichole Stevens
Laney Olivia Stevens
Kaitlyn Nicole Stewart
Carl Lowman Still
Jayme Dorrance Still
Kallie Peyton Sullivan
Daniel Nathan Trull
Jordyn Anne Twitty
Amaya Shana Walker
Malik Montrell Walker
James Parker Wall
Terrance Lamont Wallace Jr.
Meagan Olivia White
Caleigh Madison Williams
Makenzie Jane Julian Williams
Maleah Elysia Arriana Williams
Taylor Alexis Williams
Timia Denaria Williams
Joshua Coby Williamson
Joy Yvonne Williamson
Timothy Anderson Williamson
William Blake Wilson
Joshua Brandon Wood
Johnny Albert Zorn IV
Scarlett Brook Zorn
Tyler Robert Zorn